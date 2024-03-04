В какую криптовалюту инвестировать в 2026 году?

Криптовалюты продолжают пользоваться большой популярностью среди инвесторов. Первая цифровая монета, известная как Биткоин (BTC), появилась в 2009 году. За долгие годы существования эта криптовалюта значительно выросла в цене и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Помимо BTC, на рынке торгуются тысячи монет, у многих из которых есть хорошие перспективы для дальнейшего роста. О том, на какие из них стоит обратить внимание инвесторам, читайте в нашем обзоре.

Содержание:

Важные нюансы инвестирования в криптовалюту

Способы инвестирования в криптовалюту

В какую криптовалюту следует вкладывать в 2026 году?

Алгоритм инвестирования в криптовалюту

Преимущества и недостатки инвестиций в криптовалюту

Риски

Заключение

Важные нюансы инвестирования в криптовалюту

Вне зависимости от типа криптовалюты, при инвестировании в этот актив необходимо учитывать следующие аспекты:

Высокая волатильность и риски. Курсы криптовалют меняются настолько стремительно, что позволяют инвесторам как быстро заработать, так и понести значительные потери. Поэтому мы рекомендуем вкладывать в криптоактивы лишь незначительную часть вашего капитала.

Виртуальная природа криптовалют. Каждый криптокошелек зашифрован с использованием уникального ключа, без которого доступ к средствам невозможен. Поэтому вопросы безопасности хранения средств становятся приоритетными. Для надежного сбережения цифровых валют рекомендуется использовать «холодные» кошельки, такие как внешние устройства.

Безвозвратность операций. Все транзакции с криптовалютами являются безотзывными. Если вы отправили средства на другой кошелек, вернуть их можно только с согласия получателя.

Способы инвестирования в криптовалюту

В первые годы после появления криптовалют майнингом занимались все желающие, но сегодня этот способ утратил популярность, так как для добычи монет требуются очень мощные компьютеры. В настоящее время большинство майнинговых ферм принадлежит крупным компаниям, а инвесторы чаще всего приобретают криптовалюту за фиатные деньги через специализированные обменники или биржи.

Использование онлайн-обменников

Самый простой способ купить или продать криптовалюту – воспользоваться услугами онлайн-обменников. Этот процесс занимает около 15 минут, причем его продолжительность чаще всего зависит от загруженности сети выбранной криптовалюты. Для поиска обменного пункта опытные инвесторы рекомендуют сервис BestChange, который предлагает лучшие варианты для покупки и продажи цифровых активов с учетом надежности сайтов и других параметров.

Курс на таких ресурсах обычно менее выгоден, чем на криптовалютных биржах, но они позволяют приобрести монеты с использованием любой платежной системы. Этот вариант подходит для покупки первой криптовалюты или обмена небольших сумм. Аналогичные операции можно проводить через специальные Telegram-боты, такие как BTC Banker.

К достоинствам этого способа обмена можно отнести:

простой и удобный интерфейс

быстрое проведение операций

возможность совершать обмен без регистрации

оперативное решение конфликтных ситуаций и проблем через службу поддержки

К недостаткам онлайн-обменников можно отнести:

работа только с популярными криптовалютами

невыгодный курс обмена по сравнению с биржами

риск обмана из-за того, что некоторые обменные пункты работают неофициально

Прямой обмен

Сервисы, предлагающие услуги p2p или peer-to-peer, функционируют схоже с онлайн-обменниками, но между ними есть принципиальная разница. Обменники временно блокируют деньги продавца до момента получения средств от покупателя. Только после того как продавец убедится в поступлении средств на своем счете, он подтверждает сделку, успешно завершая ее.

При прямом обмене посредников нет. В этом случае операции проводятся напрямую между продавцом и покупателем. Подобные услуги, в частности, предлагает сервис LocalBitcoins. После регистрации на этом сайте каждый пользователь может найти продавца конкретной валюты. Также сервис позволяет искать людей, готовых перевести средства на определенный счет (например, на онлайн-кошелек, банковскую карту и так далее). За каждое поданное объявление LocalBitcoins взимает 1% от суммы заявки.

До недавнего времени этот сервис позволял проводить подобные операции при личной встрече, но теперь эта опция, как и анонимный обмен, упразднена. Теперь для проведения обменных операций необходима верификация аккаунта.

К достоинствам подобных сервисов относят:

отсутствие дополнительных комиссий (за исключением той, что взимается при регистрации объявления)

возможность подобрать подходящий курс и способ обмена

Из недостатков прямого обмена можно выделить:

операции проводятся только с Bitcoin

для обмена необходима верификация аккаунта

При желании можно сэкономить на комиссии сервисов прямого обмена. Для этого достаточно найти на досках объявлений или других ресурсах человека, готового купить или продать конкретную криптовалюту, и договориться о проведении операции. Однако данный вариант считается наиболее рискованным, поскольку вероятность зачисления средств на счёт напрямую зависит от надежности и добропорядочности продавца.

Обмен на криптовалютной бирже

Биржа – это профессиональная площадка, на которой совершаются операции по купле-продаже криптовалют. Этот вариант обмена подходит пользователям, которые уже работали с подобными платформами. Это связано со сложностью интерфейса бирж, ориентированных на более опытных юзеров, занимающихся инвестициями в криптовалюту на постоянной основе. Кроме того, многие площадки не поддерживают русский язык. Однако некоторые из них (например, EXMO или Binance) имеют русифицированный интерфейс.

Чтобы провести любые операции на бирже, необходимо:

зарегистрировать аккаунт

пройти верификацию аккаунта (не для всех операций)

пополнить счёт

После пополнения баланса выставите ордер на покупку или продажу необходимой криптовалюты в торговом терминале биржи. Это может быть как отложенная заявка, так и ордер по рынку, поскольку большинство бирж предлагают несколько видов сделок, доступных пользователям.

Преимущества обмена на бирже:

можно обменивать криптовалюты по привлекательному курсу

позволяет извлекать прибыль из торговли криптовалютами

можно покупать и продавать малоизвестные криптовалюты

Недостатки обмена на бирже:

необходимы навыки торговли на бирже

некоторые биржи не поддерживают торговлю реальными (фиатными) деньгами

необходима верификация (относится далеко не ко всем биржам)

Кроме того, биржи взимают комиссии за все операции, включая вывод средств. Также учтите, что биржи иногда взламывают злоумышленники с целью похищения средств, и подобные случаи не раз происходили в истории криптовалютных бирж.

Заработок на «облачном» майнинге

Под майнингом понимается процесс, в рамках которого добывается криптовалюта. В зависимости от типа цифровой монеты её добыча осуществляется с помощью алгоритмов Proof of Work (PoW) или Proof of Stake (PoS). Большая часть криптовалют (в том числе и Биткоин) относится к первой группе. Сегодня добыча таких монет требует наличия мощных компьютеров или специальных ферм, а также существенных затрат электроэнергии, поэтому майнинг BTC и других популярных криптовалют невозможен на домашнем компьютере из-за возросшего хешрейта. Однако, несмотря на это, мелкие инвесторы могут добывать такие цифровые монеты, инвестируя относительно небольшие средства в «облачный» майнинг.

Суть технологии заключается в следующем: за определённую плату пользователь покупает часть вычислительных мощностей, на которых добывается криптовалюта. Этот способ майнинга активно использовался в 2016 и 2017 годах, однако позднее инвесторы стали всё меньше вкладывать средства в такие пулы, так как их доходность значительно снизилась, а в сети появилось множество мошеннических сервисов, работающих по принципу финансовых пирамид.

В какую криптовалюту следует вкладывать в 2026 году?

На сегодняшний день биткоин и эфириум остаются безусловными лидерами по популярности и объему торгов среди инвесторов. Однако, помимо этих вечных фаворитов, для диверсификации рисков обратите внимание на другие перспективные монеты. Мы проанализировали рынок и составили топ-7 криптовалют с высоким потенциалом роста в 2026 году.

Bitcoin (BTC) Несмотря на свой возраст, биткоин по-прежнему сохраняет статус "цифрового золота", оставаясь активом номер один для большинства инвесторов. Ограниченная эмиссия и растущий интерес со стороны институциональных игроков делают его крайне привлекательным для долгосрочных вложений.

Ethereum (ETH) Ethereum продолжает оставаться ведущей платформой для смарт-контрактов и активно участвует в развитии DeFi и NFT. Несмотря на то что судьбоносное обновление сети The Merge состоялось в 2022 году, переход Ethereum с алгоритма консенсуса Proof of Work (PoW) на Proof of Stake (PoS) продолжает положительно влиять на рост его стоимости и инвестиционную привлекательность.

Solana (SOL) Solana – новая восходящая звезда на криптовалютном небосклоне. Эта платформа известна высокой скоростью обработки транзакций и низкими комиссиями, что привлекает не только пользователей, но и разработчиков. Экосистема Solana быстро расширяется, и многие эксперты считают её серьёзным конкурентом Ethereum.

Polkadot (DOT) Polkadot позволяет различным блокчейнам взаимодействовать между собой, создавая так называемый "интернет блокчейнов". У этой платформы большой потенциал для масштабирования и интеграции с различными приложениями, а значит, и для курсового роста её монеты.

Avalanche (AVAX) Ещё одна платформа смарт-контрактов, которая выделяется высокой скоростью и низкими комиссиями, – Avalanche привлекает разработчиков своей гибкостью и совместимостью с другими блокчейнами.

Chainlink (LINK) Это специализированная платформа, поставляющая реальные данные для расчёта смарт-контрактов. Chainlink – уникальная сеть, применяемая в самых разных приложениях, от финансов до логистики, что делает ее очень перспективной инвестицией.

