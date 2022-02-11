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        ¿Cómo registrar una nueva cuenta con el corredor Pocket Option?

        Cómo registrarse con Pocket Option

        Hoy en día, cada corredor intenta que su servicio sea lo más simple y comprensible posible. Por lo tanto, registrar una nueva cuenta con el corredor de opciones binarias Pocket Option es muy sencillo. No hace falta decir que abrir una cuenta es uno de los pasos importantes antes de que un operador comience a operar con opciones binarias .

        ¡Es importante tener en cuenta! Al registrar una nueva cuenta en la plataforma del corredor PocketOption utilizando enlaces de nuestro sitio web, usted se garantiza no solo la seguridad de abrir una cuenta, sino que también recibe de nosotros un paquete completo de códigos promocionales de bonificación gratuitos, incluido un código promocional para cancelar una cuenta perdedora. operación de $10. Simplemente abre una cuenta desde nuestro sitio web y escríbenos tu DNI.

         

        Registro en Pocket Option

        Contenido:

        Cómo registrarse en Pocket Option

        Registrarse y abrir una nueva cuenta en Pocket Option es bastante rápido y fácil, ya que todo lo que necesita hacer es ingresar su dirección de correo electrónico y crear una contraseña segura, que deberá ingresar dos veces para confirmarla:

        Registrar una nueva cuenta

        Definitivamente debe usar un correo electrónico válido y también recordar la contraseña elegida, ya que se enviará una carta de confirmación de registro a su correo electrónico y la contraseña se utilizará para iniciar sesión en la plataforma de negociación de opciones binarias . También vale la pena leer el "Acuerdo de servicio" (acuerdo de usuario), que describe todos los detalles del trabajo con el corredor.

        Una vez introducidos todos los datos, lo único que tienes que hacer es marcar la casilla de que has leído el acuerdo y hacer clic en el botón “Registrarse”. Después de hacer clic en el enlace de la carta recibida del corredor, el comerciante recibirá acceso completo a la plataforma.

        Opción de bolsillo: registro a través de redes sociales

        El registro en Pocket Option es posible utilizando una cuenta de una de dos redes sociales:

        1. Google+

        Abrir una nueva cuenta con un corredor de opciones binarias a través de las redes sociales. red, simplemente haga clic en el icono correspondiente en el sitio web oficial de PocketOption:

        Registro mediante redes sociales.

        Al final de estos pasos, se abre la terminal del corredor y se abre el acceso a la cuenta demo.

        Si se registra con un corredor mediante Google+, debe realizar los mismos pasos:

        abrir una cuenta a través de Google+

        Después de seleccionar una cuenta, el operador también accede a la plataforma de operaciones del corredor PocketOption.

        Confirmación de la cuenta creada.

        El corredor de opciones binarias Pocket Option opera bajo dos programas: KYC y AML (Anti Money Laundering), cada uno de los cuales obliga a los corredores de opciones binarias a verificar los datos del cliente. Esto se hace tanto para proteger a los comerciantes como para combatir la circulación ilegal de dinero. Por lo tanto, el corredor debe identificar a cada cliente y realizar un seguimiento de su actividad financiera. Para ello, todos los usuarios deberán aportar documentos que acrediten su identidad y dirección residencial. Si no hace esto, no podrá retirar dinero de su cuenta.

        Confirmación de correo electrónico

        Después de registrarse en Pocket Option, se envía una carta con un enlace a la dirección especificada; al hacer clic en ella, el comerciante confirmará el correo electrónico; Si esto no sucede, es necesario forzar este procedimiento:

        1. Abra la pestaña "Perfil".
        2. Vaya a la sección "Información personal".
        3. Haga clic en el botón "Reenviar".

        Si después de esto aún no recibe un correo electrónico con un enlace, debe comunicarse con el servicio de soporte con la solicitud correspondiente. La confirmación del correo electrónico es una etapa importante en el registro de una nueva cuenta, sin la cual no será posible realizar más verificaciones.

        Verificación de identidad del cliente

        Al finalizar, deberás verificar la cuenta . Este proceso también lleva un poco de tiempo, pero una vez completado, abre la oportunidad de retirar ganancias de las opciones binarias en cualquier momento. Debido a que como parte de la verificación el usuario proporciona escaneos de documentos, su verificación demora hasta 24 horas. Para identificar a una persona debes:

        1. En tu perfil, completa los campos con información personal (nombre completo, dirección, edad).
        2. Cargar documentos, cuya lista se indica en el sitio web.

        Después de esto, puede ir a la sección "Estado de identificación" para realizar un seguimiento del proceso de verificación de identidad.

        La identificación se lleva a cabo basándose en los escaneos/fotos proporcionados del pasaporte o licencia de conducir. Para evitar problemas, las imágenes deben cumplir los siguientes requisitos:

        • ser coloreado;
        • no ser circuncidado;
        • Ser de alta resolución (toda la información debe ser distinguible).

        Una vez completada la verificación, aparecerá el icono "Verificado" junto al nombre del bloque "Estado personal":

        icono de verificación

        cuenta demo

        Después de registrarse en Pocket Option, a cada cliente del corredor se le acredita automáticamente dinero virtual para la capacitación en operaciones. El tamaño de la cuenta demo es de $1000 y le permite realizar operaciones con cualquier activo comercial en cualquier momento:

        cuenta demo

        Si has agotado tu cuenta de entrenamiento , puedes recargarla nuevamente. Para recargar su saldo, debe hacer clic en el botón “Recargar” ubicado en la parte superior e indicar el monto requerido:

        reposición de cuenta demo

        Los principiantes no deben descuidar dicha cuenta, ya que brinda la oportunidad de estudiar la plataforma de negociación de un corredor de opciones binarias y comprender el principio de funcionamiento de las opciones binarias. También puede utilizarlo para mejorar sus habilidades comerciales y probar estrategias comerciales , ya que a pesar del dinero virtual, las transacciones se realizarán en el mercado real en condiciones reales.

        En una cuenta de demostración también puede consultar señales gratuitas , comercio social , torneos (que también están disponibles para cuentas de demostración), activos comerciales y muchas otras oportunidades.

        Cómo pasar de una cuenta demo a una cuenta real

        Para cambiar de una cuenta demo a operar con dinero real, debe hacer clic en la cuenta demo (el botón en la parte superior de la pantalla) y seleccionar "Cuenta real" en el menú desplegable:

        cambiar de cuenta demo a cuenta real

        Después de esto, si no tiene fondos en su cuenta, aparecerá un mensaje informándole que necesita reponer su saldo comercial. El monto mínimo de inversión en el corredor de opciones binarias Pocket Option es de $5. No puede operar en una cuenta real sin recargar su saldo. Para transferir dinero a su cuenta comercial, debe hacer clic en el botón "Recargar saldo" y seguir los pasos recomendados. Después de esto, podrá comenzar a operar de verdad.

        Cómo obtener ganancias adicionales con una cuenta demo

        Se utiliza una cuenta de demostración para familiarizarse con las capacidades de la plataforma, probar en la práctica los conocimientos adquiridos en el campo del comercio de opciones binarias o probar la estrategia comercial seleccionada en un gráfico real. Sin embargo, al trabajar con esta herramienta se emite dinero virtual. Es decir, estos fondos no son reales. Incluso si opera con éxito en una cuenta demo, el comerciante no puede retirar el dinero que ganó. Esto sólo se puede hacer cuando se trabaja en una cuenta real.

