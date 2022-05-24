Стратегия для Quotex "Everest"

Стратегия для брокера Quotex под названием Everest включает в себя два популярных и эффективных индикатора – Envelopes и Stochastic Oscillator, которые позволяют определять самые высокие и низкие цены для покупки бинарных опционов.

Плюсом данной стратегии является то, что эти инструменты есть на торговой платформе Квотекс и торговать по ней можно без помощи терминала MetaTrader 4. Также она имеет очень простые правила и подойдет новичкам в трейдинге.

Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

Описание и настройка индикаторов на платформе Quotex

Индикатор Envelopes, который еще называют «конвертами», основан на скользящих средних, которые образуют канал, напоминающий другой канальный индикатор – Keltner Channels. Но работает он по другому принципу, и один из «мувингов» смещен вниз, а второй – вверх. По итогу, чем выше волатильность рынка, тем больше смещаются средние:

Индикатор Стохастик является более популярным и представляет собой осциллятор, который сравнивает текущую цену с диапазоном цен за указанный период времени. Если говорить проще, то он показывает зоны перекупленности и перепроданности:

Перед добавлением данных инструментов технического анализа на график необходимо поменять их настройки. Envelopes в этой стратегии используется с такими параметрами:

Период: «20»; Отклонение: «0.1».

Остальные параметры остаются без изменений:

Stochastic Oscillator стоит добавлять с такими параметрами:

%К Период: «5»; %D Период: «3»; Smoothing period: «3».

Остальные параметры остаются без изменений:

Правила торговли и сделки в Quotex

Сразу стоит отметить, что лучшие результаты по стратегии Everest можно увидеть при торговле по тренду, но это не является обязательным условием.

Опционы Call покупаются, когда:

Стохастик находится ниже уровня «30» и его линии начинают пересекаться и направляться вверх. Цена находится ниже индикатора Envelopes.

Опционы Put покупаются, когда:

Стохастик находится выше уровня «70» и его линии начинают пересекаться и направляться вниз. Цена находится выше индикатора Envelopes.

Таймфрейм, который стоит использовать – 5 минут, хотя не запрещены и другие таймфреймы. Экспирацию стоит использовать в три свечи.

Покупка опционов Call

В следующей ситуации у нас имеется Stochastic Oscillator, который находился ниже уровня «30» и был перепродан. Цена также была ниже конвертов. На этом основании можно было пробовать покупать опцион Call с экспирацией в 15 минут (три свечи):

Покупка опционов Put

Данная ситуация является обратной и Стохастик находится выше уровня перекупленности, а цена находится выше конвертов, поэтому можно было купать опцион Put с экспирацией 15 минут (три свечи):

Заключение

По итогу можно видеть, что данная стратегия для брокера бинарных опционов Quotex «Everest» действительно является простой в понимании и применении, так как содержит всего несколько условий для совершения сделок. Но не забывайте, что любую стратегию обязательно нужно тестировать на демо-счету, а также придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Смотрите также: