    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Торговые стратегии для Pocket Option
        /
        Стратегия Wells MACD

        Стратегия для Pocket Option "Wells MACD"

        Данная стратегия для брокера Pocket Option состоит из двух базовых индикаторов для бинарных опционов, один из которых был создан Уэллсом Уайлдером, откуда и взялось название – Wells MACD.

        В состав стратегии входят MACD и Parabolic SAR, где первый отвечает за сигналы для входа в сделку, а второй – за изменение тренда.

        Удобным является то, что индикаторы Pocket Option на торговой платформе включают в себя эти два инструмента и поэтому нет необходимости использовать терминал MetaTrader 4.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        PO

        Настройка индикаторов на платформе Pocket Option

        Данная стратегия является максимально простой в использовании, и новички смогут легко начать торговлю с ее помощью. Также она имеет простые правила и элементарную настройку инструментов.

        Индикатор МАКДИ представляет собой гистограмму, которая основана на скользящих средних и показывает силу и направление тренда. Parabolic SAR похож на «мувинги», но движется с большим ускорением.

        макди и параболик в стратегии wells

        Оба инструмента добавляются с базовыми настройками, которые у MACD являются «12-26-9»:

        настройки макд

        А у параболика – «0,02-0,2»:

        настройки параболика

        Для добавления индикаторов необходимо перейти на панель с ними, которая находится в верхнем левом углу:

        индикаторы на платформе покет опшн

        Правила торговли и примеры сделок в Pocket Option

        После добавления индикаторов можно приступить к самой торговле. Опционы Call покупаются, когда:

        1. MACD пересекает нулевой уровень снизу вверх;
        2. Parabolic SAR находится под ценой.

        Опционы Put покупаются, если:

        1. MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз;
        2. Parabolic SAR находится над ценой.

        Экспирация должна составлять 5 минут, как и таймфрейм.

        Теперь давайте рассмотрим пример покупки контрактов Call и Put и начнем с Call-опциона. На изображении ниже можно видеть, что МАКДИ пересек нулевой уровень снизу вверх и продолжает расти, цена также растет, из-за чего Parabolic SAR находится ниже нее. При таких условиях можно покупать Call с экспирацией в 5 минут:

        опцион call

        На следующем изображении уже можно видеть ситуацию с опционом Put, где MACD пересек нулевой уровень сверху вниз, цена падает и находится под Parabolic SAR, благодаря чему можно покупать Put с экспирацией в 5 минут:

        опцион put

        Заключение

        Стратегия Wells MACD создана специально для новичков в трейдинге бинарными опционами, так как имеет простые правила торговли и использует базовые индикаторы, которые известны многим даже начинающим трейдерам.

        Не забывайте, что торговля бинарными опционами связана с рисками, и поэтому обязательно протестируйте эту стратегию на демо-счету, а также придерживайтесь правил мани-менеджмента и риск-менеджмента.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        tirant
        tirant
        Покет делает специально для себя стратегии? Не вижу кнопки скачивания. Она вшитая?
        Богдан , Мало того: это стандартные индюки, которые идут в базе!!!!
        09 апреля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Покет делает специально для себя стратегии? Не вижу кнопки скачивания. Она вшитая?
        Богдан, судя по всему да. Написано же "Стратегии для Pocket Option."
        25 сентября 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Покет делает специально для себя стратегии? Не вижу кнопки скачивания. Она вшитая?
        19 сентября 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Дивергенция и скользящие средние. Вроде у покета в оболочке должны быть похожие индикаторы?
        19 сентября 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Так это джентельменский набор для начинающих.
        19 сентября 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Ну наконец-то простая стратегия в Покете для новичков. Хотя своей простотой она для продвинутых тоже хороша... Покет Опшн рулит!
        Олег Т., согласен целиком и полностью, даже по отдельности эти индикаторы тоже довольно эффективны в использовании)
        Option Bull, а то, особенно Макди, который давно зарекомендовал себя среди трейдеров и стал, по сути, народным индикатором.
        24 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Жаль конечно, что на сайте не пишут хотя бы примерный винрейт по каждой стратегии. Не существенный минус конечно, можно и самому протестировать, но не всегда на это есть время и вдохоновение)
        24 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Ну наконец-то простая стратегия в Покете для новичков. Хотя своей простотой она для продвинутых тоже хороша... Покет Опшн рулит!
        Олег Т., согласен целиком и полностью, даже по отдельности эти индикаторы тоже довольно эффективны в использовании)
        24 февраля 2023
        Ответить
        Олег Т.
        Олег Т.
        Ну наконец-то простая стратегия в Покете для новичков. Хотя своей простотой она для продвинутых тоже хороша... Покет Опшн рулит!
        25 мая 2022
        Ответить
        Алексей
        Алексей
        Как вовремя) поделюсь со своими друзьями начинающими трейдерами, а то они совершенно не хотят учиться, а только зарабатывать... Пусть пробуют т тестируют. Спасибо авторам сайта за полезную инфу...
        25 мая 2022
        Ответить
        Костя
        Костя
        Спасибо! Очень интересная информация! Простой индикатор и понятный... Сегодня вечером попробуем и обязательно отпишусь о результатах.
        25 мая 2022
        Ответить
        Костя
        macd для диверов использую
        24 мая 2022
        Ответить
        Олег Иванов
        Олег Иванов
        macd для диверов использую
        и зачем? есть более лучшие индюки для диверов именно, а макди это машки они дивера нормальные не покажут
        24 мая 2022
        Ответить
        Кирилл Гаевский
        Кирилл Гаевский
        спасибо за стратегию для pocket option все четко ясно и понятно!)
        24 мая 2022
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!