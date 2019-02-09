Вернуть деньги от брокера через чарджбэк. Как не попасть на мошенников

В этой статье мы хотим обратить ваше внимание на такую популярную тему, как возврат средтств от брокера через "Чарджбэк" операцию. Мы расскажем вам об общей схеме обмана, которую использует большинство мошеннических чарджбэк компаний.

Обычно такие компании на своем сайте размещают информацию, что позволяет вернуть деньги инвесторам, которые столкнулись с обманом со стороны нечестных брокеров Forex или бинарных опционов.

Процедура чарджбэк

Процедура чарджбэк может вернуть до 100% средств, которые потеряли инвесторы, передав в управление нечестным брокерам Forex или брокерам бинарных опционов. Помощь оказывается людям из России и зарубежья. При этом никаких точных сведений о том, каким образом возвращаются деньги на мошеннических сайтах обычно нет. Вы лишь можете увидеть текст, что за вас якобы составят обращение в банк или в платежную систему, подготовив все нужные документы за вас.

Как работают чарджбэк МОШЕННИКИ

Суть работы чарджбэк мошенников сводится к следующему: сотрудники компании находят и связываются с людьми, которые потеряли деньги, взаимодействуя с нечестными брокерами. Далее таким инвесторам поступает предложение вернуть все средства. Но для этого люди должны открыть счет в компании и пополнить депозит на определенную сумму.

Как только человек выполняет данные требования, начинается второй этап. Сотрудники мошеннической чарджбэк компании рассылают письма своим «клиентам», повторно сообщая о том, что деньги от нечестных брокеров будут возвращены в ближайшее время. Но для того, чтобы получить средства, обманутый инвестор должен оплатить страховку, размер которой варьируется в пределах 10-30% от ранее потерянной суммы.

В случае если «клиент» согласится и на это, то по прошествии нескольких дней поступает очередное электронное сообщение, в котором указано, что банк уже получил перевод потерянной суммы (причем будет приложено якобы платежное поручение, подтверждающее эту информацию). Обманутый инвестор в этой ситуации успокаивается, так как знает, что деньги вскоре будут возвращены.

Но на этом мошеннические chargeback не останавливаются. В следующем письме, отправленном якобы службой «Валютного контроля РФ», обманутый инвестор узнает, что перевод на банковский счет был «заморожен», так как эта операция проведена с нарушением действующего законодательства. Чтобы снять арест, человек должен уплатить штраф, то есть довнести еще денег за свою попытку вернуть деньги от брокера. В действительности такой службы в России нет. Точней понятие Валютный контроль есть, но представляет собой совсем другое значение, а именно "Валютный контроль представляет собой совокупность мер государственного регулирования, направленных на обеспечение развития национальной экономики и финансовой безопасности государства"

Более того, уплатив штраф, обманутый инвестор получает очередное письмо, в котором та же «служба» сообщает, что менеджер, с которым общался человек, также является мошенником. И он не является работником данной организации. Соответственно, оплата за штраф не прошла.

Обманутые инвесторы будут и в дальнейшем получать подобные письма, если продолжат выполнять такие требования. Ведь основная цель мошеннической программы чарджбэк выудить у людей как можно больше денег.

Размеры платежей за чарджбэк операции

Размер «обязательных» платежей в мошеннической программе чарджбэк варьируется в достаточно широких пределах, которые определяются в зависимости от возвращаемой суммы. Один из клиентов компании положил сначала на депозит 3,2 тысячи долларов, а затем заплатил два штрафа на 2 тысячи и 500 долларов соответственно. Общие потери составили 5,7 тысячи долларов.

Вывод

При попытке вернуть свои деньги от брокера мошенника, трейдер может потерять еще куда более значительную сумму денег. Процедура чарджбэк очень сложная и используется в основном в межбанковских операциях, вернуть деньги от брокера таким образом вам скорей всего не удастся, поэтому с умом подходите к выбору брокера для торговли, прочитайте сначала все отзывы о нем и только потом вносите деньги на счет. Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей "как выбрать брокера бинарных опционов" или выберите уже проверенного надежного брокера из нашего рейтинга лучших брокеров бинарных опционов.

