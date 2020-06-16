Forex от Alpari книга. Книги по трейдингу на Forex

«Forex от первого лица»

Количество страниц — 408. Издательство «Смартбук», 2012

В данной книге подробно рассказывается о том, каким образом работает мировой валютный рынок и какие тайны он скрывает от простых трейдеров. Кроме этого, в первой части книги даны практические советы по использованию таких торговых техник, как теория Эллиота и торговый хаос Вильямса, а также рассмотрена работа терминала MetaTrader 4. Вторая часть содержит торговые стратегии и способы защиты капитала при торговле на финансовых рынках.

А. В. Ведихин, Г. А. Петров, Б. Н. Шилов «Forex от первого лица»

«Биржевая История»

Количество страниц — 240. Издательство «Смартбук», 2009

Данная книга не является сложным научным пособием и не рассказывает о технических принципах финансовых учреждений или о том, как зарабатывать на рынке. Вместо этого в ней легко и непринужденно описываются мировые финансовые центры, истории их возникновения и то, для чего они были созданы. Также в книге приведено множество случаев, когда решения участников торгов делали из них миллионеров и полностью меняли понимание о торговле на финансовых рынках у множества людей. Авторы не обошли стороной и поведение людей, связанных с торговлей на финансовых, фондовых и других рынках. Хоть данная книга и не содержит обучающего материала, но зато подойдет для тех, кто хочет получить общие знания о трейдинге и финансовом мире в целом.

Б. Н. Шилов, С. В. Семенов «Биржевая История»

«Forex-трейдинг: практические аспекты торговли на мировых валютных рынках»

Количество страниц — 232. Издательство «Смартбук», 2009

Авторы данной книги при ее написании ориентировались на тех трейдеров, которые уже знакомы с биржевой торговлей и теперь хотят укрепить свои знания практическими примерами. Поэтому в книге можно найти и информацию о технических индикаторах, техническом и фундаментальном анализах, анализе рисков, свечных формациях, стратегиях и конечно же торговой психологии. Новичкам возможно данная книга будет сложна в понимании, но для трейдеров с небольшим опытом она поможет стать увереннее в торговле на финансовых рынках.

Д. В. Раннев, Б. Н. Шилов «Forex-трейдинг: практические аспекты торговли на мировых валютных рынках»

«MetaTrader: пособие для «кофейников»

Количество страниц — 155. Издательство «Смартбук», 2009

Для тех, кто еще не разобрался со всеми тонкостями работы торгового терминала MetaTrader 4 как раз и была написана данная книга. В ней начинающий пользователь сможет узнать, как работает терминал, какой функционал он содержит, как использовать все доступные в нем инструменты и как с помощью них проводить анализ графиков. Также целый раздел в книге выделен для темы автотрейдинга и всего, что с этим связано.

Д. В. Раннев, Б. Н. Шилов «MetaTrader: пособие для «кофейников»

«Психология рынка Forex»

Количество страниц — 330. Издательство «Смартбук», 2009

Автор данной книги провел огромный анализ психологии принятия решений на финансовых рынках и предоставил эту информацию, которая поможет каждому трейдеру или инвестору понять, по каким причинам принимаются те или иные решения при совершении сделок, а также какие факторы влияют на трейдеров по всему миру.

Т. Оберлехнер «Психология рынка Forex»

«Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex»

Количество страниц — 240. Издательство «Омега-Л», 2008

Данная книга была написана для трейдеров, которые хотят досконально изучить волновую теорию Эллиота. Теория Эллиота является сложной техникой, которую пытались освоить многие трейдеры, но безуспешно. Автор книги подробно рассказывает о том, что надо учитывать при использовании волнового анализа, а также подкрепляет все реальными примерами и изображениями графиков.

Д. В. Возный «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex»