Gráfico en vivo para opciones binarias gratis en línea

Los operadores suelen buscar un gráfico en vivo para opciones binarias y la versión completa de este gráfico en vivo de TradingView está disponible de forma gratuita en nuestro sitio web. Puede conocer en detalle todas las funciones de la versión completa del gráfico en vivo para opciones binarias desde TradingView, donde puede usar no solo indicadores , sino también estrategias , señales, chat de operadores, ideas comerciales y también personalizar completamente todo para tu gusto.

¿Qué es un gráfico en vivo para opciones binarias?

Para operar con opciones binarias, puede utilizar la plataforma MetaTrader 4 , pero existe una opción igualmente conveniente: un gráfico en vivo (gráfico en vivo, gráfico en línea) de opciones binarias en línea desde TradingView. Se puede abrir directamente en el navegador y se denomina gráfico en vivo porque las cotizaciones se actualizan instantáneamente y todos los precios se transmiten en tiempo real. Algunos corredores, debido a los proveedores de señales, tienen retrasos en la visualización de los precios, aunque sean sutiles, el gráfico de opciones binarias en vivo no lo permite, todos los datos se muestran lo más rápido posible;

Los gráficos en vivo de opciones binarias serán útiles no solo para principiantes, sino también para profesionales, ya que se pueden usar en casos completamente diferentes, y esto puede ser un análisis de la situación actual o simplemente una observación de otros activos comerciales, que pueden ser encontrado en un gráfico en vivo un montón de. Además, cuando utiliza un gráfico en vivo en línea, puede ver cualquier período de tiempo , utilizar indicadores y estudiar el historial de cotizaciones:

Cómo utilizar un gráfico en vivo: guía y consejos

Lo más probable es que muchos operadores estén familiarizados con la plataforma TradingView . Es gracias a esta plataforma de negociación que es posible utilizar gráficos de opciones binarias en línea y operar desde el gráfico de TradingView en vivo.

Durante el largo período de tiempo que esta empresa ha estado operando, la plataforma solo ha mejorado y, por lo tanto, los gráficos de opciones binarias en vivo funcionan sin demoras ni retrasos, y es por eso que muchos recursos acreditados, incluido el propio Chicago Mercantile Exchange (CME), utilizan estos gráficos. en sus sitios web y servicios.

Lo que puede utilizar al estudiar gráficos en vivo en línea:

Todos los activos comerciales que se negocian en las bolsas mundiales;

Una gran cantidad de tipos de gráficos;

Plazos;

Indicadores;

Correlaciones de activos;

Herramientas gráficas que dan una ventaja a muchos terminales profesionales.

A continuación, veamos con más detalle cada una de las funciones.

Negociar activos en un gráfico en vivo

Los operadores pueden estar seguros de que la lista de activos disponibles en los gráficos de opciones en vivo en tiempo real es bastante impresionante. Con muchos brokers usted puede operar no sólo con pares de divisas estándar como USD/RUB, sino también con varios instrumentos "exóticos". Los desarrolladores del gráfico de opciones binarias en línea en vivo se esfuerzan por satisfacer las necesidades de todos los operadores, por lo que puede encontrar fácilmente incluso pares de divisas menos populares como USD/ZAR, USD/SGD y, por supuesto, criptomonedas .

Para encontrar el activo requerido, en la ventana superior eliminamos la inscripción USD/RUB e ingresamos el nombre que necesitamos. Por ejemplo, puede buscar y ver un gráfico en vivo en línea para el par de divisas AUD/USD. Para hacer esto, “ingresamos” el nombre de este par en la ventana y obtenemos una lista de diferentes activos, incluido el par AUD/USD y otros pares de divisas (tipos cruzados):

También son útiles al utilizar la búsqueda los consejos que ofrecen varias opciones. Para obtener sugerencias, simplemente comience a escribir las primeras letras.

Tipo de gráfico en vivo

El gráfico de opciones binarias en tiempo real le permite seleccionar cualquier tipo de gráfico haciendo clic en la "flecha" en el panel al lado del nombre del activo, después de lo cual se abrirá la lista completa:

Se ofrecen un total de doce tipos de gráficos:

Barras (Barras o Columnas). Este tipo de visualización de gráficos es menos común que las velas japonesas, pero algunos operadores lo prefieren debido al contenido de la información y la brevedad de la visualización de precios; Velas (velas japonesas). Es el tipo de visualización de cotizaciones más popular y lo utilizan comerciantes de todo el mundo. La peculiaridad de las velas japonesas es que no son solo un tipo de visualización de precios, sino también una estrategia comercial ya preparada que tiene dos ramas: acción del precio y análisis de velas japonesas de opciones binarias ; Velas huecas. Su única diferencia con las velas clásicas es que una vela "alcista" tiene un contorno verde, pero está coloreada de blanco para mayor claridad, y una vela "bajista" es completamente roja; Heiken Ashi (Heiken Ashi). Un gráfico de velas Heiken Ashi es similar a las velas japonesas normales, sin embargo, los cálculos para construirlas son completamente diferentes y el algoritmo se basa en la información de la vela anterior. Este tipo de gráfico se puede utilizar para diferentes tipos de operaciones, incluidas las de corto plazo; Línea. El gráfico de líneas muestra perfectamente la tendencia principal, pero es inconveniente trabajar con él al concluir transacciones, ya que funciona en base a precios de cierre y no muestra sombras de velas o barras; Área. Modificación de un gráfico lineal con una parte inferior coloreada para demostrar claramente la tendencia; Línea de base . Una mezcla de un gráfico de líneas y un área que divide el gráfico en dos partes iguales y la parte superior es de color verde (alcista) y la parte inferior es de color rojo (bajista); Renko (Renko). Este tipo de gráfico también se llama “ladrillo”, ya que sus velas siempre tienen forma rectangular. Apto para profesionales bien formados. Este tipo de gráfico muestra claramente la tendencia principal y las correcciones del mercado, pero no debe utilizarse por separado de otros enfoques. Es importante tener en cuenta que este tipo de gráfico no se basa en el tiempo; Línea B reak (avance lineal). Este tipo de gráfico tampoco está ligado al tiempo y parece velas sin sombras. La construcción se basa en una comparación de los precios de cierre de las barras actuales y anteriores. Kagi (Kaga). Dicho gráfico se construye según un tiempo inicialmente definido y se puede utilizar cualquier intervalo (minuto, hora, día, semana), y el cálculo de la cantidad de crecimiento o disminución se establece en puntos o porcentajes; Punto y Figura ( Tic Tac Toe ). Este tipo de cronograma no está ligado al tiempo y depende de la cantidad de puntos que también deben establecerse inicialmente. Rango . Los gráficos de rango se construyen según el principio de un número determinado de puntos, como en casos anteriores, pero aquí no existen algoritmos complejos. Por ejemplo, puede configurar un gráfico 5R (Rango) y las barras se formarán sólo cuando el precio se mueva 5 puntos en cualquier dirección.

Vale la pena señalar que los principiantes no deben utilizar los tipos de gráficos del 8 al 12, ya que comprenderlos y analizarlos suele ser mucho más difícil que los gráficos clásicos y solo son adecuados para estrategias o métodos específicos (y no para ninguna). análisis.

Plazos en el gráfico

Al elegir un período de tiempo específico de un gráfico de opciones binarias en vivo, determinamos el intervalo durante el cual se formará una vela o barra. Para especificar el período de tiempo requerido, debe hacer clic en la "flecha" del panel de período de tiempo y seleccionar el período deseado de la lista que se abre:

La gran ventaja del gráfico de opciones binarias reales es la lista de períodos de tiempo, que es óptima para analizar gráficos de opciones binarias. Al operar desde un gráfico en vivo, puede utilizar períodos de tiempo de 3 o 45 minutos, así como de 2 o 3 horas, que no están disponibles en MT4. Esto será especialmente conveniente en los casos en que las reglas de la estrategia impliquen el uso no de un tiempo de vencimiento específico, sino del número de velas.

También tenga en cuenta que al agregar un período de tiempo a sus “favoritos” (haciendo clic en la “estrella”), aparece en el propio panel y puede seleccionarlo rápidamente directamente desde allí sin tener que abrir la lista completa.

Conjunto de indicadores

El gráfico de opciones binarias en vivo tiene una gran cantidad de indicadores que son útiles para el operador a la hora de operar. Lo principal que hay que recordar es que ninguno de ellos es el "Grial" de las opciones binarias que predice precios futuros con un 100% de precisión.

Algunos indicadores reflejan bien las principales tendencias, que pueden continuar en el futuro. Se demuestran bien y permiten operar con la tendencia , por ejemplo, las Bandas de Bollinger y las Medias Móviles , así como con varios osciladores:

Oscilador Estocástico ;

RSI ;

MACD .

Puede agregar indicadores a un gráfico en vivo haciendo clic en el icono con el símbolo de "fórmula":

Luego seleccione el indicador requerido en la lista que se abre o use la barra de búsqueda.

Tenga en cuenta que los gráficos de opciones binarias en línea contienen muchos más indicadores que cualquiera de los terminales estándar. Por ejemplo, puedes agregar un oscilador como Vortex a un gráfico en vivo en línea:

Como resultado, aparecerá un indicador en el gráfico, cuyas reglas comerciales se reducen a la intersección de líneas, y si la línea azul cruza la línea violeta de arriba a abajo, entonces se compra la opción Call, y cuando la línea azul línea cruza la línea violeta de abajo hacia arriba, se compra la opción de venta:

Además, si lo desea, puede probar otros indicadores en un gráfico de opciones binarias en vivo en línea y, en particular, puede prestar atención a los indicadores estándar modificados:

Un tipo de media móvil es la media móvil Hala (HMA). Puede negociar opciones usando este indicador, al igual que usando promedios móviles regulares (por ejemplo, cuando el precio cruza la línea del indicador), pero este indicador es "más suave" y, por lo tanto, muestra correcciones y reversiones con mayor precisión;

Otros tipos de Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger %B, Ancho de Bandas de Bollinger). Las reglas comerciales tampoco cambian y se pueden comprar opciones desde los límites o cuando se rompe la línea media, pero en los indicadores de Bollinger modificados las lecturas son más precisas gracias a nuevos algoritmos;

RSI estocástico . Una mezcla de dos osciladores populares, cuya negociación se realiza desde zonas de sobrecompra y sobreventa o divergencias.

Comparación de gráficos

Usando un gráfico de opciones binarias real, también puedes ver la correlación entre cualquier activo. Para hacer esto, haga clic en el ícono “+” y luego busque el activo deseado en la búsqueda:

Por ejemplo, puedes comparar EUR/USD, oro y petróleo:

De esta manera puede encontrar activos que estén correlacionados o no entre sí.

Los indicadores de correlación se pueden utilizar de diferentes maneras, pero más a menudo se utilizan como base para inversiones o para guiar estrategias comerciales, ya que a menudo hay un activo primario que lidera el mercado y activos secundarios que a menudo pueden seguir al principal. Un ejemplo de tales activos es Bitcoin , como principal criptomoneda y las altcoins que a menudo le siguen.

