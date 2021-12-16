Стратегия для Quotex "Reverse"

Разворот считается одним из основных состояний рынка, которое предопределяет вероятность получения прибыли или убытка на бинарных опционах. Если трейдер не угадывает момент, когда цена меняет направление движения, то теряет деньги. Игнорирование разворота ведет к большим потерям. При этом не всегда удается понять, пойдет ли цена в обратном направлении либо на рынке наблюдается временный откат, и тренд сохранит текущее движение. Однако, если трейдер полагает, что возникла именно вторая ситуация, то игрок упускает момент, когда нужно было срочно закрывать сделки или выставлять новый ордер. Цена к тому времени перемещается на значительное расстояние. В связи с этим трейдер либо теряет потенциально выгодную позицию, либо несет большие убытки.

Применяя стратегии Quotex в трейдинге, можно избежать подобной ситуации. Главный принцип проведения операций в подобных случаях — выставлять ордера в том направлении, в котором идут трейдеры. И Квотекс стратегии позволяют вести трейдинг в таком формате. Это особенно актуально для торговли бинарными опционами, так как в данном случае операции совершаются на коротких таймфреймах, когда сигналы от индикаторов появляются часто. Квотекс стратегия, основу которой составляет принцип открытия сделок, когда тренд изменяется, базируется на трех инструментах: линии Боллинджера, MACD и SMA.

Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

Как настраивать технические инструменты в Quotex

Трейдинг на изменении тренда предполагает работу со свечным графиком. Также в рамках данного подхода рекомендуется использовать высоко волатильные активы типа американского доллара.

Чтобы использовать такой подход, необходимо внести следующие настройки в индикаторы:

MACD – параметры по умолчанию;

линии Боллинджера — период 22 и отклонение 2;

SMA – период 10.

В рамках описанной методики рекомендуется торговать на 15-минутном таймфрейме:

Условия и нюансы применения методики торговли

Прежде чем приступать к торговле, необходимо дождаться сильного тренда. В этом случае на графике будут идти подряд несколько свечей, окрашенных в один цвет. Открывать сделки можно при условии, если сформировалось не менее 4-5 таких свечей.

Торговые операции проводятся после того, как цена откатилась. Увидеть это можно, если одновременно использовать 15- и 5-минутные графики. Но нужно учитывать, что приведенные индикаторы способны давать ложные сигналы. Не исключено, что инструменты могут указывать на необходимость открытия сделки вследствие изменения тренда, но цена после отката продолжает движение в прежнем направлении:

Правила покупки бинарных опционов

Выставлять ордера в рамках этого метода нужно при наличии импульсного движения, зарегистрированного на 15-минутном графике. После этого следует переключиться на 5-минутный таймфрейм.

Приобретать контракты Call нужно, когда:

свечные паттерны располагаются выше Bollinger Line, идущих вверх;

ценовой график отскочил от средней скользящей, идущей вверх;

MACD располагается выше нулевого уровня.

Покупать контракты Put следует, если:

графические фигуры располагаются под Bollinger Line, идущими вниз;

ценовой график от средней скользящей, направленной вниз;

MACD располагается ниже нулевого уровня.

Описанные выше условия должны соблюдаться одновременно.

Экспирация в обоих случаях используется в 3 свечи.

Смотрите также: