Вернуть деньги от брокера через чарджбэк. Как не попасть на мошенников

    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Полезные статьи о бинарных опционах
        /
        Чарджбэк. Можно ли вернуть деньги от брокера?

        МошенникиВ этой статье мы хотим обратить ваше внимание на такую популярную тему, как возврат средтств от брокера через "Чарджбэк" операцию. Мы расскажем вам об общей схеме обмана, которую использует большинство мошеннических чарджбэк компаний.

        Обычно такие компании на своем сайте размещают информацию, что позволяет вернуть деньги инвесторам, которые столкнулись с обманом со стороны нечестных брокеров Forex или бинарных опционов.

        Процедура чарджбэк

        Процедура чарджбэк может вернуть до 100% средств, которые потеряли инвесторы, передав в управление нечестным брокерам Forex или брокерам бинарных опционов. Помощь оказывается людям из России и зарубежья. При этом никаких точных сведений о том, каким образом возвращаются деньги на мошеннических сайтах обычно нет. Вы лишь можете увидеть текст, что за вас якобы составят обращение в банк или в платежную систему, подготовив все нужные документы за вас.

        Что делает Unicorn Chargeback

        Как работают чарджбэк МОШЕННИКИ

        Суть работы чарджбэк мошенников сводится к следующему: сотрудники компании находят и связываются с людьми, которые потеряли деньги, взаимодействуя с нечестными брокерами. Далее таким инвесторам поступает предложение вернуть все средства. Но для этого люди должны открыть счет в компании и пополнить депозит на определенную сумму.

        Как только человек выполняет данные требования, начинается второй этап. Сотрудники мошеннической чарджбэк компании рассылают письма своим «клиентам», повторно сообщая о том, что деньги от нечестных брокеров будут возвращены в ближайшее время. Но для того, чтобы получить средства, обманутый инвестор должен оплатить страховку, размер которой варьируется в пределах 10-30% от ранее потерянной суммы.

        В случае если «клиент» согласится и на это, то по прошествии нескольких дней поступает очередное электронное сообщение, в котором указано, что банк уже получил перевод потерянной суммы (причем будет приложено якобы платежное поручение, подтверждающее эту информацию). Обманутый инвестор в этой ситуации успокаивается, так как знает, что деньги вскоре будут возвращены.

        Что делает Unicorn Chargeback

        Но на этом мошеннические chargeback не останавливаются. В следующем письме, отправленном якобы службой «Валютного контроля РФ», обманутый инвестор узнает, что перевод на банковский счет был «заморожен», так как эта операция проведена с нарушением действующего законодательства. Чтобы снять арест, человек должен уплатить штраф, то есть довнести еще денег за свою попытку вернуть деньги от брокера. В действительности такой службы в России нет. Точней понятие Валютный контроль есть, но представляет собой совсем другое значение, а именно "Валютный контроль представляет собой совокупность мер государственного регулирования, направленных на обеспечение развития национальной экономики и финансовой безопасности государства"

        Более того, уплатив штраф, обманутый инвестор получает очередное письмо, в котором та же «служба» сообщает, что менеджер, с которым общался человек, также является мошенником. И он не является работником данной организации. Соответственно, оплата за штраф не прошла.

        Обманутые инвесторы будут и в дальнейшем получать подобные письма, если продолжат выполнять такие требования. Ведь основная цель мошеннической программы чарджбэк выудить у людей как можно больше денег.

        Валютный контроль

        Размеры платежей за чарджбэк операции

        Размер «обязательных» платежей в мошеннической программе чарджбэк варьируется в достаточно широких пределах, которые определяются в зависимости от возвращаемой суммы. Один из клиентов компании положил сначала на депозит 3,2 тысячи долларов, а затем заплатил два штрафа на 2 тысячи и 500 долларов соответственно. Общие потери составили 5,7 тысячи долларов.

        Вывод

        При попытке вернуть свои деньги от брокера мошенника, трейдер может потерять еще куда более значительную сумму денег. Процедура чарджбэк очень сложная и используется в основном в межбанковских операциях, вернуть деньги от брокера таким образом вам скорей всего не удастся, поэтому с умом подходите к выбору брокера для торговли, прочитайте сначала все отзывы о нем и только потом вносите деньги на счет. Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей "как выбрать брокера бинарных опционов" или выберите уже проверенного надежного брокера из нашего рейтинга лучших брокеров бинарных опционов.

        Ну а если вас интересует именно возврат денег от брокеров, то рекомендуем вам воспользоваться кэшбэк и рибейт сервисом LetyBrokers, который позволяет вернуть до 50% проигранных средств без дополнительных оплат и операций, вся процедура возврата средств аналогична с кэшбэком при покупке товаров в магазинах.

         

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Руслан
        Короче, такие компании дают надежду на возврат денег и так обманутому инвестору) и затягивают ещё в большую финансовую кабалу. Это ужас... Спасибо за информацию!
        Вячеслав, если у брокера есть лицензия, то можно обратиться в организацию, которая ее выдала
        26 декабря 2022
        Ответить
        Option Bull
        ого, даже и не знал о существовании такой схемы, теперь буду знать, спасибо!
        26 декабря 2022
        Ответить
        Вячеслав
        Короче, такие компании дают надежду на возврат денег и так обманутому инвестору) и затягивают ещё в большую финансовую кабалу. Это ужас... Спасибо за информацию!
        16 июня 2022
        Ответить
        Сергей
        Один из мошеннический сайт, который принадлежит организованной преступной группировке, возглавляемой ИП Стефашиной Аленой Владимировной. Подобных сайтов сотни. Да, сотни. Которые принадлежат этой группировке. Не какой возврат платежей они не делают, это лишь перекрытие их деятельности по вымогательству и шантажу. Суть такая, пишут негативные отзывы о компания, затем за деньги предлагают эти отзывы удалить или исправить на положительный. Ходят слухи, что на эту ОПГ возбуждены уголовные дела в Белоруссии. Вот здесь мы нашли переписка компании и ОПГ Стефашиной А.В. сами все увидите, чем они занимаются. Ищут других пострадавших. https://budrigantrade.com/ru/otzyvy-chargeback-me-stefashyna-alena-vladimirovna
        01 июля 2020
        Ответить
        Карим
        Такие мошенники есть кстати и не только в трейдинге, а много где просят оплачивать какие-то комиссии, получать какие=то смс и т.д)
        22 февраля 2020
        Ответить
        Герман Титов
        всегда стоит относится осторожно к таким вот запросам оплаты каких-то непонятных комиссий!
        09 января 2020
        Ответить
        Владимир
        Когда же наконец надзорные службы возьмутся за интернет мошенников интернет магазинов мошенников Всем пользователям не оплачивайте сомнительные платежки В интернете часто всплывают то компенсации то какие то начисления если попросят оплатить комиссию или типо верификацию счета НЕ ПЛАТИТЕ наперед 100% обман Не верьте всем уговорам Приведу пример : Предложили работу оплатили отработал пишут я свои снял свои снимай сам нажимаем на вывод там пишут оплати комиссию или конвертацию или заплатите с каково ни будь счета для подтверждения куда переводить ЭТО ПОТЕРЯЕТЕ ВСЁ ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ ХОТИТЕ НЕТ
        09 ноября 2019
        Ответить
        Михаил
        Большое человеческое спасибо за статью. А то получается, что обманутых людей еще больше кидают на деньги, пользуясь их и без того плачевным положением
        12 мая 2019
        Ответить
        Robert
        Трейдинг - это уже большие риски, а тут еще и мошенников развелось немерено. Спасибо за Вашу работу, что предупреждаете о возможных опасностях!
        03 мая 2019
        Ответить
        Алиса
        Отличная статья, спасибо!
        25 апреля 2019
        Ответить
        Ирина
        Здравствуйте ! В сентябре прошлого года я попала в руки мошенников Goldeninvestbroker ,и потеряла 5т $,Ничего в возврате не помогло ,стала писать в инете и им на службу поддержки ,Недавно мне позвонили и предложили вывод моих денег с условием ,что я положу на электронный кошелек 500$ как налог на вывод .Это очередной развод ?? Т б он сказал ,что может вывести мои деньги на любую карту ! Что правда ? Или опять пытаются меня развести ? Т б кошелек я сама не заводила и брокер предлагает мне показать кошелек ,я должна положить 500$ а он мои 5000$ и я сама потом типа переведут эти деньги на карту !!!!!
        23 апреля 2019
        Ответить
        Александр
        Во первых, лимит возврата не для пользователя! Во вторых, попадая под акцию утвержденную законодательством, вам все же предлагается скачать программу удаленного стола, для проверки входа в аккаунт и проверки ордеров и пр. - вероятность кражи апи либо кошельков высока... на этом моя история заканчивается. Звонки прекращаются - остается впечатление о мании преследования. Студенческий голос не всегда внушает доверие. Остается надеяться на покрытия перед оформлением ИИС, что так же под лимитированием и кучей номенклатурных издержек.
        20 апреля 2019
        Ответить
        Аркадий Коваленко
        В последнее время слишком много появилось подобных сайтов-«помощников». В результате, обманутый инвестор опять сталкивается с нечестной конторой и теряет еще больше средств. Хорошо, что есть честные люди, размещающие подобные обзоры. Спасибо!
        11 февраля 2019
        Ответить
        Виталий Грицик
        Слава богу, не связался в свое время с Юникорн. Были некие подозрения. Судя по статье, я интуиция не подвела.
        11 февраля 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!