Herramientas gráficas

El panel de la izquierda tiene muchas herramientas útiles con las que un operador puede adaptar gráficos de opciones en vivo en tiempo real a sus necesidades:

La barra de herramientas de gráficos en vivo incluye:

Líneas de tendencia (cualquier tipo). Ayudan a ver visualmente la dirección de la tendencia, así como a marcar los niveles de soporte y resistencia;

Formas gráficas: cuadrados, rectángulos, círculos. Con estas figuras puede resaltar zonas de precios individuales o marcar patrones gráficos;

Muchos íconos para notas (letras, flechas, emoticones). Un conjunto de símbolos le permite marcar áreas importantes del precio o firmarlas para que este momento sea visible en todo momento;

Herramientas Gann (ventilador, rejilla). Instrumentos exóticos que serán de interés para los fanáticos de la teoría de Gann;

Herramientas de Fibonacci (cuadrículas, círculos, espirales, puntos). Para los fanáticos de las herramientas de Fibonacci, estas cifras serán de gran utilidad, ya que les permitirán encontrar nuevos niveles de precios además de los estándar;

Herramientas para contar puntos y tiempo. Herramientas ideales para contar el número de barras o el tiempo. También hay una herramienta para calcular el riesgo y, para los fanáticos del comercio de Forex, pueden calcular el stop-loss y el take-profit óptimos.

Eliminar todos los detalles innecesarios que haya superpuesto en un gráfico de opciones binarias en vivo es simple: vuelva a cargar la página, use una goma de borrar o un botón con una llave y un pincel.

Vale la pena recordar que demasiados elementos adicionales sobrecargarán visualmente un gráfico en vivo de opciones binarias y será fácil confundirse con ellos. Utiliza sólo lo más básico y lo que realmente te ayude a analizar el mercado.

Gráfico en vivo: consejos y trucos útiles

El gráfico de opciones binarias en vivo también tiene algunas características útiles que pueden no ser útiles para todos, pero aún así vale la pena conocerlas. Estas funciones incluyen:

Imágenes gráficas. Si necesita tomar una captura de pantalla, no es necesario hacerlo en un programa separado y puede usar la funcionalidad estándar del gráfico en vivo;

Escala de precios en porcentajes. La escala de precios se puede mostrar no sólo en números, sino también en porcentajes;

Historia del gráfico. Puede ver el historial completo de un activo en el gráfico usando los botones en un panel especial en la parte inferior del gráfico.

Si por alguna razón no puede restablecer el gráfico, puede hacerlo con un botón especial que aparece cuando el cursor está en el gráfico. También puedes ajustar la escala y mover el gráfico hacia adelante y hacia atrás.

Además, hay configuraciones adicionales que aparecen si haces clic en el “engranaje” en la esquina inferior derecha. Allí también podrás:

Restablecer escala; Ajuste la relación de escala; Habilitar otra visualización de precios; Añade marcas y líneas; Habilite o deshabilite los límites de la sesión.

Además, para ubicar cómodamente las ventanas con la terminal comercial del corredor y el gráfico en vivo de TradingView, use el método abreviado de teclado "Win" + flecha derecha (o izquierda) (para Windows 8 y 10). La ventana con un gráfico en vivo de opciones binarias en línea ocupará la mitad de la pantalla; puede mover fácilmente la plataforma de negociación al espacio libre; No habrá necesidad de estar nervioso, distrayéndose constantemente colapsando y expandiendo pestañas en la terminal web.

Conclusión: ¿por qué debería utilizar un gráfico de opciones binarias en vivo en línea?

El gráfico en vivo de opciones binarias es muy conveniente y en términos de funcionalidad sólo se puede comparar con las plataformas especializadas ThinkOrSwim o MetaTrader 4/5, en las que se instalan módulos adicionales. Pero la gran ventaja de un gráfico en vivo es que no requiere instalar terminales ni abrir cuentas comerciales con un corredor, y puede usarse en cualquier lugar y en cualquier dispositivo que tenga Internet y un navegador.

Gracias al gráfico en línea en vivo, puede analizar rápidamente cualquier activo comercial sin tener una terminal, utilizando tanto indicadores como herramientas gráficas. También puedes analizar correlaciones entre activos, tomar capturas de pantalla y realizar análisis históricos.

Habiendo estudiado todas las funciones de dicho gráfico, podemos concluir que el gráfico en vivo de TradingView es la mejor opción para operar con éxito.