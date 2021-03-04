Стратегия для Quotex "Relative BB"

На платформе брокера Quotex открываются широкие возможности для использования новых стратегий в связи со значительным расширением списка индикаторов для бинарных опционов. Теперь нет необходимости заходить в другие терминалы ради технического анализа. В частности, успешной стратегией для бинарных опционов может стать одновременное использование двух индикаторов – «Relative Strength Index» и «полос Боллинджера».

Эта стратегия подходит даже начинающим трейдерам, поскольку ее правила просты и понятны. Кроме того, она может применяться на всех валютных парах, а также при торговле иными активами на платформе Quotex.

Добавление и настройка индикаторов на платформе Quotex

Вначале коротко расскажем, что из себя представляет каждый индикатор стратегии Relative BB.

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) показывают границы ценового канала, внутри которого актив находится почти все торговое время. Пробой может произойти в момент импульса, что случается не так часто (приблизительно в одном случае из пяти). В периоды флэта цена движется в определенном диапазоне и практически не выходит за пределы канала. Поэтому внутри можно спокойно торговать, покупая опционы Put, когда цена располагается у верхней границы, и опционы Call, когда цена приблизится к нижней границе. Bollinger Bands одновременно используются как трендовый индикатор и как указатель подходящего момента для приобретения опционов:

Индикатор Relative Strength Index (RSI) отражает относительную силу тренда и вероятность разворота движения цены в противоположном направлении. По своей природе данный индикатор относится к осцилляторам, то есть колеблется в определенном канале между минимальным (0) и максимальным (100) значением. Нахождение линии индикатора ниже «30» означает, что актив перепродан. Если линия поднимается выше отметки «70» – актив перекуплен. Выход за указанные пределы может означать изменение тренда:

Необходимо отметить, что каждый из индикаторов эффективен сам по себе и давно используется трейдерами всего мира. Есть немало стратегий, основанных только на полосах Боллинджера или исключительно на Relative Strength Index. Еще один важный момент заключается в том, что ориентируясь на данные индикаторы, нужно торговать по тренду. В таком случае вероятность получения дохода с торговли бинарными опционами резко возрастает.

Чтобы начать использовать индикаторы на платформе Quotex, следует кликнуть по иконке индикаторов внизу графика, и в открывшемся окне выбрать необходимые инструменты:

После добавления RSI и Bollinger Bands, в последнем нужно поменять значения «Период» и «Отклонение», установив соответственно «20» и «2»:

Предустановленные значения индикатора Relative Strength Index менять не обязательно:

Торговля по стратегии Relative BB в Quotex

После добавления индикаторов можно начинать торговлю, соблюдая несложные правила:

Покупка бинарных опционов Call происходит, если:

Цена актива опустилась до нижней границы Bollinger Bands. Линия RSI располагалась в зоне перепроданности (то есть ниже отметки «30»), и оттуда ее пробивает вверх.

Покупка бинарных опционов Put происходит, если:

Цена актива поднялась до верхней границы Bollinger Bands. Линия RSI располагалась в зоне перекупленности (то есть выше отметки «70»), и оттуда ее пробивает вниз.

Следует иметь в виду, что нередко линия RSI будет находиться рядом с отметками «30» или «70», что тоже можно использовать как сигнал к покупке, однако для большей надежности следует входить в рынок при значениях индикатора ниже или выше указанных уровней.

Период экспирации в торговой стратегии «Bollinger Bands + RSI» – 5 свечей.

Ниже можно посмотреть пример благоприятной ситуации для приобретения опциона Call. Видно, что цена несколько раз находилась у нижней границы Bollinger Bands, а линия RSI опускалась ниже значения «30» и начинала подниматься вверх, и несмотря на то, что первая сделки принесла бы убыток, вторая закрылась бы с прибылью:

Для покупки опциона Put необходимы противоположные условия. В данной ситуации цена поднялась до верхней границы Bollinger Bands, а индикатор RSI пересек в обратном направлении уровень перекупленности:

Заключение

Таким образом видно, что торговля по стандартным индикаторам может быть прибыльной, при условии неукоснительного соблюдения правил. Однако прежде чем начинать торговлю на реальном счете, следует поучиться на практически идентичном демо-счете, единственное отличие которого заключается в том, что торговля ведется на виртуальные деньги.

Также никогда не следует забывать золотые правила риск-менеджмента и мани-менеджмента при торговле любыми активами у брокера Quotex. Соблюдение этих принципов позволит сохранить и приумножить инвестиции. Желаем прибыльной торговли!

Смотрите также: