    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Quotex
        /
        Стратегии для Quotex
        /
        Cтратегия для Quotex "Stochastic Average"

        Безусловно, короткий срок экспирации опционов позволяет получить возможную прибыль гораздо быстрее, что кажется очень заманчивым для начинающих трейдеров. Однако опытные биржевые игроки во время торговли бинарными опционами предпочитают использовать среднесрочные и долгосрочные стратегии. Такой вариант позволяет снизить риски при значительных колебаниях цен в диапазоне (рыночный «шум»).

        Quotex

        Выбор новичками турбо-опционов для торговли через брокера Quotex связан еще и с тем, что такие контракты кажутся более понятными и не требующими долгого анализа, тогда как при открытии среднесрочных сделок быстрым анализом не обойтись. Между тем, существует простая в освоении стратегия, которую достаточно часто используют опытные трейдеры. К тому же все необходимые индикаторы для бинарных опционов, применяемые в этой системе, имеются по умолчанию на платформе брокера Quotex.

        Особенности стратегии Stochastic Average для Quotex

        Для торговли по указанной стратегии требуется установить 3 индикатора:

        1. Moving Average. Moving Average (они же Скользящие Средние) представляют собой плавную линию на графике и используется главным образом для понимания направления тренда. Расположение японских свечей выше линии SMA говорит о восходящем (бычьем) тренде. Когда свечи находятся под линией, – тренд медвежий (то есть нисходящий);
        2. Полосы Боллинджера. Данный индикатор изображается в виде трех плавных линий. С его помощью можно определить не только направление тренда, но и границы диапазона рыночных цен (ценовой канал). Bollinger Bands служит для вычисления момента покупки бинарного опциона. Вход в сделку следует совершать сразу после отскока цены от верхней или нижней границы диапазона;
        3. Stochastic Oscillator. Также популярный индикатор, который показывает перекупленность/перепроданность актива. Используется в стратегии Stochastic Average с целью дополнительного подтверждения сигнала, полученного от полос Боллинджера.

        график индикаторы Квотекс

        Установка и настройка индикаторов в Quotex

        Для совершения сделок с бинарными опционами на Quotex по данной стратегии нужно добавить следующие индикаторы на график с определенными настройками:

        1. Simple Moving Average: период «150»:

        индикатор Simple Moving Average период 150

        1. Bollinger Bands: период «20», отклонение «2»:

        индикатор Bollinger Bands период 20

        1. Stochastic Oscillator: период%k – «5», период%d – «3», отклонение – «3», уровни – «70» и «30», метод – SMA:

        индикатор Stochastic Oscillator метод SMA

        Рекомендуемый для торговли по стратегии Stochastic Average таймфрейм – H1, график – «японские свечи», экспирация – 4 свечи.

        Правила торговли по стратегии Stochastic Average для брокера Quotex

        Больших вопросов в ходе торговли на Quotex при выборе данной стратегии не должно возникнуть, если соблюдать три основных правила.

        Открывать сделку с покупкой опциона Call следует при отскоке цены от нижней линии Боллинджера, если при этом Moving Average указывает на бычий тренд (то есть линия находится ниже свечей), а сигнальная линия Стохастика покинула зону перепроданности, то есть находится выше уровня «30»:

        график Квотекс цена выше SMA

        Опционы Put следует покупать в противоположной ситуации. Такие сделки по бинарным опционам совершаются при нисходящем тренде, на который указывает линия SMA, при этом линия Stochastic Oscillator должна выйти из зоны перекупленности (то есть должна быть ниже уровня «70»), а цена совершать отскок от верхней границы полос Боллинджера:

        график Квотекс Стохастик ниже 70

        Экспирация в каждой сделке должна составлять минимум 2 часа, но как было сказано выше, лучше использовать 4 часа (4 свечи на графике Н1).

        Также не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

        Рекомендации при использовании данной стратегии

        Для того, чтобы получить прибыль, торгуя по стратегии Stochastic Average у брокера бинарных опционов Квотекс, следует использовать активы с высокой волатильностью, по которым открывается много контрактов. Не рекомендуется совершать сделку во время флэта, когда направление движения цены не выражено четко (боковой тренд).

        Также стоит обратить особое внимание на положение ломаной линии Стохастика и открывать ордер следует только тогда, когда она вышла из зоны перекупленности/перепроданности.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Артур
        За то какой экстрим!!!)))))
        11 января 2024
        Ответить
        Богдан
        Настройки есть - можно работать. Но я пока в турбоопционы не лезу.
        Трейдер БО, аналогично. не готов я пока к такому движу.
        29 ноября 2023
        Ответить
        tirant
        Говорите активы с высокой волатильностью? Это черева-то.
        24 ноября 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Настройки есть - можно работать. Но я пока в турбоопционы не лезу.
        23 ноября 2023
        Ответить
        Option Bull
        Все равно не могу до конца понять, для чего здесь нужен индикатор Стохастик? Не перегружает ли он лишний раз график?
        07 марта 2023
        Ответить
        Option Bull
        Очень много различных индикаторов, можно и запутаться глядя с первого взгляда. Стратегия по всей видимости явно не для новичков.
        07 марта 2023
        Ответить
        Сергей
        хорошие и тонкие настройки, можно под себя отрегулировать для комфортной и эффективной торговли. А стохастик он и в Африке стохастик
        03 июня 2022
        Ответить
        Артур Беглый
        люблю стохастик, а если его еще добавить разными настройками, то можно получить еще более точные сигналы. в quotex как раз использовать можно тоже несколько их
        а какие настройки брать?
        простые 9 3 3, потом 30 15 15 и 50 25 25. но там надо следить завсеми и плюс дивера отслеживать.
        23 марта 2021
        Ответить
        Карим
        люблю стохастик, а если его еще добавить разными настройками, то можно получить еще более точные сигналы. в quotex как раз использовать можно тоже несколько их
        а какие настройки брать?
        23 марта 2021
        Ответить
        Артур Беглый
        люблю стохастик, а если его еще добавить разными настройками, то можно получить еще более точные сигналы. в quotex как раз использовать можно тоже несколько их
        23 марта 2021
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!