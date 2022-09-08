Очень часто в сети новички в трейдинге ищут ответ на вопрос о том, что такое бинарные аукционы, но не находят его, так как бинарных аукционов не существует. Под бинарными аукционами всегда имеются в виду бинарные опционы.

Скорее всего такая фраза, как бинарные аукционы, связана с тем, что некоторые начинающие трейдеры никогда ничего не слышали об опционах, и поэтому путают их с аукционами. Но бинарные опционы и бинарные аукционы – это совсем разные «инструменты», хоть и связаны между собой куплей и продажей.

Что такое бинарные аукционы

Если говорить об аукционах в общем, то это процесс продажи какого-либо товара, за который могут бороться любое количество покупателей. При чем каждый из них может «перебивать» цену другого, и по итогу цена товара может вырасти с $1 до абсолютно любой суммы, при том, что сам товар никак не поменялся бы в цене.

Для примера аукциона можно взять трех трейдеров, которые хотят купить такой актив, как золото, и каждый из них готов заплатить все большую сумму, чтобы получить данный драгоценный металл. По итогу цена могла бы вырасти с $1 за лот до $100, $1 000, $10 000 и так далее, тогда как в торговле бинарными опционами каждый из трейдеров мог бы купить золото в точно таком же количестве, но всего за $1 и без какой-либо конкуренции.

Примечание: стоит понимать, что золото в примере было условным и речь не шла о настоящем металле, также как и в торговле бинарными опционами трейдеры покупают любой другой актив лишь условно.

Поэтому сравнивать бинарные аукционы (если бы они существовали) с бинарными опционами неправильно, так как это разные понятия.

Как работают бинарные аукционы

Как уже было сказано выше, бинарных аукционов не существует, но существуют бинарные опционы. Бинарные опционы – это финансовый инструмент, который позволяет зарабатывать на разнице цен торговых активов, причем не важно, изменится цена на 1 пипс, 1 пункт или 100 пунктов, трейдер все равно получит прибыль, если правильно определит направление цены.

Технический процесс торговли бинарными опционами (бинарными аукционами) происходит путем нажатия на одну из кнопок в торговом терминале. Это кнопки Call (выше) и Put (ниже):

Также обязательно стоит указать время экспирации бинарного опциона и сумму сделки. Почти каждый брокер бинарных опционов предлагает экспирации от 1 минуты и до 1 дня, а минимальная сумма сделки чаще всего составляет $1.

Способы заработка на бинарных аукционах

Способ заработка на бинарных опционах существует всего один – покупка опционов Call или Put, а вот методов торговли бинарными опционами очень много.

К самым популярным и эффективным методам торговли можно отнести:

Об индикаторах и стратегиях чаще всего знают даже новички, так как это один из самых простых способов получения сигналов после проведения анализа.

Технический анализ тоже известен многим, так как включает в себя:

А вот фундаментальный анализ знаком мало кому, так как требует обширных знаний и опыта не только в торговле, но и в экономике. К самому простому виду фундаментального анализа можно отнести торговлю по новостям при помощи экономического календаря:

Новичкам в торговле бинарными опционами (бинарными аукционами) сосредоточить свое внимание стоит конечно на изучении технического анализа или индикаторов и стратегий, так как данные методы освоить проще всего.

Также не стоит забывать о том, что изучение и торговля на первых этапах должна проходить только на демо-счету, который позволяет не рисковать своими собственными средствами.

Лучшие брокеры бинарных аукционов

Торговля бинарными опционами (бинарными аукционами) всегда ведется через брокеров, которые предоставляют торговлю на финансовых рынках. К выбору брокера стоит относиться довольно серьезно, так как от него зависит многое в трейдинге, включая будущую прибыль.

Обращать внимание при выборе брокера бинарных опционов следует на торговые условия и торговую платформу. Торговые условия включают в себя:

Способы пополнения и вывода средств;

Сумму минимальных инвестиций;

Количество торговых активов;

Диапазон экспираций;

Виды опционов.

Все это в будущем повлияет на торговлю, так как чем проще можно пополнить и вывести средства, тем удобнее для трейдера. Также важно, чтобы начать торговлю можно было с $1 или $5 долларов, а количество активов было обширным, чтобы можно было торговать не только валютными парами, а и криптовалютами или акциями.

Если говорить о торговой платформе брокера бинарных опционов, то она должна быть максимально удобной и простой в использовании, чтобы совершить сделку можно было сразу же после анализа. Также платформа должна бесперебойно работать 24/7 вне зависимости от того, что на выходные торговля не ведется.

Кроме описанных выше критериев обращать внимание стоит и на клиентскую поддержку брокера, которая в случае чего всегда сможет дать оперативный ответ на поставленный вопрос или решить возникшую проблему.

Примерами лучших брокеров, которые удовлетворяют всем описанным выше условиям, можно считать FiNMAX, PocketOption и Binarium.

Заключение

Бинарные аукционы, как уже стало ясно, являются бинарными опционами, которые имеют мало общего с классическими аукционами. Сами же бинарные опционы являются финансовым инструментом и позволяют торговать различными активами на финансовых рынках, зарабатывая до 90% за одну сделку.

Чтобы торговля бинарными опционами была комфортной, важно выбрать подходящего брокера, а также тренироваться в торговле на демо-счету. Если будет решено перейти на реальный счет, то обязательно торговля должна вестись с использованием правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, чтобы всегда была возможность совершать новые сделки даже после серии убытков.

