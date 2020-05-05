Стратегия для Binarium "Линии Фибоначчи"

Линии Фибоначчи являются одним из самых мощных и проверенных временем инструментов технического анализа, которым пользуются профессиональные трейдеры бинарных опционов по всему миру. Многие новички слышали об этом инструменте, но откладывали его изучение, считая слишком сложным для практического применения. На самом деле, освоив несколько базовых принципов построения уровней Фибоначчи, вы сможете существенно повысить эффективность своей торговли, заранее видеть ключевые зоны разворота цены и определять точки входа в сделку с высокой вероятностью. Именно эти навыки отличают трейдера бинарных опционов, который стабильно зарабатывает, от того, кто торгует наугад.

В этой статье мы разберем стратегию торговли на платформе Binarium с использованием линий Фибоначчи. Вы узнаете, как правильно строить эти уровни на графике и какие из них наиболее значимы, а также как применять этот инструмент на практике. Платформа Binarium предоставляет все необходимое для работы с уровнями Фибоначчи, а тот, кто дочитает до конца, получит готовую стратегию, которую можно сразу применять на практике.

Торговля по Фибоначчи на Бинариум: лучшие моменты для применения стратегии

Стратегия на основе линий Фибоначчи показывает наилучшие результаты в определенных рыночных условиях, и умение распознавать их является ключевым навыком трейдера. Оптимальный момент для применения стратегии наступает после формирования выраженного трендового движения на графике, сильного импульса вверх или вниз. Именно тогда уровни Фибоначчи помогают определить зоны коррекции, от которых цена с высокой вероятностью продолжит движение в направлении основного тренда. На платформе Binarium для этих целей лучше всего подходят активы с высокой волатильностью: валютные пары EUR/USD и GBP/USD, золото и популярные криптовалюты. При этом лучших результатов по этим активам можно добиться во время торговых сессий с наибольшей активностью рынка. Европейская и американская сессии дают наиболее четкие торговые сигналы по уровням Фибоначчи.

Отдельного внимания заслуживает сочетание этих уровней с периодами выхода важных экономических новостей. Если перед публикацией ключевой статистики цена актива подходит к значимому уровню Фибоначчи, например 38,2% или 61,8%, это создает особенно сильный уровень поддержки или сопротивления, от которого цена с высокой вероятностью отскочит. После выхода новости и подтверждения направления движения трейдер получает надежный сигнал для открытия сделки на платформе Binarium. Избегайте применения стратегии в периоды низкой волатильности, в ночное время, когда объемы торгов минимальны, а движения котировок носят хаотичный и непредсказуемый характер.

Как использовать линии Фибоначчи на Бинариум

Применяя эту стратегию на практике, необходимо научиться правильно определять ключевые уровни. Для этого сначала установите текущее направление тренда, в соответствии с которым будут выстраиваться линии Фибоначчи. Перед началом торговли в терминале брокера Binarium активируйте данный графический инструмент.

После выбора индикатора отметьте на графике максимальное и минимальное значения, которых цена достигла за выбранный промежуток времени.

После того как вы определили направление тренда, на графике появятся шесть линий. Нижняя будет располагаться на уровне 0, верхняя на уровне 100. Промежуточным линиям присваиваются значения 0,236, 0,382, 0,5 и 0,618, это числа из ряда Фибоначчи.

При необходимости в настройках индикатора можно добавить новые или удалить лишние линии. На начальном этапе этого можно не делать. Брокер Binarium рекомендует новичкам использовать стандартные настройки при построении линий Фибоначчи.

По мнению опытных трейдеров, в большинстве случаев цена корректируется к уровням 0,382–0,618.

Обратите внимание:не следует открывать сделки, когда цена достигла указанных уровней, так как происходит коррекция. Линии Фибоначчи нередко дают ложные сигналы, которые нужно фильтровать с помощью других индикаторов.

Следуя этой системе, рекомендуется покупать опционы со сроком экспирации три свечи. Максимальная сумма на одну сделку не должна превышать 2% от депозита.

Заключение

Линии Фибоначчи – один из тех инструментов, которые при правильном применении существенно повышают качество торговых решений. Вы больше не открываете сделки по бинарным опционам наугад, опираясь на интуицию, а действуете по четкому алгоритму, основанному на математически выверенных уровнях поддержки и сопротивления. Стратегия, разобранная в этой статье, проверена временем и используется профессиональными трейдерами бинарных опционов по всему миру. Ее главное преимущество состоит в универсальности: она одинаково эффективно работает на разных активах и таймфреймах, что делает ее незаменимым инструментом в арсенале любого трейдера на платформе Binarium.

Не откладывайте практику на потом. Откройте демо-счет на Binarium прямо сейчас, выберите актив с выраженным трендом и попробуйте построить уровни Фибоначчи самостоятельно, руководствуясь информацией из этой статьи. Уже после нескольких дней тренировок вы заметите, что начинаете видеть рынок иначе и точнее определять моменты для входа в сделку. Переходите к реальной торговле, когда почувствуете готовность, и позвольте линиям Фибоначчи стать вашим надежным ориентиром на пути к стабильному заработку на трейдинге.

