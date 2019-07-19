Сколько зарабатывает трейдер?

Сегодня о профессии трейдера слышал, наверное, каждый. Популярные сериалы и фильмы сформировали образ "Волка с Уолл-стрит", который заколачивает деньги, нажимая кнопки перед монитором. Но эти представления о том, как работает трейдер и финансовые рынки, очень далеки от реальности. Образ "мажора", живущего на широкую ногу, не затрагивает ключевой элемент этой деятельности – неопределенность.

В этой статье мы рассмотрим основные аспекты профессии трейдера: возможности получения дохода и связанные с этим риски. Также сравним зарплаты институциональных и независимых трейдеров, узнаем, сколько зарабатывают трейдеры бинарных опционов, и обсудим специфику торговли криптовалютами.

Содержание:

Ключевые выводы

Необходимо учиться, так как трейдинг — непростая профессия.

Доход трейдера зависит от стратегии, размера капитала и допустимых рисков.

Начать зарабатывать на рынке может каждый.

Очень важно научиться управлять рисками.

Будьте дисциплинированы.

От умения следовать собственным правилам будет зависеть результат вашей торговли.

Что такое трейдинг и кто такой трейдер

Когда речь заходит о трейдинге, у большинства возникает образ "белого воротничка" Уолл-стрит, который с утра до вечера следит за графиками индексов, акций, валютных пар или криптовалют, стараясь не упустить момент для удачной покупки или продажи активов. И стоит отметить, что это недалеко от истины.

Однако трейдинг – это нечто большее, чем просто спекуляция, где одни торговые инструменты обменивают на другие, как в случае с валютными парами и криптовалютами, или покупают дешевле, чтобы затем продать подороже – привычная стратегия любого инвестора, знакомого с инвестициями в стоимость.

Трейдинг – это сложный процесс, требующий глубокого понимания финансовых рынков. Он напоминает восточный базар, где торгуют не только разнообразными товарами, но и самими деньгами, ценными бумагами, облигациями и производными инструментами, чья стоимость зависит от других торговых активов.

И в центре всего этого процесса находится трейдер, которого в некоторой степени можно назвать пророком или предсказателем будущего. Однако его отличие от гадалки на картах Таро состоит в том, что свои решения он принимает не на основе символики карт, психологии или эмоционального состояния клиента, а на основе анализа огромного массива рыночных данных, статистики макроэкономических показателей, новостей экономического календаря и собственной интуиции.

Именно так трейдер использует торговые инструменты и рыночную ликвидность, чтобы предсказать будущие изменения цен на различные активы. Однако, как нетрудно догадаться, делать это всегда успешно не получается по разным причинам: мешают страх, жадность и неожиданные события. Чтобы снизить риски, связанные с непредсказуемыми колебаниями цен, трейдеры часто прибегают к хеджированию – своего рода страховке от неблагоприятных изменений на рынке.

Представьте, что вы – крупный производитель зерна и хотите застраховать себя от возможного снижения цен на пшеницу. В этом случае вы можете заключить контракт на продажу будущего урожая по фиксированной цене, и если цены на пшеницу действительно снизятся, вы сможете продать свой урожай на более выгодных условиях, прописанных в контракте.

Виды трейдеров и торговые стратегии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с тем, чем занимаются трейдеры, пришло время обсудить, существуют ли между ними различия или все они одинаковы и ничем не отличаются друг от друга. Различия есть – и довольно значительные.

Всех трейдеров можно классифицировать по времени удержания открытых сделок, то есть по периоду удержания позиций.

На заметку: Промежуток времени между открытием сделки (например, покупкой акций на фондовом рынке) и ее закрытием (продажей акций) называется периодом удержания позиции.

Самых краткосрочных трейдеров называют скальперами. Скальпинг предполагает удержание позиций от нескольких секунд до нескольких минут. Такой стиль торговли особенно популярен среди трейдеров бинарных опционов. В течение дня они могут совершать огромное количество сделок – иногда сотни. Для удобства работы скальперы обычно используют специализированное программное обеспечение, называемое приводами.

В таком приводе расширенный функционал специально разработан для скоростной торговли. В скальпинге главное – скорость отправки ордеров на биржу. Кто первым схватил встречную заявку по выгодной цене, тот и заработал. Так, например, работают алгоритмические трейдеры.

Приведем пример: если вы купите 1000 акций Магнитогорского металлургического комбината (тикер MAGN) по 50,53 руб. и продадите по 50,60 руб., вы заработаете 70 рублей до уплаты комиссий. При совершении 100 таких сделок за день ваша прибыль составит 7000 рублей без учета комиссий.

Если вы не сторонник суперагрессивной торговли и предпочитаете более спокойный трейдинг, обратите внимание на дневную торговлю – дейтрейдинг. В этой стратегии сделки длятся дольше, чем у скальперов. Обычно дейтрейдеры открывают позицию в начале торговой сессии и фиксируют прибыль в конце дня. Для успешной торговли в этом стиле нужно освоить технический анализ и научиться отрабатывать различные торговые идеи.

Однако имейте в виду: скальпинг и дейтрейдинг подходят исключительно профессиональным трейдерам, работающим на рынке в качестве основной занятости. Начинающим трейдерам больше подойдет свинг-трейдинг, в котором позиции удерживаются открытыми продолжительное время – от нескольких дней до недель – с целью поймать значительное движение цены.

Позиционная торговля – самый консервативный вид трейдинга, предполагающий удержание позиций на протяжении многих месяцев и даже лет. В такой торговле трейдер опирается на фундаментальный анализ, корпоративные отчеты компаний, макроэкономические показатели и отраслевые тренды. Трудозатраты минимальны, а заработок может быть очень большим. Этот стиль торговли часто используют криптовалютные трейдеры.

Требования к профессии трейдера

Зарабатывать деньги на быстро меняющемся рынке – непростое занятие. Чтобы получать более-менее стабильный доход на бирже, трейдер должен обладать уникальным сочетанием навыков и качеств.

На первый план выходят аналитический склад ума и самодисциплина. Ведь сколько бы вы ни изучали комбинации японских свечей, волны Эллиота и запутанные правила торговли по астрономическим циклам Ганна, только от вашей психологической устойчивости в итоге будет зависеть результат торговли.

Строить графики и анализировать технические индикаторы умеют многие, а вот сохранять хладнокровие в условиях рыночной волатильности и контролировать эмоции, демонстрируя высокую стрессоустойчивость, способны единицы.

В конце концов освоить торговый терминал, технический и фундаментальный анализ несложно. Разобраться с различными типами ордеров, управлением рисками и прочими принципами работы финансового рынка сможет каждый, кто учился в техническом ВУЗе. Однако умение принимать взвешенные решения под давлением риска потерь капитала– краеугольный камень, оказывающий влияние на доход трейдера.

Необходимые качества трейдера

Чтобы стать хорошим трейдером, недостаточно просто знать технический анализ и разбираться в торговле различными активами – необходимо обладать определенными чертами характера:

Самоконтроль помогает совладать с эмоциями, побороть страх и жадность, которые преследуют многих участников торгов, часто приводят к убыткам и снижают доход трейдера.

помогает совладать с эмоциями, побороть страх и жадность, которые преследуют многих участников торгов, часто приводят к убыткам и снижают доход трейдера. Психологическая устойчивость позволяет спокойно дожидаться торговых сигналов от индикаторов, а не открывать сделки из-за скуки или страха упустить ценовое движение.

позволяет спокойно дожидаться торговых сигналов от индикаторов, а не открывать сделки из-за скуки или страха упустить ценовое движение. Дисциплина помогает следовать торговому плану даже тогда, когда рыночные условия неблагоприятны для вашей стратегии.

С другой стороны, есть личные качества, которые мешают достижению успеха:

Импульсивность заставляет принимать поспешные решения без должного анализа ситуации.

заставляет принимать поспешные решения без должного анализа ситуации. Страх убытков может парализовать, не позволяя зарабатывать: трейдер либо преждевременно фиксирует прибыль, либо, наоборот, удерживает убыточные сделки вместо того, чтобы принять убыток и продолжать следовать торговой стратегии.

может парализовать, не позволяя зарабатывать: трейдер либо преждевременно фиксирует прибыль, либо, наоборот, удерживает убыточные сделки вместо того, чтобы принять убыток и продолжать следовать торговой стратегии. Азарт. Как же без него? Желание быстрых денег приводит к ненужному риску и, как правило, к полной потере капитала.

Сравнение зарплат трейдеров

Всех трейдеров можно разделить на два типа: профессиональных институциональных трейдеров и частных, работающих на себя. У каждого из них своя структура доходов и, соответственно, уровень заработка. Давайте разберемся, сколько зарабатывают трейдеры.

В первую очередь необходимо понять, что заработок в трейдинге – величина крайне переменная. Она зависит от множества факторов: торговой стратегии, опыта, дисциплины и, в последнюю очередь, от структуры вознаграждений в конкретной организации.

Институциональный трейдер работает на крупную финансовую организацию, такую как инвестиционный банк или хедж-фонд. Его вознаграждение состоит из фиксированной базовой зарплаты и бонусов, размер которых напрямую зависит от прибыльности сделок. Преимущества такой работы очевидны: стабильный доход, доступ к управлению огромным капиталом, а также обучение и техническая поддержка от лучших специалистов в индустрии.

Но, как и везде, есть свои недостатки: жесткие ограничения на совершение торговых операций (часто такие ограничения прописаны в законодательстве – например, ПИФы не могут вкладывать более установленного в законе о ценных бумагах процента своих активов в одну компанию или сектор экономики) и чрезвычайно высокая конкуренция.

Независимый трейдер работает только на себя и никому не подотчетен. С одной стороны, это здорово – можно вести дела по своему усмотрению: захотел – поторговал, нет желания – отправился на рыбалку с друзьями. Но за этой свободой и гибким графиком стоит полная ответственность за конечный результат. Доход независимого трейдера полностью зависит от роста депозита, поэтому его деятельность возможна лишь при стабильно положительных результатах торговли. А для этого необходимо постоянно учиться и совершенствоваться.

Критерий Институциональный трейдер Независимый трейдер Стабильность дохода Высокая Низкая Размер дохода Ограничен Потенциально безграничен Свобода действий Ограничена Полная Риск Низкий Высокий

Работа в компании (Институциональный трейдер)

Как мы уже выяснили, институциональный трейдер – это профессионал, управляющий крупным капиталом. Он может работать в инвестиционном банке, хедж-фонде или страховой компании.

Получить такую профессию непросто. Для начала необходимо получить базовое экономическое образование. Без глубоких знаний финансовых рынков и хороших аналитических способностей никто не доверит управление столь крупным капиталом. Затем следует пройти аттестацию, сдать квалификационный экзамен и получить сертификат от Национальной комиссии фондового рынка, дающий право на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Только сертифицированные специалисты, хорошо знающие нормы действующего законодательства в сфере финансовых рынков, допускаются к управлению капиталом институтов совместного инвестирования, к которым относятся всевозможные фонды.

Институциональные трейдеры, работающие в финансовых компаниях, могут рассчитывать на доход в виде базовой зарплаты (обычно она очень высокая) и бонусов за получение фондом прибыли за отчетный период, соблюдение рисков и прочих метрик, устанавливаемых инвестиционным комитетом. Обе части вознаграждения выплачиваются из так называемой "management fee" – комиссии за управление капиталом, которую оплачивают инвесторы.

Доходность профессиональных управляющих фондами определяется не столько размером прибыли в процентах к капиталу, сколько соотношением стоимости активов под их управлением и рыночного бенчмарка – индекса, на который они ориентируются. Если фонду удалось обыграть рынок (показать доходность выше, чем целевой индекс, например S&P 500), этот период считается успешным, и управляющие получают бонус к своей основной зарплате.

При такой системе оплаты трейдер, работающий в компании, ориентируется на долгосрочные результаты. Его карьерный рост ничем не ограничен. При этом трейдер может специализироваться на каком-то одном направлении, например торговле деривативами, или участвовать в сложных проектах с применением финансовой инженерии для создания структурированных инвестиционных продуктов.

Независимый трейдер

Самостоятельная торговля привлекает многих начинающих трейдеров. Но подходит ли она вам? Давайте узнаем сколько зарабатывают трейдеры, работая на себя.

Работа независимого трейдера во многом напоминает деятельность предпринимателя, с той лишь разницей, что он заключает сделки не с поставщиками, а с контрагентами на финансовом рынке. При этом он не связан жесткими обязательствами и подписанным контрактом с компанией, как институциональные трейдеры, и обладает полной свободой действий.

Однако свобода не дается просто так – за нее приходится платить ответственностью, глубокими знаниями и психологической устойчивостью.

Как правило, частные инвесторы работают на рынках Форекс и бинарных опционов. Выбор этих сегментов объясняется тем, что они обеспечивают гибкость в принятии решений и возможность высокого заработка, а также не требуют большого стартового капитала.

Например, новички могут зарабатывать 10% и даже 30% в месяц, поскольку обычно начинают торговлю с небольших депозитов и стремятся их быстро увеличить. В процентном отношении их прибыль будет значительно выше, чем у опытного трейдера, который придерживается строгих правил управления рисками и капиталом.

Опытный независимый трейдер управляет крупной суммой на торговом счете и не может позволить себе больших просадок. Поэтому его риск в одной сделке (в процентах от депозита) будет значительно ниже, чем у новичков. Да, в абсолютных цифрах он заработает больше, но в процентном выражении его прибыль, как правило, составляет 3–5% в месяц.

Несмотря на все преимущества, у самостоятельной торговли существуют и определенные риски:

Трейдер несет полную ответственность за свои торговые операции.

Финансовые рынки постоянно меняются, и трейдер должен непрерывно совершенствовать свои знания и навыки.

Эмоциональное напряжение в условиях неопределенности может негативно сказываться на результатах торговли.

Факторы, влияющие на доход трейдера

Рассмотрим факторы, влияющие на доход трейдера:

Чем больше стаж трейдера, тем лучше он понимает рынок. Опытные спекулянты торгуют стабильнее, чем новички.

Результаты работы в трейдинге напрямую зависят от торговой стратегии. Трейдеры, регулярно торгующие с прибылью, зарабатывают больше своих менее удачливых коллег.

Роль трейдера в компании зависит от направления ее деятельности. В крупных хедж-фондах он может просто следовать готовым торговым системам, а в небольшой финансовой компании – разрабатывать торговые стратегии самостоятельно.

Местоположение трейдера напрямую влияет на его доход. Те, кто работает в крупных деловых центрах, быстрее других получают доступ к чувствительной информации, которая помогает им зарабатывать деньги.

На заработок трейдера оказывают влияние новости и макроэкономическая статистика и прочие экономические факторы

В периоды сильных ценовых колебаний у трейдера появляется множество возможностей для получения прибыли. Однако такие рыночные условия приводят к повышенным рискам.

Роль и стаж трейдера

Как нетрудно догадаться, заработок трейдера зависит от его должности, стажа и финансовых результатов. Традиционно карьерный путь трейдера начинается с позиции аналитика. Этот специалист собирает и анализирует информацию о различных активах, выявляет закономерности в поведении финансовых инструментов, проводит технический анализ и участвует в разработке торговых стратегий.

Зарплата аналитика, как правило, невысокая, но эта позиция дает возможность набраться опыта, глубже изучить профессию трейдера и является отличной стартовой площадкой для начала карьеры.

Перейдя на позицию младшего трейдера, вы получите возможность самостоятельно заключать сделки под руководством более опытных коллег. Зарплата этого специалиста выше, чем у аналитика, но существенно зависит от размера управляемых активов.

Старший трейдер не только отвечает за свою работу, но и управляет командой, разрабатывая новые торговые стратегии. Он является самым ценным специалистом. Поэтому его зарплата – самая высокая среди всех трейдеров и может в несколько раз превышать зарплату младших коллег.

Таким образом, карьерный рост выглядит следующим образом: аналитик → младший трейдер → старший трейдер. Чем больше у вас опыта, знаний и размер капитала под управлением, тем выше зарплата.

Влияние компании и местоположения

Мы уже выяснили, что заработная плата трейдера – величина довольно переменчивая и зависит от географического положения, размера компании, ее специализации и, конечно, индивидуальных результатов. Давайте узнаем, сколько зарабатывают трейдеры в разных уголках мира.

Традиционно впереди планеты всей находятся деловые центры в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге и Сингапуре – это города, где сосредоточены крупнейшие банки и инвестиционные фонды мира. В них талантливые трейдеры получают высокую зарплату, а борьба за эту позицию очень напряженная.

Региональные финансовые центры предлагают более умеренные зарплаты, но при этом уровень жизни в них может быть значительно ниже. Например, трейдеры в Москве или Франкфурте-на-Майне могут получать сравнительно высокие зарплаты по местным меркам, но их доход будет все равно ниже, чем у коллег из Нью-Йорка.

Корпоративная культура также влияет на заработную плату. В отличие от небольших региональных компаний, инвестиционные банки Citi, HSBC и Goldman Sachs могут предложить трейдерам более высокую оплату труда. Однако в таких фирмах гораздо сложнее продвинуться по карьерной лестнице.

Помимо этого, на уровень вашего дохода могут влиять особенности конкретной страны. Например, в США принято выплачивать трейдерам большие бонусы, размер которых зависит от результатов работы, а в Великобритании более распространены фиксированные зарплаты с меньшими премиальными.

Расчет дохода частного трейдера

И всё же на что может рассчитывать частный трейдер? Доход независимого трейдера – величина, которую сложно спрогнозировать, так как она зависит от множества внешних факторов. Давайте разберемся, на какой доход можно рассчитывать в этой профессии после обучения.

Итак, для расчета прибыли используем простую формулу:

Прибыль = (Количество сделок * Средний выигрыш) - (Количество сделок * Средний проигрыш) - (Количество сделок * Торговые издержки в одной сделке).

Предположим, трейдер совершил 100 сделок. Средний выигрыш по одной сделке составил 100 $, средний проигрыш – 50 $. Комиссия брокера за одну сделку – 1 $. В этом случае доход частного трейдера составит:

Прибыль = (100 * 100) - (100 * 50) - (100 * 1) = $4900

Неплохо. Однако на практике всё гораздо сложнее. И вот почему:

Торговая стратегия : конечный результат во многом зависит от выбранной трейдером торговой стратегии. Именно от нее зависит, сколько зарабатывает трейдер.

: конечный результат во многом зависит от выбранной трейдером торговой стратегии. Именно от нее зависит, сколько зарабатывает трейдер. Стартовый капитал : размер депозита напрямую влияет на потенциальную прибыль. Чем больше ваш капитал, тем больше сделок вы можете совершать и, соответственно, больше зарабатывать.

: размер депозита напрямую влияет на потенциальную прибыль. Чем больше ваш капитал, тем больше сделок вы можете совершать и, соответственно, больше зарабатывать. Торговые издержки : комиссии брокера, свопы, налоги – всё это уменьшает итоговую прибыль. Особенно важно учитывать издержки в краткосрочной торговле, где количество сделок может быть очень большим.

: комиссии брокера, свопы, налоги – всё это уменьшает итоговую прибыль. Особенно важно учитывать издержки в краткосрочной торговле, где количество сделок может быть очень большим. Кредитное плечо : благодаря кредитному плечу вы можете значительно увеличить объем своих сделок. Но не забывайте о рисках, которые в этом случае тоже возрастут. Например, кредитное плечо 1:100 означает, что трейдер может совершить сделку на сумму, в 100 раз превышающую его собственный капитал. В этом случае его прибыль и риски также увеличатся в 100 раз.

: благодаря кредитному плечу вы можете значительно увеличить объем своих сделок. Но не забывайте о рисках, которые в этом случае тоже возрастут. Например, кредитное плечо 1:100 означает, что трейдер может совершить сделку на сумму, в 100 раз превышающую его собственный капитал. В этом случае его прибыль и риски также увеличатся в 100 раз. ROI (Return on Investment): этот показатель используют для оценки эффективности инвестиций. Он показывает, сколько прибыли трейдер получил с каждого вложенного доллара. ROI выражается в процентах и рассчитывается по формуле:

ROI = (чистая прибыль / размер инвестиций) * 100%.

Это означает, что если трейдер инвестировал 1000 долларов и получил чистую прибыль в 100 долларов, то его ROI составит 10 %. Чем выше ROI, тем эффективнее работает трейдер и тем больше его прибыль.

Торговые издержки и их влияние на прибыль

Теперь поговорим об обратной стороне медали – торговых издержках. Это важный момент, и не стоит им пренебрегать. Любой бизнес, в том числе и трейдинг, несёт определённые расходы. Они могут значительно влиять на итоговую прибыль, поэтому важно знать, из чего они состоят, и уметь их оптимизировать.

К самым распространённым издержкам относятся спреды, свопы и комиссии на брокерские услуги. Спред представляет собой разницу между ценой покупки и ценой продажи актива. Чем он меньше, тем выгоднее торговать у такого брокера. Свопы – это плата, которая взимается на рынке Форекс за перенос позиции на следующий день. Ее размер зависит от разницы в процентных ставках по валютам, составляющим валютную пару.

Они могут быть как положительными (и тогда трейдеру выгодно удерживать такую позицию как можно дольше), так и отрицательными. Еще один важный элемент, о котором не следует забывать, – комиссии брокера. Это плата за брокерские услуги по администрированию счетов клиентов и исполнению их сделок. Комиссии могут быть фиксированными (за сделку) и процентными (от объема сделки).

Сколько зарабатывает трейдер бинарных опционов

Начинающие трейдеры часто выбирают трейдинг бинарными опционами, и вот почему. Их отличительная особенность – высокая доходность в одной сделке. Подумайте сами: всего за 30 или 60 секунд можно получить прибыль в 80-90% от вложенного капитала, тогда как, например, на рынке Форекс отличной считается доходность на уровне 10% за продолжительный период.

Так, за год консервативной торговли трейдер может увеличить депозит на 30-50% в зависимости от принятых рисков, стратегии и своего опыта. В то же время на рынке бинарных опционов расчет возможной прибыли может быть следующим:

При депозите в $1000, выплате 82% на опцион и риске 2% на сделку в случае убытка вы потеряете $20 (1000 × 0,02), а в случае прибыли заработаете $16,40 ($20 × 0,82). Представим, что вы за месяц совершили 100 сделок, из которых только 60 были прибыльными, а 40 – убыточными. Тогда ваша прибыль за месяц торговли бинарными опционами составит: 60 × $16,4 - 40 × $20 = $184, или 18,4% от депозита в $1000.

Долгосрочные перспективы заработка

В перспективе нескольких лет увеличение депозита трейдера зависит от подхода к управлению капиталом. Давайте рассмотрим долгосрочные перспективы заработка:

Если трейдер не планирует длительную торговлю и хочет побыстрее разогнать депозит, он будет использовать рискованные методы управления капиталом, что чревато его полной потерей. За два года и более трейдеры обычно переходят к более консервативным стратегиям, фокусируясь на стабильном приросте капитала. После пяти лет с начала торговли практически каждый трейдер снижает риски, рассчитывая повысить прибыль не за счет увеличения объема сделок, а за счёт эффекта сложного процента.

