Бинарные опционы для новичков: советы от профессионалов

На первых этапах работы с любыми финансовыми активами, в том числе и бинарными опционами, трейдеры часто совершают однотипные ошибки. Это обусловлено в основном недостатком опыта. Избежать подобных ошибок помогают советы трейдерам от профессионалов, которые раскрывают правила, обязательные к выполнению. Без этого научиться успешно торговать финансовыми активами будет намного сложнее.

Избегайте поспешных решений

Часто новички, получив определенные знания, стремятся применить их в условиях реальной торговли. Однако профессионалы не рекомендуют сразу приступать к торговле. Мировой рынок продолжит работать вне зависимости от складывающихся обстоятельств. Для начинающих спекулянтов важно сформировать определенный фундамент знаний, которые помогут успешно развиваться и определит направление дальнейшей деятельности. Благодаря этому, в частности, пользователям проще понять, с какими активами им выгоднее работать с учетом личных качеств и других обстоятельств.

Опытные трейдеры на финансовых рынках работают. То есть этот источник приносит основной доход. Данный вид деятельности всегда связан с высокими рисками, которые без соблюдения правил трейдинга быстро приводят к тому, что трейдер теряет весь капитал. Именно поэтому новичкам нельзя сразу открывать сделки, разобравшись только в общих правилах торговли на финансовых рынках. Без определенного багажа знаний и опыта невозможно достичь такого уровня, при котором большая часть сделок будет перекрывать убыток. То есть необходим фундамент, за счет которого трейдер научится получать постоянный доход от сделок с финансовыми активами.

Новичкам рекомендуется большую часть времени тратить на получение дополнительных знаний, чем на наработку опыта. Именно от этого зависит успешность трейдинга на начальном этапе. Объем полученных знаний также определяет скорость, с которой человек учится зарабатывать, и объем доходов.

Трейдинг — это полноценная профессия, требующая глубокого изучения. Торговля на финансовых рынках со временем может приносить большой доход. Однако успех в этой сфере сопутствует тем, кто тратит на данный вид деятельности много времени. Профессионалом в трейдинге становятся после нескольких лет постоянного обучения. Это касается не только чтения специализированной литературы. Знания приобретаются в условиях торговли на демо-счете, изучения стратегий и поведения профессионалов.

Нужно нести ответственность за свои решения

Ряд брокеров бинарных опционов предлагает такую опцию, как копирование сделок. Эта функция подразумевает следующее: трейдер выставляет ордер с теми же параметрами (сумма, тип актива, срок экспирации и так далее), что и опытный спекулянт. Такой подход может принести хорошую прибыль.

Однако успех на финансовых рынках сопутствует только тем, кто открывать сделки, основываясь на собственных прогнозах. Важно понять, что ответственность за каждое решение несет только трейдер. Даже при копировании сделок человек должен понимать, что в случае неудачи деньги теряет именно он. Поэтому, открывая каждый ордер, необходимо принимать на себя ответственность.

Это в равной мере относится к торговым сигналам. Компании, их разрабатывающие, предоставляют информацию о возможном направлении движения рынка, основываясь на собственных суждениях. Но применять торговые сигналы или нет, должен решать трейдер. Это относится также к ПАММ-счетам, доверительному управлению и другим инструментам, которые предлагают брокеры.

Без принятия собственных решений трейдеры просто отдают деньги сторонним компаниям, надеясь на удачу. Принимая риски на себя, спекулянт таким образом получает дополнительные знания и нарабатывает опыт. Это помогает избежать в будущем ошибок и, как следствие, увеличить размер заработка.

Начинать торговлю только с демо-счета

Демо-счет — бесплатный у большинства брокеров инструмент, помогающий разобраться в нюансах торговли. Однако данная опция полезна именно новичкам. Как гласят советы успешных трейдеров, постоянная работа с демо-счетом может в итоге принести вред.

Причина заключается в том, что данный вид торговли ведется на виртуальные деньги. То есть на средства, не принадлежащие пользователю. При этом благодаря демо-счет люди изучают основы трейдинга. Данный инструмент позволяет торговать активами по реальному курсу, не рискую собственными деньгами. Также демо-счет используют для проверки стратегий.

Но работая с таким инструментом, трейдер не испытывает той нагрузки, которая возникает при торговле реальными деньгами. Связано это с тем, что данный формат трейдинга не несет с собой рисков. В результате у человека не вырабатывает страх потерять деньги из-за неправильных решений. В будущем после перехода на реальный счет спекулянт не будет осторожно выставлять ордера, проверяя правильность собственных прогнозов.

Поэтому торговать на демо-счету рекомендуется только для получения первого опыта. После того как пользователь поймет особенности трейдинга, можно переходить на реальный рынок и открывать сделки на собственные деньги. Однако на первом этапе рекомендуется выставлять ордера с минимальной ставкой, стремясь уменьшить потери из-за недостатка опыта.

Не использовать универсальные стратегии

Среди ряда трейдеров ходит мнение о существовании так называемого «Грааля» торговли. Под этим подразумевается универсальная стратегия, которая будет в 100% случаев приносить доход. Часть пользователей из-за этого работает, используя только один или несколько методов, не обращая внимание на текущее состояние рынка. Другие тратят годы на поиск подходящего сочетания индикаторов и других инструментов анализа, которые будут постоянно приносить прибыль.

Однако все советы начинающим трейдерам говорят о том, что не существует универсальной стратегии, которая подойдет для любых форм торговли и остается эффективной вне зависимости от поведения рынка. В действительности поведение курса можно только предугадать, используя имеющиеся в распоряжении инструменты и опыт. Но точно предугадать, как будет изменяться цена, невозможно.

Считается, что стратегия, дающая положительный результат в 70% случаев, является оптимальной. Менять такой торговый метод на более эффективный нельзя.

Приступая к трейдингу на реальные деньги, следует избегать заманчивых предложений о кратком увеличении прибыли на несколько сотен процентов. Такой доход невозможно получить за короткий срок.

Бонусы от брокеров могут привести к убыткам

Многие брокеры с целью привлечения новых клиентов и удержания старых предлагают разнообразные бонусы.

Но прежде воспользоваться подобными преимуществами, рекомендуется ознакомиться с условиями их предоставления. Большинство компаний предлагает так называемый приветственный бонус. В этом случае трейдер получает определенную сумму при зачислении средств на внутренний баланс.

Такой вид бонуса считается безобидным. Клиент получает дополнительные средства, которые может использовать в торговле. Если пользователь ставит деньги на вывод до отработки бонуса, то начисления сгорают. То есть эти деньги нельзя отправить себе на счет.

Однако некоторые брокеры, предоставляя бонусы, сразу блокируют баланс до выполнения определенных условий. В подобных случаях трейдер не может вывести деньги. В основном эти условия предусматривают совершение сделок с определенным торговым оборотом, размер которого может превышать первоначальную сумму в 35-50 раз и более. Например, при получении бонуса в 100 долларов пользователь должен провести операции на 5 тысяч долларов. В этом случае вероятность потери всех денег велика, особенно у новичков.

Торговый журнал обязательный инструмент успешного трейдера

Торговый журнал (журнал сделок) — это важный инструмент анализа деятельности трейдера. Именно в нем можно быстро выяснить, в какой момент выбранная стратегия начала приносить убытки.

Также при помощи журнала удается определить оптимальный временной интервал, в течение которого торговый метод постоянно приносит прибыль, виды прибыльных активов и узнать другую информацию. Кроме того, анализируя записи, можно понять, как изменить подход к трейдингу, чтобы увеличить доход или избежать убытков.

Помимо этого, торговый журнал часть трейдеров использует как торговый дневник. То есть пользователи отражают собственное состояние при совершении определенных сделок либо при конкретной ситуации на рынке. Благодаря журналу люди понимают, когда и какие эмоции возникают. Это даст дополнительные возможности для работы над собой. Эмоции только мешают проведению торговых операций.

Торговая дисциплина определяет успех

Торговая дисциплина предполагает совершение определенных действий по заранее разработанному алгоритму. Например, если трейдер не отрывает сделки до девяти утра, то даже при наличии благоприятной ситуации продолжает соблюдать это правило вне зависимости от причин, побудивших работать позднее указанного времени.

Такой подход позволяет со временем свести убытки к минимуму и увеличить доход там, где это возможно. Добиться результата на рынке помогает дисциплина. Чтобы избежать ошибок, ведущих к убыткам, нужно:

строго придерживаться принципов выбранной стратегии;

отказываться от торговли, если подряд шли несколько убыточных сделок;

соблюдать принципы риск-менеджмента (то есть инвестировать в сделку не более определенной суммы);

соблюдать дневной план торговли;

стремиться сократить влияние эмоций на сделки;

стремиться улучшить результаты торговли.

Стабильный заработок на финансовых рынках невозможен без дисциплинированного подхода.

Составить торговый план перед началом трейдинга

Благодаря торговому плану трейдер защищает себя от неожиданных рисков. Данный документ (список или иное) рекомендуется составлять до открытия первой сделки. В торговом плане необходимо указать:

время торговли;

тип используемой стратегии;

минимальная (максимальная) сумма инвестиций в одну сделку;

тактика поведения в случаях, когда торговые операции приносят убытки;

цели на день;

максимальный размер убытка.

Придерживаясь такого плана, можно избежать многих ошибок. Также это дисциплинирует, что, как было показано выше, помогает увеличить прибыль.

Разрабатывать стратегии нужно под себя

Торговать необходимо только с помощью тех стратегий, принцип работы которых понятен трейдеру. Добиться этого можно, изучая особенности индикаторов. Также следует всегда проверять эффективность сигналов, которые дает выбранная стратегия.

При возникновении каких-либо ошибок либо методика не нравится, то нужно:

убрать или заменить индикатор (осциллятор);

изменить временной интервал, в течение которого открываются сделки;

изменить условия открытия сделок.

