Взлеты и падения присущи любому бизнесу, и работа на финансовых рынках – не исключение. Несмотря на то, что большинство трейдеров следует принципу “деньги любят тишину”, реальные истории заработка на бинарных опционах начали появляться уже 10 лет назад. Сейчас – самое время узнать, как живут те, кто заработал свое первое состояние, торгуя бинарными опционами.

Максим Акелов

В возрасте 29 лет Максим заработал первый миллион на бинарных опционах. Скрины с невероятными заработками разлетелись в 2012 году по интернету, вдохновляя трейдеров повторить этот ошеломительный успех.

В интервью Максим Акелов рассказывал, что не родился с серебряной ложкой во рту. Амбициозный одесский парень просто делал то, что рекомендуют все гуру рынка: учился, набирался опыта, не отчаивался и не разочаровывался, проходя путь от новичка к дисциплинированному профессионалу, стабильно зарабатывающему на бинарных опционах изо дня в день.

Начав с Форекса, он пришел в компанию Utrader для того, чтобы освоить торговлю бинарными опционами, и здесь нашел свою нишу. Со слов Максима, именно бинарные опционы позволили ему зарабатывать стабильный доход не тратя слишком много времени на аналитику и отслеживание открытых сделок.

Секрет успеха Акелов не скрывал, ведь почти каждый материал для новичков о торговле бинарными опционами содержит эти прописные истины:

Грамотное управление капиталом – прежде всего. Начав с $500, он планомерно увеличивал риски, следуя правилам мани-менеджмента и риск-менеджмента. Имея 70-80% прибыльных сделок на бинарных опционах можно зарабатывать стабильный доход, но нельзя исключать вероятность долгих серий убытков, ставящих под угрозу сохранность всего депозита. Торговать против тренда категорически нельзя. Это правило Максим усвоил, потеряв первые депозиты на Форексе. В торговле бинарными опционами оно оказалось еще более значимым. С его слов, именно грамотное определение силы и направления тренда позволяет трейдеру отсечь большую часть убытков и обернуть статистические вероятности на пользу своему депозиту. Для успеха необходим опыт. Именно опыт, как положительный, так и негативный, Максим называет одним из секретов стабильного заработка на бинарных опционах. Начинающим трейдерам он советует не отчаиваться из-за первых неудач, но учиться на ошибках и не повторять их.

В 2013 году Максим Акелов начал обучать торговле бинарными опционами на платных курсах и запустил вместе с партнером Василием Рублёвым продажи собственного индикатора. Не все оказались довольны результатами обучения:

В сети также есть отзывы недовольных клиентов, которые прошли курсы и даже доверили Акелову собственные счета в управление. Относиться к анонимным отзывам в интернете, конечно, нужно с осторожностью, но судя по некоторым из них, дела у Максима не шли гладко. В 2017 году он утомился от торговли и начал сливать депозиты:

В 2023 году первый брокер бинарных опционов Utrader, с которым сотрудничал Максим, прекратил свое существование. Брокер Grand Capital, упомянутый в отзыве недовольного клиента, продолжает работу и для грамотного доверительного управления рекомендует использовать свой сервис Copytrading, который позволяет честно распределять прибыль между инвестором и управляющим, а также выставлять автоматические лимиты на прибыль и убыток, уберегая таким образом себя от слива депозита даже при самых неблагоприятных раскладах.

О самом же Акелове ничего не слышно уже около пяти лет. К сожалению, узнать достоверно, чем сейчас занимается звезда русскоязычного сообщества трейдеров бинарными опционами не представляется возможным.

Андрей Оливейра

Имя киевского бизнесмена Андрея Оливейры (также известен как Андрей Ганин) стало широко цитируемым в трейдерских кругах еще в 2011 году, когда, получив негативный опыт торговли на Форексе, он перешел на торговлю бинарными опционами и сказочно разбогател, торгуя именно на этом рынке.

Эта реальная история заработка на бинарных опционах вскоре стала бизнес-историей. Андрей никогда не ограничивался прибылью с собственноручной торговли, иначе вряд ли стал бы публично выступать, давать интервью и быть активным участником сообщества трейдеров. Уже в 2011 году под его управлением открылась компания “KSG INVEST”, занимающаяся обучением грамотной торговле на финансовых рынках.

Примечательно, что Оливейра был одним из немногих учителей, действительно убежденных в прибыльности методов, которым обучал. “KSG INVEST” вскоре стала проп-компанией, т.е доверяла капитал в управление тем ученикам, которые, пройдя курс, подтверждали успешной практикой на демо-счетах свою способность следовать правилам торговой системы и риск-менеджмента.

Главные секреты успеха Андрея Оливейры описаны в книге “Торговля бинарными опционами”, вышедшей в 2014 году. По мнению гуру, хорошая торговая система, грамотное применение индикаторов и правил мани-менеджмента имеет важное, но не решающее значение для реального заработка на бинарных опционах.

Годы наблюдений за успехами и неудачами учеников привели Андрея к важному выводу: решающую роль для прибыльной торговли играет самодисциплина и контроль эмоций. Именно холодная голова и способность вовремя остановить торги в случае крупных выигрышей и убытков позволяет трейдерам стабильно зарабатывать на бинарных опционах по мнению господина Оливейры.

В 2017 году Андрей Оливейра исчез с радаров, прекратил деятельность на рынке образовательных услуг для трейдеров, закрыл “KSG INVEST”. При этом он не исчез и не стал менее успешным, но просто сменил род деятельности. Сейчас под своим настоящим именем Андрей Ганин владеет компаний, создающей чат-боты для бизнеса, все так же раздает интервью уже в новом амплуа и живет на Гибралтаре, где все свободное время уделяет морским приключениям на яхте.

Николай Кокарь

Запорожский рабочий со строительной специальностью Николай Кокарь стал известен в 2015 году как инвестор и автор популярного блога ThisInvest. Его пример действительно заставляет поверить в то, о чем говорят многие писатели – жизнь богаче и удивительней любого вымысла. Когда-нибудь талантливый сценарист выведет на экраны историю этого простого парня, оставившего крысиные бега жизни от зарплаты до зарплаты ради финансовых рынков.

Именно торговля на бинарных опционах вывела Николая на абсолютно новый уровень финансового успеха, но как же непрост оказался его путь!

Летом 2015 года в своем блоге Николай Кокарь сообщил, что решил оставить инвестиции в Форекс ПАММы в прошлом, так как за пять месяцев не просто не получил никакой прибыли, но потерял около 30% капитала, несмотря на оптимизацию портфелей и контроль рисков. В качестве нового объекта внимания он выбрал бинарные опционы и внес первый депозит на счет известного в то время брокера с британскими корнями Verum Options.

Имея опыт торговли на финансовых рынках Николай отдал должное удобству и простоте нового для него финансового инструмента и стал наращивать капитал с немыслимой скоростью. Секретным ингредиентом этой реальной истории заработка на бинарных опционах стала адаптация известной стратегии Мартингейла.

Трейдеру очень нравилась концепция удвоения ставки в случае проигрыша, позволяющая отыгрывать все убытки одной успешной сделкой, но в такой стратегии он видел один существенный риск: депозита может не хватить, если серия убытков окажется слишком долгой. Такую вероятность Николай Кокарь допускал, а основной фактор риска видел в торговле против тренда.

Новая торговая стратегия трейдера New Martingale учитывала эту особенность рынка, и следующие несколько лет он успешно зарабатывал несколько десятков тысяч долларов в ежемесячно на простой торговой системе. В основе ее лежала концепция торговли по Мартингейлу, но открытие сделок должно было совершаться исключительно в направлении основного тренда, чтобы минимизировать вероятность слишком длинной серии убытков. Дополнительно Николай отслеживал локальные откаты против тренда, чтобы найти оптимальное время и точку на графике для покупки бинарного опциона. Своей торговой системе он обучал всех желающих абсолютно бесплатно, а торговле посвящал несколько часов в день.

А вот чего Николай Кокарь не учел – это важности выбора надежного брокера для торговли бинарными опционами. Летом 2018 года Verum Options стал все чаще задерживать выплаты, манипулировать котировками и окончательно перешел в категорию скам-брокеров, прихватив с собой и существенную часть капитала Николая.

На несколько лет соцсети Николая встали на паузу. Он честно рассказал подписчикам, что обанкротился вместе с Verum Options, а единственное, что успел приобрести – недвижимость для родителей.

Новые инвестиционные проекты трейдера тоже оказались убыточными, и несколько лет он проработал в общепите простым поваром, раздумывая об ошибках и присматриваясь к новым возможностям в сфере криптовалют.

Последняя его активность в соцсетях датируется 2020-м годом, когда Николай заявлял о своем возвращении в мир инвестиций и рекламировал очередную высокорисковую авантюру со сказочными обещанными доходностями – ExLimited. Как и предыдущий проект Questra, эта финансовая пирамида оказалась не намного более устойчивой, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы об этой компании в сети.

Чем сейчас занят Николай Кокарь достоверно не известно, и нам остается только надеяться, что уроки из ошибок были действительно извлечены.

Алекс Голд

В отличие от предыдущей, история перспективного аналитика финансовых рынков Алекса Голда напоминает не драму, а детективный роман с открытым финалом.

Начав карьеру со стажировки в европейском Саксо-банке, он вскоре заявил о себе как аналитик брокера бинарных опционов 24option. Уже в 2013 году его знали как главу аналитического департамента другого брокера OptionRally, цитировали в материалах РБК, а многочисленные ресурсы брали у Алекса интервью, интересуясь как в возрасте всего 25 лет ему удалось достичь подобного успеха.

Секрета из своей профессии Александр не делал. Имея опыт работы как на рынке Форекс, так и на бинарных опционах, именно последние по его мнению дают возможность зарабатывать стабильно. Для торговли на личном счету трейдер предпочитает валютные пары с наибольшей волатильностью, как, например, евро-доллар. Стабильные выплаты по активу, превышающие 75% он называет важнейшим фактором, так как это позволяет разработать четкий бизнес-план для стратегии. Именно долгосрочное стратегическое планирование отличает профессионалов от дилетантов-однодневок на этом рынке по его мнению.

Психологическое образование позволило Алексу Голду сохранять ясность и контролировать эмоции при торговле бинарными опционами, на чем он тоже делал акцент в своих образовательных материалах. Возможно, именно понимание психологии задало направление для дальнейшего развития его карьеры. Все меньше внимания Алекс уделял собственноручной торговле, и все больше он обращался к привлечению инвестиций.

Партнерские программы OptionRally сменились собственными образовательными проектами вроде Высшей школы бизнеса и сигнальным сервисом Gold-Signals. Все это какое-то время успешно работало, создавая источник диверсифицированного и безрискового дохода для Алекса, но с каждым годом к успешному трейдеру бинарными опционами возникало все больше вопросов.

Уже в конце 2016 года сайт с сигналами перестал обновляться, оставив множество подписчиков в недоумении. В 2017 году всплыли первые разоблачения. Как оказалось, бесплатные сигналы Gold-Signals можно было получить только пополнив депозиты у одного из брокеров, за что Алекс и получал партнерское вознаграждение.

Брокер OptionRally прекратил существование в том же 2017 году, а в 2020-м закрылся и прежний партнер Алекса Голда 24option. На текущий момент сайт Gold-Signals тоже недоступен.

Примечательно, что на сегодняшний день, в 2023 году, существует еще один канал с бесплатными сигналами для торговли бинарными опционами в Телеграме, который ведет Alex Gold. Вероятно, речь идет об аналогичном творческом псевдониме, но узнать это достоверно невозможно, так как для создания красивой картинки об успехе в этом канале используются стоковые фото человека с пачками денег.

Есть ли связь между двумя Алексами, ушел ли аналитик Голд с рынка бинарных опционов окончательно или обдумывает новые концепции заработка на доверчивых инвесторах – это вопросы, которые на сегодняшний день остаются без ответа.

Хасан Марафи

Гражданин США с арабскими корнями Хасан Марафи увлекся торговлей на финансовых рынках в возрасте 18 лет. В отличие от других персонажей нашего повествования, он получил профильное образование и степень магистра финансов. Уже восьмой год Хасан работает на рынке бинарных опционов, а несколько лет назад громко заявил о себе, создав сообщество трейдеров RippyGlobal.

В своем Инстаграме, где публикуются сделки, статистика и транслируются эфиры с живой торговлей, Марафи собрал 25 тысяч подписчиков и явно не собирается на этом останавливаться.

Последние несколько лет Хасан Марафи активно раздает интервью, где описывает свой путь к успеху и отмечает то, что помогло ему лично реально заработать на бинарных опционах.

Для получения прибыли по его мнению недостаточно просто хорошей торговой системы. Другие ингредиенты успеха по его мнению следующие:

Дисциплина. Она просто необходима для создания, а главное, следования своей торговой стратегии. Она помогает фокусироваться на целях и не отходить от плана в случае временных неудач или ошибок, которые случаются со всеми. Понимание баланса риска и прибыли. Торговля бинарными опционами – достаточно рискованная инвестиция, сбалансированная не меньшим потенциалом для заработка по мнению Хасана. Четкое понимание того, какие сделки могут принести прибыль, и что стоит на кону в каждой из них – это то, что позволяет создать сбалансированную систему торговли на каждый день. Контроль эмоций. Владение собой и умение проводить различие между желаемым и действительным помогает трейдеру следовать намеченному плану не отвлекаясь на минутные порывы и ментальный шум. Это совершенно необходимо для того, чтобы торговая стратегия действительно приносила прибыль в долгосрочной перспективе. Анализ торговых результатов. Трейдер отмечает, что торговля бинарными опционами влечет ощутимые риски, поэтому занятие это требует усидчивости и ответственного отношения. Необходимо документировать как прибыльные сделки, так и убыточные, чтобы делать рациональные выводы и улучшать результаты.

Сейчас, в 2023 году, дела Хасана Марафи идут только в гору. Нельзя не отметить, правда, что трейдер решил не полагаться только на собственноручную торговлю и активно развивает собственный проект RippyGlobal, способный приносить доход, независимый от баланса на личном торговом счету.

Заключение

Не обязательно родится в семье финансистов или быть гением, чтобы заработать состояние. Реальные истории заработка на бинарных опционах существуют, но как показывает практика, сохранить капитал часто оказывается сложнее, чем приумножить первый депозит, на который копил с зарплаты строителя.

Нельзя забывать и о том, что большинство реальных успешных трейдеров держат свои доходы в секрете от широкой публики. На деле пачки денег, которыми в соцсетях заманивают инвесторов “успешные” гуру, часто оказываются простой пылью в глаза, предназначенной для продажи своих курсов или сигналов с недоказанной эффективностью.

Еще один урок, который можно извлечь из историй успешных трейдеров бинарными опционами – это важность выбора надежного брокера, который не станет подрисовывать котировки и не прекратит вывод клиентских средств, набрав достаточно депозитов.