Ключ к долгосрочному успеху – реинвестирование прибыли, при котором полученный доход не выводится со счёта, а используется для совершения новых сделок. Такой подход позволяет увеличить объем торговых операций и, соответственно, потенциальную прибыль.

На практике возможны три основных сценария развития торгового счёта:

Агрессивный сценарий предполагает высокую доходность при значительных рисках потери капитала. Умеренный сценарий характеризуется сбалансированным соотношением доходности и рисков. Консервативный сценарий обеспечивает стабильный, хотя и небольшой доход при минимальных рисках.

Выбор конкретного сценария зависит от индивидуального профиля трейдера: его опыта, финансовых целей и толерантности к риску.

Специфика криптовалютного трейдинга

Криптовалюты – уникальные цифровые активы, которые всё больше привлекают трейдеров по всему миру. О Bitcoin и Ethereum слышали многие, но это далеко не единственные инструменты для торговли. Основные особенности криптовалют – возможность круглосуточной торговли, децентрализованная природа и отсутствие единого контролирующего органа. Это означает, что они не принадлежат какой-либо центральной организации, а влияние мировых финансовых институтов и регуляторов на криптовалютный рынок ограничено.

Именно поэтому криптовалюты отличаются высокой волатильностью. Их стоимость может меняться настолько стремительно, что за один торговый день инвестор рискует как значительно приумножить, так и полностью потерять свой капитал. В отличие от традиционных финансовых рынков – фондового или валютного – криптовалютный рынок функционирует круглосуточно и без выходных. Это позволяет совершать торговые операции даже в периоды, когда ведущие мировые биржи закрыты на праздничные дни.

С одной стороны, такая особенность позволяет трейдерам увеличивать прибыль и повышать общую доходность криптовалютной торговли. С другой – высокая волатильность приводит к непредсказуемым изменениям цен, что создает дополнительные риски. Кроме того, существует опасность ценовых манипуляций. Ввиду отсутствия строгого регулирования крупные игроки могут вступать в сговор, создавая искусственный ажиотаж для заработка на спровоцированных колебаниях цен.

Также рекомендуется избегать инвестиций в малоизвестные криптовалюты. Нередко встречаются мошеннические проекты, единственной целью которых является хищение средств у неопытных инвесторов. Следует помнить о рисках взлома криптовалютных бирж и других "горячих" кошельков. Для безопасного хранения используйте специальные устройства без доступа к интернету. Подробнее о правилах хранения криптовалюты вы можете узнать из нашей статьи "Где и как хранить крипту".

Путь в профессию

Если вас заинтересовал трейдинг, вам наверняка хотелось бы узнать, как попасть в эту профессию. Существует несколько путей. Первый и самый простой — это самостоятельное обучение, когда вы изучаете теорию, читаете книги, смотрите обучающие видео и практикуетесь на демо-счёте. Этот путь потребует от вас дисциплины и большого количества свободного времени.

Альтернатива – получить высшее образование в сфере экономики и финансов. Это даст вам необходимые знания для работы. Помимо классического образования, можно получить нужные знания на специализированных курсах, которые проводят многие брокерские компании. Как правило, на таких курсах слушатели повышают свою финансовую грамотность, изучают технический анализ, принципы управления капиталом и базовые торговые стратегии.

Управление рисками и типичные ошибки

Обычно начинающие трейдеры излишне фокусируются на правилах торговли и заработке, который мог бы у них быть, если бы они следовали какой-то системе. Однако практика показывает, что гораздо важнее научиться соблюдать риск-менеджмент. Когда вы начнете его применять, убыточные сделки никуда не исчезнут, но просадка вашего счёта заметно снизится.

Управление капиталом – это не просто набор каких-то правил, а целостная концепция, помогающая трейдеру сохранить и впоследствии приумножить свой капитал. Важно запомнить, что не следует рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Обязательно определите для себя комфортный уровень риска в сделке и в целом на день и всегда следуйте ему.

Классический совет всех инвесторов мира — не держите все яйца в одной корзине — актуален во все времена. Распределите свой капитал по разным активам, чтобы прибыль по одним из них сглаживала возможные убытки по другим. Если вы торгуете на Форекс или криптовалютной бирже, всегда используйте стоп-лосс. Если вы предпочитаете бинарные опционы, не рискуйте в одной сделке суммой больше 2–3% от вашего депозита.

Не забывайте контролировать свои эмоции и всегда торгуйте по плану. Со временем, благодаря грамотному управлению капиталом, вы сможете существенно увеличить свой депозит и прибыль в одной сделке.

Но, несмотря на все наставления, начинающие трейдеры продолжают совершать типичные ошибки:

Торгуют без плана.

Чрезмерно рискуют в своих сделках.

Эмоционально реагируют на результаты торговли.

Не следуют правилам своих торговых стратегий, открывают сделки без системы, надеясь на удачу.

Плохо разбираются в базовых рыночных концепциях и не умеют анализировать рынок, что приводит к убыткам.

Заключение

Профессия трейдера манит возможностью высокого заработка. Перспективы развития и профессиональный рост открывают двери каждому, кто стремится к финансовой независимости. Однако этот путь тернист и проходит через дебри собственных амбиций, страхов и азарта.

Трейдер в начале своего пути стоит на развилке возможностей, словно древний рыцарь у указательного камня с надписью: «Прямо пойдёшь – успех и счастье найдёшь, направо пойдёшь – депозит свой сложишь, а налево пойдешь – Уорреном Баффетом станешь». Это, конечно же, шутка. Однако на финансовом рынке действительно можно как разбогатеть, так и всё потерять.

Поэтому обязательно пройдите обучение, чтобы эффективно контролировать риски. Ведь трейдинг – это не игра, а серьёзная работа. Успеха достигает только тот, кто долго и кропотливо работает над собой.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли заработать на трейдинге?

Да, безусловно, можно, но сделать это непросто. Относиться к заработку в этой сфере нужно не как к лотерее, а скорее, как к интеллектуальному труду, требующему знаний, опыта и дисциплины. Необходимо овладеть искусством анализа рынка, научиться управлять рисками и контролировать собственные эмоции. Только тогда торговля может превратиться в источник относительно стабильного дохода.

Кто самый богатый трейдер?

На этот вопрос нет однозначного ответа ввиду того, что рейтинги и оценки результатов торгов постоянно меняются. Однако самые известные имена, которые ассоциируются с богатством в трейдинге, – это Джордж Сорос, Джим Саймонс и Рэй Далио. Но важно понимать, что богатство – далеко не единственный критерий успеха. Многие трейдеры, не стремящиеся к публичности, достигают выдающихся результатов, оставаясь в тени.

Сколько зарплата у трейдера?

Зарплата трейдера – понятие растяжимое. Она зависит от страны, опыта, квалификации, компании и, конечно, успешности сделок самого трейдера. Начинающие трейдеры могут рассчитывать на стабильный оклад, который со временем растет пропорционально их навыкам. Опытные же трейдеры часто получают процент от прибыли, что позволяет им увеличивать свой доход в разы.

Сколько сделок в день делает трейдер?

Количество сделок в день у трейдера меняется в зависимости от стиля, которого он придерживается. Если он скальпер, то может совершать несколько сотен сделок в течение дня; если придерживается долгосрочной стратегии — может неделями удерживать позицию, совершая лишь несколько сделок в месяц. Всё зависит от выбранной тактики, актива и ситуации на рынке.

Как стать трейдером с нуля?

Это непростая, но вполне выполнимая задача. Прежде всего необходимо пройти обучение, изучить основы технического и фундаментального анализа и познакомиться с принципами управления рисками и капиталом. Далее нужно разработать торговую стратегию и попрактиковаться в заключении сделок по ней на демо-счете. После получения устойчивых результатов можно переходить на реальный счет.

Попробовать на демо

