Как выбрать стратегию для новичков в Binarium

Бинарными опционами можно торговать уже более десяти лет. Однако, до сих пор никому так и не удалось найти эффективную стратегию для брокера Binarium, работающую в любых рыночных условиях. Поэтому вместо того, чтобы искать то чего не нет, лучше сосредоточиться на работающих методах. Да, они не всегда эффективны. Но если вы научитесь верно определять текущее состояние рынка и будете придерживаться определенных правил, то сможете создать торговую стратегию с высоким процентом прибыльных сделок. В этом обзоре разберем особенности разработки стратегий для брокера бинарных опционов Binarium.

Как выбрать идеальный таймфрейм для стратегии на Binarium?

Прежде чем задуматься об открытии сделки, следует определиться с таким важным параметром в любой торговой системе, как таймфрейм.

Одновременно с этим важно определить время экспирации, в течение которой сделка будет оставаться открытой:

Подбирая торговые стратегии для Бинариум, не забудьте о том, что у этого брокера есть демо-счет. С помощью этого инструмента можно протестировать любой метод торговли на реальных котировках, обновляемых онлайн. При этом можно использовать различные временные периоды.

Некоторые трейдеры привыкли удерживать позиции на старших таймфреймах от одного дня до месяца. Другие – торгуют краткосрочно: с экспирацией от нескольких минут до часа. Для каждого временного интервала следует подбирать свои правила открытия сделок. Это связано с тем, что эффективность инструментов технического анализа во многом зависит от вашего рабочего таймфрейма. Безусловно, существуют универсальные индикаторы, которые можно применять для разных периодов, но чаще всего их настройки подобраны под определенный актив и таймфрейм.

Секреты младших таймфреймов

Идеальная стратегия должна соответствовать вашим личным качествам. Так любители быстрых сделок должны сосредоточиться на младших таймфреймах, на которых можно заключать огромное количество сделок в течение дня. А те, кто предпочитает менее стрессовую торговлю и имеет большую выдержку, могут обратить внимание на более продолжительные временные интервалы.

Если вам по душе первый подход, рекомендуется за основу Бинариум стратегии взять систему на основе технического анализа. Это связано с тем, что многие технические индикаторы более эффективны на коротких временных интервалах. Инструменты теханализа на этих таймфреймах могут подтвердить направление тренда, предсказать изменение тенденции и указать точку входа в сделку с достаточно высокой точностью.

Стратегия Double Momentum для Бинариум как раз основана на таком подходе, и показывает хорошие результаты именно на младших таймфреймах:

Дополнительно, торгуя на младших таймфреймах, можно использовать сигналы скользящих средних или индикатора Alligator. Чтобы повысить общую эффективность трейдинга, старайтесь использовать несколько индикаторов. Дополнительные инструменты могут служить хорошим фильтром основного сигнала об открытии сделки. В этом случае вероятность получения прибыли возрастает.

Опытные трейдеры рекомендуют клиентам Бинариум стратегии скальпинга или на пробой уровня, но для новичков такие методы не подходят. Так как эти стратегии демонстрируют хорошие результаты на волатильных рынках, когда цены активов быстро меняются. Не говоря уже о том, что обе стратегии относятся к высокорисковым методикам. Тем не менее, эти подходы показывают хорошую эффективность на коротких временных интервалах.

Преимущества старших таймфреймов в Binarium

Теперь рассмотрим преимущества старших таймфреймов. Если вы предпочитаете долгосрочные сделки, ваша стратегия для бинарных опционов Binarium должна опираться на инструменты фундаментального анализа. Также будет не лишним перед открытием сделки заглянуть в экономический календарь и проанализировать важные новости и макроэкономическую статистику по странам, так как она напрямую оказывает влияние на цены.

В момент выхода важной новости котировки целевого актива резко приходят в движение. Нередко именно в такие моменты на рынке возникает тренд, который может длится несколько дней или недель.

