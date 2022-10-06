        Вся правда о брокере Quotex
        Стратегии для Quotex
        Стратегия BB RSI Strength

        Стратегия для Quotex "BB RSI Strength"

        При разработке нового подхода к трейдингу, который обеспечивает надежные и эффективные сигналы, многие трейдеры нередко объединяют между собой Bollinger Bands и индекс относительной силы. Такое сочетание результативно в трейдинге турбо-опционами. Этот вариант торговли считается очень рискованным, но приносящим большую прибыль за короткий срок. Используя торговую стратегию Quotex в трейдинге, можно точно угадывать направление тренда. А это главная задача трейдеров, работающих с бинарными опционами.

        Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

        Как правильно настроить технические инструменты

        Основу турбо-опционов должны составлять высоко волатильные активы. К числу последних относятся криптовалюты и валютные пары. Открывать сделки при использовании обоих «помощников» трейдера следует при 60-секундном таймфрейме на свечном графике.

        Первый инструмент рекомендуется установить с периодом 20 и отклонением 2. При этом настройка второго требует большей точности. По умолчанию период в этом случае равен 14. Но такой вариант подходит для ситуаций, когда пользователь выставляет ордера со сроком исполнения от нескольких часов до 3-5 дней. Если ведутся операции с турбо-опционами, то необходимо изменить указанный параметр, установив на 7. Также следует выбрать другие уровни перекупленности и перепроданности. Если в торговле по стратегиям Quotex для трейдинга используются значения по умолчанию (30 и 70), то увеличивается вероятность возникновения рыночных «шумов» и ложных сигналов:

        Стратегия BB RSI Strength

        Как покупать быстрые цифровые контракты через Quotex

        Применяя описываемый вариант торговых сделок, нужно помнить о том, что технические инструменты нередко дают ложные сигналы. Поэтому встроенные функции нельзя использовать в одиночку. Более результативные сигналы дает сочетание указанных индикаторов.

        При проведении торговых операций в рамках выбранного метода рекомендуется следовать двум правилам. Покупать бинарные опционы Call нужно, если наблюдается следующая ситуация:

        • индекс относительной силы перешагнул за пределы уровня перепроданности;
        • график Bollinger пробил нижний уровень.

        опцион колл

        Покупать опционы Put следует при обратной ситуации. То есть графическое отображение указанных индикаторов должно соответственно выйти из интервала перекупленности и пробить верхний уровень:

        опцион пут

        Сроки экспирации в рамках такой Квотекс стратегии составляет от 2 до 4 минут. Принцип торговли в рамках данной стратегии прост, но эффективен. Говоря в общем, торговля ведется при повышенной волатильности, что можно видеть благодаря полосам Болинджера. То есть когда цена выходит за границы этого индикатора, это дает нам сигнал того, что с высокой вероятностью цена вернется в канал, так как именно в канале она проводит более 80% своего времени.

        Комментарии

        Артур
        это тоже для турбоопционов?
        tirant, Судя по всем да.
        21 ноября 2023
        tirant
        это тоже для турбоопционов?
        20 ноября 2023
        Option Bull
        очень интересует винрейт этой стратегии, хотя бы приблизительно, а то заметил, что обычно этот параметр не указывается в статьях, приходится заморачиваться и тратить время на самостоятельную проверку почти каждой стратегии
        20 марта 2023
        Руслан
        Очень простой и при этом весьма эффективная стартегия. Освоить его может каждый, даже совсем новичок. А полосы Боллинджера даже сами по себе очень неплохой инструмент)
        20 марта 2023
        Руслан
        Данная стратегия работает только при высокой волатильности? Для низковолатильных пар вообще не подойдет?
        Рустам, ну да, для высоковолатильных активов чаще всего возникают сигналы на покупку/продажу опциона, а это необходимое условие при торговле на турбо-опционах.
        20 марта 2023
        Алина
        Какие еще есть стратегии для Quotex? Брокер вроде бы надежный, хотелось бы протестировать пока на демо-счете.
        07 октября 2022
        Рустам
        Данная стратегия работает только при высокой волатильности? Для низковолатильных пар вообще не подойдет?
        06 октября 2022
        Михаил Петров
        у вас чтобы все стратегии quotex на болиджере?? или вы других индюков не знаете??
        а на чем их делать, на параболике или машках. это самый универсальный индикатор для бинарных опционов на платформе брокера quotex
        17 декабря 2021
        Кирилл
        как понять что цена точно развернется? она если вышла за пределы канала, не факт что сразу пойдет в обратном направлении...
        17 декабря 2021
        Илья
        у вас чтобы все стратегии quotex на болиджере?? или вы других индюков не знаете??
        17 декабря 2021
