Стратегия для Binarium "Parabolic SAR"

Каждый трейдер бинарных опционов рано или поздно сталкивается с одной и той же проблемой: индикатор дает сигнал тогда, когда основное движение цены уже произошло. Этот эффект запаздывания уменьшает потенциальную прибыль и вынуждает входить в сделку в самый неподходящий момент. Индикатор Parabolic SAR создан специально для решения этой задачи. Он не только отслеживает направление движения котировок, но и фиксирует момент, когда рынок готовится к развороту. Название индикатора расшифровывается как «Stop and Reverse» – «Остановить и развернуть», что точно отражает его основную функцию: указывать точку смены тенденции до того, как она станет очевидной для большинства участников рынка.

Для торговли бинарными опционами на платформе Binarium Parabolic SAR является одним из наиболее практичных инструментов технического анализа. На графике индикатор отображается в виде параболической кривой из точек, расположенных либо выше, либо ниже ценового графика, четко показывая текущее направление тренда. Никаких сложных настроек и двусмысленной интерпретации: сигнал либо есть, либо его нет. В этой статье разберем правила торговли на основе Parabolic SAR, которые позволят открывать сделки на платформе Binarium точно и своевременно, даже если вы только начинаете знакомство с техническим анализом.

В чем преимущество стратегии “Parabolic SAR”?

Основное преимущество индикатора Parabolic SAR заключается в наглядности и способности давать четкие торговые сигналы, что делает его особенно удобным для торговли бинарными опционами. С ним трейдеру не нужно искать пересечения скользящих средних или уровней поддержки и сопротивления, так как вся ключевая информация содержится в расположении точек индикатора относительно графика цены. Если точки находятся под графиком, это указывает на бычий тренд и является сигналом к покупке опциона Call. Как только точка появляется над свечой, это сигнализирует о смене тренда на медвежий и необходимости покупки опциона Put.

Кроме того, Parabolic SAR выполняет функцию фильтра тренда, помогая трейдеру игнорировать рыночный шум и открывать сделки преимущественно по направлению тренда.

Как применять стратегию “Parabolic SAR” на Бинариум

Прежде чем применять эту стратегию на платформе Binarium, установите индикатор на график торгового терминала через меню «Индикаторы» → «SAR».

После установки индикатора на графике появится пунктирная линия с отображением значений Parabolic SAR.

Торговать по этой системе, опираясь на показания индикатора Parabolic SAR, достаточно просто. Чтобы определить текущее направление рынка, посмотрите, где расположена пунктирная линия относительно цены. Если она находится под ценой, тренд бычий, если над ценой, медвежий. Покупать соответствующий опцион следует в момент смены тенденции, после того как цена пересекла линию индикатора.

На изображении ниже видно, что на рынке преобладал медвежий тренд. Со временем поведение линейного графика привело к смене положения пунктирной линии индикатора. Это подтверждает смену направления тренда. В таком случае следует открыть сделку на покупку опциона Call.

Обратите внимание: во флете не рекомендуется применять индикатор Parabolic SAR, так как в этих условиях он может давать большое количество ложных сигналов. Чтобы снизить вероятность их появления, перед началом торговли оцените силу текущего тренда.

По этой системе для Binarium рекомендуется открывать сделки со сроком экспирации 15–30 минут, инвестируя в одну сделку не более 2% депозита.

Заключение

Стратегия для Binarium “Parabolic SAR” в очередной раз доказывает, что для заработка на бинарных опционах не нужно использовать много индикаторов или сложные концепции. Один грамотно настроенный инструмент, четкие правила входа и дисциплина дают результат, которого большинство новичков пытаются безуспешно достичь, торгуя по интуиции. Стратегия на основе Parabolic SAR решает главную проблему трейдера: она минимизирует запаздывание сигнала и позволяет входить в сделку в начале нового движения, а не в его конце. Именно это делает ее надежным подходом к торговле бинарными опционами на платформе Binarium.

Теперь вы знаете логику работы этого индикатора, правила входа и принципы управления капиталом.

