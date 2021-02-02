        Верификация счета Quotex

        Брокер Quotex  с каждым днем расширяет свои возможности в предоставлении услуг по торговле бинарными опционами и позволяет начать зарабатывать любому желающему трейдеру с минимальными вложениями. Но чтобы вести полноценную торговлю и всегда иметь возможность вывести прибыль, появляется необходимость верифицировать торговый счет, о чем и поговорим далее в статье.

        Стоит обратить внимание, что верификация у брокера Quotex не является обязательной и вполне возможно, что вам и не придется верифицировать свой аккаунт, но если же сам брокер запросит пройти проверку персональных данных, то это необходимо будет сделать, так как иначе полноценно торговать в Quotex уже будет невозможно.

        Регистрация счета у брокера бинарных опционов Quotex

        Пройти верификацию можно и сразу, и если вы планируете долгосрочное сотрудничество с брокером бинарных опционов Quotex, то лучше так и сделать. Но прежде, чем начать проходить верификацию, нужно зарегистрировать новый торговый счет в Quotex. Для этого на официальном сайте Квотекс можно нажать на любую их двух кнопок реегистрации:

        После чего откроется специальное окно для ввода данных:

        Далее необходимо ввести свой электронный адрес и придумать надежный пароль, а также сразу выбрать валюту торгового счета, и обязательно прочитать пользовательское соглашение, после чего поставить «галочку» и нажать на кнопку «Регистрация».

        Обязательно указывайте действующий адрес электронной почти, так как это очень важно для верификации.

        Также зарегистрироваться можно и при помощи социальных сетей. На выбор есть:

        1. ВКонтакте;
        2. Facebook;
        3. Google.

        Процесс регистрации ничем не отличается от других сервисов и в данном случае необходимо будет подтвердить доступ к данным из социальной сети, после чего регистрация будет завершена.

        Обратите внимание, что выбор валюты у брокера бинарных опционов Quotex довольно широк, и это можно быть:

        • Доллар США;
        • Евро;
        • Российский рубль;
        • Украинская гривна;
        • Бразильский реал;
        • Биткоин.

        Как пройти верификацию у брокера бинарных опционов Quotex

        Чтобы пройти верификацию у брокера Quotex, необходимо будет заполнить информацию в своем кабинете, после чего ее подтвердить любыми документами, удостоверяющими личность. Проверка данных (верификация) будет длиться не более 5 рабочих дней, но как показывает практика, чаще это происходит за 1 день.

        Итак, что пройти проверку, переходим в «Профиль», где изначально новый аккаунт будет выглядеть незаполненным и пустым:

        И первое, что необходимо подтвердить, это электронную почту. Если письмо с подтверждением отправлено не было, то можно нажать на «Отправить повторно», после чего перейти в письмо и нажать на кнопку «Подтвердить Email»:

        После этого останется заполнить всю информацию о себе, а это:

        1. Имя и фамилия;
        2. Дата рождения;
        3. Страна проживания;
        4. Адрес проживания.

        Как только вы сохраните эти данные, то окно загрузки документов станет активным и туда можно будет добавить скан-копии документов:

        В это окно нужно будет загрузить любые документы, которые подтверждают вашу личность. Это может быть паспорт гражданина вашей страны или же заграничный паспорт. Также подойдут и водительские права. Помимо этого, нужно будет подтвердить и сам адрес, для чего подойдет квитанция оплаты коммунальных услуг или выписка из банка. В отдельных случаях брокер может запросить сделать «селфи».

        Обратите внимание, что указывать необходимо только реальные данные, так как если они не совпадут даже в одном символе с вашими документами, то пройти верификацию вы не сможете, а значит и не сможете вести полноценную торговлю. Также если будут использоваться другие данные, то счет может быть заблокирован.

        Если вдруг вы введете ошибочные данные или сделаете ошибку, то обязательно обратитесь в службу поддержки на сайте брокера Квотекс, и менеджеры помогут вам исправить информацию.

        По итогу, как только верификация будет пройдена, вы получите уведомление на электронную почту, в котором будет указано об успешном прохождении проверки, а поле для загрузки документов станет неактивным и появиться надпись – «Ваш профиль полностью верифицирован»:

        После этого вы сразу сможете приступить к торговле бинарными опционами на платформе.