Uniswap (UNI) Uniswap – одна из крупнейших децентрализованных бирж, играющая ключевую роль в экосистеме DeFi. Токен UNI используется для управления протоколом и получения вознаграждений.

Алгоритм инвестирования в криптовалюту

При выборе криптовалюты для инвестиций советуем учитывать следующие факторы:

Характеристики проекта

В первую очередь обратите внимание на технологию, лежащую в основе проекта, его масштабируемость и безопасность. После этого проанализируйте состав команды разработчиков, их достижения в прошлом, а также опыт и репутацию. Также не забудьте поинтересоваться экосистемой крипто проекта, в монеты которого вы планируете вложиться. Чем больше различных приложений и всевозможных криптопроектов построено на выбранной вами платформе, тем более устойчивой она считается, а значит, безопасной.

Затем советуем следить за новостями о выбранном проекте, а также о регулировании криптовалют в разных странах. Это позволит понять, насколько успешно развивается криптопроект, какие новые партнерства он заключает, какие обновления выпускает и как на всё это реагирует рынок. Изучение законодательства разных стран в сфере криптовалют поможет оценить, насколько безопасны инвестиции в конкретный проект и какие риски могут возникнуть в будущем.

Метод и стратегия инвестирования

После того как вы изучили характеристики проекта, советуем определиться, для чего вы приобретаете криптовалюту: в качестве инструмента для долгосрочных инвестиций или для торговли на бирже. Кроме того, необходимо выбрать способ ее приобретения.

Эксперты рекомендуют новичкам воспользоваться стратегией долгосрочного инвестирования, которая практически не требует усилий. При этом имейте в виду, что стоимость криптовалюты подвержена значительным колебаниям, поэтому инвестировать свои средства в этот актив на неделю или месяц не имеет смысла. Оптимальный вариант – купить криптовалюту с целью продать ее через несколько лет.

Выбор места для хранения криптовалют

Криптовалюту можно хранить как на горячих, так и на холодных кошельках. Чтобы определить, какой из них выбрать, необходимо определиться с суммой и целями.

Если вы планируете долго хранить криптовалюту с целью получения прибыли через несколько лет, однозначно стоит рассматривать только холодное хранение, так как это самый безопасный способ. Однако, если вы хотите постоянно проводить криптовалютные операции, воспользуйтесь горячими кошельками, к которым относятся и счета бирж.

Покупка криптомонет

При покупке криптомонет в специализированных обменниках от вас потребуют указать адрес кошелька, на который в течение некоторого времени будут зачислены цифровые деньги.

При совершении операций на бирже все средства поступают на баланс пользователя, зарегистрированного на платформе. Адрес кошелька потребуется только в том случае, если трейдер захочет вывести криптовалюту.

Продажа криптовалюты

Перед тем как инвестировать в криптовалюту, определите целевой уровень, которого должна достичь цена, прежде чем вы продадите монету. По этой причине после покупки актива вам придется периодически следить за изменением курса. Учтите, что цена криптовалют может сильно колебаться, и в определённый момент она может опуститься существенно ниже уровня, с которого вы покупали монету.

Это нормально для криптовалютного рынка. За фазой роста неминуемо следует фаза коррекции. Если проект, стоящий за купленной вами монетой, перспективный и имеет потенциал роста, инвесторы будут покупать эту монету, и её цена снова вырастет, когда ситуация на рынке стабилизируется.

Преимущества и недостатки инвестиций в криптовалюту

Инвестирование в криптовалюту привлекательно по следующим причинам:

криптомонеты позволяют за сравнительно короткий срок получить высокую прибыль

участие инвестора в росте цены минимальное

инвестировать в криптомонеты может любой желающий

не требуется больших вложений

Основной недостаток данного метода инвестирования – нет гарантии того, что трейдер получит прибыль. Также нужно учитывать, что этот рынок не регулируется законодательно, а в краткосрочной перспективе инвестиции в криптовалюту нередко приносят убытки.

Риски

Инвестиции в криптовалюту связаны с различными рисками, и самый главный из них – высокая волатильность. В течение короткого промежутка времени обменные курсы на этом рынке могут значительно расти и снижаться, что потенциально может привести к очень большим потерям. В отличие от традиционных финансовых инструментов, криптовалюты не подкреплены никакими активами и не регулируются государством. Кроме того, имейте в виду, что в сфере криптовалют процветают мошеннические компании, схемы Понци, фишинговые атаки и скамы.

Технологическое несовершенство бирж и криптовалютных кошельков может стать причиной взлома аккаунтов пользователей и кражи средств. Также всегда помните, что в случае утраты своих приватных ключей вы навсегда потеряете доступ к собственным средствам.

Заключение

Инвестиции в криптовалюту могут принести высокую прибыль, но они связаны с множеством рисков, которые не зависят от воли и поведения трейдера. В связи с этим начинать инвестировать на этом рынке следует, используя лишь «свободные» средства, которые вы готовы потерять.

