        Стратегия для Quotex "Hunting"

        В торговле бинарными опционами можно как удвоить депозит, так и потерять все деньги за несколько часов. Поэтому успешные трейдеры стремятся ограничить суммы, стараясь минимизировать риски в случае изменения тренда на рынке. Однако этот формат проведения операций не позволяет зарабатывать с помощью простых и понятных функций, доступных в платформе Quotex. Для извлечения прибыли спекулянтам достаточно взять на вооружение график и один индикатор.

        Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

        Основной инструментарий

        Чтобы понять, как заработать на Квотекс стратегии, необходимо знать принципы анализа графика и функциональные особенности Alligator. Оба подхода обеспечивают аналитика результативными сигналами, сила которых увеличивается при приведенном ниже сочетании.

        график Hunting

        Аллигатор – это один из популярных методов, который базируется на показателях сглаженных мувингов с периодами:

        • 5;
        • 8;
        • 13.

        Принцип действия основан на математической формуле, в которой сначала используется показатель, полученный за счет сглаженного среднего. Последний рассчитывается с помощью SMA. Причина выбора такого названия обусловлена фигурой, которая формируется на экране торгового терминала тремя линиями:

        • Челюсть;
        • Зубы;
        • Губы.

        Моменты для входа на рынок определяются при пересечении указанных графиков. Скользящая средняя, которая образует Челюсть, движется медленнее остальных; Губы – быстрее. Основной принцип торговли сводится к следующему: торговать надо тогда, когда аллигатор начинает «охотиться». То есть сделки надо проводить при изменении направлений.

        сигнал скользящей средней в Hunting

        На скриншоте выше виден момент появления сигнала на приобретение контракта типа Put. Это подтверждается тем, что «машки» не пересекаются и движутся вниз. Однако для понимания особенностей проведения подобных сделок нужно учитывать направление котировок. В примере цена движется за спекулянтом, который приобрел опцион Put.

        Чтобы инвестиции приносили доход в рамках описанного метода, стоит использовать дополнительные подтверждения, которые дают:

        1. Индекс относительной силы (Relative Strenth Index) с периодом 14. Также правильнее будет удалить все уровни, за исключением 50-го. Благодаря этому инструменту можно понять, насколько перекуплен или перепродан выбранный актив. То есть индекс визуализирует настоящую силу медведей или быков и помогает определить вероятный момент разворота.
        2. Стохастический осциллятор. Стохастик сравнивает цену закрытия выбранного актива с диапазоном за заданное время. Чувствительность осциллятора можно настраивать в зависимости от выбранной системы. В частности, трейдеры меняют диапазон, который анализируется. Стохастический осциллятор применяется для получения указаний, указывающих на наличие перекупленности или перепроданности. Во избежание ошибок не стоит вносить изменения в те настройки, которые предложила платформа Quotex.

        Стохастический осциллятор в торговом окне отображается как 2 линии. Одна показывает текущее значение выбранного актива анализа, вторая — трехдневное простое скользящее среднее.

        Когда выставлять ордера Колл и Пут

        Торговать в описываемых условиях рекомендуется на малых таймфреймах (5-15 минут). Одновременно с этим следует выставлять ордера с коротким сроком экспирации: после формирования второй или третьей свечи. Покупать цифровой контракт Call есть смысл, если «крокодил» начал «охотиться», а остальные указывают движение курса вверх. Такие позиции можно открывать, когда RSI переходит 50-й уровень, а быстрый мувинг стохастика пересекает медленную снизу-вверх.

        сигнал на покупку call опциона

        Открывать опционы Put нужно также в том случае, когда аллигатор начинает «охотиться». Но подобные операции в рамках Квотекс стратегии можно проводить, если индикатор направлен вниз. Данное указание подтверждается (то есть сделку следует проводить), если Relative Strenth Index опускается ниже 50-го уровня. Одновременно с этим быстрая линия стохастика должна пересекать медленную сверху-вниз.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Данный метод трейдинга считается простым в понимании, так как для успешной торговли достаточно использовать три типа сигналов, полученных от Alligator, RSI и Stohastic. При этом важно проводить анализ изменений котировок. Если направление движения курса и стохастика расходятся, то это может указывать на разворот.

        В частности, подобные ситуации наблюдаются на медвежьем рынке, когда цена достигает очередного минимума. Если в нужный момент стохастик показывает более высокий минимум, чем раньше, то это может указывать на скорый разворот. Подобные расхождения свидетельствуют о том, что медведи исчерпали возможности.

        RSI и Stohastic оповещают о текущем импульсе, но базируются на совершенно разных математических формулах. Из-за этого индекс относительной силы и «Стохастик» нередко используются вместе. В основе Stohastic лежит предположение о том, что цена закрытия направлена в ту же сторону, что и реальный тренд. Поэтому более эффективно применять этот подход при слабой волатильности, когда курс движется в определенных границах.

        Приведенный формат проведения торговых позиций считается упрощенным вариантом трейдинга на базе Alligator. Поэтому для повышения шансов рекомендуется использовать разные возможности, которые предоставляет платформа Quotex, совместно, а не по отдельности.

        Трейдер БО
        Данная стратегия на стандартных индюках присутствует у всех брокеров.
        08 января 2024
        Артур
        RCI и стохастик для подтверждения этого индикатора очень нужны. Одним работать сложно.
        28 ноября 2023
        tirant
        Все три индикатора есть в базе, и это хорошо.
        20 ноября 2023
        Руслан
        Попробовал использовать эту стратегию, но мне не удалось получить хорошие результаты. Я думаю, что она может быть слишком сложной для новичков и требует глубокого понимания технического анализа и рынков.
        Option Bull, а вот мне удалось получить несколько успешных сделок. Я считаю, что эта стратегия может быть очень эффективной, если использовать ее с осторожностью и соблюдаете строгие правила управления рисками. Поэтому рекомендую Hunting для опытных трейдеров, которые хотят улучшить свои результаты на платформе Quotex.
        06 апреля 2023
        Option Bull
        Попробовал использовать эту стратегию, но мне не удалось получить хорошие результаты. Я думаю, что она может быть слишком сложной для новичков и требует глубокого понимания технического анализа и рынков.
        06 апреля 2023
        Руслан
        Я попробовал использовать стратегию Hunting и мне очень понравилось, как все индикаторы здесь работают вместе. Я нашел несколько выгодных сделок, используя эту стратегию, и считаю, что она может быть очень полезной для тех, кто ищет новые способы заработка на платформе.
        06 апреля 2023
        Егор
        с экспирацией 2-3 свечи норм, больше нет смысла брать....короче стратегия квотекс среднего уровня
        21 декабря 2021
        Роман
        а как ты определять quotex стратегия среднего уровня низкого или выского??
        21 декабря 2021
        Кристина
        хорошо хоть не sma и аллигатор вместе))) а вообще стратегия quotex нормальная
        21 декабря 2021
