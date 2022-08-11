Стратегия для Binarium "Double Momentum"

Вне зависимости от того, с чем работает трейдер на платформе брокера Binarium (бинарные опционы, акции, криптовалюты, сырьевые товары и другое), индикаторы существенно упрощают торговлю. Благодаря этим инструментам получается проще находить точки для покупки бинарных опционов. К числу популярных индикаторов относится Momentum, и построенная на нем стратегия Double Momentum при правильном использовании помогает повысить эффективность трейдинга.

Перед началом трейдинга не забывайте, что повысить прибыльность можно благодаря промокодам и бонусам, которые дают дополнительные средства для торговли.

Содержание:

Стратегия Double Momentum: установка на графике Binarium

Моментум отображает результат деления текущей цены выбранного актива на цену закрытия, полученной в начале заданного периода. То есть данный инструмент относится к группе индикаторов импульса.

Чтобы перенести Momentum на график Binarium, необходимо:

Войти на торговую платформу. В самом низу графика нажать на значок с индикаторами. Из списка выбрать индикатор Momentum.

После этого появится окно с настройками, в котором можно задать:

период расчета;

цвет;

ширину линий индикатора.

Окно с Моментумом появится под ценовым графиком. Данный индикатор представлен в виде линии, которая изменяет направление движения в отношении прямой, или первой цены закрытия (отображается как 0).

Для данной стратегии нам нужно добавить два Моментума с периодами «3» и «20». Поэтому в окне настроек мы меняем период «14»:

По итогу наш график будет выглядеть подобным образом:

Правила торговли по стратегии Double Momentum в Binarium

Торгуя в Binarium с использованием стратегии Double Momentum, нужно помнить два правила:

если текущая цена ниже цены закрытия в рамках заданного периода, то линия индикатора опускается ниже нуля; если текущая цена выше, то линия поднимается.

Также перед началом торговли с использованием данной стратегии рекомендуется проверить экономический календарь на наличие новостей. Внезапные события могут вызвать высокую волатильность, при которой большинство индикаторов утрачивают свою эффективность.

Для покупки опционов Call необходимо, чтобы:

Momentum с периодом «20» пересек нулевой уровень вверх и держался выше него. Momentum с периодом «3» пересекал нулевой уровень вверх.

Обратите внимание, что индикатор с периодом «3» является сигнальным, а период «20» показывает, когда стоит эти сигналы брать во внимание. Как только Моментум (20) пересекает нулевой уровень снизу вверх и остается выше него, можно использовать Моментум (3), и в моменты пересечения им нулевого уровня можно покупать опционы Call:

Для покупки опционов Put необходимо, чтобы:

Momentum с периодом «20» пересек нулевой уровень вниз и держался ниже него. Momentum с периодом «3» пересекал нулевой уровень вверх.

Открывать короткую позицию рекомендуется при нисходящем тренде. Моментум в данном случае должен давать противоположные сигналы. То есть открывать короткую позицию следует, когда обе линии идут ниже нулевой. Это подтверждает наличие нисходящего тренда. Покупать контракт рекомендуется, когда более быстрый Momentum пересекает нулевую линию и продолжает движение в том же направлении:

Выводы

Momentum – это простой в понимании инструмент для прогнозирования направления движения цены в заданный временной интервал. То есть с помощью такого индикатора можно с высокой точностью определить, как будет изменяться курс выбранного актива в течение нескольких часов, суток и так далее. Благодаря своей простоте Моментум дает сигналы без задержек.

Однако полагаться только на один инструмент в торговле на финансовых рынках нельзя. Это равно опасно во время трейдинга в коротких и длинных интервалах. Движение цены не удается спрогнозировать отчасти потому, что курс определяет множество трейдеров, часть которых может оказать существенное влияние на стоимость актива. Кроме того, при торговле в длинных периодах возможен выход новостей, которые также изменяют поведение спекулянтов.

Поэтому для повышения эффективности трейдинга рекомендуется сочетать не только 2 Моментума, но и данный индикатор с другими. Эффективным считается комбинация этого инструмента с Bollinger Bands.

Кроме того, настраивая Моментум, следует помнить об особенностях выбранной стратегии. В частности, периоды инструмента должны соответствовать таймфрейму, в котором ведется торговля. Ошибки при расчете временных интервалов, во-первых, приносят убытки и, во-вторых, не сразу становятся заметными.

Удобство использования Momentum в сочетании с ценовым графиком Binarium заключается еще и в том, что брокер позволяет в режиме реального времени проверять эффективность стратегии, построенной на базе импульсного индикатора. Это можно проанализировать на демо-счете, доступ к которому брокер предоставляет бесплатно.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

