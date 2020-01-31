Брокер FiNMAX развод или нет? Можно ли ему доверять?

Каждого трейдера всегда интересует один и тот же вопрос — надежен ли выбранный им брокер бинарных опционов? Насколько отзывы о брокере соответствуют реальности? В этой статье постараемся познакомиться лучше с брокером бинарных опционов FiNMAX.

Общая информация о брокере бинарных опционов FiNMAX

Известность данного брокера бинарных опционов элементарно объясняется высоким уровнем обслуживания и качеством предоставляемых услуг. Также компания FiNMAX присутствует на рынке не первый год.

FiNMAX можно назвать одним из самых известных брокеров бинарных опционов на просторах СНГ. Компания начала свою деятельность в 2015 году и уже тогда она стала предоставлять услуги по трейдингу на финансовых рынках. Поэтому данный брокер не просто так является одним из самых популярных. За все время существования компания FiNMAX смогла завоевать доверие трейдеров из СНГ, предоставляя качественные услуги. Но это не мешает отрицательным отзывам до сих пор появляется на просторах интернета якобы от реальных клиентов компании. Конечно, бывают моменты, когда возникают разногласия у трейдеров и компании, но таких клиентов чаще всего единицы.

Сегодня абсолютно любые отзывы можно без проблем заказать, тем более что любой может написать их сам, поэтому полагаться на источники, предоставляющие такую информацию не совсем правильно.

Самый лучший вариант для проверки не только брокера бинарных опционов FiNMAX, а и любого другого заключается том, чтобы самостоятельно зарегистрироваться, пополнить счет на минимальную сумму, попробовать поторговать и потом вывести средства. Минимальный депозит в компании FiNMAX составляет всего $10, а минимальный объем для сделок - $5. Но для новичков есть возможность попробовать сделки с объемом в $1. Для этого нужно будет связаться со службой поддержки.

Почему брокеру бинарных опционов FiNMAX можно доверять или это развод?

Как уже было сказано, компания FiNMAX ведет свою деятельность с 2015 года. И все отрицательные отзывы о том что брокер Finmax это развод, которые были опубликованы за все это время не имели подтверждений. То есть никто из писавших не предоставлял номера счетов, документы и доказательства того, что велась торговля у данного брокера.

Представители брокера FiNMAX стараются отвечать на подобные комментарии на некоторых сервисах и почти всегда авторы таковых отзывов пропадают без следа, потому что не могут предоставить никаких доказательств.

В этой статье мы не будем судить о компании FiNMAX по комментариям и отзывам (как хорошим, так и плохим), а обратим внимание только на факты.

Если вы еще не зарегистрированы у брокера бинарных опционов FiNMAX, то при входе на сайт попадете на такую страницу:

Введя свои данные, вы можете прочитать пользовательское соглашение, после чего зарегистрировать. Также нужно сразу ввести номер телефона. Номер телефона вносится ради безопасности вашего аккаунта. Это поможет защитить как вашу персональную информацию, так и средства на счете. Обратите внимание, что при регистрации на сайте мошенников вы почти никогда не найдете пользовательского соглашения, и вряд ли там будет поле для ввода номера телефона.

На главной странице сайта можно увидеть некоторую полезную информацию о брокере. Регулятором данного брокера выступает ЦРОФР.

Также обратите внимание, что все средства трейдеров находятся в европейских банках на специальных счетах, что исключает риски, связанные с неторговыми операциями.

Брокер получает только те средства, которые будут потеряны трейдером при неверном прогнозе движения цены актива. Наверное, всем известно, что при работе с «черными» брокерами ваши средства хранятся на счетах брокера, и этими средствами данный брокер может управлять как хочет. Кроме этого, брокеры-мошенники никем не регулируются и при нарушении каких-либо соглашений с трейдером обратиться с жалобой будет некуда.

Также компания FiNMAX имеет материнскую компанию, о которой упоминается в соглашении и нижней части сайта.

Стоит знать, что в регламенте прописаны все правила и условия, из-за которых брокер FiNMAX может блокировать торговые счета трейдеров. Но даже если так происходит, компания все равно берет на себя обязательства по возврату первоначальных внесенных на счет средств. Мошеннические компании конечно же никогда не будут возвращать средства клиентам.

Преимущества брокера бинарных опционов FiNMAX

Преимущества брокера бинарных опционов FiNMAX можно увидеть на официальном сайте компании в разделе «О компании».

Вся информация на странице соответствует действительности. Кроме этого, существует ряд таких преимуществ, как:

Торговля более чем 70 торговыми активами, включающими валюты, сырье, акции и так далее.

Различные периоды экспирации, что позволяет торговать трейдерам как в краткосрочной перспективе, так и долгосрочной.

Вебинары с аналитикой и торговлей на финансовых рынках ведущими трейдерами.

Сервисы, упрощающие трейдинг, что особенно полезно для новичков. Сюда входит социальная торговля и сигналы.

Обучение трейдингу. Новички смогут начать понимать азы трейдинга и улучшить свои знания.

Поддержка онлайн, как через чат, так и по телефону. Вы также можете заказать обратный звонок и задать любые интересующие вас вопросы.

Отзывы трейдеров о брокере бинарных опционов FiNMAX

Немного внимания можно уделить и отзывам о компании:

Как видим, Владимир написал про слив депозита якобы компанией, но после просьб от других участников предоставить подробную информацию ничего не произошло. И так бывает в 99% случаев.

Далее идут положительные отзывы про вывод средств и работа с брокером FiNMAX.

Также стоит отметить, что некоторые трейдеры могут жаловаться на долгий вывод средств, который длится до 10 дней. Всегда читайте пользовательское соглашение, в котором прописаны все условия сотрудничества. О ситуации с выводом средств и сроком до 10 дней также есть пункт, который об этом предупреждает. Не все заявки могут быть обработаны в краткие сроки по различным причинам.

И еще одно важное замечание, что выплаты производятся только тем клиентам компании, которые прошли верификацию личности. В противном случае вывести средства не получится. Поэтому прежде, чем начать торговлю, обязательно пройдите верификацию.

Заключение

Изучив данную информацию, можно увидеть, что компания FiNMAX предоставляет действительно качественные услуги. Но это не значит, что не стоит проверить работу данного брокера бинарных опционов самостоятельно. У всех новичков есть возможность поработать на демо-счете, что и рекомендуется сделать прежде, чем приступать к реальной торговле. Также не стоит вносить большие суммы на счет сразу, поработайте с малыми сумами, проверьте вывод средств и то, как исполняются ордера, а уже потом начинайте заниматься трейдингом более серьезно.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В FINMAX

