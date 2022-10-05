Cтратегия для Quotex "Alligator Jaws"

Торговля бинарными опционами не теряет своей популярности и поэтому трейдеры брокера Quotex находят все новые и новые способы для эффективного трейдинга. Одним из таких способов является стратегии для бинарных опционов «Alligator Jaws» с использованием индикатора Alligator, который следует за трендом и позволяет определять развороты рынка заранее.

Принцип работы стратегии Alligator Jaws

Индикатор Аллигатор можно использовать прежде всего как уровни поддержки и сопротивления, но основной алгоритм его работы заключается в трех режимах работы:

«Аллигатор спит». В такой период все линии индикатора переплетаются между собой и сигнализируют о том, что на рынке образовался флэт. В эти моменты совершать сделки не стоит, так как велика вероятность получения убытка, но чем дольше «спит аллигатор», тем сильнее потом будет трендовое движение; «Аллигатор бодрствует». Этот период на рынке наступает как раз после флэта («сна аллигатора»). В этот момент линии индикатора расходятся и между ними появляется расстояние. И если аллигатор направлен вниз, то тренд нисходящий, а когда направлен вверх – восходящий; «Аллигатор отдыхает». В моменты, когда тренд начинает ослабевать, можно наблюдать третью фазу индикатора, при который линии аллигатора начинают сближаться.

Установка индикатора Alligator в Quotex

Перед работой со стратегией в торговой платформе Quotex на график необходимо добавить индикатор Alligator:

Настройки индикатора можно оставить стандартные, так как они отлично работают на рынке бинарных опционов:

Торговля по стратегии Alligator Jaws через брокера бинарных опционов Quotex

Метод №1

Один из простых вариантов, как можно торговать бинарными опционами по данной стратегии, заключается в покупке опционов в момент пересечения желтой линией зеленой. И если пересечение происходит сверху вниз, то необходимо покупать опцион Put, а когда пересечение происходит снизу вверх, то опцион Call:

Метод №2

Также существует и более эффективный подход при торговле по данной стратегии.

Как уже говорилось выше, трейдеры брокера Квотекс довольно часто используют индикатор Alligator в своей торговле не только для сигналов, а и в качестве уровней поддержки и сопротивления. Для примера, когда рынок снижается и закрывается ниже желтой линии, можно покупать опцион Put, а когда цена растет и закрывается выше желтой линии, можно покупать опцион Call. Такие сигналы усиливаются, если цена пересекает не одну линию, а все три.

По итогу опционы по сильным сигналами можно покупать опционы Call, когда:

Происходит пересечение желтой линией зеленой и красной сверху вниз, после чего свеча закрывается рядом с красной линией; Закрытие свечи происходит выше всех трех линий индикатора (усиленный сигнал).

Для опционов Put:

Происходит пересечение желтой линией зеленой и красной снизу вверх, после чего свеча закрывается рядом с красной линией; Закрытие свечи происходит ниже всех трех линий индикатора (усиленный сигнал).

Заключение

По итогу можно сказать, что стратегия Alligator Jaws для брокера бинарных опционов Квотекс подойдет для новичков. Чтобы понять основы трейдинга и начать совершать первые сделки по тренду. Профессиональные трейдеры также могут использовать данную стратегию, но скорее всего это будет уже как дополнение к их основной торговой тактике.

