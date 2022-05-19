Стратегия для Pocket Option "Wells MACD"

Данная стратегия для брокера Pocket Option состоит из двух базовых индикаторов для бинарных опционов, один из которых был создан Уэллсом Уайлдером, откуда и взялось название – Wells MACD.

В состав стратегии входят MACD и Parabolic SAR, где первый отвечает за сигналы для входа в сделку, а второй – за изменение тренда.

Удобным является то, что индикаторы Pocket Option на торговой платформе включают в себя эти два инструмента и поэтому нет необходимости использовать терминал MetaTrader 4.

Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

Настройка индикаторов на платформе Pocket Option

Данная стратегия является максимально простой в использовании, и новички смогут легко начать торговлю с ее помощью. Также она имеет простые правила и элементарную настройку инструментов.

Индикатор МАКДИ представляет собой гистограмму, которая основана на скользящих средних и показывает силу и направление тренда. Parabolic SAR похож на «мувинги», но движется с большим ускорением.

Оба инструмента добавляются с базовыми настройками, которые у MACD являются «12-26-9»:

А у параболика – «0,02-0,2»:

Для добавления индикаторов необходимо перейти на панель с ними, которая находится в верхнем левом углу:

Правила торговли и примеры сделок в Pocket Option

После добавления индикаторов можно приступить к самой торговле. Опционы Call покупаются, когда:

MACD пересекает нулевой уровень снизу вверх; Parabolic SAR находится под ценой.

Опционы Put покупаются, если:

MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз; Parabolic SAR находится над ценой.

Экспирация должна составлять 5 минут, как и таймфрейм.

Теперь давайте рассмотрим пример покупки контрактов Call и Put и начнем с Call-опциона. На изображении ниже можно видеть, что МАКДИ пересек нулевой уровень снизу вверх и продолжает расти, цена также растет, из-за чего Parabolic SAR находится ниже нее. При таких условиях можно покупать Call с экспирацией в 5 минут:

На следующем изображении уже можно видеть ситуацию с опционом Put, где MACD пересек нулевой уровень сверху вниз, цена падает и находится под Parabolic SAR, благодаря чему можно покупать Put с экспирацией в 5 минут:

Заключение

Стратегия Wells MACD создана специально для новичков в трейдинге бинарными опционами, так как имеет простые правила торговли и использует базовые индикаторы, которые известны многим даже начинающим трейдерам.

Не забывайте, что торговля бинарными опционами связана с рисками, и поэтому обязательно протестируйте эту стратегию на демо-счету, а также придерживайтесь правил мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Смотрите также: