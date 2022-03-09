ТОП 7 правил торговли бинарными опционами

Торговля бинарными опционами, несмотря на кажущуюся простоту, требует внимательности и способности правильно прогнозировать изменение цен на рынке. Трейдеры, которые не знакомы с правилами торговли бинарными опционами, часто совершают ошибки, которые ведут к убыткам. От потерь не застрахованы даже те, кто используют собственные стратегии для бинарных опционов. Поэтому далее обсудим правила трейдинга, которые помогут новичкам и опытным трейдерам выйти на стабильную прибыль.

Правило №1: подбирайте правильный депозит для торговли

Первое правило в торговле бинарными опционами, которого не придерживаются трейдеры-новички, заключается в использовании минимального депозита слишком часто. Такой подход не принесет существенного дохода, а при серии убыточных сделок может «выкинуть» с рынка. Во избежание подобных случаев рекомендуется пополнять счет на сумму, позволяющую выдержать несколько убыточных сделок подряд. Особенно это актуально при использовании новых стратегий, индикаторов или любых других методов торговли.

Оптимально, если депозита достаточно для совершения хотя бы десяти убыточных торговых операций, но лучше, если суммы хватает на большее количество сделок. Если же вы можете позволить себе менее десяти сделок, то у вас остается мало вариантов для торговли. В таких условиях два-три ошибочных прогноза могут привести к тому, что около 50% вашего торгового счета будет потеряно. Это вызовет дополнительное эмоциональное напряжение и желание отыграться, что чаще всего влечет за собой еще больше потерь. Поэтому исходите из суммы, которую вы инвестируете в одну сделку, и если она составляет $10, то ваш депозит должен быть не менее $100, а еще лучше $200 и более.

Также вы можете рассчитывать минимальную сделку в процентах, что будет более удобно. Брокер Pocket Option и брокер Quotex позволяют делать это автоматически. Предположим, вы решили, что на каждую сделку будете выделять 5% от депозита. В таком случае вам не нужно самостоятельно считать, сколько это будет, к примеру, от $157. Чтобы воспользоваться этой функцией, у первого и второго брокера на торговой панели нужно переключить выставление суммы с условных единиц на проценты. В Pocket Option эта кнопка выглядит так:

В Quotex эта функция включается тут:

Далее останется лишь выставить нужный процент, и система автоматически рассчитает сумму сделки.

Правило №2: ведите торговый дневник

Торговый дневник – это инструмент, который помогает найти и исправить ошибки в трейдинге бинарными опционами. Сюда рекомендуется записывать каждую совершенную сделку, указывая все ее детали. Это могут быть:

данные по ценам;

детали анализа;

итог сделки (прибыль или убыток);

причина, по которой была совершена сделка;

(обязательно) анализ завершенной сделки, где выписываются все ошибки или наоборот верные действия.

После хотя бы нескольких сделок можно будет составить диаграммы и графики, показывающие информацию по торговому счету и многое другое. Ниже можно видеть пример таких диаграмм:

Если вы торгуете через брокера Покет Опшен или Квотекс, то эту информацию можно найти в личном кабинете в разделе аналитики. Помимо диаграмм там можно найти данные по сделкам, времени, активам, суммам и многому другому. Благодаря полученной информации можно будет увидеть, что вы делаете правильно и неправильно, на что обратить внимание в вашей торговле бинарными опционами или же что улучшить.

Правило №3: не используйте систему Мартингейла на начальном этапе

Принцип системы Мартингейла заключается в следующем: при получении убытка трейдер открывает следующую сделку, увеличивая сумму инвестиции в два раза. Для большего удобства некоторые трейдеры используют калькулятор:

Стоит понимать, что при таком подходе совокупный доход может покрыть потери, но для получения прибыли необходимы крупный депозит и правильный выбор направления движения цены по большинству сделок. Если у вас будет недостаточно капитала или вы неправильно определите тренд, то довольно быстро можно «слить» депозит. Особенно сильно подвержены потерям при использовании этого метода новички, которые из-за отсутствия опыта не знают всех нюансов такой торговли бинарными опционами.

Во избежание подобных последствий рекомендуется избегать использования этой системы на начальном этапе. В некоторых случаях она может принести прибыль, но если вовремя не остановиться, то можно потерять весь депозит.

Правило №4: умение вовремя остановиться

У некоторых трейдеров торговля бинарными опционами вызывает те же эмоции, что и азартные игры. Из-за этого они не всегда способны вовремя остановиться при получении не только убытка, а и прибыли. Если трейдер совершил две-три прибыльные сделки, то у него может появиться чувство того, что он понял рынок и следующая сделка тоже принесет прибыль. Но если следующая позиция будет закрыта в минус, трейдер захочет отыграться. При получении еще одного убытка эмоции станут преобладать над разумом и вместо того, чтобы ждать сигнала или подходящего момента, сделки будут совершаться подряд, лишь бы вернуть потерянное.

Важно понимать, что данная сфера деятельности не способна ежедневно быть прибыльной. Убыточными бывают не только отдельные сделки, но и целые дни, когда поведение рынка становится сложно предсказать. И это относится не только к новичкам, а и к профессиональным трейдерам. Поэтому, чтобы сохранить деньги, рекомендуется останавливаться в тот момент, когда три ваши сделки подряд принесли убыток. На этом этапе необходимо проанализировать как свои решения, так и сам рынок, чтобы понять, в чем была ошибка. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации станет временное прекращение торговли.

Чтобы стать более подготовленным к торговле в психологическом плане, ознакомьтесь с нашей статьей – «психология в трейдинге».

Правило №5: анализ рынка прежде всего

Финансовые рынки не терпят трейдеров, которые действуют по интуиции или следуют за собственными эмоциями. Успех напрямую зависит от дисциплинированности человека. Если действовать, полагаясь на свою интуицию или эмоции, то любая стратегия станет убыточной. Дисциплинированность считается одним из основных инструментов, необходимых для достижения стабильного результата.

Успешность трейдинга определяется несколькими факторами. И после холодного рассудка идет умение провести анализ и следовать своим прогнозам. В целях повышения результативности действий следует ежедневно составлять торговые планы перед началом торговли. Также для этого рекомендуется заниматься развитием дисциплины, что потребует больших усилий, но в итоге принесет положительный эффект.

В качестве примера рассмотрим индикатор Master Entry и его сигналы. Проведя простой анализ, можно было понять, что тренд на тот момент был нисходящий, а значит мы должны использовать только сигналы для опционов Put. И после появления красной стрелочки мы могли бы купить Put. Но если бы мы не провели анализ и полагались только на интуицию, то скорее всего открыли бы сделки и по сигналу Call, что принесло бы убыток:

Во избежание необоснованных потерь следует торговать по правилам и после проведения анализа ориентироваться не на интуицию, а на четкие сигналы.

Правило №6: торгуйте только по тренду

В сети можно найти достаточное количество индикаторов и стратегий, которые работают во флэте, но новичкам лучше обратить свое внимание на методы, основанные на тренде. Мы уже показывали пример совершения сделок по тренду в предыдущем правиле. Но тренд не основывается на одном лишь направлении вверх или вниз. Поэтому неопытным трейдерам, а также профессионалам, которые по каким-то причинам не знают про тренд, стоит изучить такие темы:

Важно понимать, что 90% торговых систем могут приносить прибыль, если выбирать сигналы, которые коррелируют с трендом. Даже торговля при помощи скользящих средних будет работать по этому правилу:

На изображении выше показаны два простых «мувинга» с параметрами «14» и «30». Если использовать каждое пересечение этих линий, то во время флэта можно будет потерять весь депозит. Если же использовать их только во время тренда, то пересечение в сторону движения с большей вероятностью принесет прибыль. Тоже самое касается любых индикаторов, сигналы которых можно использовать по тренду.

Правило №7: открывайте не более двух сделок одновременно

Анализ и принятие решений провоцируют стресс, который плохо сказывается на психологическом состоянии. И чем больше данных приходится анализировать, тем выше вероятность совершения ошибок. Поэтому не стоит одновременно открывать более двух сделок. Еще лучше ограничиться одним торговым активом и одной сделкой за раз. Когда новичок игнорирует это правило и открывает, к примеру, три сделки одновременно, это кроме сложности в анализе повышает риски, так как потенциально каждая из сделок может закрыться в убыток. Это в свою очередь вызовет желание отыграться, о чем мы уже писали ранее. Как итог – потеря всего депозита или значительной его части. В течении дня также не стоит открывать более 10 сделок, если вы новичок. Со временем можно увеличивать это количество и торговать уже 20-30 сделок в день.

Если вам сложно придерживаться этого правила, то вам рекомендуется в течение рабочего дня периодически отвлекаться от текущей деятельности и посвящать время другим занятиям. Это может быть просто отдых, прогулка, спортивный зал и подобные занятия.

Правило №8: придерживайтесь правил мани-менеджмента и риск-менеджмента

Мы уже слегка затрагивали тему мани-менеджмента и риск-менеджмента. ММ и РМ в бинарных опционах позволяют трейдеру избежать лишних потерь даже при долгой серии убыточных сделок. И именно на этом строится суть трейдинга, когда ваша общая прибыль перекрывает общий убыток. Поэтому важно как можно дольше «оставаться на плаву». Если ваш депозит разделен на много частей и даже после десяти убыточных сделок подряд у вас еще есть возможность совершать сделки, то у вас есть шанс вернуть потерянное и возможно даже выйти в плюс. Если же ваш депозит позволяет вам совершить всего несколько убыточных сделок, то шансы, что вы сможете получить прибыль очень малы.

Если говорить более подробно, то мани-менеджмент отвечает за управление капиталом или работу с депозитом. При помощи него вы определяете

сколько убытка вы можете позволить себе за день;

какой процент депозита стоит выделять на одну сделку;

какой предел убытка в процентах или долларах вы можете позволить себе за неделю и так далее.

Риск-менеджмент позволяет сократить риски, используя такие правила:

установка количества убыточных сделок на день;

установка количества торговых активов, на которых ведется торговля;

отказ от системы Мартингейла;

отказ от торговли активами, которые имеют низкий процент доходности;

отказ от передачи капитала в управление;

отказ от торговли по непроверенным сигналам.

Каждый трейдер может поменять эти правила и использовать только те, которые считает нужными. Но важно их придерживаться, так как это поможет уберечь ваш торговый счет от потерь и удерживаться на рынке долгое время.

Заключение

Правила торговли бинарными опционами позволяют трейдерам повышать эффективность своих торговых систем и зарабатывать больше прибыли. Конечно, это далеко не все правила, которые помогают в торговле бинарными опционами, но придерживаясь даже этих основных рекомендаций вы сможете выйти на более профессиональный уровень в трейдинге.

Смотрите также: