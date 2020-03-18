Стратегия для Pocket Option "Скальпинг"

Торговля бинарными опционами на Pocket Option способна принести доход даже при минимальном изменении. Данный вид трейдинга характеризуется тем, что прибыль и убытки участники рынка фиксируют очень быстро. Причем, если говорить о такой разновидности инструментов, как турбо-опционы, то сделки с ними совершаются в течение 60 секунд. По аналогии с другими рынками этот метод торговли финансовыми активами известен, как скальпинг. Несмотря на сравнительно высокие риски, связанные с данным подходом к трейдингу, он не только эффективен, но и подходит для новичков.

Виды инструментов для скальпинга

Торговля на Pocket Option с использованием скальпинга может показаться сложной. Но в действительности научиться работать с данной методикой сравнительно просто, поэтому ее и рекомендуют начинающим трейдерам. Брокер Pocket Option предлагает минимум инструментов, которые задействованы при скальпинге, что упрощает торговлю. Однако благодаря им трейдер сможет с достаточной эффективностью определять как направление тренда, так и точку для входа на рынок.

До начала торговли необходимо подобрать актив. Скальпинг демонстрирует большую эффективность при работе с валютными парами. Этот тип активов характеризуется двумя особенностями: ценовой график постоянно активен, но тренд не подвержен частым колебаниям. Последнее является отличительной чертой криптовалют.

После этого в терминале Покетопшн нужно выбрать график «Японские свечи» и установить 10-секундный таймфрейм.

Торговля на Pocket Option с помощью скальпинга ведется внутри устойчивого тренда. Поэтому до начала работы рекомендуется нанести на график инструмент «Параллельные каналы», которые визуально отобразят направление текущей тенденции.

Суть скальпинга сводится к следующему: как только на графике формируется отчетливый тренд, нужно открывать сделки со сроком экспирации в 60 секунд в момент, когда цена достигает верхнего (нижнего) пределов и возвращается в коридор.

В основном трейдеры применяют данные метод именно таким образом. Однако при этом подходе нередко возникают ложные сигналы, обусловленные тем, что торговля ведется на коротком временном промежутке. Чтобы исключить их, нужно использовать дополнительные индикаторы. Для этого, в частности, применяют осциллятор Stochastic.

По умолчанию в терминале брокера Pocket Option временной период %K у данного индикатора настроен на 14. Чтобы повысить эффективность работы осциллятора на малых таймфреймах, этот параметр следует изменить на 5.

Принципы торговли со скальпингом в Pocket Option

Основная сложность скальпинга заключается в том, что в рамках данного подхода сигналы возникают часто. Поэтому работать с этой стратегией для бинарных опционов нужно внимательно и действовать без промедления.

Принцип торговли со скальпингом сводится к двум правилам. Как только цена достигает нижней линии коридора, а график Stochastic вышел из зоны перепроданности, нужно покупать опцион CALL. Выставлять ордер на приобретение опциона PUT необходимо при возникновении обратной ситуации. То есть такие сделки заключаются в случае, если цена отскочила вниз от верхнего предела, а линия осциллятора покинула зону перекупленности.

В каждом из описанных случаев нужно выставлять срок экспирации на 60 секунд. Скальпинг отличается повышенной эффективностью, что особенно ярко проявляется при торговле турбо-опционами у брокера Pocket Option. Одновременно с этой стратегией можно использовать метод Мартингейла.

Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

