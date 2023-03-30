Стратегия для Quotex "Секретный Грааль"

Торговая стратегия “Секретный Грааль Quotex” для бинарных опционов показывает хорошие результаты на платформе Quotex благодаря показателям всего двух индикаторов, доступных в торговом терминале этого брокера. Система основана на показателях осциллятора Schaff Trend Cycles и полосах Боллинджера.

Простые правила стратегии позволяют даже абсолютным новичкам использовать ее безошибочно, а опытные трейдеры смогут повысить в разы эффективность сигналов добавив еще один фильтр к показаниям стандартных индикаторов. Об этом нюансе мы тоже обязательно расскажем в обзоре.

Ранее мы уже рассматривали торговую стратегию для Quotex с использованием полос Боллинджера, но в отличие от описанной ранее “Stochastic Average”, “Секретный Грааль Quotex” может использоваться на коротких таймфреймах, включая M1 и для торговли бинарными опционами с малой экспирацией.

Перед началом покупки опционов не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10.

Описание и настройка индикаторов на платформе Quotex

Осциллятор Schaff Trend Cycle, который используется в стратегии для бинарных опционов “Секретный Грааль Quotex”, дает информацию о направлении тренда. В основе его работы лежит предположение, что рыночные тренды ускоряются и замедляются согласно определенным циклам.

Как и у популярного осциллятора MACD, формула Schaff Trend Cycle основана на экспоненциальных скользящих средних. Тем не менее, он более быстро реагирует на изменения цены и способен давать торговые сигналы раньше, благодаря тому, что кроме скользящих средних в нем настраивается общий период.

Для совершения сделок по торговой стратегии “Секретный Грааль Quotex” прежде всего потребуется добавить на экран осциллятор Schaff Trend Cycle и указать параметр Length 12, Fast Length 21, а остальные настройки оставить без изменений:

Второй индикатор Bollinger Bands применяется в торговле бинарными опционами для определения зон перекупленности или перепроданности. Его следует добавить на график платформы Quotex, не изменяя базовых настроек, которые достаточно чувствительны для применения в стратегии “Секретный Грааль Quotex”:

Когда цена касается зеленой линии Боллинджера или уходит выше нее, она находится в зоне перекупленности. И наоборот, если цена коснулась красной линии или ушла ниже нее – в зоне перепроданности.

Правила торговли по системе “Секретный Грааль Quotex” для бинарных опционов

Логика системы “Секретный Грааль Quotex” состоит в том, что основной тренд, а следовательно, и направление сделки, мы будем определять по одному индикатору, а по второму – находить оптимальную точку входа на локальном откате цены.

По показателям индикатора Schaff Trend Cycle даже абсолютный новичок в торговле бинарными опционами сможет определить направление тренда. Осциллятор, находясь в зоне выше 0.75, будучи окрашенным в зеленый цвет будет сигнализировать нам о благоприятных условиях для покупок Call опционов. Опционы Put следует приобретать, когда линия осциллятора окрасится в красный цвет, а сама она будет находится в зоне ниже 0.25.

Для нахождения оптимальных точек входа в стратегии “Секретный Грааль Quotex” используются полосы Боллинджера. Они будут идентифицировать окончание локального отката цены против основного тренда. Если цена сверху подошла вплотную к нижней красной линии, значит цена находится в зоне перепроданности, а потенциал отката вниз уже истощен. Это хороший момент для покупки Call опциона. Для покупок Put опциона следует ожидать подхода цены снизу к верхней, зеленой линии Боллинджера.

В стратегии “Секретный Грааль Quotex” нужно следовать всего двум правилам.

Для покупки Call опциона нам нужно чтобы:

Осциллятор Schaff Trend Cycle находился в зоне выше 0.75, а его линия была окрашена в зеленый. Цена коснулась красной линии Боллинджера.

При касании нижней красной линии Боллинджера можно покупать Call опцион с экспирацией в одну свечу.

Для покупки Put опциона требуется дождаться следующих условий:

Осциллятор Schaff Trend Cycle находился в зоне ниже 0.25, а его линия была окрашена в красный. Цена коснулась зеленой линии Боллинджера.

Соблюдение этих двух условий является сигналом для покупки Put опциона.

Преимуществом стратегии “Секретный Грааль Quotex” является то, что она дает достаточное для успешной торговли бинарными опционами количество прибыльных сигналов даже без отслеживания направления тренда по графику. Тем не менее, опытные пользователи могут еще больше повысить качество торговли по этой стратегии, если будут отсекать те торговые сигналы, которые на их взгляд противоречат тренду со старших таймфреймов.

Заключение

“Секретный Грааль Quotex” – это одна из лучших торговых систем для бинарных опционов с короткой экспирацией под платформу Quotex. Тем не менее мы рекомендуем самостоятельно тестировать стратегию на демо-счету перед тем, как торговать на реальные деньги.

Не забывайте, что соблюдение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента всегда благоприятно влияет на состояние вашего торгового баланса. Желаем вам успешных торгов!

