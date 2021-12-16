Стратегия для Quotex "AO Turbo"

Приведенный метод позволяет одновременно увеличить скорость совершения операции и нарастить прибыль. Работа ведется с быстрыми контрактами со сроком экспирации в 60 секунд. Однако данный вариант стратегии для Quotex требует от трейдера постоянного внимания, так как в рамках этого подхода необходимо точно определять направление движения цены в очень короткий временной интервал. Кроме того, при такой торговле важно учитывать, что уровень рыночных «шумов» на малых таймфреймах очень высокий. То есть велика вероятность, что индикаторы дадут ложный сигнал. Поэтому при использовании данного подхода пользователи задействуют расширенный инструментарий в бинарных опционах.

Настройка используемого инструментария

В рамках турбо-стратегии используются 2 индикатора:

Скользящая средняя. Применяется для определения направления движения цены. Осциллятор Awesome. Позволяет узнать силу изменения цены.

Суть методики сводится к тому, что каждая сделка совершается на моментах разворота ценового графика. Для этих целей применяется осциллятор Awesome, который определяет оптимальную точку для входа на рынок. Использовать инструмент рекомендуется с параметрами, установленными платформой по умолчанию:

Основной индикатор применяется для определения точки входа на рынок со следующими параметрами:

EMA 25;

EMA 18;

WMA 7.

Чтобы задать период, нужно нажать на конкретную скользящую среднюю на графике. Для удобства анализа рекомендуется разные графики обозначить отличающимися между собой цветами. Операции проводятся на свечном графике при 30-секундном таймфрейме. Начинающим трейдерам рекомендуется работать с валютными парами.

Правила торговли в Quotex

Используя описываемый подход, необходимо с помощью скользящих средних определить момент, когда график меняет направление, и подтвердить этот сигнал с помощью Awesome. Последний в подобные моменты перемещается с одной половины гистограммы на другую.

Успешность в этом случае напрямую зависит от правильности определения сигналов. В частности, важно, чтобы происходило пересечение всех линий, а не одной. Если последнее не происходит, то выставлять ордера нельзя.

Для покупки опциона Call важно, чтобы одновременно соблюдались следующие условия:

WMA пересекает снизу-вверх EMA;

гистограмма осциллятора переходит от отрицательных значений к положительным.

Ордера на приобретение контрактов Put следует выставлять при обратной ситуации:

WMA пересекает EMA сверху-вниз;

гистограмма Awesome перемещается в отрицательную область.

При такой торговле можно увеличивать значение таймфрема. Но устанавливать этот параметр свыше одной минуты нельзя.

Данная стратегия для Quotex позволяет открывать в течение дня несколько сделок, тем самым увеличивая собственный депозит. Но с учетом того, что все операции проводятся на малых таймфреймах, нужно учитывать связанные с этим риски. В частности, в одну сделку нельзя инвестировать более 2% от размера депозита.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В QUOTEX

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Лучшие бонусы, промокоды, а также конкурсы для брокера Quotex ищите в наших соц. сетях: Группа в Telegram | Группа в Facebook.