        Pero como se mencionó anteriormente, en las cuentas demo es posible participar en torneos gratuitos, al ganarlos puedes recibir premios en forma de bonos, obsequios o dinero, que luego puedes usar en el comercio:

        torneo gratis

        Cómo recargar tu cuenta

        Para realizar un depósito con el corredor Pocket Ocean, necesitará:

        1. Vaya a la sección "Finanzas" (el botón está en la esquina superior derecha).
        2. Seleccione el método de inscripción apropiado.

        Este procedimiento se simplifica al máximo. Para reponer, seleccione un método, ingrese el monto y haga clic en "Continuar", luego de lo cual confirma el pago. El tamaño mínimo de depósito comienza desde $5. Algunas opciones de transferencia pueden requerir un depósito de $10 o más.

        Dependiendo del monto enviado a la cuenta de corretaje, se determina el nivel del perfil y, como resultado, los tipos de privilegios disponibles. Puedes conocer opciones adicionales haciendo clic en el botón “Comparar”:

        niveles de cuenta

        Broker Pocket Option, debido a los requisitos que deben seguir todos los corredores confiables , ha introducido un límite en el retiro de ganancias. Para retirar ganancias, solo puedes utilizar el mismo sistema de pago a través del cual recargaste tu saldo.

        Transferencias desde billeteras de criptomonedas

        Para recargar su cuenta usando criptomonedas, debe seleccionar la criptomoneda requerida en la misma sección e ingresar la cantidad requerida:

        reposición a través de criptomonedas

        Para completar el procedimiento, debe copiar la dirección y transferir monedas:

        copiando la dirección bitcoin

        La mayoría de las veces, la reposición de esta forma se produce rápidamente. Pero debido a la forma en que funciona la cadena de bloques, en algunos casos las monedas digitales se acreditan al saldo en unas pocas horas. También es importante tener en cuenta que al realizar este tipo de transacciones se cobra una comisión (a través de un sistema externo, no del corredor). Además, es posible que el pago se acredite en varias cuotas.

        Si el crédito en la cuenta no se ha realizado con el tiempo, debe comunicarse con el soporte especificando el identificador de hash o adjuntando un enlace a la transferencia reflejada en el explorador de bloques.

        Transferencias desde tarjetas bancarias

        La recarga de saldo con tarjetas bancarias (se admiten VISA, Mastercard, Maestro) se realiza en el mismo apartado:

        reposición mediante tarjetas bancarias

        Puede recargar su cuenta con cualquier tarjeta, pero las cuentas con el corredor solo se abren en dólares estadounidenses. Es decir, al registrarse, la conversión automática se produce al precio actual.

        Antes de elegir este método de transferencia, se recomienda consultar las condiciones de acreditación de fondos. El depósito mínimo con tarjetas es de $10 y el depósito máximo lo determina su región de residencia. Después de realizar un pago, el saldo cambia en unos minutos.

        Además, antes de recargar su cuenta, debe leer nuestro artículo: "Las 10 mejores formas de recargar su cuenta con un corredor" .

        Transferencias desde billeteras electrónicas

        Las condiciones y procedimiento para realizar dichos pagos son similares a los anteriores, es decir, la solicitud se procesa casi al instante. Si se producen retrasos, deberá realizar la solicitud correspondiente al servicio de soporte, indicando el ID de la operación.

        El monto mínimo que se puede acreditar en la cuenta depende de la billetera y puede oscilar entre $5 y $15:

        reposición usando Yumani

        Entrenamiento con un corredor

        Para los principiantes, el broker Pocket Option tiene una sección dedicada a la formación, ya que es posible que muchos no sepan por dónde empezar a operar.

        Para obtener información completa sobre las operaciones en la plataforma de operaciones del corredor, deberá ir a la sección "Ayuda", que se encuentra en el panel lateral izquierdo:

        Sección de ayuda

        El sistema de formación de Pocket Option es conveniente porque contiene no sólo un manual de texto, sino también tutoriales en vídeo. También en la sección podrás:

        • Soporte de contacto.
        • Descubra respuestas a preguntas frecuentes.
        • Lea esta sencilla guía para operadores principiantes.
        • Lea la guía de operaciones de Forex.
        • Aprenda estrategias comerciales para Pocket Option .
        • Obtenga asesoramiento de un corredor.
        • Familiarícese con el diccionario del comerciante .

        Ventajas de la plataforma comercial.

        La plataforma del broker PocketOption se considera una de las más cómodas e innovadoras, ya que incluye no sólo un terminal de negociación de opciones, sino también muchas otras funciones útiles. Éstos son algunos de ellos:

        • Una gran cantidad de activos comerciales.
        • Condiciones favorables para los socios que participan en el programa de afiliados del corredor .
        • Formación multifacética adecuada tanto para principiantes como para traders experimentados.
        • Disponibilidad de indicadores y herramientas gráficas.
        • Varios bonos y obsequios que hacen que el comercio sea menos riesgoso y brindan la oportunidad de ganar más.
        • Depósito y retiro rápido de fondos a varios sistemas de pago.

        Conclusión

        Como puedes ver, registrarse en Pocket Option es muy sencillo y el proceso no lleva mucho tiempo. Y lo principal es que puede empezar a operar casi inmediatamente después de abrir una cuenta.

        La propia plataforma de negociación del corredor tiene todo lo necesario para operar con éxito en los mercados financieros y permite comenzar a ganar dinero incluso a aquellos que no tienen mucha experiencia en esta área.

        Abra una cuenta con PocketOption

        PO

        Ver también:

        • ¡El mejor corredor de opciones binarias! ¿Quién es él?
        • Robot gratuito para Pocket Option
        • Cómo operar desde dispositivos móviles en la plataforma Pocket Option
        • Plataforma de broker Pocket Option para Windows
        • Depósito mínimo y bonificaciones en el corredor Pocket Option
        • Códigos promocionales de trabajo para Pocket Option
        • Programa de afiliados de Pocket Option Broker

