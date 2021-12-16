Стратегия для Quotex "SRM"

Спекулянты используют подходы технического анализа для нахождения оптимальных точек для входа на рынок. Однако такой подход не дает эффективные сигналы со 100-процентной вероятностью. В частности, результативность снижается вследствие того, что они реагируют на изменения на рынке с небольшой задержкой. В связи с этим пользователи применяют одновременно расширенный инструментарий для бинарных опционов.

К числу правильных методов к заключению сделок по покупке цифровых контрактов относится объединение трех популярных индикаторов: SMA (simple ma), RSI (индекс относительной силы) и MACD (схождение и расхождение мувингов).

Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

Особенности торговой методики для Quotex

Для работы рекомендуется использовать три инструмента с настройками, установленными по умолчанию:

SMA 10; Relative Strenth Index 14; MACD 12, 26, 9.

Нужно будет поменять зоны в RSI, где выставить значение 50:

В отличие от многих других стратегий для Quotex данный подход основан на индикаторе RSI. То есть остальные инструменты дают сигналы, которые подтверждают или опровергают главный. Торговля в рамках данного метода ведется по показаниям индекса относительной силы: трейдеру необходимо отслеживать момент, когда та пересекает среднюю линию.

С помощью SMA можно увидеть, поднимается или опускается стоимость средней ставки за заданный временной интервал. А благодаря MACD можно найти оптимальный момент для выставления ордера, а также выявить «шумы» и ложные указания других инструментов, используемых в торговле.

Для проведения торговых операций рекомендуется одновременно задействовать всех трех «помощников» трейдера с настройками, установленными платформой по умолчанию.

Условия для покупки Call

Торговля на Квотекс сводится к определению момента, когда все три используемых индикатора достигают определенных значений. Покупать контракты Call рекомендуется, если:

графическое отображение Relative Strenth Index пересекает уровень 50;

ценовой график располагается выше уровня 10 мувинг;

графики MACD пересекаются между собой под нулевым уровнем.

При соблюдении всех перечисленных условий нужно открывать позицию на покупку опциона Call на следующей свече:

Когда покупать опцион Put

Покупать цифровые контракты типа Put следует при обратной ситуации. Проводить подобные операции необходимо, когда MACD показывает пересечение, а график RSI опускается сверху-вниз, переходя границу 50. Кроме того, цена выбранного актива должна находиться под скользящая средняя 10. При таких условиях пользователям нужно выставлять ордеры после того, как сформировался следующий свечной паттерн:

Итоги

Приведенный метод отличается повышенной эффективностью. Объясняется это тем, что каждая из используемых возможностей платформы Квотекс дает сильные сигналы. Однако этот формат трейдинга вносит определенные ограничения: описанные ситуации для входа нечасто возникают на рынке. Поэтому пользователи редко совершают сделки.

Важно отметить, что RSI должен пересекать уровень 50, а линии МАКДИ – друг друга. Нельзя открывать сделки, если графики находятся рядом с указанными пределами. Важно, чтобы было пересечение. Но если все три условия соблюдены, то можно открывать позицию: с высокой долей вероятности такая операция окажется прибыльной. При этом во избежание потерь советуем до выхода реальный рынок испытать данную стратегию для Quotex на демо-счете.

