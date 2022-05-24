    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Quotex
        /
        Стратегии для Quotex
        /
        Стратегия Everest

        Стратегия для Quotex "Everest"

        Стратегия для брокера Quotex под названием Everest включает в себя два популярных и эффективных индикатора – Envelopes и Stochastic Oscillator, которые позволяют определять самые высокие и низкие цены для покупки бинарных опционов.

        Плюсом данной стратегии является то, что эти инструменты есть на торговой платформе Квотекс и торговать по ней можно без помощи терминала MetaTrader 4. Также она имеет очень простые правила и подойдет новичкам в трейдинге.

        Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

        Описание и настройка индикаторов на платформе Quotex

        Индикатор Envelopes, который еще называют «конвертами», основан на скользящих средних, которые образуют канал, напоминающий другой канальный индикатор – Keltner Channels. Но работает он по другому принципу, и один из «мувингов» смещен вниз, а второй – вверх. По итогу, чем выше волатильность рынка, тем больше смещаются средние:

        стратегия эверест

        Индикатор Стохастик является более популярным и представляет собой осциллятор, который сравнивает текущую цену с диапазоном цен за указанный период времени. Если говорить проще, то он показывает зоны перекупленности и перепроданности:

        стохастик

        Перед добавлением данных инструментов технического анализа на график необходимо поменять их настройки. Envelopes в этой стратегии используется с такими параметрами:

        1. Период: «20»;
        2. Отклонение: «0.1».

        Остальные параметры остаются без изменений:

        настройки конвертов

        Stochastic Oscillator стоит добавлять с такими параметрами:

        1. %К Период: «5»;
        2. %D Период: «3»;
        3. Smoothing period: «3».

        Остальные параметры остаются без изменений:

        настройки стохастика

        Правила торговли и сделки в Quotex

        Сразу стоит отметить, что лучшие результаты по стратегии Everest можно увидеть при торговле по тренду, но это не является обязательным условием.

        Опционы Call покупаются, когда:

        1. Стохастик находится ниже уровня «30» и его линии начинают пересекаться и направляться вверх.
        2. Цена находится ниже индикатора Envelopes.

        Опционы Put покупаются, когда:

        1. Стохастик находится выше уровня «70» и его линии начинают пересекаться и направляться вниз.
        2. Цена находится выше индикатора Envelopes.

        Таймфрейм, который стоит использовать – 5 минут, хотя не запрещены и другие таймфреймы. Экспирацию стоит использовать в три свечи.

        Покупка опционов Call

        В следующей ситуации у нас имеется Stochastic Oscillator, который находился ниже уровня «30» и был перепродан. Цена также была ниже конвертов. На этом основании можно было пробовать покупать опцион Call с экспирацией в 15 минут (три свечи):

        опционы call

        Покупка опционов Put

        Данная ситуация является обратной и Стохастик находится выше уровня перекупленности, а цена находится выше конвертов, поэтому можно было купать опцион Put с экспирацией 15 минут (три свечи):

        опционы put

        Заключение

        По итогу можно видеть, что данная стратегия для брокера бинарных опционов Quotex «Everest» действительно является простой в понимании и применении, так как содержит всего несколько условий для совершения сделок. Но не забывайте, что любую стратегию обязательно нужно тестировать на демо-счету, а также придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        Quotex

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        А вот то что здесь есть настройки стохастика, это очень хорошо.
        tirant, А вы их теряли? Они вроде практически везде одинаковы.
        Богдан, Иногда нужны другие. стандартные не подходят - много ложных сигналов.
        16 ноября 2023
        Ответить
        А вот то что здесь есть настройки стохастика, это очень хорошо.
        tirant, А вы их теряли? Они вроде практически везде одинаковы.
        13 ноября 2023
        Ответить
        Мне нравится, когда используются подручные средства, и ничего покупать не надо.
        10 ноября 2023
        Ответить
        А вот то что здесь есть настройки стохастика, это очень хорошо.
        09 ноября 2023
        Ответить
        Я попробовал использовать стратегию Everest, и она оказалась очень эффективной для меня. Я получил высокий процент прибыли, используя эту стратегию, и без преувеличения считаю, что это одна из лучших стратегий для бинарных опционов на платформе))
        Руслан, я тоже пробовал использовать эту стратегию, но у меня не было таких же хороших результатов, как у предыдущего отзыва. Я думаю, что это может быть связано с тем, что мне не хватает опыта в торговле бинарными опционами.
        06 апреля 2023
        Ответить
        06 апреля 2023
        Ответить
        Михаил Шумаков
        А конверт допустимо заменить индикатором Кельтнера?
        28 февраля 2023
        Ответить
        Интересно, если поменять настройки на свои, может получится выжать больше из этой стратегии?
        Роман, а какие настройки вы считаете более оптимальными? Мне и те, что в статье кажутся нормальными, но нужно все тестировать на демо-счете.
        09 ноября 2022
        Ответить
        Интересно, если поменять настройки на свои, может получится выжать больше из этой стратегии?
        09 ноября 2022
        Ответить
        Класс! Спасибо. Приятный сюрприз для новичков. Будем тестить
        25 мая 2022
        Ответить
        конверты можно спокойно поменять на машки и будет тоже самое, а стозастик я бы поставил другие настройки, но тут все зависит от тестов стратегии
        какие настройки используешь?
        будешь смеяться, но я использую стандартыне настройки они лично для меня понятнее всего отрабатывают 9.3.3 которые
        Михаил Петров, привет. А почему 9.3.3.? Если рекомендуют 5.3.3. Как это сказывается на результате?
        25 мая 2022
        Ответить
        конверты можно спокойно поменять на машки и будет тоже самое, а стозастик я бы поставил другие настройки, но тут все зависит от тестов стратегии
        какие настройки используешь?
        будешь смеяться, но я использую стандартыне настройки они лично для меня понятнее всего отрабатывают 9.3.3 которые
        24 мая 2022
        Ответить
        конверты можно спокойно поменять на машки и будет тоже самое, а стозастик я бы поставил другие настройки, но тут все зависит от тестов стратегии
        24 мая 2022
        Ответить
        Евгений
        конверты можно спокойно поменять на машки и будет тоже самое, а стозастик я бы поставил другие настройки, но тут все зависит от тестов стратегии
        какие настройки используешь?
        24 мая 2022
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!