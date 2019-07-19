Лучшие бинарные опционы в Великобритании: топовые платформы и руководство по торговле на 2025 год

Бинарные опционы в Великобритании – это популярная форма онлайн-торговли. Вы можете торговать финансовыми деривативами на такие активы, как валютные пары, фондовые индексы, акции, сырьевые товары и криптовалюты. Торговля бинарными опционами включает прогнозирование движения цены актива в течение заданного периода. Трейдер получает фиксированную выплату, если цена актива выше указанного в контракте уровня на момент истечения опциона. В противном случае он теряет все вложенные в сделку средства.

Такой бинарный исход привлекает новичков. Перед входом в каждую сделку трейдеры знают потенциальную прибыль и убыток. Однако, несмотря на кажущуюся простоту торговли опционами, всегда помните, что это инвестиция с высоким уровнем риска. Успешные торговые контракты требуют управления рисками, капиталом и хорошей торговой стратегии.

Зарегистрируйтесь у топового брокера в Великобритании

Содержание:

Бинарные опционы в Великобритании

Торговля бинарными опционами в Великобритании регулируется установленными правовыми рамками и контролируется финансовыми регуляторами, такими как Управление финансового поведения (FCA) и Комитет по финансовой политике (FPC). Эти две надзорные организации установили правила, которым должны следовать все брокеры в Великобритании. Они фокусируются на повышении профессиональной квалификации трейдеров и требованиях к размеру капитала.

Многие раньше считали торговлю бинарными опционами безналоговой инвестицией и быстрым способом разбогатеть. Однако теперь она рассматривается как инвестиция с высоким доходом, но также с высоким уровнем риска, требующая определенного уровня знаний и подготовки.

Переломный момент для бинарной торговли наступил в 2018 году. В этом году ведущие европейские регуляторы, включая FCA и FPC, ограничили доступ розничных инвесторов к этому рынку, стремясь защитить их от финансовых продуктов с высоким уровнем риска. Ограничения в Европейской экономической зоне распространялись на всех, кто не соответствовал новым требованиям или не мог доказать свою квалификацию и финансовое положение.

На данный момент в Великобритании действует бессрочный запрет на продвижение и популяризацию бинарной торговли. Основной аргумент регуляторов касается розничных клиентов, которые часто не полностью понимают все риски, связанные с предложениями брокеров, что может привести к потере капитала.

Ниже представлен список лучших брокеров бинарных опционов в Великобритании, а также их преимущества и недостатки:

1) Pocket Option

✔️ Плюсы ❌ Минусы Минимальный первоначальный депозит всего $5. Оффшорный брокер. Лучшая торговая платформа. Служба поддержки могла бы отвечать быстрее. Выгодные торговые условия: бонусы, промокоды, бесплатные турниры. Ограниченный выбор криптовалют и акций. Маркет для покупки торговых привилегий. Максимальный срок экспирации – только 4 часа.

2) Quotex

✔️ Плюсы ❌ Минусы Простая, но эффективная торговая платформа. Торговля с кредитным плечом недоступна. Широкий выбор торговых инструментов, технических индикаторов и типов графиков. Торговые сигналы охватывают в основном OTC-инструменты. Низкий минимальный депозит. Ограниченные образовательные материалы. Профиль с детальной торговой статистикой. Приветственный бонус нельзя вывести.

3) Deriv

✔️ Плюсы ❌ Минусы Более 25 лет на рынке, надежные торговые услуги. Высокие комиссии за перенос позиций по Forex. Плавающие выплаты по опционам без ограничений, гибкие возможности прибыли. Карты Mastercard и Maestro не поддерживаются. Экспирация от тиков до одного года. Задержки вывода средств для криптовалютных транзакций. Возможность создания торговых роботов без программирования. Криптовалютные счета и сложные торговые инструменты.

4) Alpari

✔️ Плюсы ❌ Минусы Долгая история предоставления услуг торговли и инвестирования. Отсутствие государственного регулирования. Универсальный брокер для торговли и инвестирования. Нет депозитных бонусов. Экспирация от 30 секунд. Нет инструментов технического анализа на платформе fix-контрактов. Турбо-опционы на 5 тиков. Мало разнообразия типов опционных контрактов.

5) Binarium

✔️ Плюсы ❌ Минусы Широкий выбор базовых активов. Сигналы и аналитика недоступны на начальных аккаунтах. Социальный трейдинг, сигналы и аналитика. Ограничения на торговлю для начальных аккаунтов. Много типов торговых счетов. Только криптовалюты и индексы доступны для OTC-торговли. Образовательные ресурсы, бонусы и акции. Котировки могут отличаться от других поставщиков.

Как выбрать брокера бинарных опционов в 2025 году

Выбор лучшего брокера для бинарных опционов не так прост, как может показаться на первый взгляд. Начинающие розничные трейдеры не всегда уделяют достаточное внимание выбору брокера, и на то есть причины. В конце концов, успех и безопасность ваших инвестиций в торговле опционами зависят от того, насколько правильно вы выберете компанию среди множества брокеров.

Во-первых, мы рекомендуем обратить внимание на репутацию и надежность брокера. Если у него есть лицензия от авторитетного регулятора, это значит, что он работает в рамках закона и соблюдает все нормативные требования. При этом стоит учитывать различия в регулировании для трейдеров из США и Великобритании. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Национальная ассоциация фьючерсов (NFA) контролируют финансовые рынки США и бинарную торговлю. В Великобритании за это отвечает Финансовое управление (FCA).

При этом регулирование в США более ориентировано на фьючерсные рынки, тогда как регулирование в Великобритании направлено на защиту розничных инвесторов. В США существуют ограничения на торговлю бинарными опционами для розничных клиентов, в то время как в Великобритании существуют конкретные ограничения для некоторых классов активов. Например, регулирующие органы вообще не регулируют торговлю криптовалютой.

Во-вторых, критерии торговой платформы, торговых инструментов и особенностей счетов также следует учитывать при сравнении брокеров, поскольку эти факторы напрямую влияют на комфорт и эффективность торговли бинарными опционами. Кроме того, для успешной торговли бинарными опционами крайне важна служба поддержки. Она поможет вам в сложной ситуации. Поэтому выбирайте брокеров с качественной службой поддержки.

В любом случае, решение, какого брокера выбрать из числа брокеров для бинарных опционов в Великобритании, будет зависеть от ваших личных предпочтений. Поэтому перед выбором внимательно взвесьте все плюсы и минусы вашего кандидата.

Регулирование и лицензирование

Выбор лицензированного и регулируемого брокера для бинарных опционов — это важный шаг в подготовке каждого трейдера к торговле на финансовом рынке. По мере того как цифровые технологии все глубже внедряются в повседневную жизнь, защита от мошенничества становится приоритетом.

Регулирующие органы в разных странах следят за соблюдением законодательства и лицензированием брокеров. Учтите, что регулирование брокеров различается в разных юрисдикциях. Например, на Кипре ключевую роль в надзоре за брокерами играет Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), в Австралии — Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), а в Великобритании эту функцию выполняет Финансовое управление (FCA). Каждый из этих регуляторов устанавливает свои торговые ограничения для розничных инвесторов и минимальный капитал для начала торговли бинарными опционами.

Тем не менее, важно понимать разницу между тем, где зарегистрирован брокер, и где он регулируется. Эти понятия не одно и то же. Регулирование означает соблюдение всех законов и строгий контроль за брокерами бинарных опционов. Это также включает соблюдение брокерами всех финансовых стандартов и защиту капитала инвесторов.

Мы хотим подчеркнуть опасность использования VPN-сервисов для доступа к торговым платформам, которые официально не разрешены в вашем регионе проживания. Нарушение правил брокерской компании может привести к полной утрате вашего капитала. Не забывайте, что для полноценной торговли необходимо пройти процедуру верификации данных.

Даже если вы откроете счет у офшорного брокера с использованием VPN, вам все равно придется отправить свои паспортные данные после регистрации нового аккаунта. В противном случае вы не сможете вывести средства. В этот момент сотрудники компании обнаружат, что документ был зарегистрирован в стране, где их деятельность запрещена, что означает нарушение условий соглашения о сотрудничестве.

Что такое бинарные опционы?

При торговле бинарными опционами розничный инвестор делает предсказания «да/нет», что стоимость базового актива будет выше или ниже заранее оговоренной цены на момент истечения срока. Если предсказание о движении цены верно, трейдер получит фиксированные выплаты; если ошибся, он потеряет ставку. Этот бинарный результат и лежит в основе названия этого финансового инструмента.

Торговля бинарными опционами доступна для различных активов: от акций и фондовых индексов до синтетических инструментов и криптовалют. Такое разнообразие активов привлекает широкую аудиторию и делает торговлю бинарными опционами очень популярной.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, добиться успеха в торговле этим инструментом можно только при наличии прибыльных торговых стратегий и умения управлять своим капиталом. Вряд ли получится зарабатывать, полагаясь лишь на интуицию, без умения анализировать рынок.

Опытные трейдеры уверены, что успешная торговля через бинарных брокеров возможна только при балансе между способностью анализировать рынок и принятием обоснованных решений при открытии сделок. Не забывайте, что высокая доходность на этом рынке сопровождается возможностью полной потери капитала. Торговля бинарными опционами — это не «легкие деньги», а финансовый инструмент, который требует серьезного подхода.

Виды сделок с бинарными опционами

Топовые брокеры бинарных опционов предлагают различные типы цифровых контрактов:

Up/Down опционы — это самые популярные бинарные опционы в Великобритании, и каждый брокер предлагает их. На момент истечения срока трейдер определяет, будет ли цена выше или ниже цены покупки опциона.

— это самые популярные бинарные опционы в Великобритании, и каждый брокер предлагает их. На момент истечения срока трейдер определяет, будет ли цена выше или ниже цены покупки опциона. High/Low опционы — британские брокеры предлагают эти опционы своим клиентам для торговли по тренду. Если цена изменится в сторону прогноза трейдера хотя бы на один тик, он получит вознаграждение; если ошибется, потеряет всю ставку.

— британские брокеры предлагают эти опционы своим клиентам для торговли по тренду. Если цена изменится в сторону прогноза трейдера хотя бы на один тик, он получит вознаграждение; если ошибется, потеряет всю ставку. Touch/No Touch контракты — используются на онлайн-платформах для трейдеров, когда они ожидают прорыва важного уровня поддержки или сопротивления или наоборот, отскока цены.

— используются на онлайн-платформах для трейдеров, когда они ожидают прорыва важного уровня поддержки или сопротивления или наоборот, отскока цены. Boundary опционы — с помощью таких бинарных опционов в Великобритании можно заработать, если на момент истечения срока цена базового актива окажется внутри диапазона, который трейдер указал при заключении сделки.

— с помощью таких бинарных опционов в Великобритании можно заработать, если на момент истечения срока цена базового актива окажется внутри диапазона, который трейдер указал при заключении сделки. Ladder опционы — с этими контрактами можно установить пять или шесть ценовых уровней выше или ниже рынка на момент истечения срока. С помощью таких цифровых контрактов можно создавать сбалансированные торговые стратегии, сочетая рискованные сделки с прогнозом движения цены до дальних уровней и соответственно большими выплатами, а также менее рискованные сделки с более близкими уровнями и меньшими выплатами.

— с этими контрактами можно установить пять или шесть ценовых уровней выше или ниже рынка на момент истечения срока. С помощью таких цифровых контрактов можно создавать сбалансированные торговые стратегии, сочетая рискованные сделки с прогнозом движения цены до дальних уровней и соответственно большими выплатами, а также менее рискованные сделки с более близкими уровнями и меньшими выплатами. Pairs trading — этот опцион в Великобритании чаще называется «Express». Это цифровой контракт, который указывает целевую цену для нескольких активов одновременно. Если прогноз правильный, выплаты по таким опционам могут достичь 1000%.

— этот опцион в Великобритании чаще называется «Express». Это цифровой контракт, который указывает целевую цену для нескольких активов одновременно. Если прогноз правильный, выплаты по таким опционам могут достичь 1000%. One-Touch опционы — трейдеры получат прибыль, если цена коснется заранее установленного уровня хотя бы один раз в течение срока истечения.

— трейдеры получат прибыль, если цена коснется заранее установленного уровня хотя бы один раз в течение срока истечения. Краткосрочные опционы — в Великобритании это все цифровые контракты со сроком истечения менее 5 минут.

— в Великобритании это все цифровые контракты со сроком истечения менее 5 минут. Долгосрочные опционы— имеют срок истечения от одного дня до года. Они работают аналогично опционам High/Low, но с более длительным сроком.

Примеры торговли бинарными опционами

Хороший способ понять, как работают опционы в Великобритании, — это рассмотреть пример торговли. Допустим, трейдер проанализировал валютную пару GBP/EUR и решил открыть сделку на продолжение тренда. Текущий курс — 1,1966. Трейдер ожидает, что курс GBP/EUR вырастет по отношению к EUR в течение следующих трех часов. Ожидая этого, он покупает опцион Call и инвестирует 100 фунтов стерлингов в сделку. Если трейдер прав, на момент истечения срока, согласно проценту выплаты брокера, он получит 82% от вложенной суммы. Через три часа курс GBP/EUR вырос, и трейдер заработал 82 фунта стерлингов. Другой пример — торговля опционами «One Touch» в Великобритании на фондовом индексе FTSE 100. На момент начала анализа индекс находился на уровне 8704. В этот раз прогноз трейдера был отрицательным, и он ожидал, что индекс окажется ниже 8660 через час. Чтобы заработать на снижении британского фондового рынка, трейдер покупает опцион Put типа One-Touch. Через час он получает прибыль в размере 35 фунтов, что составляет 70% от выплаты по его вложению в 50 фунтов. Курсы не сразу упали, но в какой-то момент они опустились ниже уровня, установленного трейдером, и, следовательно, «коснулись» его. Этого было достаточно для получения прибыли.

Как работают брокеры бинарных опционов

Брокеры бинарных опционов предоставляют доступ к рынку, но их экономическая модель отличается от классической брокерской деятельности. Они не взимают комиссию, а зарабатывают на разнице между выигрышными и проигрышными сделками клиентов, что создает конфликт интересов.

Например, если вы торгуете акциями Unilever по цене 4499 GBX, а брокер предлагает выплату 75% в случае успешного прогноза, оставшиеся 25% от выигрышных сделок плюс все проигрышные сделки составляют прибыль брокера.

При такой модели брокер заинтересован в убытках клиентов, поэтому важно внимательно изучить условия сотрудничества и оценить все риски перед началом торговли.

Разница между OTC и биржевыми опционами

Новички часто не понимают разницу между внебиржевыми опционами (OTC) и биржевыми платформами. Хотя базовые активы могут совпадать, модели торговли существенно различаются.

Бинарные опционы чаще всего торгуются вне биржи, а брокеры зарабатывают на разнице между выигрышами и проигрышами клиентов. Это создает вопросы к прозрачности ценообразования и повышает риск контрагента.

В то же время биржевые брокеры, такие как Interactive Brokers, выступают посредниками между трейдером и биржей. Они взимают комиссию за сделки и обеспечивают прозрачное ценообразование.

Выбор между OTC и биржевыми опционами зависит от предпочтений трейдера и его готовности работать с разными структурами комиссий.

Доступные торговые активы и продукты

Рынок бинарных опционов привлекает как начинающих, так и опытных трейдеров. Поэтому каждому трейдеру важно понимать, какие активы доступны для торговли. Разнообразие активов играет важную роль при выборе брокера. Одна онлайн-торговая платформа может предлагать форекс и товары, а другая – криптовалюты, акции и индексы.

Разнообразие продуктов позволяет диверсифицировать торговлю и снизить риски за счет распределения портфеля. Поэтому перед выбором брокера важно понять, какие активы вам интересны и какие лучше всего подходят для вашей торговой стратегии.

Если вас интересуют криптовалюты, выбирайте брокера с широким выбором цифровых активов. Если ваша цель – краткосрочная торговля, выбирайте брокера с подходящими сроками экспирации. Помните: чем больше возможностей предлагает вам брокер, тем эффективнее будет ваша торговая стратегия.

Наличие демо-счета

Мы настоятельно рекомендуем всем новичкам практиковаться на демо-счете. Виртуальный счет – это ваша тренировочная площадка для безрискового тестирования и разработки стратегии. Прежде чем рисковать реальными деньгами, убедитесь, что вы хорошо знакомы с платформой и понимаете свою торговую систему.

Функции демо-счета позволяют попробовать виртуальную торговлю без риска потери капитала, так как все учебные счета у брокеров полностью дублируют функционал реального торгового счета.

Наличие демо-счета позволит вам объективно оценить работу нескольких брокеров и выбрать лучшего. Благодаря учебным счетам можно протестировать различные торговые терминалы и подобрать наиболее подходящую платформу для вашей стратегии.

