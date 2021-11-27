Verificación en la opción de bolsillo

Broker Pocket Option ofrece muchas formas de ganar dinero utilizando opciones binarias . Esto puede ser comercio de opciones o operaciones de copia . Además, la plataforma cuenta con otras características adicionales. Y para obtener acceso completo a todas las capacidades de la plataforma comercial del corredor, deberá pasar por el procedimiento de verificación.

Este procedimiento no es complicado ni largo, y si todo se hace correctamente, en un día podrá obtener una cuenta completamente verificada.

Registro en el sitio web oficial del corredor de opciones binarias Pocket Option

Antes de comenzar la verificación, deberá registrar una cuenta nueva (si aún no lo ha hecho). Esto se puede hacer de varias formas y cada una de ellas es bastante rápida y cómoda. Pero no importa qué método se elija, se abrirá la ventana de registro:

Si elige registrarse por correo electrónico, deberá ingresar la siguiente información:

Correo electrónico.

Contraseña.

Confirmación de contraseña.

Es imperativo que proporcione una dirección de correo electrónico válida, ya que posteriormente se utilizará para confirmar el registro, recuperar su contraseña, comunicarse con el servicio de soporte y recibir diversos datos de información.

Si eliges registrarte a través de las redes sociales, puedes hacerlo a través de Google+ o Facebook:

¡Es importante tener en cuenta! Al registrar una nueva cuenta en la plataforma del corredor PocketOption utilizando enlaces de nuestro sitio web, usted se garantiza no solo la seguridad de abrir una cuenta, sino que también recibe de nosotros un paquete completo de códigos promocionales de bonificación gratuitos, incluido un código promocional para cancelar una cuenta perdedora. operación de $10. Simplemente abre una cuenta desde nuestro sitio web y escríbenos tu DNI;

Regístrese en PocketOption

Para continuar con el registro, deberá iniciar sesión en su página de la red social y luego confirmar todas las acciones en la página de registro del corredor PocketOption. Después de registrarse a través de las redes sociales, podrá iniciar sesión en la plataforma comercial con dos clics y sin ingresar su correo electrónico y contraseña.

¿Cuál es el procedimiento de verificación en el corredor de opciones binarias Pocket Option?

La verificación en las empresas de corretaje es necesaria principalmente para garantizar la seguridad de los fondos de los clientes y prevenir la posibilidad de lavado de dinero.

Este proceso se simplifica al máximo, por lo que los clientes sólo deben confirmar los datos personales, lo que se produce mediante el envío de copias escaneadas o fotografías de alta calidad de su pasaporte y recibos de servicios públicos.

Si planea utilizar su cuenta para operar en una cuenta demo o para familiarizarse con la plataforma de operaciones del corredor PocketOption, entonces no es necesario verificarlo. Además, sin verificación, puede participar en torneos gratuitos , donde cada cliente de la empresa tiene la oportunidad de ganar dinero real, que luego puede utilizar en el comercio.

¿Por qué necesita verificación con el corredor de opciones binarias Pocket Option?

La política KYC («Conozca a su cliente») y las normativas internacionales contra el blanqueo de dinero, introducidas para prevenir el blanqueo de dinero, obligan a los brokers a verificar los datos de los usuarios. Es decir, las empresas están obligadas a identificar a cada cliente. Al mismo tiempo, los brokers están obligados a supervisar la actividad financiera de los usuarios. Al trabajar con Pocket Option, los operadores deben confirmar su identidad, dirección residencial y dirección de correo electrónico.

Los brokers también están influidos por los reguladores. Lo más probable es que pocos corredores obligarían a sus clientes a pasar por el procedimiento de verificación si no fuera por el regulador al que están subordinados. Es la regulación la que obliga a los brokers a trabajar sólo con clientes verificados para evitar manipulaciones con las finanzas y otros problemas.

Una vez verificada la identidad del operador, éste tiene la oportunidad de utilizar la funcionalidad adicional de la plataforma, que incluye formación, productos de mercado y, quizás lo más importante, la retirada de los beneficios obtenidos.

¿Cómo ser verificado por el corredor de opciones binarias Pocket Option?

La cuenta recién registrada se verá así:

Y la primera etapa de verificación incluye la confirmación estándar del registro por correo y la confirmación del número de teléfono (a diferencia del correo, no es necesario confirmar el número de teléfono, pero sí es recomendable).

Este procedimiento se realiza de forma automática después de que cada usuario se registra. Luego de completar los datos básicos, el nuevo usuario recibe un correo electrónico con un enlace a seguir. Después de esto, el sistema confirmará automáticamente la dirección de correo electrónico.

Sucede que esas cartas no llegan. En tales casos, debe abrir su perfil personal y hacer clic en "Perfil". A continuación, debe hacer clic en el botón "Reenviar" ubicado frente a la línea "Información de identificación". Después de esto, se enviará una nueva carta con un enlace de activación al correo electrónico especificado.

Si incluso después del envío forzado la carta no llega, deberás comunicarte con el soporte de Pocket Option para resolver el problema. Los especialistas confirmarán manualmente su dirección de correo electrónico.

Si se han confirmado el correo electrónico y el número de teléfono, puede pasar a la segunda etapa. La segunda etapa se basa íntegramente en la confirmación de los datos personales. Para hacer esto, deberá completar información sobre usted en su cuenta personal en la sección "Perfil":

La información incluye:

Nombre.

Apellido.

Cumpleaños.

Piso.

Un país.

Estado/Región.

Ciudad/pueblo.

DIRECCIÓN.

Índice.

La verificación de la identidad se realiza en base a los datos que el usuario proporciona al cumplimentar el perfil. Pero para confirmar esta información, debe cargar documentos en la ventana correspondiente que indiquen su nombre completo y dirección residencial. Este procedimiento también se realiza manualmente.

Definitivamente debes asegurarte de que los datos se ingresen correctamente, ya que luego deberás cargar copias escaneadas de los documentos que finalmente confirmarán estos datos. Los documentos se cargan en campos especiales:

Los documentos adecuados incluyen un pasaporte civil y un recibo de pago de servicios públicos (necesario para confirmar la dirección).

Después de completar todos los campos y cargar los documentos, deberá esperar a que un moderador verifique los datos, lo que generalmente no demora más de 24 horas.

Para saber si la identificación personal se ha completado correctamente, debe abrir las secciones "Estado de identificación" y "Estado de dirección" en su perfil. La verificación de estos datos se realiza sobre la base de páginas escaneadas o fotografiadas de un pasaporte u otro documento de identidad, licencia de conducir. Una vez que se complete la verificación, podrá ver los estados "Verificados" en todas partes:

Para que el procedimiento se complete correctamente, debe cargar imágenes en color sin partes recortadas. También se recomienda enviar escaneos de documentos en alta resolución. Gracias a esto, los especialistas de Pocket Option podrán distinguir todos los detalles en las fotografías.

Una solicitud de confirmación se genera automáticamente después de cargar las imágenes. Puede realizar un seguimiento del estado del cheque a través de las secciones especificadas.

Esto significará que la verificación se ha completado por completo y que ahora podrá utilizar plenamente todas las capacidades de la plataforma comercial PocketOption.

verificación de tarjeta bancaria

Este trámite se realiza siempre que el usuario haya elegido una tarjeta bancaria como opción para retirar dinero del depósito. Esto sucede después de emitir la solicitud correspondiente. Una vez creada, debes ir a tu perfil personal y abrir la sección "Verificación de tarjeta de crédito/débito".

La verificación se realiza sobre la base de imágenes del anverso y reverso de la tarjeta bancaria, enviadas a través de su cuenta personal. Al mismo tiempo, el corredor insiste en que al tomar fotografías, el usuario debe cerrar todos los números, dejando solo los primeros y los últimos 4 abiertos. El código CVV también debe estar cerrado en el reverso. En este caso, la firma del titular deberá permanecer abierta.

Se genera automáticamente una solicitud de verificación después de cargar las imágenes de la tarjeta y, una vez verificada la tarjeta, podrá ver los siguientes datos:

Conclusión

Como puede ver, la verificación de la cuenta sólo parece complicada, pero en realidad es un procedimiento rápido que, en última instancia, abre muchas más oportunidades para los operadores.

Además, no olvide que puede comenzar a operar con bonos adicionales y obsequios del corredor Pocket Option, lo que reducirá los riesgos al operar en la etapa inicial.

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