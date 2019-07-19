Бесплатный Демо-Счет Pocket Option (Покет Опшен): торговля на демо-версии

Хотите попробовать свои силы в торговле бинарными опционами, но боитесь рисковать реальными деньгами? В этом случае демо-счет Pocket Option станет идеальным решением для вас. С его помощью вы сможете торговать на виртуальной платформе, копирующей все функции настоящего терминала.

Благодаря демо-счету вы изучите интерфейс, протестируете различные индикаторы и освоите азы технического анализа. В нашем обзоре мы подробно рассмотрим, какие секреты скрывает демо-счет Pocket Option и как превратить виртуальные деньги в реальный опыт успешного трейдера.

Приступить к работе с демо-счетом на торговой платформе Pocket вы можете двумя способами: зарегистрироваться в Pocket Option разными способами или сразу начать торговлю без предоставления личной информации. В этом случае вам не понадобится подтверждать регистрацию по электронной почте и проходить процедуру верификации. Но обо всём по порядку.

Регистрация демо-счета по электронной почте

Стандартный способ начать торговать на демо-счете – пройти быструю регистрацию по электронной почте. Это простая процедура не займет у вас много времени. Для этого необходимо заполнить все поля в регистрационной форме на главной странице сайта брокера Pocket Option.

Прежде чем нажать на кнопку "Регистрация", убедитесь, что придумали надежный пароль и поставили галочку в чекбоксе, приняв условия предоставления услуг этой компании. Прямо на панели регистрации можно указать промокод. Где его взять, вы узнаете из статьи "Как получить и пользоваться промокодами Pocket Option". Нажимаем "Зарегистрироваться".

После этого на экране появится торговая платформа, а на указанный вами электронный адрес придет письмо с подтверждением регистрации.

После нажатия на ссылку в письме вас перенаправит на сайт торговой платформы в раздел "Профиль".

Здесь мы увидим, что статус нашего электронного адреса изменился на "проверено" и появилось сообщение вверху: "Ваш e-mail успешно проверен". Если вы видите эти сообщения, поздравляем, вы все сделали правильно.

Иногда письма с подтверждением регистрации на e-mail не приходят. В таком случае следует повторно отправить письмо на свой электронный адрес через меню: Профиль – Личная информация. Если оно все равно не пришло, обратитесь за помощью в службу клиентской поддержки прямо из интерфейса платформы Pocket Option.

Теперь можно приступать к торговле на демо-счете. Для этого переключим торговую платформу в соответствующий режим – демо-счет Pocket. Сделать это можно, выбрав меню: Торговля – Быстрая торговля Демо-счет.

Перед нами появится демо-счет с доступным балансом для торговли в размере $50000.

Регистрация демо-счета через социальные сети

Гораздо проще оформить счет Pocket Option на этой платформе через социальные сети. Для этого на главной странице нажмите на иконку соответствующей сети и подтвердите запрос на предоставление доступа к вашей персональной информации от Facebook или Google.

После этого мы попадем на страницу с презентацией торговых возможностей демо-версии торговой платформы. Из нее начинающие трейдеры узнают, как работать с графиком и выбирать валютные пары, где посмотреть текущий баланс доступных средств для торговли, как выбрать актив из списка торговых инструментов, как на платформе Pocket Option установить время экспирации, задать размер сделки, а также увидеть процент выплат при правильном определении направления торговой позиции.

Демо-счет без регистрации

Теперь рассмотрим способ, как получить демо-счёт Pocket вообще без регистрации. Если вы пока не готовы открывать полноценные торговые счета на Pocket Option и хотите только протестировать возможности торговых платформ, Pocket Option предоставляет доступ к этой версии терминала буквально в один клик. Для этого на главной странице сайта под кнопкой "Регистрация" перейдите по ссылке "Начать торговлю в один клик”.

Перед нами появится уже знакомая нам презентация возможностей демо-счета, просмотрев ее переходим к торговле.

Совершая сделки на демо-счете, помните, что это не реальные деньги, и их нельзя вывести на карту. Используйте технические индикаторы, чтобы научиться правильно определять оптимальные моменты для заключения сделок, а также овладеть управлением рисками и капиталом. Изучите торговую платформу, соберите и проанализируйте статистику своих торговых стратегий, и только при стабильных положительных результатах переходите на реальный счет.

Демо-счет на рынке акций и Forex

На демо-счете Pocket Option можно торговать не только бинарными опционами, но и на рынках акций и Форекс. Для этого необходимо воспользоваться веб-платформой, специально разработанной для каждой из указанных площадок. Чтобы переключиться на торговую платформу для демо-торговли акциями, необходимо в меню “Торговля” перейти в раздел “Shares Trading Демо-счет”, как показано на изображении ниже.

После чего загрузиться платформа для торговли акциями. Чтобы узнать сколько средств доступно для торговли на этом счете, посмотрите в правый верхний угол, где указан баланс. По умолчанию на этом счету установлен лимит в $10000.

На этой платформе можно торговать контрактами на разницу (CFD) по акциям ведущих мировых компаний, таких как 3M, Alcoa, Alphabet и других.

Аналогичным образом открывается платформа для торговли на рынке Forex. Чтобы ее запустить перейдем в меню “Торговля”, а затем в раздел “Forex MT4 Демо-счет” или “Forex MT5 Демо-счет”, в зависимости от того какую платформу вы хотите использовать.

Допустим мы выбрали “Forex MT4 Демо-счет”. После нажатия по кнопке появится торговая платформа со стандартным функционалом.

Чтобы увидеть веб-вариант платформы от MetaQuotes следует нажать на иконку в верхнем левом углу экрана. Перед нами появится платформа MT4.

В каком терминале тренировать свои навыки трейдинга и тестировать свои торговые стратегии – не принципиально и зависит от предпочтений самого трейдера. Главное получить доступ к соответствующему счету на Pocket Option.

Единственное подчеркнем, что счета “Forex MT4 Демо-счет” и “Forex MT5 Демо-счет” отличаются лишь вер-терминалом. В первом случае – это платформа MT4, а во втором – МТ5. В то время как стандартный интерфейс обоих счетов, разработанный компанией Pocket Option, одинаков. Советуем уделить немного внимания этим счетам, и определиться какой из них вам больше подходит.

Баланс демо-счета на Pocket Option

Обратите внимание: пополнить демо-счет Pocket можно только в том случае, если ваш счет находится в просадке – текущее значение баланса ниже первоначального уровня. В противном случае кнопки “Пополнить” для демо-счета не будет.

Вне зависимости от того, какую торговую платформу вы выберете, демонстрационный счет на Pocket Option можно пополнять. Сделать это можно за несколько шагов:

Откройте панель баланса на платформе. Нажмите кнопку «Пополнить» под демо-счетом. Укажите нужную сумму в поле "Введите сумму" и нажмите кнопку «Добавить деньги». Демо-счет Pocket обновит свое значение.

Несмотря на возможность пополнить демонстрационный счет Pocket Option, советуем относиться к виртуальным деньгам так же, как если бы это были ваши собственные средства. Не совершайте необдуманных действий и спонтанных сделок на основе эмоций. Всегда строго следуйте своему плану и стратегии управления капиталом. Не рискуйте в одной сделке более чем 1-2% от вашего депозита. С самого начала приучайте себя правильно рассчитывать объем сделок и следовать сигналам вашей торговой системы.

Если вы еще находитесь в самом начале карьеры трейдера, советуем обратить внимание на инструменты, доступные на нашем сайте: бесплатные сигналы для бинарных опционов, графический анализ японских свечей онлайн, а также экономический календарь и подборку лучших индикаторов, среди которых вы наверняка найдете инструмент по душе.

Отличие демо-версии от реального счета

Счет Pocket Option в демонстрационной версии отличается от реального совсем незначительно. В первую очередь отличия касаются промокодов, эксклюзивных бонусов и акций, доступных исключительно клиентам, открывшим на платформе реальный счет Pocket Option.

Переключаться между счетами можно с помощью боковой панели. Нажав на иконку "Торговля", откроется меню, из которого можно выбрать интересующий вас тип торгового счета:

Быстрая торговля на реальном счете

Быстрая торговля на демо-счете

Чтобы как можно быстрее перейти от демо-торговли к зарабатыванию реальных денег и не тратить время на процедуры пополнения и верификации своего счета, советуем сделать это заранее, пусть даже внеся минимальный депозит. Тогда, когда вы будете полностью готовы к трейдингу, вам не придется тратить лишнее время на формальные процедуры и вы сможете сразу приступить к зарабатыванию реальных денег, просто переключившись между счетами, как описано выше.

FAQ – Наиболее часто задаваемые вопросы о демо-счете Pocket Option

Почему стоит выбрать демо-счет Pocket Option?

Благодаря демо-торговле на платформах этого брокера пользователь может протестировать свои стратегии без риска финансовых потерь. Кроме того, демонстрационный режим позволяет спокойно изучать интерфейс торгового терминала, не опасаясь сделать что-то неправильно и в результате получить убыток там, где должна быть прибыль.

Также на демо-счете удобно проверять, как торгуются те или иные финансовые инструменты: фондовые индексы, криптовалюты, акции и валютные пары. Открыть демо-счет у этого брокера бинарных опционов можно всего за пару кликов, не тратя время на подготовку документов и прохождение верификации.

Особенно подчеркнем удобный интерфейс терминала и автоматическую установку времени экспирации, чего нет у большинства конкурентов. Трейдеру не нужно перед каждой сделкой задавать все ее параметры, такие как объем и экспирация. Эти ключевые настройки можно задать один раз, и далее платформа будет сама устанавливать эти значения. Трейдеру остается лишь нажать кнопку «Выше» или «Ниже», определяя направление сделки.

Учитывая все вышесказанное, нетрудно понять, почему брокер бинарных опционов Pocket Option занимает лидирующие позиции во многих независимых рейтингах. Например, в рейтинге лучших брокеров бинарных опционов 2024 года эта компания уверенно занимает первое место. Это связано с высокой надежностью платформы, удобным интерфейсом, доступными условиями для новичков и широким выбором инструментов для анализа и торговли. Кроме того, Pocket Option предлагает выгодные бонусы и программы лояльности, что делает его привлекательным как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Нужно ли платить за демо-счет на Pocket Option?

Нет, за демо-счет на Pocket Option платить не нужно. Это бесплатный инструмент, который платформа предоставляет для того, чтобы трейдеры могли освоиться с интерфейсом, попробовать различные стратегии и инструменты без риска потерять реальные деньги.

Могу ли я получить дополнительную прибыль на демо-счете?

Нет, получить дополнительную прибыль на демо-счете технически невозможно. Демо-счет предназначен исключительно для обучения и практики, он не связан с реальными торговыми операциями. Виртуальные деньги на этом счете не могут быть выведены и не имеют никакой реальной ценности.

Как перейти с демо на реальный счет?

После того как вы разобрались с торговой платформой и протестировали стратегию, пришло время для заработка реальных денег. Чтобы перейти с демо- на реальный счет Pocket Option, необходимо выполнить несколько простых действий:

Пополните счет– в своем личном кабинете перейдите в раздел «Пополнить счет». Затем выберите подходящий платежный метод (банковскую карту, электронный кошелек или криптовалюту) и следуйте инструкциям на экране, чтобы перевести начальный депозит.

Выберите актив для торговли– определитесь с таймфреймом и базовым активом: валютной парой, криптовалютой, акцией, товаром или индексом.

Начинайте торговлю по сигналам торговой стратегии– установите период экспирации и размер сделки. Дождитесь торгового сигнала по стратегии и открывайте сделку.

При переходе с демо-счета на реальный счет особое внимание уделите психологии торговли. Приготовьтесь к тому, что иногда вы будете испытывать стресс и негативные эмоции. Не позволяйте им взять верх над собой. От вашего умения контролировать свое эмоциональное состояние во многом будет зависеть ваш успех, ведь именно эмоции отличают реальную торговлю от торговли на демо-счете.

