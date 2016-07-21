Обзор брокера бинарных опционов FiNMAX. Отзывы

Finmax краткий отзыв Finmax относительно молодой брокер на рынке бинарных опционов. Отличается уникальной торговой платформой и высокой степенью защиты торговых счетов. Finmax постоянно развивается, предоставляет обучение для своих трейдеров и регулярно проводит вебинары.

Компания-брокер бинарных опционов появилась в информационном мире в 2015 году. У истоков ее создания стоит коллектив профессиональных трейдеров, много лет посвятивших всестороннему изучению рынка бинарных опционов. Соединив все преимущества данного рынка, специалисты сделали синергетический ход, главной стратегией которого является реализация основных достоинств в единоначальной позиции «брокер-платформа». Иными словами, один брокер и одна платформа. Брокер имеет множество наград и надежных лицензий.

Безопасность капиталовложений – это детерминирующий вопрос. Его решение реализовано посредством внедрения инновационных технологий. Программисты компании используют многоуровневые (иерархичные) средства защиты. При регистрации клиенты предоставляют определенную информацию о себе. Затем следуют действия верификации. Информация надежно защищена, ее конфиденциальность гарантирована.

Безопасность счета является доминантным аспектом. Выбранный трейдером пароль никогда не будет знать брокер. Печально известны неоднократные вмешательства менеджеров-брокеров в торговлю своих клиентов. Зная ключ к торговым счетам, менеджеры успешно торговали или без риска для себя проигрывали. Тем самым получали либо прибыль, либо «убыток» не в ущерб себе. Все делалось так, что клиенты могли и не знать об этом, а когда узнавали, то было слишком поздно. Это важная проблема сегодня решена – пароль знает только клиент и никто другой.

Необходимо заполнить регистрационные формы. Клиенты дают о себе личную информацию, которая безотлагательно проходит верификацию. Это необходимо для упрощения взаимодействия клиента с FinMax. Отсутствие верификации приводит к трудностям с выводом денег.

Брокер FinMax выбрал оптимальные суммы для депозитов. Минимальная сумма – это 10 американских долларов, а минимальный размер инвестиций – 5 американских долларов. Эти цифры являются среднестатистическими по рынку в целом. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

FinMax, учитывая разную подготовку своих клиентов, предлагает три взаимосвязанных, созданных по иерархичному принципу, типа аккаунтов.

Demo – это первый тип. Его можно назвать тренировочной площадкой. Обладатели данного типа аккаунта получают свой доступ. Но данная торговая платформа обладает возможностями, которые изначально сильно ограничены. Срок доступа небольшой – всего семь суток. Когда тренировочная неделя закончится, брокер предлагает открыть на выбор счет – Real или VIP.

При переходе ко второму типу акааунта и открытии Real счета клиенту открываются следующие гарантированные возможности:

наличие торговой платформы;

сумма бонуса на депозит может вырасти до 100%;

75 активов;

консультация и помощь менеджера на бесплатной основе;

обучение с целью приобретения специализированных знаний (включая видео уроки).

Следующий аккаунт можно получить в том случае, если на депозит положена сумма, размер которой достигает 1000 американских долларов. Для данного аккаунта эта сумма является минимальной, а счет называется VIP. Его обладатели могут рассчитывать на:

сделки без риска (их количество зависит от суммы депозита);

размер бонуса до 100%;

помощь и консультацию личного аккаунт-менеджера;

профессиональное обучение по программе Real-счета с участием в вэбинарах;

быстрый вывод средств (обработка заявок не превышает 48 часов).

Торговая платформа FiNMAX

Приятный, располагающий к сосредоточенной торговле, дизайн с удобным функционалом обеспечивает платформе приток всех категорий трейдеров. Привлекательная особенность торгового терминала заключается в том, что счет клиента стал прозрачным настолько, насколько это возможно. Но только исключительно для самого клиента. Теперь у него есть возможность в порядке единоначалия отслеживать то количество сделок, которое надо заключить (совершить), чтобы вывести средства с бонусного счета.

Уровни экспирации едины для всех трейдеров, которые ведут торговлю на данной платформе. В личном кабинете есть раздел «Цены исполнения», где положение уровня отчетливо показывает финансовую обстановку.

Рабочая область

Правая часть платформы – самая ответственная область. Здесь рождаются сделки. В верхней части «главенствует» баланс, а по соседству расположен объем средств, которые были направлены на приобретение контрактов.

Окно «Сумма инвестиции» должно отражать то значение суммы, которую трейдер затрачивает на покупку контракта. После выполнения этих необходимых действий нажимается кнопка «Купить». Опцион приобретен.

Выбор актива и время экспирации

Трейдерам FinMax доступен просто огромный арсенал активов в которые можно инвестировать. Чтобы упростить вам выбор компания вверху на графике сформировала ряд топовых инструментов, а также выделила строку «Избранные» в которой можно самостоятельно внести интересующие вас инструменты.

Под списком активов немного ниже находится строка, в которой вы можете выбирать время экспирации опциона от 30 секунд и до 6 месяцев.

Вкладка «Открытые позиции», размещенная внизу платформы, позволяет наблюдать за статистическими характеристиками приобретенных контрактов.

FinMax предоставляет дополнительные возможности:

хеджирование – приобретение опциона с «противоположным» знаком (позволяет сократить убытки);

удвоение позиции – приобретение аналогичного контракта увеличивает прибыль в два раза;

продажа опциона.

Торговые сигналы позволяют автоматизировать рабочий процесс трейдинга. Эта возможность значительно облегчает работу новичкам.

Индикаторы для бинарных опционов

В данном окне предоставлена возможность выбора необходимых опций. С их помощью трейдер настраивает платформу сообразно со своими индивидуальными характеристиками и навыками работы.

Можно выбрать удобный вид представления цены. Два варианта индикаторов (RSI и SMA) обеспечат оптимальные условия отслеживания финансовой обстановки.

Здесь же выбираются нужные таймфреймы Предлагаемый временной интервал − от 1 до 5 часов.

Соотношение сделок трейдеров, которые работают с FinMax, можно посмотреть в специальном баре. Он расположен слева на экране в нижнем углу.

Дополнительные возможности

Помимо стандартных возможностей вы можете подключить ряд дополнительных сервисов. Так непосредственно в платформе вы можете познакомиться с видео уроками, получить сведенья по балансу, включить социальный трейдинг и торговые сигналы. Стоит акцентировать особое внимание на соцчасть и торговые сигналы. Данные сервисы позволяют, как получать торговые сигналы от специалистов компании, так и видеть, как действуют другие участники компании, что позволяет сделать свои определенные выводы. Все дополнительные сервисы вы можете включить, нажав на соответствующие иконки слева.

Обучение бинарным опционам

Уровень подготовки для начала работы с FinMax не имеет значения. Начать торговать может каждый человек, но преуспевать в торговле дано не каждому. Для ведения успешного дела необходимо получить специальные знания и грамотно применять их в реальной торговле.

Создатели фирмы реализовали комплексную систему подготовки, которая включает в себя пошаговые инструкции, практические примеры, теоретические аспекты. Нельзя игнорировать процесс обучения, это может привести к досадным убыткам.

Освоив базовые теоретические навыки, клиенты переходят к освоению технического анализа, фундаментом которого является бинарная торговля. Видеоматериалы помогают лучше и быстрее освоить практические знания, которые необходимы для систематизации торгового процесса. Вывести торговлю из «бинарного хаоса» в управляемое русло, где вероятностному прогнозу поддаются практически все риски и зарабатывается капитал, дело совсем непростое. Ему надо долго и кропотливо учиться.

Азбука бинарной торговли подробная изложена в электронной книге, которая доступна любому клиенту.

Необходимо предварительно изучить все финансовые термины, которые использует бинарная торговля, трейдинг. Путаясь в значении этих терминов, можно потерять время и, соответственно, деньги.

За прогрессом в обучении можно наблюдать на специальной шкале. Определенная стадия обучения позволит принимать решения, благодаря которым появится возможность обойти неизбежные риски или свести их к минимальным последствиям.

Предлагается большой выбор аналитических инструментов. Это мониторинг базовых активов, экономический календарь.

Акции и бонусы FiNMAX

Термин «абсолютная прозрачность» по праву может принадлежать рабочему процессу с клиентом. Информация о торговом счете и его динамике является доступной для клиента в любое время.

Степень защиты достигла очень высоких показателей. Применяются передовые протоколы безопасности. Вероятность взлома трейдерских счетов сведена к нулю. Доступа к счетам у менеджеров нет и быть его не может. Он есть только у клиента.

Современная усовершенствованная платформа обеспечивает оптимальный «экономический комфорт». Удобные подручные средства позволяют быстро отслеживать малейшие изменения на рынке и принимать соответствующие решения.

Демо-счет не требует обязательного пополнения депозита.

Предоставляются три сделки с отсутствием риска. Можно попробовать свои силы без убытка.

Пополнение счета наряду с выводом денег не занимает много времени.

Получение бонусов находится в рамках диверсифицированной системы. Размер бонуса пропорционально зависит от суммы средств, внесенных на депозит. При увеличении депозитной суммы растет бонусный счет. Максимальный размер не превышает 150%.

Наличие социального трейдинга и сигналов.

Система обучения тщательно продумана. В ней учтено практически все наследие бинарной торговли. Управление рисками, прогноз исхода событий приносит хороший доход.

FinMax – это современная надежная система как для опытных трейдеров, так и для новичков в бинарной торговой практической науке.

