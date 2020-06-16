    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Книги по трейдингу
        /
        Книги о рынке Forex от брокера Alpari

        Forex от Alpari книга. Книги по трейдингу на Forex

        «Forex от первого лица»

        Книга Forex от первого лицаКоличество страниц — 408. Издательство «Смартбук», 2012

        В данной книге подробно рассказывается о том, каким образом работает мировой валютный рынок и какие тайны он скрывает от простых трейдеров. Кроме этого, в первой части книги даны практические советы по использованию таких торговых техник, как теория Эллиота и торговый хаос Вильямса, а также рассмотрена работа терминала MetaTrader 4. Вторая часть содержит торговые стратегии и способы защиты капитала при торговле на финансовых рынках.

        А. В. Ведихин, Г. А. Петров, Б. Н. Шилов «Forex от первого лица» скачать (.pdf 34626 kB)

         

         

         

        «Биржевая История»

        Книга Биржевая ИсторияКоличество страниц — 240. Издательство «Смартбук», 2009

        Данная книга не является сложным научным пособием и не рассказывает о технических принципах финансовых учреждений или о том, как зарабатывать на рынке. Вместо этого в ней легко и непринужденно описываются мировые финансовые центры, истории их возникновения и то, для чего они были созданы. Также в книге приведено множество случаев, когда решения участников торгов делали из них миллионеров и полностью меняли понимание о торговле на финансовых рынках у множества людей. Авторы не обошли стороной и поведение людей, связанных с торговлей на финансовых, фондовых и других рынках. Хоть данная книга и не содержит обучающего материала, но зато подойдет для тех, кто хочет получить общие знания о трейдинге и финансовом мире в целом.

        Б. Н. Шилов, С. В. Семенов «Биржевая История» скачать (.pdf 5867 kB)

         

         

        «Forex-трейдинг: практические аспекты торговли на мировых валютных рынках»

        Книга Forex-трейдинг: практические аспекты торговли на мировых валютных рынкахКоличество страниц — 232. Издательство «Смартбук», 2009

        Авторы данной книги при ее написании ориентировались на тех трейдеров, которые уже знакомы с биржевой торговлей и теперь хотят укрепить свои знания практическими примерами. Поэтому в книге можно найти и информацию о технических индикаторах, техническом и фундаментальном анализах, анализе рисков, свечных формациях, стратегиях и конечно же торговой психологии. Новичкам возможно данная книга будет сложна в понимании, но для трейдеров с небольшим опытом она поможет стать увереннее в торговле на финансовых рынках.

        Д. В. Раннев, Б. Н. Шилов «Forex-трейдинг: практические аспекты торговли на мировых валютных рынках» скачать (.pdf 186 kB)

         

         

         

        «MetaTrader: пособие для «кофейников»

        Книга MetaTrader: пособие для «кофейниковКоличество страниц — 155. Издательство «Смартбук», 2009

        Для тех, кто еще не разобрался со всеми тонкостями работы торгового терминала MetaTrader 4 как раз и была написана данная книга. В ней начинающий пользователь сможет узнать, как работает терминал, какой функционал он содержит, как использовать все доступные в нем инструменты и как с помощью них проводить анализ графиков. Также целый раздел в книге выделен для темы автотрейдинга и всего, что с этим связано.

        Д. В. Раннев, Б. Н. Шилов «MetaTrader: пособие для «кофейников» скачать (.pdf 211 kB)

         

         

         

         

        «Психология рынка Forex»

        Книга Психология рынка ForexКоличество страниц — 330. Издательство «Смартбук», 2009

        Автор данной книги провел огромный анализ психологии принятия решений на финансовых рынках и предоставил эту информацию, которая поможет каждому трейдеру или инвестору понять, по каким причинам принимаются те или иные решения при совершении сделок, а также какие факторы влияют на трейдеров по всему миру.

        Т. Оберлехнер «Психология рынка Forex» скачать (.pdf 37445 kB)

         

         

         

         

         

        «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex»

        Книга Код Эллиотта: волновой анализ рынка ForexКоличество страниц — 240. Издательство «Омега-Л», 2008

        Данная книга была написана для трейдеров, которые хотят досконально изучить волновую теорию Эллиота. Теория Эллиота является сложной техникой, которую пытались освоить многие трейдеры, но безуспешно. Автор книги подробно рассказывает о том, что надо учитывать при использовании волнового анализа, а также подкрепляет все реальными примерами и изображениями графиков.

        Д. В. Возный «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex» скачать (.pdf 37445 kB)

         

         

         

         

        Материалы на сайте размещены для ознакомления и могут быть удалены по запросам правообладателей.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Артур
        Это что-то новое. О таком даже и не слышал.)))) Альпари и книгу!!))))
        12 февраля 2024
        Ответить
        Богдан
        Альпари написал книгу? Это для меня новость.))))
        Трейдер БО, Он давно на рынке. Почему бы и не написать книгу?
        08 февраля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Альпари написал книгу? Это для меня новость.))))
        07 февраля 2024
        Ответить
        tirant
        Спасибо за такую подборку. Лишней литература никогда не бывает.
        30 июня 2023
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!