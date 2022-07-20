Стратегия для Quotex "5 минут"

Новички в трейдинге бинарными опционами всегда хотят найти лучшую стратегию для бинарных опционов на 5 минут, так как такая экспирация является оптимальной для многих трейдеров. И такая стратегия должна быть построена на проверенных временем индикаторах, которые позволяют не только получать сигналы для входа, а и определяют тренд.

Индикаторы стратегии на 5 минут для Quotex: настройки и принцип работы

Прежде чем перейти к правилам торговли, рассмотрим более подробно каждый из индикаторов, которых в стратегии три:

Каналы Кельтнера основаны на скользящих средних. Средняя линия в индикаторе является основной и строится по максимумам и минимумам за выбранный период. Другие две линии дублируют ее, но с определенным отклонением:

Принцип действия индикатора заключается в том, что цена, выходя за пределы канала, всегда обязательно в него возвращается, поэтому сигналом для нас будет выход цены за границу канала.

Добавляются каналы со стандартными настройками:

EMA период: «20»; ATR период: «10»; Множитель: «1».

Vortex строится на волатильности и чем сильнее движение, тем сильнее расходятся линии осциллятора. Их пересечение будет являться для нас сигналом на покупку опциона:

Добавляется индикатор также с базовыми настройками:

MACD – это всем известный осциллятор, который как и каналы Кельтнера, построен на мувингах, а суть его заключается в том, что он показывает схождение/расхождение мувингов или говоря проще – соотношение между двумя скользящими средними цены:

Настройки MACD тоже оставляем без изменений:

Торговля в Quotex по стратегии БО на 5 минут

Торговля по стратегии БО на 5 минут ведется на минутном таймфрейме с экспирацией, как уже стало понятно – 5 минут.

Для покупки опционов первым делом мы обращаем внимание на каналы, и нам нужно дождаться ситуации, когда цена достаточно сильно выйдет за пределы канала. После этого мы смотрим на два нижних индикатора, из которых MACD должен пересечь нулевой уровень, а в Vortex должны пересечься линии. А теперь рассмотрим все более подробно на примерах.

Для покупки опциона Call нам нужно, чтобы:

цена находилась ниже границы канала; MACD пересек нулевой уровень снизу вверх; нижняя линия Vortex пересекла верхнюю снизу вверх.

Для покупки опциона Put нам нужно, чтобы:

цена находилась выше границы канала; MACD пересек нулевой уровень сверху вниз; нижняя линия Vortex пересекла верхнюю сверху вниз.

Заключение

По мнению некоторых трейдеров эта система – лучшая стратегия на 5 минут на опционах. Но чтобы прибыльно торговать по ней, необходимо протестировать ее, так как не каждый сигнал будет являться прибыльным. Поэтому тестируйте ее на демо-счету, и не забывайте про мани-менеджмент и риск-менеджмент, а мы желаем вам удачной торговли!

