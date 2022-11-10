Как пополнить счет в Pocket Option

Чтобы начать торговать бинарными опционами у брокера Pocket Option, необходимо пройти несколько этапов: зарегистрировать новый счет, пройти его верификацию и, самое главное, пополнить баланс.

Система внесения депозита в Pocket Option очень проста и занимает минимум времени. Брокер предлагает множество способов пополнения, поэтому каждый трейдер может выбрать наиболее подходящий вариант.

Каждому клиенту компании доступны промокоды для пополнения депозита и бесплатные подарки, которые можно использовать для получения дополнительных торговых преимуществ.

Как пополнить счет у брокера бинарных опционов Pocket Option?

Для того, что внести средства на депозит, необходимо перейти в раздел «Финансы», который находится в левом боковом меню, после чего выбрать вкладку «Пополнение баланса»:

Также перейти в раздел финансирования счета можно, нажав на свою иконку в правом верхнем углу торгового терминала и выбрав в меню «Пополнение баланса», или просто нажав на большую кнопку «Пополнить счет».

Способы внесения депозита у брокера бинарных опционов

Для зачисления средств необходимо выбрать подходящий вариант перевода денег и следовать инструкциям, которые будут появляться на экране. Минимальная сумма составляет 5 долларов, но она может меняться в зависимости от выбранного метода и региона проживания пользователя. В разделе пополнения счета можно выбрать наиболее удобный способ. Доступных методов довольно много:

Пополнить счет можно более чем 20 способами, включая самые популярные и удобные системы. Вы можете внести средства с помощью банковских карт, электронных кошельков, мобильного телефона или цифровых активов. Каждый платеж надежно защищен от мошенничества и поддерживает технологию 3D Secure.

Обратите внимание: выбранный метод пополнения счета будет использоваться и для вывода средств. Например, если вы внесли депозит с банковской карты, то и вывод прибыли будет возможен только на эту карту.

Зачисление денег на депозит с помощью банковской карты

Для перевода денег с банковских карт Visa или MasterCard перейдите в раздел «Депозит» и выберите соответствующий метод пополнения. В зависимости от региона проживания можно внести оплату в одной или нескольких валютах, однако средства будут конвертированы в американские доллары по текущему курсу.

В некоторых регионах при пополнении депозита с карт Visa и MasterCard пользователям потребуется пройти верификацию карты. Вы можете использовать любую банковскую карту, включая кредитную. При пополнении необходимо заполнить все требуемые данные, а затем нажать кнопку «Продолжить» для подтверждения платежа и получения кода в СМС сообщении.

Не забывайте: чем больше сумма пополнения, тем ценнее подарок вы можете получить. Кроме того, клиентам доступен бонус на депозит, размер которого зависит от уровня их аккаунта.

Внесение средств с помощью электронного кошелька

При необходимости пользователи могут пополнить депозит на платформе брокера с помощью перевода с электронных кошельков. Выбрать подходящий метод можно в разделе «Депозит». Обычно такие платежи обрабатываются моментально. Если возникают задержки, необходимо обратиться в службу поддержки, указав хэш-идентификатор операции.

После выбора подходящего электронного кошелька введите все необходимые данные, выберите бонус или укажите промо код, а затем перейдите к оплате.

Примечание: электронные платежные системы всегда устанавливают ограничение на максимальные суммы для перевода за одну транзакцию, поэтому внимательно подходите к выбору способа пополнения, если планируются переводить значительные суммы.

Депозит с помощью криптовалют

Pocket Option поддерживает перевод средств на торговый аккаунт с помощью цифровых валют. Преимущество криптоактивов в том, что у них нет ограничений по суммам. Эта процедура осуществляется через раздел «Депозит». Для зачисления средств достаточно выбрать тип криптовалюты и нужную сеть.

Обычно деньги зачисляются на счет сразу. Однако из-за особенностей работы некоторых систем, через которые осуществляется перевод, криптовалюты нередко зачисляются с комиссией, а в ряде случаев платеж может быть отправлен частями.

Алгоритм перевода электронных денег в этом случае не отличается от того, что используется на многих других платформах. Сначала необходимо выбрать тип монеты, затем указать сумму, и после этого появится номер кошелька, на который необходимо перевести средства.

После нажатия на кнопку «Продолжить» платформа отобразит адрес электронного кошелька, на который нужно зачислить криптовалюту. Его можно ввести вручную или просто отсканировать QR-код. Для проверки всех платежей можно перейти в историю, чтобы узнать, когда и какие суммы зачислялись на депозит.

Если криптовалюта долго не зачисляется на счет, рекомендуется обратиться в службу поддержки клиентов, указав в соответствующем поле хэш-идентификатор или ссылку на перевод в проводнике блоков.

Как пополнить счет из России

После введения санкций на территории России многие клиенты брокера столкнулись с проблемой пополнения счета, так как практически все карты из РФ, не поддерживают международные платежные системы.

Теперь пополнить счет брокера Pocket Option из России можно двумя способами: с помощью криптовалюты и банковской карты через Систему быстрых платежей (СБП).

Внесение депозита криптовалютой из России

Если у вас уже есть криптовалюта на одном из криптовалютных кошельков, проблем с пополнением не возникнет. Все, что необходимо сделать – выбрать платежный шлюз для перевода средств и следовать инструкциям.

Если у вас еще нет криптовалюты, а сумма депозита не превышает 10 000 $, вы сможете приобрести ее на бирже Binance.

Если же вы не хотите регистрироваться на бирже, то криптовалюту для пополнения счета можно купить на сайте электронного кошелька ADVcash – одном из самых популярных обменников на сервисе "Bestchange". Подробнее о покупке криптоактивов вы можете узнать из статьи «В какую криптовалюту инвестировать в 2025 году».

Перевод денег на депозит через систему СБП

Если покупка криптовалюты вам покажется долгим и сложным процессом, существует гораздо более простой и понятный способ пополнения счета – через систему быстрых платежей.

В данном следует выбрать сумму депозита (рекомендуется не более 3000 $ за одну транзакцию, чтобы не возникло ошибок при формировании запроса). Система сгенерирует вам карту Сбербанка и укажет номер телефона для перевода.

Обратите внимание: его необходимо выполнить одним платежом, без указания комментариев, и в пределах отведенного времени.

Через некоторое время после перевода, деньги будут зачислены на ваш торговый баланс.

Несмотря на не совсем прозрачный процесс пополнения, этот способ достаточно надежен и помогает обойти некоторые ограничения, связанные с санкциями против России. Если при пополнении счета через СБП вы столкнулись с подобной ошибкой:

то вам нужно повторить платеж на меньшую сумму (желательно до 3000$ без учета бонуса).

История финансовых операций у брокера бинарных опционов Pocket Option

Всю историю пополнений и выплат средств можно посмотреть в разделе «История»:

Там можно увидеть номер транзакции, дату, сумму, способ пополнения или вывода, а также статус обработки заявки. Даже неудачные попытки пополнения баланса отображаются в этом разделе.

Особенности финансирования счета у брокера бинарных опционов

Минимальный депозит в Pocket Option составляет всего $5. Даже при внесении минимальной суммы каждый трейдер получает полный доступ к торговой платформе. Учтите, что у брокера нет рублевого счета. Все пополнения производятся на долларовый аккаунт, поэтому переводы в рублях автоматически конвертируются по текущему курсу. Это также касается и криптовалюты.

Примечание: брокер не взимает комиссии за пополнение или вывод средств.

Если после пополнения баланса сумма на депозите не изменилась, перейдите в соответствующий раздел и напишите в службу поддержки. Советуем предоставить всю информацию о возникшей ошибке. Обычно в случае технического сбоя платежи обрабатываются вручную.

Дополнительные возможности при пополнении счета у брокера бинарных опционов Pocket Option

При пополнении баланса брокерская компания предлагает выбрать сундук, который откроет доступ к торговым преимуществам. Тип преимуществ зависит от суммы перевода. Чтобы получить к ним доступ, необходимо выбрать способ оплаты, а затем один из предложенных сундуков.

Если сумма зачисления средств соответствует или превышает требования, подарок предоставляется автоматически. Чтобы узнать какие преимущества вы получили – откройте сундук. Помните: чем выше сумма пополнения, тем ценнее подарок от брокера. Подарок для начинающего трейдера можно получить за перевод $250:

Такие подарки открывают доступ к полезным торговым преимуществам, таким как безрисковые сделки, кэшбэк, бонусы и другие. Кроме того, за каждый подарок начисляется опыт, который влияет на уровень вашего профиля на платформе. Чем выше ваш уровень, тем больше преимуществ вам доступны.

Если трейдер хочет сразу получить высокий уровень, необходимо пополнить счет на определенную сумму:

В зависимости от размера суммы, зачисленной на счет, будет изменяться уровень профиля. Все условия по этой программе можно уточнить, нажав на кнопку «Сравнить». В новом окне появится список дополнительных возможностей, которые открываются в зависимости от достигнутого уровня:

Заключение

Как видно, пополнение счета у брокера Pocket Option достаточно простое и не занимает много времени. Сложности могут возникнуть только при пополнении из России, но и в этом случае брокер находит выход из ситуации. Способов пополнения достаточно много, и каждый из них пользуется популярностью среди трейдеров.

Каждое пополнение может приносить бонусы и подарки. Однако не забывайте: важно заранее определиться с методом пополнения, так как все средства будут выводиться на те же реквизиты. Желаем всем удачной торговли!

