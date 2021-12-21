Стратегия для Quotex "Hunting"

В торговле бинарными опционами можно как удвоить депозит, так и потерять все деньги за несколько часов. Поэтому успешные трейдеры стремятся ограничить суммы, стараясь минимизировать риски в случае изменения тренда на рынке. Однако этот формат проведения операций не позволяет зарабатывать с помощью простых и понятных функций, доступных в платформе Quotex. Для извлечения прибыли спекулянтам достаточно взять на вооружение график и один индикатор.

Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

Основной инструментарий

Чтобы понять, как заработать на Квотекс стратегии, необходимо знать принципы анализа графика и функциональные особенности Alligator. Оба подхода обеспечивают аналитика результативными сигналами, сила которых увеличивается при приведенном ниже сочетании.

Аллигатор – это один из популярных методов, который базируется на показателях сглаженных мувингов с периодами:

5;

8;

13.

Принцип действия основан на математической формуле, в которой сначала используется показатель, полученный за счет сглаженного среднего. Последний рассчитывается с помощью SMA. Причина выбора такого названия обусловлена фигурой, которая формируется на экране торгового терминала тремя линиями:

Челюсть;

Зубы;

Губы.

Моменты для входа на рынок определяются при пересечении указанных графиков. Скользящая средняя, которая образует Челюсть, движется медленнее остальных; Губы – быстрее. Основной принцип торговли сводится к следующему: торговать надо тогда, когда аллигатор начинает «охотиться». То есть сделки надо проводить при изменении направлений.

На скриншоте выше виден момент появления сигнала на приобретение контракта типа Put. Это подтверждается тем, что «машки» не пересекаются и движутся вниз. Однако для понимания особенностей проведения подобных сделок нужно учитывать направление котировок. В примере цена движется за спекулянтом, который приобрел опцион Put.

Чтобы инвестиции приносили доход в рамках описанного метода, стоит использовать дополнительные подтверждения, которые дают:

Индекс относительной силы (Relative Strenth Index) с периодом 14. Также правильнее будет удалить все уровни, за исключением 50-го. Благодаря этому инструменту можно понять, насколько перекуплен или перепродан выбранный актив. То есть индекс визуализирует настоящую силу медведей или быков и помогает определить вероятный момент разворота. Стохастический осциллятор. Стохастик сравнивает цену закрытия выбранного актива с диапазоном за заданное время. Чувствительность осциллятора можно настраивать в зависимости от выбранной системы. В частности, трейдеры меняют диапазон, который анализируется. Стохастический осциллятор применяется для получения указаний, указывающих на наличие перекупленности или перепроданности. Во избежание ошибок не стоит вносить изменения в те настройки, которые предложила платформа Quotex.

Стохастический осциллятор в торговом окне отображается как 2 линии. Одна показывает текущее значение выбранного актива анализа, вторая — трехдневное простое скользящее среднее.

Когда выставлять ордера Колл и Пут

Торговать в описываемых условиях рекомендуется на малых таймфреймах (5-15 минут). Одновременно с этим следует выставлять ордера с коротким сроком экспирации: после формирования второй или третьей свечи. Покупать цифровой контракт Call есть смысл, если «крокодил» начал «охотиться», а остальные указывают движение курса вверх. Такие позиции можно открывать, когда RSI переходит 50-й уровень, а быстрый мувинг стохастика пересекает медленную снизу-вверх.

Открывать опционы Put нужно также в том случае, когда аллигатор начинает «охотиться». Но подобные операции в рамках Квотекс стратегии можно проводить, если индикатор направлен вниз. Данное указание подтверждается (то есть сделку следует проводить), если Relative Strenth Index опускается ниже 50-го уровня. Одновременно с этим быстрая линия стохастика должна пересекать медленную сверху-вниз.

Заключение

Данный метод трейдинга считается простым в понимании, так как для успешной торговли достаточно использовать три типа сигналов, полученных от Alligator, RSI и Stohastic. При этом важно проводить анализ изменений котировок. Если направление движения курса и стохастика расходятся, то это может указывать на разворот.

В частности, подобные ситуации наблюдаются на медвежьем рынке, когда цена достигает очередного минимума. Если в нужный момент стохастик показывает более высокий минимум, чем раньше, то это может указывать на скорый разворот. Подобные расхождения свидетельствуют о том, что медведи исчерпали возможности.

RSI и Stohastic оповещают о текущем импульсе, но базируются на совершенно разных математических формулах. Из-за этого индекс относительной силы и «Стохастик» нередко используются вместе. В основе Stohastic лежит предположение о том, что цена закрытия направлена в ту же сторону, что и реальный тренд. Поэтому более эффективно применять этот подход при слабой волатильности, когда курс движется в определенных границах.

Приведенный формат проведения торговых позиций считается упрощенным вариантом трейдинга на базе Alligator. Поэтому для повышения шансов рекомендуется использовать разные возможности, которые предоставляет платформа Quotex, совместно, а не по отдельности.

Смотрите также: