Трейдинг для чайников: что читать начинающему инвестору?

В последнее время большинство брокерских компаний и финансовых организаций ищут возможности увеличить приток новых клиентов, трейдеров и инвесторов для увеличения инвестиций в РФ. Благодаря этим действиям в последние годы появилось немало новых и современных книг, прочитав которые, можно узнать об инвестировании и трейдинге на финансовых рынках.

Однако, не все книги подойдут для рядового читателя, так как чаще всего они написаны сложным языком, полностью понять который сможет разве что бухгалтер или финансист. Но есть книги, которые писались как раз для тех, кто или не имеет опыта с инвестированием и торговлей, или имеет его очень мало.

По итогу удалось создать малый список книг, которые были изданы в 2015–2016 годах, что уже является плюсом, так как написаны они были для современных реалий трейдинга и инвестиций. Данные книги будут максимально полезны тем, кто хочет понять, как работать с современными биржами, как инвестировать в акции или облигации, и как начать спекулировать на стоимости финансовых активов.

Фондовый рынок США для начинающих инвесторов

Авторы: Клюшнев И., Панченко Д., Теплова Т.

Количество страниц - 224. Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2016

Для тех, кто планирует инвестировать в американский рынок, данная книга будет являться учебником или «карманным» пособием.

Первый раздел книги расскажет об истории американского фондового рынка с самого начала его существования, подкрепляя все описанием работы как финансовых активов, так и самих бирж, включая регулирование. Благодаря этому материалу книга будет полезна не только для практического развития, а и для общего, так как прочитав ее, можно будет узнать о работе бирж и о том, для чего они нужны.

Второй раздел книги посвящен практическим знаниям и поможет узнать, как любому человеку начать инвестировать в акции, ETF фонды или облигации США.

Если говорить о конкретных знаниях, то из книги можно будет узнать, для чего необходимо использовать личный финансовый план и бизнес-план, как покупать и продавать акции на бирже и как с пользой использовать отчетность американских компаний при торговле. Не обошли стороной авторы и такие виды анализа, как фундаментальный и технический, так как правильное «чтение» графиков и умение составлять портфель инвестиций очень важно для получения прибыли.

Кроме всего вышеперечисленного из книги также можно будет узнать об историях таких успешных трейдеров и инвесторов, как Джесси Ливермор и Уоррен Баффетт.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз».

Скачать книгу «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов»

Фондовый рынок для начинающих

Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.

Количество страниц - 316. Издательство: «Перо», 2015​

Данная книга писалась профессионалами своего дела, так как авторы много лет занимаются торговлей и управляют капиталом своих инвесторов.

В первых главах книги можно будет узнать о том, что такое и как работает фондовый рынок, а после этого авторы рассказывают, как работают торговые финансовые активы и как проводить с ними финансовые операции.

Говоря более детально, из книги также можно будет узнать, как правильно открыть торговый счет на бирже, как совершать сделки покупки и продажи и какие стратегии торговли при этом использовать.

Также в книге рассмотрено множество слов из трейдерского лексикона, которые новичкам почти всегда бывают не понятны.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».

Скачать книгу «Фондовый рынок для начинающих»

Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия

Автор: Стинбарджер Б.

Количество страниц - 330. Издательство: «Альпина Паблишер», 2016

Книги Бретта Стинбарджера являются бестселлерами, так как автор является не только трейдером, но и психологом, который также ведет свой блог, посвященный психологии трейдинга.

Хоть эту книгу и нельзя назвать практическим пособием, многим скорее всего она поможет начать заниматься торговлей на финансовых рынках.

В основе книги, как и в других книгах автора, акцент делается на психологию торговли. Читатель сможет узнать, как правильно подобрать под себя тип торговли и как справляться с психологическим давлением во время повышенной волатильности на рынке.

В книге максимально раскрыт психологический аспект и очень мало сказано о самой торговле в техническом плане, поэтому если трейдер или инвестор уже освоил какие-то навыки в трейдинге, данная книга будет очень полезным дополнением, так как содержит множество психологических советов.

Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Скачать книгу «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия»

Как заработать на бирже для чайников

Авторы: Петров К., Лукашевич Т.

Количество страниц - 256. Издательство: «Диалектика», 2016

Как становится понятно из названия, данная книга рассчитана на новичков в мире трейдинга и на тех, у кого еще очень мало опыта в данной сфере.

Авторы книги смогли вместить в 256 страниц огромный объем информации, из-за чего порой информация может показаться обобщенной, но при этом она все равно остается полезной. Читатель сможет получить понимание того, как работают мировые и российские биржи, а также узнать о финансовых инструментах и активах, которые на них доступны. После этого авторы расскажут о техническом и фундаментальном анализах и о том, какие стратегии торговли можно применять для акций.

Также в книге рассказывается о высокорискованных инвестициях и о том, чего следует придерживаться при формировании портфеля, состоящего из таких активов.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Скачать книгу «Как заработать на бирже для чайников»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник

Автор: Михнов Д.

Количество страниц - 322. Издательство: «Прайм-Еврознак», 2016

В этой книге простым и понятным языком излагается информация о том, как устроена биржа и чем фьючерсный и фондовый рынок отличается от рынка Форекс, а также почему стоит торговать именно акциями или фьючерсами. Автор не обошел стороной и такие темы, как регуляция и налоговое законодательство, которые напрямую связаны с торговлей.

В книге особенно подробно объясняется процесс совершения сделок и открытия позиций при помощи изображений и пошаговых инструкций. Кроме этого, затронута тема технического анализа и торговой психологии.

Цитата: «Для того, чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Скачать книгу «Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник»

Какие книги по трейдингу советуют прочитать профессионалы?

Наталья Смирнова — генеральный директор консалтинговой компании «Персональный советник» советует начинать изучение торговли на фондовом рынке не с книг и учебников, а со стандартных понятий работы экономики в целом. И как только у будущего инвестора появится понимание базовых основ того, как устроен рынок, будет смысл переходить к книгам с более детальной информацией.

Виктор Романовский — генеральный директор консультационного центра БКС считает, что начинать изучение стоит с книги «Секреты биржевой торговли» В. Твардовского и С. Паршикова, так как она объясняет в понятной форме о том, как работает рынок и как правильно применять технический анализ в торговле.

Также он советует прочитать и «Малую энциклопедию трейдера» Э. Наймана, которая подойдет людям без опыта и как минимум поможет дополнить полученные ранее знания.

Сергей Королев — финансовый советник брокера «Алор» отмечает, что полезной будет книга «Торговля акциями» Д. Ливермора, в которой особое место уделяется психологии и философии трейдинга.

Павел Пахомов — руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи считает, что в торговле и инвестировании максимально важной является психологическая подготовка и поэтому советует изучать любые книги, которые расскажут о психологии торговли и дадут практические советы для тренировки. Как пример, Павел предложил начать изучение рынков с книги «Вышел хеджер из тумана» Б. Биггса.