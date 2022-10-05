        Cтратегия для Quotex "Alligator Jaws"

        Торговля бинарными опционами не теряет своей популярности и поэтому трейдеры брокера Quotex находят все новые и новые способы для эффективного трейдинга. Одним из таких способов является стратегии для бинарных опционов «Alligator Jaws» с использованием индикатора Alligator, который следует за трендом и позволяет определять развороты рынка заранее.

        Принцип работы стратегии Alligator Jaws

        Индикатор Аллигатор можно использовать прежде всего как уровни поддержки и сопротивления, но основной алгоритм его работы заключается в трех режимах работы:

        1. «Аллигатор спит». В такой период все линии индикатора переплетаются между собой и сигнализируют о том, что на рынке образовался флэт. В эти моменты совершать сделки не стоит, так как велика вероятность получения убытка, но чем дольше «спит аллигатор», тем сильнее потом будет трендовое движение;
        2. «Аллигатор бодрствует». Этот период на рынке наступает как раз после флэта («сна аллигатора»). В этот момент линии индикатора расходятся и между ними появляется расстояние. И если аллигатор направлен вниз, то тренд нисходящий, а когда направлен вверх – восходящий;
        3. «Аллигатор отдыхает». В моменты, когда тренд начинает ослабевать, можно наблюдать третью фазу индикатора, при который линии аллигатора начинают сближаться.

        Установка индикатора Alligator в Quotex

        Перед работой со стратегией в торговой платформе Quotex на график необходимо добавить индикатор Alligator:

        Настройки индикатора можно оставить стандартные, так как они отлично работают на рынке бинарных опционов:

        Торговля по стратегии Alligator Jaws через брокера бинарных опционов Quotex

        Метод №1

        Один из простых вариантов, как можно торговать бинарными опционами по данной стратегии, заключается в покупке опционов в момент пересечения желтой линией зеленой. И если пересечение происходит сверху вниз, то необходимо покупать опцион Put, а когда пересечение происходит снизу вверх, то опцион Call:

        Метод №2

        Также существует и более эффективный подход при торговле по данной стратегии.

        Как уже говорилось выше, трейдеры брокера Квотекс довольно часто используют индикатор Alligator в своей торговле не только для сигналов, а и в качестве уровней поддержки и сопротивления. Для примера, когда рынок снижается и закрывается ниже желтой линии, можно покупать опцион Put, а когда цена растет и закрывается выше желтой линии, можно покупать опцион Call. Такие сигналы усиливаются, если цена пересекает не одну линию, а все три.

        По итогу опционы по сильным сигналами можно покупать опционы Call, когда:

        1. Происходит пересечение желтой линией зеленой и красной сверху вниз, после чего свеча закрывается рядом с красной линией;
        2. Закрытие свечи происходит выше всех трех линий индикатора (усиленный сигнал).

        Для опционов Put:

        1. Происходит пересечение желтой линией зеленой и красной снизу вверх, после чего свеча закрывается рядом с красной линией;
        2. Закрытие свечи происходит ниже всех трех линий индикатора (усиленный сигнал).

        Заключение

        По итогу можно сказать, что стратегия Alligator Jaws для брокера бинарных опционов Квотекс подойдет для новичков. Чтобы понять основы трейдинга и начать совершать первые сделки по тренду. Профессиональные трейдеры также могут использовать данную стратегию, но скорее всего это будет уже как дополнение к их основной торговой тактике.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Трейдер БО
        Я помню как давно пробовал этого Алигатора, но мало что получилось. Теперь я понял почему.
        Трейдер БО, Все дело в настройках.
        Богдан, Я просто наивный думал что на дефолтный настройках он будет работать. Ага!!! )))
        Богдан
        Богдан, иногда но не часто работают и дефолтные.
        tirant, Дефолтные у меня никогда не работали.
        Артур
        tirant, По дефолтным настройкам много ложных сигналов. Иногда....
        tirant
        Богдан
        tirant
        Трейдер БО
        Option Bull
        Есть ли зависимость стратегии от определенных активов, особенно высоковолатильных? Понятно что нужно пробовать самому, но может кто-то уже проверял и может ответить.
        Руслан, нет, это вы уже сами что-то себе придумали, видимо по аналогии с другими стратегиями, например с теми, где есть полосы Боллинджера. А сама стратегия проста как дважды два, не нужно здесь ничего додумывать и усложнять.
        Руслан
        Ну и как эффективно торговать по стратегии "Aligator Jaws " с брокером бинарных опционов Квотекс?
        Это же надо, какое необычное название для стратегии для торговли для бинарных опционов. Можно эффективно торговать по уровням поддержки и сопротивления, но все равно нужно тестировать на демо счете. Кто его знает, как себя поведет в процессе реальной торговли бинарными опционами с брокером Квотекс.
        Корней, не знаю, как по мне, то что-то как-то не очень ассоциируется у меня этот график с пастью аллигатора. Я бы еще мог понять, будь здесь две линии, а так нет.
        Руслан
        Михаил Шумаков
        Какой тайм-фрейм и какая экспирация при торговле по этому Аллигатроу?
        Egor
        добрый день а на форекс будет индикатор работать
        Михаил , Сложно сказать как индикатор работает на Форекс, ведь индикатор "Алигатор " придумали прежде всего для торговли бинарными опционами по уровням поддержки и сопротивления. Можно пробовать на Форекс, но кто его знает какими будкт результаты.
        Михаил
        добрый день а на форекс будет индикатор работать
        Олег Белан
        Олег Белан
        А какая там эксписация?, таймфреймы ит д. по этой стратегии Alligator Jaws, там долгосрочные или короткие таймфреймы?
        Корней
        Ну и как эффективно торговать по стратегии "Aligator Jaws " с брокером бинарных опционов Квотекс?
        Это же надо, какое необычное название для стратегии для торговли для бинарных опционов. Можно эффективно торговать по уровням поддержки и сопротивления, но все равно нужно тестировать на демо счете. Кто его знает, как себя поведет в процессе реальной торговли бинарными опционами с брокером Квотекс.
        Едвард
        Ну и как эффективно торговать по стратегии "Aligator Jaws " с брокером бинарных опционов Квотекс?
        Татьяна
        Только что получил уведомление по электронной почте об этой статье. Мне всегда интересно попробовать новые стратегии для бинарных опционов, так как торгую с брокером Квотекс уже некоторое время. Думаю, стратегию Aligator Jaws сначала тоже нужно тестировать на демо счете.
        кстати название стратегии Aligator Jaws для брокера Квотекс в переводе с английского означает "Челюсти алигатора". Если посмотреть на рисунок, то и вправду, чем то напоминает пасть алигатора.
        Maxim
        Мне всегда интересно попробовать новые стратегии для бинарных опционов, так как торгую с брокером Квотекс уже некоторое время. Думаю, стратегию Aligator Jaws сначала тоже нужно тестировать на демо счете.