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        Comentarios

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        Руслан
        Руслан
        Максимально простая и при этом еще и выгодная процедура регистрации. Я нигде кроме Покета не видел даже ничего отдаленно похожего. Если хотите открыть счет у этого брокера, то рекомендую делать это только с промокодом от Винопшена, чтобы иметь возможность получать бонусы на регулярной основе!
        28 abril 2025
        Respuesta
        Mister X
        Mister X
        If you're starting with a small deposit, those bonuses make a big difference. Got the $10 cancel loss trade bonus, some gems, and a booster right after signup. It's much easier to build confidence when the platform gives you tools to manage risks from the beginning.
        28 abril 2025
        Respuesta
        Scruffy
        Scruffy
        Was a bit skeptical at first, but after registering through the promo link, I got my $10 cancel loss trade bonus and even activated free tournaments! KYC was straightforward — just had to upload a few documents. So far, a very positive experience.
        28 abril 2025
        Respuesta
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Сейчас практически везде процесс регистрации прост. Так что ничего сложного там нет.
        15 noviembre 2023
        Respuesta
        Option Bull
        Option Bull
        очень бы хотелось, чтобы добавили возможность зарешаться через вк
        27 octubre 2022
        Respuesta
        Руслан
        Руслан
        а можно зарегистрирвоаться без верификации?
        Николай, можно, но лучше сразу же верифицироваться, чтобы потом не было проблем с выводом средств
        26 octubre 2022
        Respuesta
        Мирослава
        Мирослава
        а можно зарегистрирвоаться без верификации?
        можно, ее потом просто надо будет пройти если будешь вывыодить деньги
        Василий, лучше сразу при регистрации проходить полную верификацию. И быть в безопасности, чем торговать и потом столкнуться с проблемой И обязательно двухфакторную верификацию. И лучше регистрироваться по ссылке с этого сайта, так как админы пишут, что в случае регистрации по их ссылке они при любых проблемах могут связаться с любым брокером и решить все трудности. Я так думаю у них есть довогора о сотрудничестве со всеми брокерами и они со всеми плотно работают.
        Вячеслав, а я и не обратила внимание, что лучше регистрироваться по ссылке с сайта... Спасибо, что подсказали. Всегда хорошо иметь варианты для помощи в случае чего )
        24 octubre 2022
        Respuesta
        Вячеслав
        Вячеслав
        а можно зарегистрирвоаться без верификации?
        можно, ее потом просто надо будет пройти если будешь вывыодить деньги
        Василий, лучше сразу при регистрации проходить полную верификацию. И быть в безопасности, чем торговать и потом столкнуться с проблемой И обязательно двухфакторную верификацию. И лучше регистрироваться по ссылке с этого сайта, так как админы пишут, что в случае регистрации по их ссылке они при любых проблемах могут связаться с любым брокером и решить все трудности. Я так думаю у них есть довогора о сотрудничестве со всеми брокерами и они со всеми плотно работают.
        30 mayo 2022
        Respuesta
        Василий
        Василий
        а можно зарегистрирвоаться без верификации?
        можно, ее потом просто надо будет пройти если будешь вывыодить деньги
        11 febrero 2022
        Respuesta
        Николай
        а можно зарегистрирвоаться без верификации?
        01 febrero 2022
        Respuesta
        Дмитрий
        Отличная статья, плюс рассказли о пополнеии и демо счетах у покет опшен спасибо!!
        04 enero 2022
        Respuesta
        Алла Тумалова
        Алла Тумалова
        А я через фэйсбук регистрацию выбрала у брокера, времени заняло буквально пару минут. Затем сразу перешла на платформе в раздел помощь и удивилась от количества советов, руководств и видео уроков по торговле опционами. А если даже в руководствах нет ответа на ваш вопрос то в покете есть поддержка, задав там вопрос ответа долго ждать мне не пришлось, можно сказать они всегда на связи.
        30 marzo 2021
        Respuesta
        Руслан
        регал уже 2 счета на почту все круто легко
        Сулейман, Поддержываю такое мнение. Через E-mail быстро и удобно. У меня тоже все получилось, можно начать торговать
        24 marzo 2021
        Respuesta
        Никита
        Никита
        бесполезняк какой-то
        Веталь, Ну не знаю, получилось зарегистрировать счет легко, быстро и без проблем. Так что не соглашусь с Вами. Тут уж каждый выбирает сам.
        22 marzo 2021
        Respuesta
        Max
        Max
        огонь спасибо разобрался сразу быстро)
        Кирилл, Да, все быстро и понятно, даже если человек только начинает свой путь в трейдинге.
        19 marzo 2021
        Respuesta
        Никита
        Никита
        Отлично, что все подробно описано в этой статье. Все показано шаг за шагом, с подробными скринами. Хоть сейчас заходи и пробуй начать торговать.
        19 marzo 2021
        Respuesta
        Кирилл
        огонь спасибо разобрался сразу быстро)
        31 agosto 2020
        Respuesta
        Веталь
        Веталь
        бесполезняк какой-то
        23 agosto 2020
        Respuesta
        Сулейман
        регал уже 2 счета на почту все круто легко
        10 agosto 2020
        Respuesta
        Жук
        реганулся за 2 минуты без всяких инструкций через фейсбук
        02 agosto 2020
        Respuesta
        Comienza a negociar
        AD
        ¡Registro rápido!

        Se ha enviado un correo electrónico con un enlace para confirmar su registro y activar su cuenta a {email} .

        *Si no has recibido el correo electrónico, revisa tu carpeta de SPAM ; podría haberse enviado ahí por error . Asegúrate de marcar "NO SPAM" para activar tu cuenta usando el enlace del correo.

        ** Si la carta no ha llegado en 5 minutos, incluso en spam, contáctenos a support@winoptionsignals.com

        Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte:

        ¡Feliz comercio con nosotros!