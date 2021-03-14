Cтратегия для Quotex "Stochastic Average"

Безусловно, короткий срок экспирации опционов позволяет получить возможную прибыль гораздо быстрее, что кажется очень заманчивым для начинающих трейдеров. Однако опытные биржевые игроки во время торговли бинарными опционами предпочитают использовать среднесрочные и долгосрочные стратегии. Такой вариант позволяет снизить риски при значительных колебаниях цен в диапазоне (рыночный «шум»).

Выбор новичками турбо-опционов для торговли через брокера Quotex связан еще и с тем, что такие контракты кажутся более понятными и не требующими долгого анализа, тогда как при открытии среднесрочных сделок быстрым анализом не обойтись. Между тем, существует простая в освоении стратегия, которую достаточно часто используют опытные трейдеры. К тому же все необходимые индикаторы для бинарных опционов, применяемые в этой системе, имеются по умолчанию на платформе брокера Quotex.

Особенности стратегии Stochastic Average для Quotex

Для торговли по указанной стратегии требуется установить 3 индикатора:

Moving Average. Moving Average (они же Скользящие Средние) представляют собой плавную линию на графике и используется главным образом для понимания направления тренда. Расположение японских свечей выше линии SMA говорит о восходящем (бычьем) тренде. Когда свечи находятся под линией, – тренд медвежий (то есть нисходящий); Полосы Боллинджера. Данный индикатор изображается в виде трех плавных линий. С его помощью можно определить не только направление тренда, но и границы диапазона рыночных цен (ценовой канал). Bollinger Bands служит для вычисления момента покупки бинарного опциона. Вход в сделку следует совершать сразу после отскока цены от верхней или нижней границы диапазона; Stochastic Oscillator. Также популярный индикатор, который показывает перекупленность/перепроданность актива. Используется в стратегии Stochastic Average с целью дополнительного подтверждения сигнала, полученного от полос Боллинджера.

Установка и настройка индикаторов в Quotex

Для совершения сделок с бинарными опционами на Quotex по данной стратегии нужно добавить следующие индикаторы на график с определенными настройками:

Simple Moving Average: период «150»:

Bollinger Bands: период «20», отклонение «2»:

Stochastic Oscillator: период%k – «5», период%d – «3», отклонение – «3», уровни – «70» и «30», метод – SMA:

Рекомендуемый для торговли по стратегии Stochastic Average таймфрейм – H1, график – «японские свечи», экспирация – 4 свечи.

Правила торговли по стратегии Stochastic Average для брокера Quotex

Больших вопросов в ходе торговли на Quotex при выборе данной стратегии не должно возникнуть, если соблюдать три основных правила.

Открывать сделку с покупкой опциона Call следует при отскоке цены от нижней линии Боллинджера, если при этом Moving Average указывает на бычий тренд (то есть линия находится ниже свечей), а сигнальная линия Стохастика покинула зону перепроданности, то есть находится выше уровня «30»:

Опционы Put следует покупать в противоположной ситуации. Такие сделки по бинарным опционам совершаются при нисходящем тренде, на который указывает линия SMA, при этом линия Stochastic Oscillator должна выйти из зоны перекупленности (то есть должна быть ниже уровня «70»), а цена совершать отскок от верхней границы полос Боллинджера:

Экспирация в каждой сделке должна составлять минимум 2 часа, но как было сказано выше, лучше использовать 4 часа (4 свечи на графике Н1).

Также не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

Рекомендации при использовании данной стратегии

Для того, чтобы получить прибыль, торгуя по стратегии Stochastic Average у брокера бинарных опционов Квотекс, следует использовать активы с высокой волатильностью, по которым открывается много контрактов. Не рекомендуется совершать сделку во время флэта, когда направление движения цены не выражено четко (боковой тренд).

Также стоит обратить особое внимание на положение ломаной линии Стохастика и открывать ордер следует только тогда, когда она вышла из зоны перекупленности/перепроданности.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В QUOTEX

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Лучшие бонусы, промокоды, а также конкурсы для брокера Quotex ищите в наших соц. сетях: Группа в Telegram | Группа в Facebook.

