        Вся правда о брокере Quotex
        Стратегии для Quotex
        Стратегия для Quotex "AO Turbo"

        Приведенный метод позволяет одновременно увеличить скорость совершения операции и нарастить прибыль. Работа ведется с быстрыми контрактами со сроком экспирации в 60 секунд. Однако данный вариант стратегии для Quotex требует от трейдера постоянного внимания, так как в рамках этого подхода необходимо точно определять направление движения цены в очень короткий временной интервал. Кроме того, при такой торговле важно учитывать, что уровень рыночных «шумов» на малых таймфреймах очень высокий. То есть велика вероятность, что индикаторы дадут ложный сигнал. Поэтому при использовании данного подхода пользователи задействуют расширенный инструментарий в бинарных опционах.

        Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

        Настройка используемого инструментария

        В рамках турбо-стратегии используются 2 индикатора:

        1. Скользящая средняя. Применяется для определения направления движения цены.
        2. Осциллятор Awesome. Позволяет узнать силу изменения цены.

        Суть методики сводится к тому, что каждая сделка совершается на моментах разворота ценового графика. Для этих целей применяется осциллятор Awesome, который определяет оптимальную точку для входа на рынок. Использовать инструмент рекомендуется с параметрами, установленными платформой по умолчанию:

        стратегия для турбо опционов

        Основной индикатор применяется для определения точки входа на рынок со следующими параметрами:

        • EMA 25;
        • EMA 18;
        • WMA 7.

        Чтобы задать период, нужно нажать на конкретную скользящую среднюю на графике. Для удобства анализа рекомендуется разные графики обозначить отличающимися между собой цветами. Операции проводятся на свечном графике при 30-секундном таймфрейме. Начинающим трейдерам рекомендуется работать с валютными парами.

        Правила торговли в Quotex

        Используя описываемый подход, необходимо с помощью скользящих средних определить момент, когда график меняет направление, и подтвердить этот сигнал с помощью Awesome. Последний в подобные моменты перемещается с одной половины гистограммы на другую.

        Успешность в этом случае напрямую зависит от правильности определения сигналов. В частности, важно, чтобы происходило пересечение всех линий, а не одной. Если последнее не происходит, то выставлять ордера нельзя.

        Для покупки опциона Call важно, чтобы одновременно соблюдались следующие условия:

        • WMA пересекает снизу-вверх EMA;
        • гистограмма осциллятора переходит от отрицательных значений к положительным.

        опцион колл

        Ордера на приобретение контрактов Put следует выставлять при обратной ситуации:

        • WMA пересекает EMA сверху-вниз;
        • гистограмма Awesome перемещается в отрицательную область.

        опцион пут

        При такой торговле можно увеличивать значение таймфрема. Но устанавливать этот параметр свыше одной минуты нельзя.

        Данная стратегия для Quotex позволяет открывать в течение дня несколько сделок, тем самым увеличивая собственный депозит. Но с учетом того, что все операции проводятся на малых таймфреймах, нужно учитывать связанные с этим риски. В частности, в одну сделку нельзя инвестировать более 2% от размера депозита.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В QUOTEX

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Лучшие бонусы, промокоды, а также конкурсы для брокера Quotex ищите в наших соц. сетях: Группа в Telegram | Группа в Facebook.

        Комментарии

        Артур
        Одноминутки никогда не нравились. Слишком быстро.
        tirant, Согласен. Но быстрее получаешь прибыль. Или сливаешься тоже быстрее.)))
        28 ноября 2023
        tirant
        Одноминутки никогда не нравились. Слишком быстро.
        20 ноября 2023
        Руслан
        Руслан
        Не могу рекомендовать стратегию AO Turbo. Я использовал ее в течение нескольких дней и потерял большую часть своего депозита. Я не понимал, как правильно настроить стратегию и как правильно анализировать данные, поэтому моя торговля была неправильной( Конечно, это моя вина, но я считаю, что стратегия слишком сложная для новичков.
        Option Bull, полность с вами не согласен. AO Turbo - это отличный выбор как для новичков, так и для опытных трейдеров. Я уже довольно давно занимаюсь торговлей на бинарных опционах и хотел бы попробовать что-то новое. Стратегия AO Turbo предоставляет мне новые инструменты анализа рынка и помогает мне принимать более обоснованные решения в торговле. Я считаю, что это одна из лучших стратегий на Quotex.
        05 апреля 2023
        Option Bull
        Не могу рекомендовать стратегию AO Turbo. Я использовал ее в течение нескольких дней и потерял большую часть своего депозита. Я не понимал, как правильно настроить стратегию и как правильно анализировать данные, поэтому моя торговля была неправильной( Конечно, это моя вина, но я считаю, что стратегия слишком сложная для новичков.
        05 апреля 2023
        Руслан
        Я использовал стратегию AO Turbo на Quotex в течение нескольких недель и могу с уверенностью сказать, что она работает. Она основана на индикаторе АО, который показывает изменение момента рынка. Стратегия проста и понятна даже для новичков, и даёт хорошие результаты при правильной настройке. Я заработал с ее помощью достаточно прибыли и буду продолжать использовать ее в своих торговых операциях)
        05 апреля 2023
        Евгений Карп
        у брокеров бинарных опционов лучше с минутными экспирациями не шутить. риски большие а шансы нет
        17 декабря 2021
        благодаря тому что у брокера бинарных опционов quotex сделки отрываются моментально, такую стратегию есть смысл использовать. но обязательно надо тестировать на демо счету.
        17 декабря 2021
        Кирилл Радченко
        благодаря этой стратегии quotex узнал, что у брокера квотекс сделки открываются сразу же без задержек, но вот заработать правда не получилось. буду еще пробовать!
        17 декабря 2021