Каждая стратегия должна соответствовать особенностям характера человека. В частности, это могут быть методики, эффективные на длинных или коротких временных интервалах, высоко- или низкорискованные и так далее. Каждую стратегию важно подбирать под себя. Нельзя подстраиваться под методику ведения торговли, даже если та у других пользователей дает положительный результат в 70% случаев.

Торговать можно на сумму, которую не жалко потерять

Трейдинг — это высокорискованный вид деятельности. Вероятность потери всего капитала на финансовых рынках никогда не исчезает. Трейдинг не способен решить проблемы, связанные с недостатком денег. Нельзя рассчитывать на то, что за счет торговли активами удастся погасить кредиты и избавиться от долгов.

Все опытные и успешные спекулянты открывают сделки только на те суммы, которые готовы потерять. Благодаря этому пользователи не испытывают страхов перед сделками. Такой подход позволяет сосредоточиться только на торговых операциях, исключив эмоции. Также этот метод позволяет подобрать стратегию, которая сохранит капитал при убыточных сделках (при так называемых просадках).

Профессионалы рынка не рекомендуют приступать к торговле с минимальным депозитом (обычно составляет 10 долларов). В этом случае невозможно соблюсти правила риск-менеджмента. Новичкам рекомендуется приступать к трейдингу с 50-100 долларов, инвестируя в одну сделку минимальную сумму (от 0,5 до 1 доллара). При такой формате периодические убытки не приведут к потере всего капитала.

Нельзя прекращать обучение

Обучение трейдингу — это непрерывный процесс. Профессионалы постоянно находят новые способы торговли, изучают разные методики и выполняют другие действия, направленные на увеличение знаний. Это позволяет уменьшить количество ошибок.

Важным источником информации считаются книги по трейдингу. Причем профессионалы читают произведения, написанные несколько десятилетий назад. Несмотря на развитие и цифровизацию мировых рынков, принципы трейдинга не поменялись с того времени.

Однако всю информацию необходимо отфильтровывать. В Сети и других источниках нередко встречаются мнения опытных трейдеров, которые в действительности имеют только определенные знания о рынке, но никогда не совершали успешных сделок. Важно проверять полученную информацию на графике, не рискуя собственными деньгами.

Среди таких «профессионалов» популярным считается метод Мартингейла. Этот подход, согласно заявлениям подобных «гуру», помогает получать прибыль даже в условиях нестабильного или падающего рынка. Но метод Мартингейла приносит только убытки.

Нельзя прекращать смотреть графики и движение цен

Понимание технического анализа необходимо каждому человеку, который решил заработать на финансовом рынке. Инструменты, применяемые в этом случае, помогают понять направление движение цены в течение определенного временного интервала. По мнению профессионалов, чтобы освоить технический анализ, необходимо провести за отслеживанием графика не менее 10 тысяч часов.

За это время человеческий мозг усваивает всю необходимую информацию. В результате трейдер учится автоматически (интуитивно) находить на графике сигналы, помогающие определить точки для входа на рынок.

Изучать основы трейдинга нужно постепенно

Информации о торговле на финансовых рынках сегодня очень много. Стремясь изучить все, можно запутаться в терминах, принципах торговли и другом. Поэтому информацию о трейдинге необходимо впитывать постепенно. Сначала следует изучить основы торговли, затем:

Каждый этап рекомендуется завершать только после того, как предыдущий будет полностью освоен.

Избегать мошенников

Из-за высокой популярности трейдинга на финансовых рынках действует множество мошенников. Это могут быть компании, маскирующиеся под надежных брокеров. Или люди, предлагающие универсальные и эффективные стратегии.

Чтобы избежать мошенников, необходимо соблюдать следующие правила:

работать с брокером, который присутствует на рынке более года;

не покупать стратегии, которые обещают прибыль в 100% случаев;

не покупать программы и индикаторы, которые автоматизируют торговлю;

не давать личный аккаунт стороннему человеку;

не торговать по методу Мартингейла.

Существуют и другие советы. Избежать мошенников можно при условии, если каждое действие трейдер будет обдумывать, оценивая все риски.

Открывать сделки только после ознакомления с условиями соглашения с брокером

Пользовательское соглашение с брокерской конторой нередко содержит информацию, которая может ограничить условия торговли. К этому относятся запреты на использование двух и более терминалов, стороннего программного обеспечения, торговых роботов, системы Мартингейла (не всегда) и другое.

Нарушение эти условий влечет за собой блокировку аккаунта, вследствие чего пользователи не могут вывести деньги.

Обязательно верифицировать аккаунт

Верификация аккаунта проводится для подтверждения личности трейдера. Эта процедура считается обязательной для клиентов многих брокеров бинарных опционов. Для верификации аккаунтов могут запросить паспорт (иной документ, подтверждающий личность), документы для подтверждения адреса проживания и фотографию банковской карты, с которой пополняется баланс.

Во избежание проблем в будущем опытные трейдеры рекомендуют сразу регистрировать учетную запись на свое имя.

