        Cтратегия для Quotex "MA Pro"

        Один из самых простых и эффективных индикаторов технического анализа в торговле бинарными опционами на Quotex – индикатор Moving Average, что в переводе означает Скользящая Средняя. Он отображает усредненное значение цены актива за выбранный промежуток времени. Желаемый период трейдер устанавливает самостоятельно в настройках индикатора. Далее рассмотрим одну из стратегий, построенных на показаниях данного индикатора, которая называется – MA Pro.

        С помощью MA можно узнать текущее направление тренда и определить момент его разворота. Данный инструмент также используется во множестве стратегий для бинарных опционов как указатель уровней поддержки и сопротивления.

        Чтобы трендовый индикатор давал меньше ложных сигналов в торговле через брокера Квотекс, следует настроить Скользящую Среднюю на большой временной период. Вместе с тем, при подборе периода для Moving Average некоторые опытные трейдеры советуют учитывать вид актива, на котором будут совершаться торговые операции, но для большинства валютных пар данный показатель равен «30».

        Правила и настройка индикаторов стратегии в Quotex

        Стратегия MA Pro предусматривает два варианта торговли:

        1. Применяется в ситуации, когда цена актива не пробивает Скользящую Среднюю, а отскакивает от нее;
        2. Применяется в ситуации, когда происходит пробой линии MA.

        Экспирация во всех случаях – 3 свечи, таймфрейм можно использовать любой.

        Также важно понимать, что любая стратегия может приносить и убытки, поэтому в торговле можно использовать промокоды на отмену убыточной сделки Quotex, которая отменяет любую сделку на сумму до $10.

        Прежде чем начать торговлю, используя этот вариант, следует установить на график в терминале брокера Quotex индикатор SMA:

        Квотекс индикатор SMA

        Затем нужно указать период, равный «30», тип – SMA:

        период тип SMA

        Примеры торговли по стратегии MA Pro у брокера Quotex

        Используя первый вариант торговли, необходимо дождаться, когда цена дойдет до SMA с любой из сторон. После этого обязательно нужно дождаться момента, когда цена актива коснется линии индикатора и отскочит обратно.

        Входить в рынок и покупать опцион Call следует сразу после открытия второй свечи в направлении отскока:

        Квотекс Call вторая свеча

        Ситуация с опционом Put:

        Квотекс покупка Put

        Второй вариант открытия сделок с помощью SMA построен на том, что вход в рынок происходит после пробоя ценой линии индикатора с любой из сторон. В этом случае также используется период «30» и экспирация в 3 свечи.

        Следует дождаться момента закрытия свечи, пересекшей Скользящую Среднюю, и открытия в этом же направлении следующей свечи, после чего можно купить опцион Call:

        Quotex цена SMA покупка Call

        Ситуация с опционом Put:

        Quotex цена SMA покупка Put

        Заключение

        Как видно из данной статьи, применять индикатор для бинарных опционов Simple Moving Average в торговле на платформе брокера Квотекс совсем несложно. На этом и основана стратегия MA Pro, использование которой может принести прибыль. Но стоит всегда учитывать направление тренда и совершать сделки только по тренду, а также важно правильно настроить период Скользящей Средней, так как для других активов помимо валютных пар он может отличаться.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Артур
        Вроде и ничего сложного, а как-то не получается у меня.
        Богдан, Тренируйтесь на кошках...))))
        02 февраля 2024
        Трейдер БО
        Это понятно что не сложно. Но я пока не работал с аналогичными индюками.
        Трейдер БО, За мувингами надо просто успевать. А так ничего сложного.
        Артур, И понимать их. Может когда-то я научусь.)))
        17 января 2024
        Богдан
        Вроде и ничего сложного, а как-то не получается у меня.
        11 января 2024
        Артур
        12 декабря 2023
        Трейдер БО
        30 ноября 2023
        tirant
        Даже с самыми простыми мувингами нужно уметь работать.
        24 ноября 2023
        Руслан
        Руслан
        Кстати, есть ли смысл менять значение периода в настройках индикатора? Что будет если например поставить большее значение? Интересно попробовать и посмотреть что будет.
        07 марта 2023
        Скользящие средние сам по себе очень удобный, легкий в понимании и при этом эффективный индикатор, в данной стратегии эти характеристики только усиливаются)
        07 марта 2023
        Андрей Алексеев
        Андрей Алексеев
        стратегия элементарная, наверное ее знает все. и кстати все что на машках сделано, хорошо работает только по тренду. а вот во флете там полный слив идет..
        23 марта 2021
        Серафима
        Серафима
        Спасибо за очередную стратегию для quotex. а то индикаторов там много, а как использовать, не понятно))
