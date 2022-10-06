        Cтратегия для Quotex "Awesome MACD"

        Выбор стратегий для торговли бинарными опционами огромен, однако большая часть из них предполагает использование терминала MetaTrader 4. В условиях, когда анализ проводится на одной платформе, а трейдинг на другой, это может снижать эффективность торговли. Между тем, существует ряд действенных стратегий, для торговли по которым достаточно набора технических индикаторов, имеющихся у брокера Quotex. Одна из таких стратегий – Awesome MACD.

        Данная стратегия для брокера Quotex основана на использовании трех результативных индикаторов:

        1. Awesome Oscillator;
        2. MACD;
        3. Fractals.

        Универсальность данной стратегии позволяет применять ее при совершении сделок с любыми финансовыми активами, торгуемыми у брокера Квотекс. Более того, точно следуя правилам торговли и анализируя показания индикаторов в их совокупности, возможно свести риски к минимуму, что в перспективе поможет увеличить прибыль.

        Добавление индикаторов в Quotex

        Для добавления индикаторов на платформе Квотекс, в веб-терминале следует нажать на значок панели индикаторов:

        Квотекс значок панели индикаторов

        Затем выбрать индикаторы, необходимые для стратегии Awesome MACD. Но прежде, чем добавлять их на график, стоит отметить, что у каждого из них свой принцип работы и после выбора понадобится изменить исходные параметры настроек индикаторов MACD и Awesome Oscillator. Работа фракталов построена на использовании определенного числа японских свечей, поэтому его настройки изменить не получится.

        Первоначально следует разместить на графике в терминале индикатор MACD, задача которого помочь определить, в каком направлении движется цена. Следует уточнить, что обычно в MACD обращают внимание на преодоление нулевой линии гистограммой, однако в данной стратегии нужно отслеживать зеленую и красную сигнальные линии. Сами столбики можно использовать для определения тренда, и пересечение столбиками гистограммы нулевого уровня вверх говорит о восходящем тренде, а если гистограмма находится под нулевым уровнем – тренд идет вниз.

        Значения MACD, которые необходимо установить: быстрый период – «34», медленный период – «89», период сигнала – «9»:

        индикатор MACD

        Вторым следует добавить индикатор АО, его стандартные значения «5» и «34»:

        индикатор АО

        Настройки можно не менять, поскольку предустановленные параметры дают хорошие результаты.

        Данный индикатор (AO) применяется в стратегии Awesome MACD для определения момента покупки опционов, однако, чтобы получить точные сигналы, следует использовать ряд паттернов, которые относятся именно к индикатору AO:

        1. Пересечение нулевой (средней) линии;
        2. «Блюдце».

        С первым паттерном все предельно понятно – это пересечение столбиками Awesome Oscillator нулевого уровня.

        Паттерн «Блюдце» посложнее. Он формируется тремя столбцами, которые на гистограмме, и для опционов Call выглядит вот так:

        сигнальный столбик

        А для опционов Put вот так:

        сигнальный столбик перевёрнутый

        На изображениях наглядно показано, что столбец, обозначенный цифрой «1», выше столбца «2», а самый высокий – столбец «3», он и сигнализирует о покупке опциона. При формировании подобной комбинации нужно входить в сделку.

        Опционы Call и Put по паттерну «Блюдце» приобретают в зависимости от положения индикатора AO относительно линии «0». Покупка Call совершается, если сигнальные столбики выше линии, и покупка Put, если ниже линии.

        В последнюю очередь нужно установить Фракталы, с помощью которых можно отследить выход цены за пределы диапазона, что также является сигналом к покупке опциона, однако применять их следует только после формирования паттернов на AO.

        Индикатор Fractals отображается в виде стрелочек над/под свечами. Он не нуждается в настройках, поэтому достаточно просто разместить фракталы на графике.

        Примеры торговли в Quotex по стратегии Awesome MACD

        Совершение финансовых операций на Квотекс по указанной стратегии происходит после того, как все индикаторы одновременно подадут необходимые сигналы, и для опционов Call нужно, чтобы:

        1. Столбики MACD располагались выше зеленой и красной линий.
        2. AO сформировал паттерн «Блюдце» выше нулевой линии, или чтобы его столбики пересекли нулевую линию вверх.
        3. Цена актива пробила предшествующий фрактал вверх.

        Для опцционов Put нужно, чтобы: 

        1. Столбики MACD располагались ниже зеленой и красной линий.
        2. AO сформировал паттерн «Блюдце» ниже нулевой линии, или чтобы его столбики пересекли нулевую линию вниз.
        3. Цена актива пробила предшествующий фрактал вниз.

        Стратегия Awesome MACD результативна при работе на любых таймфреймах, но экспирация не должна превышать 3 свечей.

        Необходимо заметить, что техническую комбинацию «Блюдце» индикатора Awesome Oscillator лучше применять только опытным биржевым игрокам, поскольку формируется она достаточно часто, однако не во всех случаях является истинной. Поэтому начинающим трейдерам стоит ориентироваться только на пересечение средней линии («0»).

