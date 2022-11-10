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        Recargue su cuenta con el corredor Pocket Option

        Cómo recargar tu cuenta en Pocket Option

        Para comenzar a operar con opciones binarias con el broker Pocket Option , deberá seguir varios "pasos", como registrar una nueva cuenta , verificarla (que no es obligatoria por el momento) y, lo más importante, recargar la cuenta. Después de todo, si un comerciante planea obtener ganancias reales, lo más probable es que no pueda prescindir de recargar su cuenta.

        El sistema para realizar un depósito en una cuenta con Pocket Option es muy simple y el proceso lleva bastante tiempo, y hay muchas formas de recargar una cuenta y cada operador encontrará la opción que más le convenga.

        ¡Es importante tener en cuenta! Cuando abre y deposita fondos en una nueva cuenta en la plataforma del corredor PocketOption utilizando enlaces de nuestro sitio web, no solo se garantiza un comercio seguro, sino que también recibe de nosotros un paquete completo de códigos promocionales de bonificación gratuitos, incluido un código promocional para cancelar una operación perdedora. de $10. Simplemente abre una cuenta desde nuestro sitio web y escríbenos tu DNI;

        Abra una cuenta con Pocket Option con bonos

          Además, cada cliente de la empresa tiene acceso a códigos promocionales para recargar su cuenta y obsequios , que pueden utilizarse para recibir ventajas comerciales.

          Contenido:

          ¿Cómo depositar fondos en una cuenta con el corredor de opciones binarias Pocket Option?

          Para depositar fondos, debe ir a la sección "Finanzas", que se encuentra en el menú del lado izquierdo, y luego seleccionar la pestaña "Reposición de saldo":

          Sección de finanzas

          También puedes ir a la sección de reposición haciendo clic en su icono en la parte superior del terminal y seleccionando “Recargar saldo” en el menú, o simplemente hacer clic en el botón grande “Recargar cuenta”:

          Botones de reposición de cuenta de Pocket Option

          Métodos para recargar su cuenta en el corredor de opciones binarias Pocket Option

          Para recargar su cuenta, debe seleccionar la opción de transferencia de dinero adecuada y seguir las recomendaciones que aparecerán en la pantalla. El monto mínimo de depósito es de $5, pero el monto puede variar según el método seleccionado y la región de residencia del usuario. En la sección de reposición podrás elegir el método que te resulte más conveniente. Existen bastantes métodos de este tipo:

          Métodos de reposición

          Hay más de 20 formas de recargar, que incluyen los sistemas más populares y convenientes. Puedes recargar tu cuenta mediante tarjetas bancarias, a través de billeteras electrónicas, teléfonos móviles o criptomonedas .

          Cada pago está máximamente protegido contra el fraude y utiliza tecnología 3D Secure.

          También tenga en cuenta que el método de recarga seleccionado también servirá como método para retirar fondos, por lo que si la cuenta se recargó con una tarjeta, entonces solo podrá retirar ganancias a la misma tarjeta.

          Recarga tu cuenta usando una tarjeta bancaria

          Para transferir dinero desde tarjetas bancarias Visa o MasterCard, debe ir a la sección "Depósito" y seleccionar la opción de reposición de depósito adecuada. Dependiendo de tu región de residencia, puedes pagar en una o más monedas. Pero independientemente del método elegido, el dinero se convertirá a dólares americanos al tipo de cambio actual.

          Para algunas regiones de residencia, los usuarios deben verificar la tarjeta al depositar fondos con tarjetas Visa y MasterCard. Puede utilizar cualquier tarjeta para realizar un depósito, incluida una tarjeta de crédito. Al reponer, deberás completar toda la información necesaria, luego hacer clic en el botón “Continuar” para confirmar el pago y recibir un SMS con un código.

          Reposición mediante tarjeta

          No olvides que cuanto mayor sea el importe de la recarga, más valioso será el regalo que podrás recibir. También puedes elegir un bono de reposición, que dependerá de tu nivel.

          Recarga tu cuenta usando una billetera electrónica

          Si es necesario, los usuarios pueden reponer su depósito en Pocket Option mediante transferencia desde billeteras electrónicas. En este caso, también puede seleccionar la opción adecuada en la sección "Depósito". Normalmente, todos estos pagos se procesan instantáneamente. Si se producen retrasos, debe comunicarse con el soporte utilizando el ID hash de la operación.

          Después de seleccionar una billetera electrónica adecuada, debe ingresar los datos necesarios, seleccionar un bono o ingresar un código promocional (si lo tiene) y luego proceder al pago:

          Reposición usando billeteras

          Nota: los sistemas de pago electrónico siempre tienen restricciones en cuanto a los montos máximos de transferencias, por lo que debe elegir cuidadosamente el método de reposición si planea transferir grandes cantidades.

          Depositar usando criptomonedas

          Pocket Option admite la posibilidad de reponer su depósito utilizando criptomonedas. La ventaja de las criptomonedas es que no tienen límites de montos. Este trámite se realiza a través del mismo apartado “Depósito”. Para recargar tu saldo simplemente selecciona el tipo de criptomoneda y los requisitos que aparecerán en pantalla.

          Por lo general, el dinero se acredita en la cuenta de inmediato. Pero debido a las peculiaridades del funcionamiento de algunos sistemas a través de los cuales se realiza la transferencia, a las criptomonedas a menudo se les acredita una comisión y, en algunos casos, el pago se envía por partes.

          El algoritmo de transferencia de criptomonedas en este caso no se diferencia del que se utiliza en muchos sitios. Primero debes seleccionar el tipo de moneda. A continuación, debe especificar la cantidad, después de lo cual aparecerá el número de billetera al que desea transferir fondos:

          Recarga usando criptomonedas

          Luego de hacer clic en el botón “Continuar”, la plataforma mostrará la dirección de la billetera electrónica en la que se debe acreditar la criptomoneda. Puede ingresarlo manualmente o simplemente leer el código QR.

          Para verificar todos los pagos, puede ir al historial para saber cuándo y qué montos se acreditaron en el depósito. Si la criptomoneda no se acredita en su cuenta durante mucho tiempo, se recomienda comunicarse con el servicio de soporte de Pocket Option, indicando el identificador de hash en el campo correspondiente o un enlace a la transferencia en el explorador de bloques.

          Cómo recargar tu cuenta desde Rusia

          Después de la introducción de una serie de sanciones en Rusia, muchos clientes del corredor se enfrentaron al problema de reponer sus cuentas con el corredor, porque ahora casi todas las tarjetas emitidas en Rusia no aceptan sistemas de pago internacionales.

          Para depositar fondos en su cuenta de corredor Pocket Option desde Rusia, tiene dos formas de depositar fondos en su cuenta:

          1. CRIPTOMONEDAS.
          2. Con tarjeta vía SBP (sistema de pago rápido).

          Veamos cada uno con más detalle.

          Recargar su cuenta Pocket Option con criptomonedas de Rusia

          Si ya tiene criptomonedas en una de las billeteras de criptomonedas , entonces no debería haber problemas con la reposición, y todo lo que tiene que hacer es seleccionar la puerta de enlace que necesita para la transferencia y seguir las instrucciones:

          formas de reponer la opción de bolsillo a través de criptomonedas formas de reponer la opción de bolsillo a través de criptomonedas

          Si no tenía ninguna criptomoneda antes de este momento y el monto de su depósito no excede los $10,000, entonces puede comprar criptomonedas en un intercambio, por ejemplo en el intercambio Binance .

          Si no desea registrarse en los intercambios de criptomonedas, también puede comprar criptomonedas para recargar su cuenta en el sitio web de la billetera electrónica ADVcash o en el intercambiador de divisas más popular, Bestchange. Puede leer más sobre la compra de criptomonedas en el artículo de nuestro sitio web “ ¿Cómo y dónde comprar y vender criptomonedas en 2022?” »

          Recarga tu cuenta Pocket Option con una tarjeta a través de SBP

          Si comprar criptomonedas te parece un proceso largo y complicado, entonces existe una forma más sencilla y clara de recargar tu cuenta utilizando un sistema de pago rápido:

          sbp en opción de bolsillo

          En este caso, debes seleccionar el monto del depósito (es mejor no más de $3,000 por depósito, ya que puede haber un error al generar la solicitud). El sistema generará una tarjeta Sberbank disponible para usted y le indicará el número de teléfono para la transferencia. En este caso, es importante realizar la transferencia en exactamente un solo pago, sin especificar comentarios, y tener tiempo para realizar la transferencia dentro del tiempo asignado:

          transferencia utilizando el sistema de pago rápido a Pocket Option

          Algún tiempo después de la transferencia, el dinero se acreditará en el saldo comercial de su corredor.

          A pesar de un método de reposición tan poco transparente, es un método bastante confiable para reponer una cuenta y ayuda a eludir una serie de restricciones causadas por las sanciones en Rusia.

          Si encuentra un error similar al recargar su cuenta a través de SBP:

          error al recargar vía SBP

          luego deberá repetir el pago por una cantidad menor (preferiblemente hasta $3000 sin incluir el bono).

          Historial de transacciones financieras con el corredor de opciones binarias Pocket Option

          El historial completo de depósitos y retiros de fondos se puede ver en la sección “Historial”:

          Historial de operaciones

          Allí podrá ver el número de transacción, fecha, monto, método de retiro o depósito y estado de procesamiento de la solicitud. En este caso, se muestran incluso los intentos fallidos de reponer el depósito.

          Características de reponer su cuenta con el corredor de opciones binarias Pocket Option

          El depósito mínimo en PocketOption es de sólo $5. Habiendo aportado incluso el mínimo, cada operador ya puede utilizar plenamente la plataforma comercial del corredor sin restricciones.

          Cualquier reposición de cuenta se realiza a una cuenta en dólares. Por lo tanto, todas las transferencias de rublos se calcularán al tipo de cambio actual. Las criptomonedas no son una excepción aquí. Vale la pena considerar esto, ya que el corredor no tiene una cuenta en rublos.

          Nota: el corredor no cobra ninguna tarifa por depósitos o retiros.

          Si, después de reponer el saldo, el monto depositado no cambia, debe ir a la sección correspondiente y escribir una solicitud al servicio de soporte. Si es posible, se recomienda proporcionar toda la información sobre el error ocurrido. Si el pago no se acredita debido a una falla técnica, la situación se corregirá manualmente.

          Opciones adicionales al recargar su cuenta con el corredor de opciones binarias Pocket Option

          Al reponer su saldo, Pocket Option le ofrece elegir un cofre que le brinda acceso a beneficios comerciales. El tipo de este último se determina en función del monto de la transferencia. Para obtener acceso a tales oportunidades, debe seleccionar un método de pago y luego seleccionar una de las opciones de cofre propuestas. Si el monto excede o cumple con los requisitos establecidos, el obsequio se entrega automáticamente. El tipo de ventajas comerciales se puede descubrir abriendo el cofre. Es importante comprender que cuanto mayor sea el monto del depósito, más valioso será el regalo que recibirá del corredor. Puede obtener un regalo para principiantes por recargar su cuenta con $250:

          Cofre de principiante

          Dichos obsequios brindan acceso a beneficios comerciales, como operaciones sin riesgo, reembolsos, bonificaciones, etc. Además, por cada obsequio se otorga la experiencia necesaria para obtener un nivel de perfil. Estos niveles también ofrecen ventajas en el comercio.

          Si un comerciante quiere obtener inmediatamente un nivel alto, entonces necesita recargar su cuenta con una cierta cantidad:

          Niveles de perfil

          Dependiendo del monto acreditado en la cuenta, el nivel del perfil cambiará. Todas las condiciones de este programa se pueden aclarar haciendo clic en el botón "Comparar". En una nueva ventana aparecerá una lista de funciones adicionales que se abren según el nivel alcanzado:

          niveles de perfil de opción de bolsillo

          Conclusión

          Como queda claro, recargar cuentas con el corredor Pocket Option es bastante sencillo y no lleva mucho tiempo. Las dificultades sólo pueden surgir al recargar una cuenta desde Rusia, pero incluso en este caso el corredor encuentra una salida a la situación. Hay suficientes formas de reponer el conjunto y cada una de ellas goza de cierta popularidad. Además, cada reposición puede generar ciertos bonos y obsequios, así como bonos adicionales al registrarse utilizando enlaces de nuestro sitio web.

          Sin embargo, no olvide que es importante decidir el método de inmediato, ya que todos los fondos se retirarán a los mismos detalles desde los cuales se recargó la cuenta.

          Recarga tu cuenta en Pocket Option

          PO

          Ver también:

          ¡El mejor corredor de opciones binarias! ¿Quién es él?

          ¿Cómo retirar dinero del corredor Pocket Option?

          Robot gratuito para Pocket Option

          Cómo operar desde dispositivos móviles en la plataforma Pocket Option

          Plataforma de broker Pocket Option para Windows

          Cómo utilizar el comercio social con el corredor Pocket Option

          Cómo negociar órdenes exprés con el corredor Pocket Option

          Cómo participar en torneos en la plataforma Pocket Option

          Cómo utilizar señales en Pocket Option

          Programa de afiliados de Pocket Option Broker

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          Трейдер БО
          Трейдер БО
          Я думаю что с пополнением проблем не будет.
          15 noviembre 2023
          Respuesta
          Option Bull
          Option Bull
          Какой способ оплаты самый быстрый в плане зачисления?
          Руслан, хз из того что я знаю по своему опыту это крипта
          01 noviembre 2022
          Respuesta
          Алексей Алексеев
          Алексей Алексеев
          Какой способ оплаты самый быстрый в плане зачисления?
          Руслан, по идее через криптовалютный кошелек
          01 noviembre 2022
          Respuesta
          Руслан
          Руслан
          Какой способ оплаты самый быстрый в плане зачисления?
          31 octubre 2022
          Respuesta
          Роман
          Роман
          Служба поддержки полное дерьмо. Невозможно написать вопрос который интересует.
          Владимир, а что именно вы писали и почему не возможно?
          27 octubre 2022
          Respuesta
          Ольга
          Нравятся мне все эти штучки подарочные) Кристаллы, бонусы. Но самое ценно у покет - это безрисковые сделки, так как ты можешь взять большой объем сделки, и если вдруг будет убыток, то все вернут)
          Виктор, и как часто можно брать такую безрисковую сделку? Есть лимиты на суммы?
          27 octubre 2022
          Respuesta
          Ольга
          Почему я не могу пополнить счет через одну платежную систему, а выводить совершенно другим способом?
          25 octubre 2022
          Respuesta
          Владимир
          Владимир
          Служба поддержки полное дерьмо. Невозможно написать вопрос который интересует.
          01 abril 2021
          Respuesta
          Dima Ivanov
          Dima Ivanov
          Нравятся мне все эти штучки подарочные) Кристаллы, бонусы. Но самое ценно у покет - это безрисковые сделки, так как ты можешь взять большой объем сделки, и если вдруг будет убыток, то все вернут)
          Ух ты а где взять такой промокод? Я сегодня только открыл счет в покет, пополнял криптовалютой кстати, очень удобно, до этого на демо счете тренировался, получалось, вот решил рискнуть. Это что получается с таким промокодом можно хоть на 1000$ открывать сделку и в случае не правильного прогноза по истечению экспирации их вернут?
          30 marzo 2021
          Respuesta
          Никита
          Никита
          Если пополняешь счет криптовалютой, то нет ограничения по суммам. К тому же так быстрее пополнить счет. Если нет времени или желания читать текст, то можно посмотреть видео прямо в этой статье.
          22 marzo 2021
          Respuesta
          Max
          Max
          пополняю с карты всегда и все нормально, никаких проблем
          Гарик, Мне удобнее всего пополнять счет с электронного кошелька. Уже делал это несколько раз. Но тут уж каждый выбирает более удобный способ для себя.
          19 marzo 2021
          Respuesta
          Гарик
          пополняю с карты всегда и все нормально, никаких проблем
          01 septiembre 2020
          Respuesta
          Мистер график
          Мистер график
          бывают такие платежные системы, что фиг поймешь что они хотят)
          27 agosto 2020
          Respuesta
          Maxtrade
          Maxtrade
          Та там 2 кнопки нажать и все. емае)))
          16 agosto 2020
          Respuesta
          Неля
          понятная статья, благодарю
          11 agosto 2020
          Respuesta
          Гиви
          спасибо, все понятно, а то мне как неопытному не всем легко разобраться
          06 agosto 2020
          Respuesta
          Karlos
          спасибо!!!
          01 agosto 2020
          Respuesta
          Патриот
          Патриот
          кто-то может и не знает, как пополнить счет
          18 julio 2020
          Respuesta
          Евгений Карп
          Евгений Карп
          статья чисто для новичков)
          15 junio 2020
          Respuesta
          Kirill
          уж как пополнять счет, это наверное знает каждый. а вот где кнопка вывода бабла, знаю точно не все ахахаха
          29 mayo 2020
          Respuesta
          Comienza a negociar
          AD
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