Как комбинировать стратегии Binarium для максимальной прибыли

Фундаментальный и технический анализ полезны вне зависимости от таймфрейма, на котором вы заключаете сделки. Например, некоторые новости способны резко изменить курс торгуемого вами актива, что можно использовать для краткосрочных спекуляций. В тоже время методы технического анализа помогают определить направление тренда в долгосрочной перспективе. Однако в этом случае технические индикаторы применяются только как вспомогательный инструмент, а решение об открытии сделки принимается на основе иных подходов. В этом случае индикаторы выполняют роль фильтра, лишь подтверждая или опровергая прогноз.

Поэтому, работая с торговым терминалом Binarium, рекомендуется сочетать разнообразные стратегии, и менять их по мере изменения ситуации на рынке.

Подбор актива для вашей стратегии

При разработке метода торговли важно учитывать особенности ваших активов. Нередко новички в трейдинге с целью увеличения дохода используют несколько финансовых инструментов: валютные пары, акции и другие активы.

Но такой подход скорее принесет убытки, чем прибыль, так как начинающие спекулянты часто путаются в курсах и открывают сделки с неправильным прогнозом. Обычно опытные трейдеры также открывают позиции по нескольким активам, но ограничиваются 2-3 финансовыми инструментами. Такой подход привлекателен тем, что с опытом трейдеры начинают понимать взаимосвязь активов между собой и их зависимость от внешних факторов: новостей и настроения рынка. Однако, все хорошо в меру.

Прежде чем приступать к трейдингу, необходимо понять, что универсальных активов, которые подходили бы всем, не существует. Выбор торгового инструмента во многом будет зависеть от предпочтений самого трейдера и его подхода к изучению рынка. Например, торгуя на Forex, трейдеры должны разобраться в таких основных концепциях, как базовая и котируемая валюта, спред, своп и тому подобное. Для торговли акциями и облигациями следует ознакомиться с финансовой отчетностью компании-эмитента, ее дивидендной политикой, денежным потоком, прибылью и прочими финансовыми показателями.

Однако самым сложным с точки зрения прогнозирования активом считаются криптовалюты. Потому что на курс цифровых монет влияют не только фундаментальные факторы, но и решения регуляторов и крупных инвесторов. Получив более подробную информацию о финансовых инструментах, трейдерам проще подобрать эффективную методику торговли.

Как опыт в трейдинге формирует вашу стратегию

Ваш личный опыт также играет не последнюю роль в выборе торговой методики, по которой составляются прогнозы и открываются сделки. Новичкам не рекомендуется применять те подходы, которые используют трейдеры, работающие более пяти лет с бинарными опционами.

По мере накопления опыта и знаний следует применять более сложные подходы. Однако это не означает, что методики, предназначенные для новичков, со временем перестают работать. Как правило, для успешного трейдинга следует сочетать и комбинировать разные подходы.

Какова ваша цель в трейдинге?

Помимо всего прочего, эффективность трейдинга определяется целями, которые спекулянт ставит перед собой. Например, это может быть заработок конкретной суммы, либо достижение прибыли, при которой трейдинг становится дополнительным или единственным источником дохода.

От целей трейдера во многом будет зависеть и торговая стратегия: кратко- или долгосрочная. Понимание собственных целей упрощает расстановку приоритетов и управление рисками. Благодаря этому легче рассчитать суммы, которые трейдер готов инвестировать в конкретную сделку или в серию сделок в течение заданного периода. Также, поставив цели, проще разработать торговый план, по которому будет вестись трейдинг. Например, имея ограниченный капитал, трейдер может ограничить количество сделок, заключаемых в течение дня.

Заключение

Разработка торговой стратегии бинарными опционами – это многогранный и непрекращающийся процесс. Упростить эту задачу помогает разделение ее на отдельные компоненты. Например, определившись с типом торговли, можно подбирать активы, а затем – составлять конкретный торговый план с правилами на открытие бинарных опционов Call и Put.

