Cтратегия для Quotex "MA Pro"

Один из самых простых и эффективных индикаторов технического анализа в торговле бинарными опционами на Quotex – индикатор Moving Average, что в переводе означает Скользящая Средняя. Он отображает усредненное значение цены актива за выбранный промежуток времени. Желаемый период трейдер устанавливает самостоятельно в настройках индикатора. Далее рассмотрим одну из стратегий, построенных на показаниях данного индикатора, которая называется – MA Pro.

С помощью MA можно узнать текущее направление тренда и определить момент его разворота. Данный инструмент также используется во множестве стратегий для бинарных опционов как указатель уровней поддержки и сопротивления.

Чтобы трендовый индикатор давал меньше ложных сигналов в торговле через брокера Квотекс, следует настроить Скользящую Среднюю на большой временной период. Вместе с тем, при подборе периода для Moving Average некоторые опытные трейдеры советуют учитывать вид актива, на котором будут совершаться торговые операции, но для большинства валютных пар данный показатель равен «30».

Правила и настройка индикаторов стратегии в Quotex

Стратегия MA Pro предусматривает два варианта торговли:

Применяется в ситуации, когда цена актива не пробивает Скользящую Среднюю, а отскакивает от нее; Применяется в ситуации, когда происходит пробой линии MA.

Экспирация во всех случаях – 3 свечи, таймфрейм можно использовать любой.

Также важно понимать, что любая стратегия может приносить и убытки.

Прежде чем начать торговлю, используя этот вариант, следует установить на график в терминале брокера Quotex индикатор SMA:

Затем нужно указать период, равный «30», тип – SMA:

Примеры торговли по стратегии MA Pro у брокера Quotex

Используя первый вариант торговли, необходимо дождаться, когда цена дойдет до SMA с любой из сторон. После этого обязательно нужно дождаться момента, когда цена актива коснется линии индикатора и отскочит обратно.

Входить в рынок и покупать опцион Call следует сразу после открытия второй свечи в направлении отскока:

Ситуация с опционом Put:

Второй вариант открытия сделок с помощью SMA построен на том, что вход в рынок происходит после пробоя ценой линии индикатора с любой из сторон. В этом случае также используется период «30» и экспирация в 3 свечи.

Следует дождаться момента закрытия свечи, пересекшей Скользящую Среднюю, и открытия в этом же направлении следующей свечи, после чего можно купить опцион Call:

Ситуация с опционом Put:

Заключение

Как видно из данной статьи, применять индикатор для бинарных опционов Simple Moving Average в торговле на платформе брокера Квотекс совсем несложно. На этом и основана стратегия MA Pro, использование которой может принести прибыль. Но стоит всегда учитывать направление тренда и совершать сделки только по тренду, а также важно правильно настроить период Скользящей Средней, так как для других активов помимо валютных пар он может отличаться.

