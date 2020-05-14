    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Binarium
        /
        Стратегии для брокера Binarium
        /
        Стратегия Семь свечей

        Стратегия для Binarium "Семь свечей"

        Японские свечные паттерны уже несколько лет помогают трейдерам бинарных опционов анализировать рынок и совершать прибыльные сделки. Среди множества моделей стратегия для Binarium «Семь свечей» выделяется своей практичностью, так как позволяет определять разворот рынка и находить оптимальные моменты для входа в сделку даже на младших таймфреймах. Именно поэтому данный инструмент пользуется популярностью у трейдеров, которые ценят точные торговые сигналы.

        В этой статье разберем, как применять стратегию «Семь свечей» на платформе Binarium, а также рассмотрим логику формирования модели из семи свечей и правила открытия сделок. Если вы еще не зарегистрированы на Binarium, сейчас подходящий момент сделать это и протестировать стратегию на практике, чтобы лично убедиться в ее эффективности.

        Содержание:

        график Семь свечей

        В чем преимущество стратегии “Семь свечей”?

        Стратегия «Семь свечей» выделяется своей простотой. Не нужно погружаться в сложные теории или разбираться в рыночных концепциях вроде волновой теории Эллиотта или Доу. Достаточно научиться определять на графике последовательность из семи японских свечей. Сделки по этой системе рекомендуется открывать на часовом таймфрейме. Эффективность стратегии связана с продолжительными сроками экспирации, а рыночный шум, как правило, игнорируется.

        Паттерн «Семь свечей» отражает завершение рыночной коррекции и помогает трейдеру обоснованно принять решение открыть сделку в противоположном направлении по ходу нового тренда. Эта торговая стратегия особенно хорошо работает на платформе Binarium благодаря инструментам технического анализа и широкому выбору активов.

        Как применять стратегию “Семь свечей” на Бинариум

        Торговать по этой стратегии рекомендуется с 22:00 до 11:00 по GMT. В этом интервале формируется 13 часовых свечей, которые необходимо разделить на зеленые (восходящие) и красные (нисходящие). Согласно правилам системы, сделку следует открывать в направлении, противоположном тому, в котором закрывается большинство свечей. Рассмотрим пример: если большая часть свечей красная, необходимо покупать опцион Call.

        При этом для открытия сделки важно, чтобы не менее семи свечей закрылись в одну сторону. Затем в течение следующих четырех часов нужно дождаться появления очередной красной часовой свечи. Как только она закроется, следует открыть в терминале брокера Binarium опцион Call.

        сигнал на покупку опциона call

        В обратной ситуации следует покупать опцион Put. В этом случае необходимо дождаться появления в указанном интервале не менее семи зеленых свечей, а затем еще одной свечи того же цвета в течение следующих четырех часов. После её закрытия можно открывать опцион Put.

        сигнал на покупку опциона put

        Опытные трейдеры применяют эту стратегию для покупки опционов со сроком экспирации от одного до трёх часов. В одну сделку рекомендуется инвестировать не более 2% от депозита.

        Заключение

        Стратегия для Binarium «Семь свечей» способна реально повысить точность ваших сделок на бинарных опционах. Из этой статьи вы узнали, как формируется паттерн и по каким правилам следует открывать сделки. Теперь осталось лишь применить эти знания на практике. Платформа Binarium предоставляет всё необходимое для комфортной торговли: удобные графики, широкий выбор активов и быструю службу поддержки. Зарегистрируйтесь на Binarium прямо сейчас, протестируйте стратегию «Семь свечей» на демо-счете и убедитесь сами, насколько этот подход способен улучшить ваши результаты.

        binarium

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Артур
        Артур
        Терпение нужно ну прямо ангельское.
        22 декабря 2023
        Ответить
        Генчик
        Генчик
        Не уверен, что будет работать 7 свечей, лучше использовать стратегию 3 свечи тогда уже...
        14 мая 2020
        Ответить
        Ким Чен
        Не уверен, что будет работать 7 свечей, лучше использовать стратегию 3 свечи тогда уже...
        Если по тренду торговать, то будет работать. А против движения будут лоссы конечно.
        14 мая 2020
        Ответить
        Ангелина
        Ангелина
        Мне тоже больше по нраву стратегия на 3 свечи, она как-то проще, чем 7 свечей ждать))
        14 мая 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!