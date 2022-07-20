        Стратегия для Quotex "5 минут"

        Новички в трейдинге бинарными опционами всегда хотят найти лучшую стратегию для бинарных опционов на 5 минут, так как такая экспирация является оптимальной для многих трейдеров. И такая стратегия должна быть построена на проверенных временем индикаторах, которые позволяют не только получать сигналы для входа, а и определяют тренд.

        Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

        Содержание:

        Индикаторы стратегии на 5 минут для Quotex: настройки и принцип работы

        Прежде чем перейти к правилам торговли, рассмотрим более подробно каждый из индикаторов, которых в стратегии три:

        1. Keltner Channels;
        2. Vortex;
        3. MACD.

        стратегии опционов 5 минут

        Каналы Кельтнера основаны на скользящих средних. Средняя линия в индикаторе является основной и строится по максимумам и минимумам за выбранный период. Другие две линии дублируют ее, но с определенным отклонением:

        каналы кельтнера

        Принцип действия индикатора заключается в том, что цена, выходя за пределы канала, всегда обязательно в него возвращается, поэтому сигналом для нас будет выход цены за границу канала.

        Добавляются каналы со стандартными настройками:

        1. EMA период: «20»;
        2. ATR период: «10»;
        3. Множитель: «1».

        настройки каналов кельтнера в квотекс

        Vortex строится на волатильности и чем сильнее движение, тем сильнее расходятся линии осциллятора. Их пересечение будет являться для нас сигналом на покупку опциона:

        индикатор vortex в quotex

        Добавляется индикатор также с базовыми настройками:

        настройки vortex

        MACD – это всем известный осциллятор, который как и каналы Кельтнера, построен на мувингах, а суть его заключается в том, что он показывает схождение/расхождение мувингов или говоря проще – соотношение между двумя скользящими средними цены:

        macd в quotex

        Настройки MACD тоже оставляем без изменений:

        настройки macd

        Торговля в Quotex по стратегии БО на 5 минут

        Торговля по стратегии БО на 5 минут ведется на минутном таймфрейме с экспирацией, как уже стало понятно – 5 минут.

        Для покупки опционов первым делом мы обращаем внимание на каналы, и нам нужно дождаться ситуации, когда цена достаточно сильно выйдет за пределы канала. После этого мы смотрим на два нижних индикатора, из которых MACD должен пересечь нулевой уровень, а в Vortex должны пересечься линии. А теперь рассмотрим все более подробно на примерах.

        Для покупки опциона Call нам нужно, чтобы:

        1. цена находилась ниже границы канала;
        2. MACD пересек нулевой уровень снизу вверх;
        3. нижняя линия Vortex пересекла верхнюю снизу вверх.

        покупка call стратегия на 5 минут

        Для покупки опциона Put нам нужно, чтобы:

        1. цена находилась выше границы канала;
        2. MACD пересек нулевой уровень сверху вниз;
        3. нижняя линия Vortex пересекла верхнюю сверху вниз.

        покупка put стратегия на 5 минут

        Заключение

        По мнению некоторых трейдеров эта система – лучшая стратегия на 5 минут на опционах. Но чтобы прибыльно торговать по ней, необходимо протестировать ее, так как не каждый сигнал будет являться прибыльным. Поэтому тестируйте ее на демо-счету, и не забывайте про мани-менеджмент и риск-менеджмент, а мы желаем вам удачной торговли!

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В QUOTEX

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        Лучшие бонусы, промокоды, а также конкурсы для брокера Quotex ищите в наших соц. сетях: Группа в Telegram | Группа в Facebook.

        Quotex

        Комментарии

        Трейдер БО
        Я слишком тугодум, что бы на таком таймфрейме работать.
        16 ноября 2023
        Ответить
        Богдан
        Обычная 5-ти минутка, каких много.
        Артур, самый распространенный таймфрейм в бинарных опционах.
        13 ноября 2023
        Ответить
        Артур
        Обычная 5-ти минутка, каких много.
        10 ноября 2023
        Ответить
        tirant
        Я думаю что ничего сложного здесь нет. Просто с ней надо поработать.
        09 ноября 2023
        Ответить
        Md Kamrul Hasan Mahin
        I have been with this broker for over a year now, and I must say it stands out as the top choice among others! It's a completely secure and reliable broker that offers a wide range of deposit and withdrawal options, ensuring lightning-fast transactions. I wholeheartedly recommend this broker to anyone looking for a trustworthy platform.
        04 октября 2023
        Ответить
        Option Bull
        Действительно хорошая стратегия. Она прибыльная, но нужно быть очень осторожным. Обычно она применяется для краткосрочных сделок, срок которых составляет 5 минут.
        Option Bull, Я слышал, что для этой стратегии нужно использовать график со свечами. Вы можешь пожалуйста объяснить, каким образом это работает?
        Руслан, да, правильно. Чтобы использовать эту стратегию, нужно выбрать график со свечами, на котором каждая свеча представляет собой интервал в 5 минут. Затем нужно определить тренд движения цены, используя индикаторы.
        06 апреля 2023
        Ответить
        Руслан
        Действительно хорошая стратегия. Она прибыльная, но нужно быть очень осторожным. Обычно она применяется для краткосрочных сделок, срок которых составляет 5 минут.
        Option Bull, Я слышал, что для этой стратегии нужно использовать график со свечами. Вы можешь пожалуйста объяснить, каким образом это работает?
        06 апреля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Действительно хорошая стратегия. Она прибыльная, но нужно быть очень осторожным. Обычно она применяется для краткосрочных сделок, срок которых составляет 5 минут.
        06 апреля 2023
        Ответить
        Алексей
        Здравствуйте, вот я не понял одна свеча должен быть по минутным, а зделки заключать на пяти минут?
        Дима, а смысл настраивать то, что прекрасно уже настроено и работает. Специалисты уже над ней потрудились и выдали в пользование. Хорошая стратегия, не зря назвали её 5 минут. 5 минут и всё готово) Но тестировать обязательно
        18 октября 2022
        Ответить
        Сергей
        А если при маленькой волатильности поиграться с параметрами индикатора и конкретно со скользящими средними MACD?
        14 августа 2022
        Ответить
        Здравствуйте, вот я не понял одна свеча должен быть по минутным, а зделки заключать на пяти минут?
        01 августа 2022
        Ответить
        Григорий
        31 июля 2022
        Ответить
        Олег Т.
        стратегию надо свою разрабатывать, а не чужие брать, свою ты будешь понимать, чужие нет
        Алексей Иванов, логично! Но затратно по ресурсам...
        29 июля 2022
        Ответить
        искал стратегию на 1 минуту, но подумал что это сильно быстрая экспирация раз два уже сделка закрылась, цена длаже не успевает себя показать. возьму эту на тест, спасибо
        27 июля 2022
        Ответить
        Алексей Иванов
        стратегию надо свою разрабатывать, а не чужие брать, свою ты будешь понимать, чужие нет
        27 июля 2022
        Ответить
        Иван
        стратегия для бинарных опционов на 5 минут можно использовать любую, просто берешь подгоняешь под свою экспирацию, ну может слегка меняешь правила. а чтобы вот так прям под 5 минут делать стратегии это не имеет смысла
        27 июля 2022
        Ответить