        Верификация в Quotex обязательна?

        На данный момент верификация у брокера Quotex не является обязательной, но в любой момент компания может прислать уведомление о том, что необходимо пройти проверку персональных данных. Такое уведомление будет получено на электронную почту, указанную в момент регистрации.

        Поэтому если вы получили такое уведомление, то верификацию необходимо будет пройти как можно быстрее, так как это будет ограничивать вашу торговлю на платформе брокера бинарных опционов Квотекс.

        Заключение

        Верификация у брокера Quotex является простым и быстрым процессом, который не составит труда пройти даже новичкам.

        Также не стоит забывать, что при торговле на платформе брокера Квотекс вы можете использовать бонусы и промокоды, которые на данный момент предоставляет компания.

        Аnthony
        Аnthony
        Who knows how long does it usually take for them to request your account verification? Does it just happen randomly or are there any conditions?
        06 февраля 2025
        Daniel
        Daniel
        Very quick and convenient process, I'm very satisfied.
        06 февраля 2025
        Farid
        Хорошо что у них простая верификация
        02 февраля 2024
        Роман
        Роман
        Кто вообще не проходил верификацию? Есть такие?)
        Option Bull, я не проходил верификацию, но и деньги ещё не выводил. Думаю, когда нужно будет выводить, они скажут пройти верификацию.
        27 октября 2022
        Ольга
        Я проходила верификацию, когда стал вопрос о выводе средств. Все быстро и просто. Отправила скан паспорта и квитанцию об оплате комунальных услуг. Все прошло без проблем.
        27 октября 2022
        Владимир
        Владимир
        прошел быстро и без проблем, за 1 день, точнее в течении дня и сразу начал торговать. короче проблем с верификацией не было
        а какие документы загружал??
        Егор, так ведь в статье все написано: паспорт, загранник или водительские права + квитанция за коммуналку или выписка из банка.
        Руслан, да,да, да) есть такое состояние - смотрю в книгу вижу фигу) и это тенденция, люди совершенно ничего не читают внимательно, и потом возникают кучи проблем в которых виноваты сами... А в статье действительно всё разжёвано до примитивизма.
        25 октября 2022
        Руслан
        Руслан
        прошел быстро и без проблем, за 1 день, точнее в течении дня и сразу начал торговать. короче проблем с верификацией не было
        а какие документы загружал??
        Егор, так ведь в статье все написано: паспорт, загранник или водительские права + квитанция за коммуналку или выписка из банка.
        24 октября 2022
        Option Bull
        Option Bull
        Кто вообще не проходил верификацию? Есть такие?)
        24 октября 2022
        Игорь
        прошел быстро и без проблем, за 1 день, точнее в течении дня и сразу начал торговать. короче проблем с верификацией не было
        а какие документы загружал??
        паспорт и взял квитанцию за оплату интернета, но можно еще из банка выписку взять
        15 апреля 2022
        Егор
        прошел быстро и без проблем, за 1 день, точнее в течении дня и сразу начал торговать. короче проблем с верификацией не было
        а какие документы загружал??
        14 апреля 2022
        Игорь
        прошел быстро и без проблем, за 1 день, точнее в течении дня и сразу начал торговать. короче проблем с верификацией не было
        06 февраля 2022
        Ростислав
        Ростислав
        Даже бразильским реалом можно торговать. Кто пробовал эту валюту, как успехи?, если не секрет конечно :)
        24 марта 2021
        Олег
        Олег
        верификация в quotex простая и быстрая, прошел в течении дня верификацию, менеджеры помогли!
        Анатолий, Согласен с Вами. Служба поддержки качественно работает. Не пришлось долго ждать, все помогли. У меня от сотрудничества с Кввотекс только положительные моменты. Так что могу рекомендовать.
        22 марта 2021
        Максим
        Максим
        КВОТЕКС быстро проводит проверку паспорта, так что верифицироваться можно и сразу)
        02 февраля 2021
        Анатолий
        Анатолий
        верификация в quotex простая и быстрая, прошел в течении дня верификацию, менеджеры помогли!
        02 февраля 2021
        Алексей Иванов
        Алексей Иванов
        верификацию в квотексе не проходил, торговал месяц где-то, потом прислали уведомление что надо пройти, отправил доки и прошел за день, торгую дальше
        02 февраля 2021
