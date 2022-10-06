Стратегия для Quotex "BB RSI Strength"

При разработке нового подхода к трейдингу, который обеспечивает надежные и эффективные сигналы, многие трейдеры нередко объединяют между собой Bollinger Bands и индекс относительной силы. Такое сочетание результативно в трейдинге турбо-опционами. Этот вариант торговли считается очень рискованным, но приносящим большую прибыль за короткий срок. Используя торговую стратегию Quotex в трейдинге, можно точно угадывать направление тренда. А это главная задача трейдеров, работающих с бинарными опционами.

Как правильно настроить технические инструменты

Основу турбо-опционов должны составлять высоко волатильные активы. К числу последних относятся криптовалюты и валютные пары. Открывать сделки при использовании обоих «помощников» трейдера следует при 60-секундном таймфрейме на свечном графике.

Первый инструмент рекомендуется установить с периодом 20 и отклонением 2. При этом настройка второго требует большей точности. По умолчанию период в этом случае равен 14. Но такой вариант подходит для ситуаций, когда пользователь выставляет ордера со сроком исполнения от нескольких часов до 3-5 дней. Если ведутся операции с турбо-опционами, то необходимо изменить указанный параметр, установив на 7. Также следует выбрать другие уровни перекупленности и перепроданности. Если в торговле по стратегиям Quotex для трейдинга используются значения по умолчанию (30 и 70), то увеличивается вероятность возникновения рыночных «шумов» и ложных сигналов:

Как покупать быстрые цифровые контракты через Quotex

Применяя описываемый вариант торговых сделок, нужно помнить о том, что технические инструменты нередко дают ложные сигналы. Поэтому встроенные функции нельзя использовать в одиночку. Более результативные сигналы дает сочетание указанных индикаторов.

При проведении торговых операций в рамках выбранного метода рекомендуется следовать двум правилам. Покупать бинарные опционы Call нужно, если наблюдается следующая ситуация:

индекс относительной силы перешагнул за пределы уровня перепроданности;

график Bollinger пробил нижний уровень.

Покупать опционы Put следует при обратной ситуации. То есть графическое отображение указанных индикаторов должно соответственно выйти из интервала перекупленности и пробить верхний уровень:

Сроки экспирации в рамках такой Квотекс стратегии составляет от 2 до 4 минут. Принцип торговли в рамках данной стратегии прост, но эффективен. Говоря в общем, торговля ведется при повышенной волатильности, что можно видеть благодаря полосам Болинджера. То есть когда цена выходит за границы этого индикатора, это дает нам сигнал того, что с высокой вероятностью цена вернется в канал, так как именно в канале она проводит более 80% своего времени.

