Cómo registrarse con Pocket Option

Hoy en día, cada corredor intenta que su servicio sea lo más simple y comprensible posible. Por lo tanto, registrar una nueva cuenta con el corredor de opciones binarias Pocket Option es muy sencillo. No hace falta decir que abrir una cuenta es uno de los pasos importantes antes de que un operador comience a operar con opciones binarias .

¡Es importante tener en cuenta! Al registrar una nueva cuenta en la plataforma del corredor PocketOption utilizando enlaces de nuestro sitio web, usted se garantiza no solo la seguridad de abrir una cuenta, sino que también recibe de nosotros un paquete completo de códigos promocionales de bonificación gratuitos, incluido un código promocional para cancelar una cuenta perdedora. operación de $10. Simplemente abre una cuenta desde nuestro sitio web y escríbenos tu DNI.

Registro en Pocket Option

Contenido:

Cómo registrarse en Pocket Option

Registrarse y abrir una nueva cuenta en Pocket Option es bastante rápido y fácil, ya que todo lo que necesita hacer es ingresar su dirección de correo electrónico y crear una contraseña segura, que deberá ingresar dos veces para confirmarla:

Definitivamente debe usar un correo electrónico válido y también recordar la contraseña elegida, ya que se enviará una carta de confirmación de registro a su correo electrónico y la contraseña se utilizará para iniciar sesión en la plataforma de negociación de opciones binarias . También vale la pena leer el "Acuerdo de servicio" (acuerdo de usuario), que describe todos los detalles del trabajo con el corredor.

Una vez introducidos todos los datos, lo único que tienes que hacer es marcar la casilla de que has leído el acuerdo y hacer clic en el botón “Registrarse”. Después de hacer clic en el enlace de la carta recibida del corredor, el comerciante recibirá acceso completo a la plataforma.

Opción de bolsillo: registro a través de redes sociales

El registro en Pocket Option es posible utilizando una cuenta de una de dos redes sociales:

Google+

Abrir una nueva cuenta con un corredor de opciones binarias a través de las redes sociales. red, simplemente haga clic en el icono correspondiente en el sitio web oficial de PocketOption:

Al final de estos pasos, se abre la terminal del corredor y se abre el acceso a la cuenta demo.

Si se registra con un corredor mediante Google+, debe realizar los mismos pasos:

Después de seleccionar una cuenta, el operador también accede a la plataforma de operaciones del corredor PocketOption.

Confirmación de la cuenta creada.

El corredor de opciones binarias Pocket Option opera bajo dos programas: KYC y AML (Anti Money Laundering), cada uno de los cuales obliga a los corredores de opciones binarias a verificar los datos del cliente. Esto se hace tanto para proteger a los comerciantes como para combatir la circulación ilegal de dinero. Por lo tanto, el corredor debe identificar a cada cliente y realizar un seguimiento de su actividad financiera. Para ello, todos los usuarios deberán aportar documentos que acrediten su identidad y dirección residencial. Si no hace esto, no podrá retirar dinero de su cuenta.

Confirmación de correo electrónico

Después de registrarse en Pocket Option, se envía una carta con un enlace a la dirección especificada; al hacer clic en ella, el comerciante confirmará el correo electrónico; Si esto no sucede, es necesario forzar este procedimiento:

Abra la pestaña "Perfil". Vaya a la sección "Información personal". Haga clic en el botón "Reenviar".

Si después de esto aún no recibe un correo electrónico con un enlace, debe comunicarse con el servicio de soporte con la solicitud correspondiente. La confirmación del correo electrónico es una etapa importante en el registro de una nueva cuenta, sin la cual no será posible realizar más verificaciones.

Verificación de identidad del cliente

Al finalizar, deberás verificar la cuenta . Este proceso también lleva un poco de tiempo, pero una vez completado, abre la oportunidad de retirar ganancias de las opciones binarias en cualquier momento. Debido a que como parte de la verificación el usuario proporciona escaneos de documentos, su verificación demora hasta 24 horas. Para identificar a una persona debes:

En tu perfil, completa los campos con información personal (nombre completo, dirección, edad). Cargar documentos, cuya lista se indica en el sitio web.

Después de esto, puede ir a la sección "Estado de identificación" para realizar un seguimiento del proceso de verificación de identidad.

La identificación se lleva a cabo basándose en los escaneos/fotos proporcionados del pasaporte o licencia de conducir. Para evitar problemas, las imágenes deben cumplir los siguientes requisitos:

ser coloreado;

no ser circuncidado;

Ser de alta resolución (toda la información debe ser distinguible).

Una vez completada la verificación, aparecerá el icono "Verificado" junto al nombre del bloque "Estado personal":

cuenta demo

Después de registrarse en Pocket Option, a cada cliente del corredor se le acredita automáticamente dinero virtual para la capacitación en operaciones. El tamaño de la cuenta demo es de $1000 y le permite realizar operaciones con cualquier activo comercial en cualquier momento:

Si has agotado tu cuenta de entrenamiento , puedes recargarla nuevamente. Para recargar su saldo, debe hacer clic en el botón “Recargar” ubicado en la parte superior e indicar el monto requerido:

Los principiantes no deben descuidar dicha cuenta, ya que brinda la oportunidad de estudiar la plataforma de negociación de un corredor de opciones binarias y comprender el principio de funcionamiento de las opciones binarias. También puede utilizarlo para mejorar sus habilidades comerciales y probar estrategias comerciales , ya que a pesar del dinero virtual, las transacciones se realizarán en el mercado real en condiciones reales.

En una cuenta de demostración también puede consultar señales gratuitas , comercio social , torneos (que también están disponibles para cuentas de demostración), activos comerciales y muchas otras oportunidades.

Cómo pasar de una cuenta demo a una cuenta real

Para cambiar de una cuenta demo a operar con dinero real, debe hacer clic en la cuenta demo (el botón en la parte superior de la pantalla) y seleccionar "Cuenta real" en el menú desplegable:

Después de esto, si no tiene fondos en su cuenta, aparecerá un mensaje informándole que necesita reponer su saldo comercial. El monto mínimo de inversión en el corredor de opciones binarias Pocket Option es de $5. No puede operar en una cuenta real sin recargar su saldo. Para transferir dinero a su cuenta comercial, debe hacer clic en el botón "Recargar saldo" y seguir los pasos recomendados. Después de esto, podrá comenzar a operar de verdad.

Cómo obtener ganancias adicionales con una cuenta demo

Se utiliza una cuenta de demostración para familiarizarse con las capacidades de la plataforma, probar en la práctica los conocimientos adquiridos en el campo del comercio de opciones binarias o probar la estrategia comercial seleccionada en un gráfico real. Sin embargo, al trabajar con esta herramienta se emite dinero virtual. Es decir, estos fondos no son reales. Incluso si opera con éxito en una cuenta demo, el comerciante no puede retirar el dinero que ganó. Esto sólo se puede hacer cuando se trabaja en una cuenta real.

Pero como se mencionó anteriormente, en las cuentas demo es posible participar en torneos gratuitos, al ganarlos puedes recibir premios en forma de bonos, obsequios o dinero, que luego puedes usar en el comercio:

Cómo recargar tu cuenta

Para realizar un depósito con el corredor Pocket Ocean, necesitará:

Vaya a la sección "Finanzas" (el botón está en la esquina superior derecha). Seleccione el método de inscripción apropiado.

Este procedimiento se simplifica al máximo. Para reponer, seleccione un método, ingrese el monto y haga clic en "Continuar", luego de lo cual confirma el pago. El tamaño mínimo de depósito comienza desde $5. Algunas opciones de transferencia pueden requerir un depósito de $10 o más.

Dependiendo del monto enviado a la cuenta de corretaje, se determina el nivel del perfil y, como resultado, los tipos de privilegios disponibles. Puedes conocer opciones adicionales haciendo clic en el botón “Comparar”:

Broker Pocket Option, debido a los requisitos que deben seguir todos los corredores confiables , ha introducido un límite en el retiro de ganancias. Para retirar ganancias, solo puedes utilizar el mismo sistema de pago a través del cual recargaste tu saldo.

Transferencias desde billeteras de criptomonedas

Para recargar su cuenta usando criptomonedas, debe seleccionar la criptomoneda requerida en la misma sección e ingresar la cantidad requerida:

Para completar el procedimiento, debe copiar la dirección y transferir monedas:

La mayoría de las veces, la reposición de esta forma se produce rápidamente. Pero debido a la forma en que funciona la cadena de bloques, en algunos casos las monedas digitales se acreditan al saldo en unas pocas horas. También es importante tener en cuenta que al realizar este tipo de transacciones se cobra una comisión (a través de un sistema externo, no del corredor). Además, es posible que el pago se acredite en varias cuotas.

Si el crédito en la cuenta no se ha realizado con el tiempo, debe comunicarse con el soporte especificando el identificador de hash o adjuntando un enlace a la transferencia reflejada en el explorador de bloques.

Transferencias desde tarjetas bancarias

La recarga de saldo con tarjetas bancarias (se admiten VISA, Mastercard, Maestro) se realiza en el mismo apartado:

Puede recargar su cuenta con cualquier tarjeta, pero las cuentas con el corredor solo se abren en dólares estadounidenses. Es decir, al registrarse, la conversión automática se produce al precio actual.

Antes de elegir este método de transferencia, se recomienda consultar las condiciones de acreditación de fondos. El depósito mínimo con tarjetas es de $10 y el depósito máximo lo determina su región de residencia. Después de realizar un pago, el saldo cambia en unos minutos.

Además, antes de recargar su cuenta, debe leer nuestro artículo: "Las 10 mejores formas de recargar su cuenta con un corredor" .

Transferencias desde billeteras electrónicas

Las condiciones y procedimiento para realizar dichos pagos son similares a los anteriores, es decir, la solicitud se procesa casi al instante. Si se producen retrasos, deberá realizar la solicitud correspondiente al servicio de soporte, indicando el ID de la operación.

El monto mínimo que se puede acreditar en la cuenta depende de la billetera y puede oscilar entre $5 y $15:

Entrenamiento con un corredor

Para los principiantes, el broker Pocket Option tiene una sección dedicada a la formación, ya que es posible que muchos no sepan por dónde empezar a operar.

Para obtener información completa sobre las operaciones en la plataforma de operaciones del corredor, deberá ir a la sección "Ayuda", que se encuentra en el panel lateral izquierdo:

El sistema de formación de Pocket Option es conveniente porque contiene no sólo un manual de texto, sino también tutoriales en vídeo. También en la sección podrás:

Soporte de contacto.

Descubra respuestas a preguntas frecuentes.

Lea esta sencilla guía para operadores principiantes.

Lea la guía de operaciones de Forex.

Aprenda estrategias comerciales para Pocket Option .

Obtenga asesoramiento de un corredor.

Familiarícese con el diccionario del comerciante .

Ventajas de la plataforma comercial.

La plataforma del broker PocketOption se considera una de las más cómodas e innovadoras, ya que incluye no sólo un terminal de negociación de opciones, sino también muchas otras funciones útiles. Éstos son algunos de ellos:

Una gran cantidad de activos comerciales.

Condiciones favorables para los socios que participan en el programa de afiliados del corredor .

Formación multifacética adecuada tanto para principiantes como para traders experimentados.

Disponibilidad de indicadores y herramientas gráficas.

Varios bonos y obsequios que hacen que el comercio sea menos riesgoso y brindan la oportunidad de ganar más.

Depósito y retiro rápido de fondos a varios sistemas de pago.

Conclusión

Como puedes ver, registrarse en Pocket Option es muy sencillo y el proceso no lleva mucho tiempo. Y lo principal es que puede empezar a operar casi inmediatamente después de abrir una cuenta.

La propia plataforma de negociación del corredor tiene todo lo necesario para operar con éxito en los mercados financieros y permite comenzar a ganar dinero incluso a aquellos que no tienen mucha experiencia en esta área.

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