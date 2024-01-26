La estrategia de opciones binarias de Sonic Blast Signal es simple y clara, lo que le permite realizar transacciones con riesgos mínimos. Contiene todos los componentes necesarios para operar con éxito en los mercados de Forex y opciones binarias. Además de la información visual en el gráfico en forma de flechas, el sistema genera alertas (señales).

Los operadores novatos apreciarán esta implementación del algoritmo comercial. No es necesario que se pasen todo el día delante de una pantalla de ordenador analizando el mercado. En cambio, la estrategia Sonic Blast Signal y sus indicadores analizarán las oportunidades comerciales. En el recurso oficial para desarrolladores, este sistema se puede comprar por $97, pero desde nuestro sitio web puede descargarlo para revisarlo de forma totalmente gratuita.

Contenido:

Características de la estrategia para opciones binarias Sonic Blast Signal

Terminal: MetaTrader 4 ;

Plazo: M15;

Caducidad: 4 velas;

Tipos de opciones: Call/Put;

Indicadores: Sonic Blast V1.1.ex4;

Instrumentos comerciales: pares de divisas , materias primas, criptomonedas , acciones;

Hora de negociación: 8:00-20:00 hora de Moscú;

Corredores recomendados: Quotex , Pocket Option , Deriv , Binarium .

Configuración de una estrategia para opciones binarias Sonic Blast Signal

Los indicadores de la estrategia Sonic Blast Signal se instalan de serie en el terminal MetaTrader 4. Para ello, debe agregarlos a la carpeta raíz del terminal seleccionando "Archivo" en MT4 y luego "Abrir directorio de datos". En el directorio que se abre, debe ir a la carpeta “MQL4” y luego a “Indicadores”, y luego arrastrar los archivos de indicadores allí. Las plantillas se instalan de la misma manera, pero se colocan en la carpeta "Plantillas". Puede ver instrucciones más detalladas para instalar indicadores en nuestro video:

Revisión y configuración de indicadores de estrategia para opciones binarias Sonic Blast Signal

La estrategia de opciones binarias Sonic Blast Signal está representada por un único indicador, Sonic Blast V1.1.ex4.

Visualmente, parece una compilación de varios componentes: el promedio móvil de Hull (HMA) , un canal construido usando valores ATR (canal HMA), un indicador de flecha y un panel de señal.

Esta estrategia de opciones binarias se basa en la dinámica del promedio de Hull. Las señales para abrir una operación se reciben cuando cambia la dirección de la HMA. Cuando cambia la tendencia, el canal que rodea la línea Hull cambia de color: de violeta a azul cuando las cotizaciones suben y viceversa, cuando bajan.

El punto de inflexión de la media móvil de Hull se indica mediante un cuadrado amarillo, una señal para abrir una transacción, duplicada adicionalmente por el indicador Flecha. Los límites del canal (canal HMA), formados por los valores ATR, están destinados a establecer órdenes stop protectoras para los operadores del mercado Forex y no son de interés para el comercio de opciones binarias.

Los parámetros de Sonic Blast V1.1.ex4 constan de tres bloques principales: señales, visualización e información.

En el primer bloque de señales, se especifican los períodos para calcular el promedio móvil del casco (período), uno de los métodos para calcular los valores del promedio móvil (método), el tipo de precio (precio), el período para calcular el rango promedio real (ATR), se selecciona el coeficiente por el cual se multiplica el valor ATR (distancia).

En el segundo bloque, puede seleccionar el color de fondo y la esquina de la pantalla del terminal comercial en la que se mostrará el panel de señales, junto con la función de activar la verificación de las señales del indicador en la barra actual. El tercer bloque contiene configuraciones para mensajes de información (alertas) y el tipo de visualización: como mensaje emergente en la pantalla o enviando un correo electrónico.

Reglas comerciales utilizando la estrategia Sonic Blast Signal para opciones binarias

La estrategia de opciones binarias Sonic Blast Signal pertenece a la categoría de tendencias. Se basa en seguir el mercado, cuya dirección está determinada por la media móvil del casco (HMA).

Como habrás notado, hay mucho material en nuestro sitio web dedicado al trading de tendencias. Esto no es sorprendente dada la alta eficiencia de este enfoque para abrir opciones Call y Put. Si desea aprender a utilizar correctamente las tendencias alcistas y bajistas a su favor, le recomendamos que se familiarice con la selección de artículos de nuestro sitio web:

¿Cómo funciona una tendencia en los mercados?

Identificar y utilizar tendencias alcistas y bajistas.

Cambios de fase del mercado .

¿Cómo determinar un piso en el mercado?

¿Por qué es importante? Abrir transacciones en la dirección de la tendencia principal en el precio de su activo ayuda a aumentar el porcentaje de transacciones rentables y, como resultado, reduce la reducción (el depósito se vuelve negativo) de la cuenta comercial. Un efecto adicional de operar utilizando las señales de la estrategia Sonic Blast Signal a lo largo de la tendencia puede considerarse la confianza psicológica del trader en sus propias acciones, lo que también tiene un efecto positivo en los resultados.

Para completar una transacción, el comerciante debe esperar la notificación correspondiente en el panel de señal Sonic Blast Signal, que está duplicado por un mensaje emergente y un indicador de flecha.

Para comprar Llamar:

1. Aparece una flecha azul hacia arriba.

2. Aparece un cuadrado amarillo en la media móvil.

3. Aparece el mensaje COMPRAR AHORA en el panel de señales.

4. Compre una opción Call sin esperar a que se abra una nueva vela.

Para comprar Poner:

1. Aparece una flecha roja hacia abajo.

2. Aparece un cuadrado amarillo en la media móvil.

3. El mensaje VENDER AHORA apareció en el panel de señales.

4. Compre una opción de venta sin esperar a que se abra una nueva vela.

El plazo recomendado es M15 y el tiempo de vencimiento es de 4 velas.

Comprar una opción binaria Call:

Para abrir una opción de llamada, aparece una flecha azul debajo del borde verde (inferior) del canal (Canal HMA). Ha aparecido un cuadrado amarillo en la media móvil del casco (HMA). En el panel de señales hay un mensaje Comprar ahora.

Comprar una opción binaria Put:

Para abrir una opción de venta, aparece una flecha roja encima del borde rojo (superior) del canal (canal HMA). Ha aparecido un cuadrado amarillo en la media móvil del casco (HMA). En el panel de señales hay un mensaje Vender ahora.

El período de caducidad recomendado es de 4 velas.

Conclusión

La estrategia de opciones binarias Sonic Blast Signal es perfecta para principiantes, porque... no requiere ningún conocimiento adicional por parte del comerciante aparte de seguir sus señales. Se puede utilizar en cualquier franja horaria , pero recomendamos desde M15 hasta H1. Al realizar transacciones con opciones binarias utilizando este método, intente seguir la tendencia de períodos más antiguos. En este caso, las opciones Call y Put que abra se cerrarán más a menudo con ganancias.

En cualquier caso, el dominio de un nuevo sistema comercial debe comenzar con una cuenta demo , asegurándose de seguir todas las reglas de gestión de riesgos y gestión de dinero . Intente simular operaciones reales con su corredor .

Descargar estrategia de opciones binarias Sonic Blast Signal

Descargar

Pruebe una cuenta demo

Ver también:

Psicología en el trading: ¿qué necesita saber un principiante?

Cómo ganar dinero con opciones binarias

Calculadora Anti-Martingala

Cómo obtener ganancias operando en gráficos limpios