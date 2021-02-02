Верификация счета Quotex

Брокер Quotex с каждым днем расширяет свои возможности в предоставлении услуг по торговле бинарными опционами и позволяет начать зарабатывать любому желающему трейдеру с минимальными вложениями. Но чтобы вести полноценную торговлю и всегда иметь возможность вывести прибыль, появляется необходимость верифицировать торговый счет, о чем и поговорим далее в статье.

Стоит обратить внимание, что верификация у брокера Quotex не является обязательной и вполне возможно, что вам и не придется верифицировать свой аккаунт, но если же сам брокер запросит пройти проверку персональных данных, то это необходимо будет сделать, так как иначе полноценно торговать в Quotex уже будет невозможно.

Регистрация счета у брокера бинарных опционов Quotex

Пройти верификацию можно и сразу, и если вы планируете долгосрочное сотрудничество с брокером бинарных опционов Quotex, то лучше так и сделать. Но прежде, чем начать проходить верификацию, нужно зарегистрировать новый торговый счет в Quotex. Для этого на официальном сайте Квотекс можно нажать на любую их двух кнопок реегистрации:

После чего откроется специальное окно для ввода данных:

Далее необходимо ввести свой электронный адрес и придумать надежный пароль, а также сразу выбрать валюту торгового счета, и обязательно прочитать пользовательское соглашение, после чего поставить «галочку» и нажать на кнопку «Регистрация».

Обязательно указывайте действующий адрес электронной почти, так как это очень важно для верификации.

Также зарегистрироваться можно и при помощи социальных сетей. На выбор есть:

ВКонтакте; Facebook; Google.

Процесс регистрации ничем не отличается от других сервисов и в данном случае необходимо будет подтвердить доступ к данным из социальной сети, после чего регистрация будет завершена.

Обратите внимание, что выбор валюты у брокера бинарных опционов Quotex довольно широк, и это можно быть:

Доллар США;

Евро;

Российский рубль;

Украинская гривна;

Бразильский реал;

Биткоин.

Как пройти верификацию у брокера бинарных опционов Quotex

Чтобы пройти верификацию у брокера Quotex, необходимо будет заполнить информацию в своем кабинете, после чего ее подтвердить любыми документами, удостоверяющими личность. Проверка данных (верификация) будет длиться не более 5 рабочих дней, но как показывает практика, чаще это происходит за 1 день.

Итак, что пройти проверку, переходим в «Профиль», где изначально новый аккаунт будет выглядеть незаполненным и пустым:

И первое, что необходимо подтвердить, это электронную почту. Если письмо с подтверждением отправлено не было, то можно нажать на «Отправить повторно», после чего перейти в письмо и нажать на кнопку «Подтвердить Email»:

После этого останется заполнить всю информацию о себе, а это:

Имя и фамилия; Дата рождения; Страна проживания; Адрес проживания.

Как только вы сохраните эти данные, то окно загрузки документов станет активным и туда можно будет добавить скан-копии документов:

В это окно нужно будет загрузить любые документы, которые подтверждают вашу личность. Это может быть паспорт гражданина вашей страны или же заграничный паспорт. Также подойдут и водительские права. Помимо этого, нужно будет подтвердить и сам адрес, для чего подойдет квитанция оплаты коммунальных услуг или выписка из банка. В отдельных случаях брокер может запросить сделать «селфи».

Обратите внимание, что указывать необходимо только реальные данные, так как если они не совпадут даже в одном символе с вашими документами, то пройти верификацию вы не сможете, а значит и не сможете вести полноценную торговлю. Также если будут использоваться другие данные, то счет может быть заблокирован.

Если вдруг вы введете ошибочные данные или сделаете ошибку, то обязательно обратитесь в службу поддержки на сайте брокера Квотекс, и менеджеры помогут вам исправить информацию.

По итогу, как только верификация будет пройдена, вы получите уведомление на электронную почту, в котором будет указано об успешном прохождении проверки, а поле для загрузки документов станет неактивным и появиться надпись – «Ваш профиль полностью верифицирован»:

После этого вы сразу сможете приступить к торговле бинарными опционами на платформе.

Верификация в Quotex обязательна?

На данный момент верификация у брокера Quotex не является обязательной, но в любой момент компания может прислать уведомление о том, что необходимо пройти проверку персональных данных. Такое уведомление будет получено на электронную почту, указанную в момент регистрации.

Поэтому если вы получили такое уведомление, то верификацию необходимо будет пройти как можно быстрее, так как это будет ограничивать вашу торговлю на платформе брокера бинарных опционов Квотекс.

Заключение

Верификация у брокера Quotex является простым и быстрым процессом, который не составит труда пройти даже новичкам.

Также не стоит забывать, что при торговле на платформе брокера Квотекс вы можете использовать бонусы и промокоды, которые на данный момент предоставляет компания.

