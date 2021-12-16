        Стратегия для Quotex "SRM"

        Спекулянты используют подходы технического анализа для нахождения оптимальных точек для входа на рынок. Однако такой подход не дает эффективные сигналы со 100-процентной вероятностью. В частности, результативность снижается вследствие того, что они реагируют на изменения на рынке с небольшой задержкой. В связи с этим пользователи применяют одновременно расширенный инструментарий для бинарных опционов.

        К числу правильных методов к заключению сделок по покупке цифровых контрактов относится объединение трех популярных индикаторов: SMA (simple ma), RSI (индекс относительной силы) и MACD (схождение и расхождение мувингов).

        Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

        Особенности торговой методики для Quotex

        Для работы рекомендуется использовать три инструмента с настройками, установленными по умолчанию:

        1. SMA 10;
        2. Relative Strenth Index 14;
        3. MACD 12, 26, 9.

        Нужно будет поменять зоны в RSI, где выставить значение 50:

        В отличие от многих других стратегий для Quotex данный подход основан на индикаторе RSI. То есть остальные инструменты дают сигналы, которые подтверждают или опровергают главный. Торговля в рамках данного метода ведется по показаниям индекса относительной силы: трейдеру необходимо отслеживать момент, когда та пересекает среднюю линию.

        С помощью SMA можно увидеть, поднимается или опускается стоимость средней ставки за заданный временной интервал. А благодаря MACD можно найти оптимальный момент для выставления ордера, а также выявить «шумы» и ложные указания других инструментов, используемых в торговле.

        Для проведения торговых операций рекомендуется одновременно задействовать всех трех «помощников» трейдера с настройками, установленными платформой по умолчанию.

        Условия для покупки Call

        Торговля на Квотекс сводится к определению момента, когда все три используемых индикатора достигают определенных значений. Покупать контракты Call рекомендуется, если:

        • графическое отображение Relative Strenth Index пересекает уровень 50;
        • ценовой график располагается выше уровня 10 мувинг;
        • графики MACD пересекаются между собой под нулевым уровнем.

        При соблюдении всех перечисленных условий нужно открывать позицию на покупку опциона Call на следующей свече:

        Когда покупать опцион Put

        Покупать цифровые контракты типа Put следует при обратной ситуации. Проводить подобные операции необходимо, когда MACD показывает пересечение, а график RSI опускается сверху-вниз, переходя границу 50. Кроме того, цена выбранного актива должна находиться под скользящая средняя 10. При таких условиях пользователям нужно выставлять ордеры после того, как сформировался следующий свечной паттерн:

        Итоги

        Приведенный метод отличается повышенной эффективностью. Объясняется это тем, что каждая из используемых возможностей платформы Квотекс дает сильные сигналы. Однако этот формат трейдинга вносит определенные ограничения: описанные ситуации для входа нечасто возникают на рынке. Поэтому пользователи редко совершают сделки.

        Важно отметить, что RSI должен пересекать уровень 50, а линии МАКДИ – друг друга. Нельзя открывать сделки, если графики находятся рядом с указанными пределами. Важно, чтобы было пересечение. Но если все три условия соблюдены, то можно открывать позицию: с высокой долей вероятности такая операция окажется прибыльной. При этом во избежание потерь советуем до выхода реальный рынок испытать данную стратегию для Quotex на демо-счете.

        Комментарии

        Богдан
        Для меня было открытием что использовании стандартных индикаторов может принести какую-то пользу.
        Трейдер БО, Для начинающего это очень серьёзно подспорье
        29 ноября 2023
        Артур
        Для меня было открытием что использовании стандартных индикаторов может принести какую-то пользу.
        Трейдер БО, Это доказательство что они работают!!!
        28 ноября 2023
        tirant
        Для меня было открытием что использовании стандартных индикаторов может принести какую-то пользу.
        Трейдер БО, Век живи, век учись....)))
        27 ноября 2023
        Трейдер БО
        Для меня было открытием что использовании стандартных индикаторов может принести какую-то пользу.
        23 ноября 2023
        Option Bull
        название как придумают, а по факту там нчиего особенного, стандартные индюки, рабочие, если понимать их. по движению просто торгуешь и все. экспирация 3 свечи сюда подойдет
        Евгений, а таймфрейм я так понимаю подходит сюда H1? То есть стратегия подходит для среднесрочной торговли, верно?
        Руслан, ну судя по тому, что выполнение всех перечисленных в статье условий возникает достаточно редко, то можно сказать, что и для долгосрочной торговли тоже.
        20 марта 2023
        Руслан
        Вообще очень интересно и при этом довольно простое решение, хотя с другой стороны кажется, что оно немного избыточно, например здесь можно было бы оставить один мувинг: RSI или SMA.
        20 марта 2023
        Ответить
        Евгений
        название как придумают, а по факту там нчиего особенного, стандартные индюки, рабочие, если понимать их. по движению просто торгуешь и все. экспирация 3 свечи сюда подойдет
        07 декабря 2021
        Алекс
        название как придумают, а по факту там нчиего особенного, стандартные индюки, рабочие, если понимать их. по движению просто торгуешь и все. экспирация 3 свечи сюда подойдет
        а если 5 свечей?
        07 декабря 2021
        название как придумают, а по факту там нчиего особенного, стандартные индюки, рабочие, если понимать их. по движению просто торгуешь и все. экспирация 3 свечи сюда подойдет
        а если 5 свечей?
        не могу сказать, 3 свечи я потестил немного на истории, 5 свечей думаю уже многовато, тогда уже если прям по тренду то больше 5 смотреть, но я бы на 3 остановился
        07 декабря 2021