        Вход в сделку с покупкой опциона Call выглядит вот так:

        вход в сделку Квотекс

        Как можно увидеть, при пересечении «0» индикаторами необходимо дожидаться, чтобы была пробита граница последнего фрактала, который был до пересечения.

        Покупка опционов Put аналогична, но здесь действуют обратные правила:

        Квотекс покупка опционов Put

        Примите во внимание, что иногда цена может пересекать фракталы раньше времени и это означает, что не обязательно ждать следующего фрактала, а можно покупать опцион, если на это указывают остальные сигналы.

        Не стоит забывать, что если вы получили убыток по сигналам стратегии Awesome MACD, то всегда можно воспользоваться промокодом на отмену убыточной сделки в Quotex на $10.

        Заключение

        Стратегия Awesome MACD примечательна не только тем, что ее можно применять в терминале брокера Quotex. Эта стратегия в принципе универсальна и имеет несложные торговые правила, поэтому может использоваться начинающими трейдерами при совершении операций с бинарными опционами.

        Артур
        Артур
        С фракталами у меня тяжело.
        tirant, согласен. Мне тоже с ними невезёт.
        Богдан, там нет ничего сложного.
        Артур, Возможно, но у меня достаточно инструментов для работы.
        Богдан, Запас карман не тянет.
        02 февраля 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        С фракталами у меня тяжело.
        tirant, согласен. Мне тоже с ними невезёт.
        Богдан, там нет ничего сложного.
        Артур, Возможно, но у меня достаточно инструментов для работы.
        10 января 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        С фракталами у меня тяжело.
        tirant, согласен. Мне тоже с ними невезёт.
        Богдан, там нет ничего сложного.
        Артур, возможно, но нужно по любому тестить.
        tirant, Попробуйте и убедитесь что это просто. В определенной степени.)))
        09 января 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        С фракталами у меня тяжело.
        tirant, согласен. Мне тоже с ними невезёт.
        Богдан, там нет ничего сложного.
        Артур, возможно, но нужно по любому тестить.
        11 декабря 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        С фракталами у меня тяжело.
        tirant, согласен. Мне тоже с ними невезёт.
        Богдан, там нет ничего сложного.
        05 декабря 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        С фракталами у меня тяжело.
        tirant, согласен. Мне тоже с ними невезёт.
        04 декабря 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Хорошо что она универсальна.
        tirant
        tirant
        С фракталами у меня тяжело.
        Руслан
        Руслан
        Хорошее сочетание индикаторов, хотя мне кажеться, стратегию можно дополнить. Например, можно добавить линии Боллинджера или любой другой индикатор, где есть уровни.
        Option Bull, для чего он здесь нужен? Чтобы просто добавить? Я не понимаю этой мании натыкать как можно больше индюков. В этой стратегии нет особой нужды в отслеживании колебания цен.
        Option Bull
        Option Bull
        Хорошее сочетание индикаторов, хотя мне кажеться, стратегию можно дополнить. Например, можно добавить линии Боллинджера или любой другой индикатор, где есть уровни.
        Option Bull
        Option Bull
        Не знаю, рабочая это стратегия или нет, ещё не пробовал, но то, что она основана на использовании индикатора Awesome Oscillator внушает большое доверие. Awesome Oscillator входит в так называемый золотой фонд индикаторов. Это осциллятор, эффективность которого доказана десятками лет практики. Так что буду тестировать. Спасибо
        Михаил, ну вот и Макди тоже считается далеко не самой последней стратегией))
        Михаил
        Михаил
        Не знаю, рабочая это стратегия или нет, ещё не пробовал, но то, что она основана на использовании индикатора Awesome Oscillator внушает большое доверие. Awesome Oscillator входит в так называемый золотой фонд индикаторов. Это осциллятор, эффективность которого доказана десятками лет практики. Так что буду тестировать. Спасибо
        Ольга
        Спасибо за стратегию для quotex, попробую, но хотя и с мт4 тоже норм получается анализировать рынок
        Толик
        Толик
        Спасибо за стратегию для quotex, попробую, но хотя и с мт4 тоже норм получается анализировать рынок
        я вообще торгую по уровням без индикаторов, не понимаю в чем прикол этих стратегий для брокера quotex
        прикол в том, что новички будут сразу торговать там по индюкам прямо на квотексе и не парица ниочем
        23 марта 2021
        Ответить
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        Спасибо за стратегию для quotex, попробую, но хотя и с мт4 тоже норм получается анализировать рынок
        я вообще торгую по уровням без индикаторов, не понимаю в чем прикол этих стратегий для брокера quotex
        23 марта 2021
        Ответить
        Ваня Пермаков
        Ваня Пермаков
        Спасибо за стратегию для quotex, попробую, но хотя и с мт4 тоже норм получается анализировать рынок