Качество обслуживания клиентов

Отзывчивая служба поддержки – еще один важный элемент при выборе брокера для торговли бинарными опционами. Как согласятся многие трейдеры, торговля бинарными опционами связана с высокими рисками из-за спекулятивного характера. Поэтому надежная и компетентная служба поддержки, готовая помочь в любой момент, имеет критическое значение.

Техническая поддержка, готовая оперативно решать любые сложности с платформой, которые, как известно, возникают в самые неподходящие моменты, может спасти вас от ненужных убытков. Поэтому при оценке службы поддержки узнайте, сколько каналов связи предлагает ваш брокер, каков средний срок ответа на запросы пользователей и какие методы связи доступны: круглосуточный чат, электронная почта, телефон или видеоподдержка.

В целом важно проверить надежность сервиса вашего брокера. Узнайте, насколько быстро они отвечают на вопросы трейдеров и насколько эффективно решают их проблемы.

Хорошая служба поддержки брокера не только помогает решать технические вопросы, но и поддерживает дружелюбную атмосферу в чатах компании. Если администраторы чатов быстро отвечают на вопросы новичков и всегда готовы помочь, это признак хорошей компании, которой можно доверять.

Заключение

Бинарные опционы в Великобритании – это отличный инвестиционный инструмент, который несет определенные торговые риски. Суть этого инструмента заключается в получении прибыли от прогнозирования движения цены актива в течение определенного периода, называемого экспирацией. Бинарные опционы приносят фиксированный доход, если сделка завершается с прибылью.

Однако, учитывая высокую волатильность современных финансовых рынков, на первый план выходит способность трейдера анализировать исторические данные и управлять капиталом. Технический анализ может помочь трейдерам принимать обоснованные решения и находить повторяющиеся ценовые модели.

Тем не менее, прежде чем начинать торговлю бинарными опционами, розничные клиенты должны убедиться, что их брокер соблюдает юридические нормы и его деятельность не запрещена в стране их проживания. Кроме того, необходимо проверить наличие демо-счетов для тестирования стратегий без финансовых потерь. Также мы рекомендуем обратить внимание на наличие инвестиционных лимитов у брокера и убедиться в отсутствии скрытых комиссий или сборов.

Еще одним плюсом при выборе лучшего брокера в Великобритании является наличие мобильного приложения для операционных систем iOS и Android. В быстро меняющемся современном мире мобильность трейдера играет важную роль, как и возможность открывать несколько счетов у разных брокеров. Диверсификация рисков и использование преимуществ каждой конкретной платформы необходимы.

Часто задаваемые вопросы

Доступен ли Pocket Option для компьютеров с Windows и Mac?

Торговая платформа Pocket Option доступна на компьютерах с Windows и Mac. Современное веб-приложение, разработанное специалистами этого брокера, позволяет пользователям получать доступ к платформе с любого устройства, независимо от его операционной системы.

Какая платформа для торговли бинарными опционами самая лучшая?

Наше мнение по этому вопросу совпадает с мнением большинства трейдеров. Pocket Option – лучшая платформа для торговли бинарными опционами. Она настолько универсальна, что способна удовлетворить потребности даже профессиональных трейдеров, использующих сложные торговые стратегии и глубокий анализ исторических данных.

Как избежать мошеннических брокеров?

Чтобы избежать мошеннических брокеров, всегда проверяйте их лицензии. Остерегайтесь брокеров, которые обещают "легкие деньги" и ничего не говорят о торговых рисках. Обязательно изучайте отзывы о компании и условия сотрудничества, а также обращайте внимание на срок работы брокерской компании на рынке.

Можно ли использовать Pocket Option на ПК без загрузки приложения?

Вы можете использовать торговую платформу Pocket Option без загрузки на компьютер. Специалисты компании разработали универсальное веб-приложение, которое позволяет проводить технический анализ с использованием различных индикаторов и встроенных торговых сигналов.

Как часто нужно обновлять настольное приложение Pocket Option?

Разработчики программного обеспечения компании регулярно выпускают обновления. Поэтому устанавливайте их сразу после получения уведомления. Периодически проверяйте наличие новых версий торгового терминала на официальном сайте брокера Pocket Option. Это поможет вам обеспечить стабильную работу приложения.

