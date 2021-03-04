        Стратегия для Quotex "Relative BB"

        На платформе брокера Quotex открываются широкие возможности для использования новых стратегий в связи со значительным расширением списка индикаторов для бинарных опционов. Теперь нет необходимости заходить в другие терминалы ради технического анализа. В частности, успешной стратегией для бинарных опционов может стать одновременное использование двух индикаторов – «Relative Strength Index» и «полос Боллинджера».

        Эта стратегия подходит даже начинающим трейдерам, поскольку ее правила просты и понятны. Кроме того, она может применяться на всех валютных парах, а также при торговле иными активами на платформе Quotex.

        Также не стоит забывать, что брокер Quotex предлагает всем трейдерам промокоды и бонусы, что позволяет максимизировать прибыль от торговли бинарными опционами.

        Добавление и настройка индикаторов на платформе Quotex

        Вначале коротко расскажем, что из себя представляет каждый индикатор стратегии Relative BB.

        Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) показывают границы ценового канала, внутри которого актив находится почти все торговое время. Пробой может произойти в момент импульса, что случается не так часто (приблизительно в одном случае из пяти). В периоды флэта цена движется в определенном диапазоне и практически не выходит за пределы канала. Поэтому внутри можно спокойно торговать, покупая опционы Put, когда цена располагается у верхней границы, и опционы Call, когда цена приблизится к нижней границе. Bollinger Bands одновременно используются как трендовый индикатор и как указатель подходящего момента для приобретения опционов:

        индикатор Bollinger Bands

        Индикатор Relative Strength Index (RSI) отражает относительную силу тренда и вероятность разворота движения цены в противоположном направлении. По своей природе данный индикатор относится к осцилляторам, то есть колеблется в определенном канале между минимальным (0) и максимальным (100) значением. Нахождение линии индикатора ниже «30» означает, что актив перепродан. Если линия поднимается выше отметки «70» – актив перекуплен. Выход за указанные пределы может означать изменение тренда:

        quotex

        Необходимо отметить, что каждый из индикаторов эффективен сам по себе и давно используется трейдерами всего мира. Есть немало стратегий, основанных только на полосах Боллинджера или исключительно на Relative Strength Index. Еще один важный момент заключается в том, что ориентируясь на данные индикаторы, нужно торговать по тренду. В таком случае вероятность получения дохода с торговли бинарными опционами резко возрастает.

        Чтобы начать использовать индикаторы на платформе Quotex, следует кликнуть по иконке индикаторов внизу графика, и в открывшемся окне выбрать необходимые инструменты:

        добавление индикаторов Bollinger Bands и RSI

        После добавления RSI и Bollinger Bands, в последнем нужно поменять значения «Период» и «Отклонение», установив соответственно «20» и «2»:

        настройки Bollinger Bands в quotex

        Предустановленные значения индикатора Relative Strength Index менять не обязательно:

        настройки RSI в quotex

        Торговля по стратегии Relative BB в Quotex

        После добавления индикаторов можно начинать торговлю, соблюдая несложные правила:

        Покупка бинарных опционов Call происходит, если:

        1. Цена актива опустилась до нижней границы Bollinger Bands.
        2. Линия RSI располагалась в зоне перепроданности (то есть ниже отметки «30»), и оттуда ее пробивает вверх.

        Покупка бинарных опционов Put происходит, если:

        1. Цена актива поднялась до верхней границы Bollinger Bands.
        2. Линия RSI располагалась в зоне перекупленности (то есть выше отметки «70»), и оттуда ее пробивает вниз.

        Следует иметь в виду, что нередко линия RSI будет находиться рядом с отметками «30» или «70», что тоже можно использовать как сигнал к покупке, однако для большей надежности следует входить в рынок при значениях индикатора ниже или выше указанных уровней.

        Период экспирации в торговой стратегии «Bollinger Bands + RSI» – 5 свечей.

        Ниже можно посмотреть пример благоприятной ситуации для приобретения опциона Call. Видно, что цена несколько раз находилась у нижней границы Bollinger Bands, а линия RSI опускалась ниже значения «30» и начинала подниматься вверх, и несмотря на то, что первая сделки принесла бы убыток, вторая закрылась бы с прибылью:

        опционы call по стратегии relative bb

        Для покупки опциона Put необходимы противоположные условия. В данной ситуации цена поднялась до верхней границы Bollinger Bands, а индикатор RSI пересек в обратном направлении уровень перекупленности:

        опционы put по стратегии relative bb

        Заключение

        Таким образом видно, что торговля по стандартным индикаторам может быть прибыльной, при условии неукоснительного соблюдения правил. Однако прежде чем начинать торговлю на реальном счете, следует поучиться на практически идентичном демо-счете, единственное отличие которого заключается в том, что торговля ведется на виртуальные деньги.

        Также никогда не следует забывать золотые правила риск-менеджмента и мани-менеджмента при торговле любыми активами у брокера Quotex. Соблюдение этих принципов позволит сохранить и приумножить инвестиции. Желаем прибыльной торговли!

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        RSI плюс боллинджер уже хорошо. Но вот не уверен что Боллинджер слишком уж эффективен. Ну ценовой канал... И что?
        Трейдер БО, в принципе для начинающих, которые не умеют рисовать сами ценовой канал, пойдёт.
        Богдан, На основе ценового канала можно неплохо работать.
        Артур, Согласен, но надо не зарываться. Вовремя делать ноги.)))
        tirant, Эта стратегия есть у всех брокеров, так как индикаторы входящие в неё есть во всех терминалах.
        Артур, А вот соединить их всех в стратегию мало кому пришло в голову. Теперь она есть.
        02 февраля 2024
        Богдан
        Артур
        tirant
        Артур
        Богдан
        tirant
        Трейдер БО
        Option Bull
        Руслан
        Руслан
        Кирилл Гаевский
        Ibragim
        Андрей Алексеев
