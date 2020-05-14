Японские свечные паттерны уже несколько лет помогают трейдерам бинарных опционов анализировать рынок и совершать прибыльные сделки. Среди множества моделей стратегия для Binarium «Семь свечей» выделяется своей практичностью, так как позволяет определять разворот рынка и находить оптимальные моменты для входа в сделку даже на младших таймфреймах. Именно поэтому данный инструмент пользуется популярностью у трейдеров, которые ценят точные торговые сигналы.

В этой статье разберем, как применять стратегию «Семь свечей» на платформе Binarium, а также рассмотрим логику формирования модели из семи свечей и правила открытия сделок. Если вы еще не зарегистрированы на Binarium, сейчас подходящий момент сделать это и протестировать стратегию на практике, чтобы лично убедиться в ее эффективности.

В чем преимущество стратегии “Семь свечей”?

Стратегия «Семь свечей» выделяется своей простотой. Не нужно погружаться в сложные теории или разбираться в рыночных концепциях вроде волновой теории Эллиотта или Доу. Достаточно научиться определять на графике последовательность из семи японских свечей. Сделки по этой системе рекомендуется открывать на часовом таймфрейме. Эффективность стратегии связана с продолжительными сроками экспирации, а рыночный шум, как правило, игнорируется.

Паттерн «Семь свечей» отражает завершение рыночной коррекции и помогает трейдеру обоснованно принять решение открыть сделку в противоположном направлении по ходу нового тренда. Эта торговая стратегия особенно хорошо работает на платформе Binarium благодаря инструментам технического анализа и широкому выбору активов.

Как применять стратегию “Семь свечей” на Бинариум

Торговать по этой стратегии рекомендуется с 22:00 до 11:00 по GMT. В этом интервале формируется 13 часовых свечей, которые необходимо разделить на зеленые (восходящие) и красные (нисходящие). Согласно правилам системы, сделку следует открывать в направлении, противоположном тому, в котором закрывается большинство свечей. Рассмотрим пример: если большая часть свечей красная, необходимо покупать опцион Call.

При этом для открытия сделки важно, чтобы не менее семи свечей закрылись в одну сторону. Затем в течение следующих четырех часов нужно дождаться появления очередной красной часовой свечи. Как только она закроется, следует открыть в терминале брокера Binarium опцион Call.

В обратной ситуации следует покупать опцион Put. В этом случае необходимо дождаться появления в указанном интервале не менее семи зеленых свечей, а затем еще одной свечи того же цвета в течение следующих четырех часов. После её закрытия можно открывать опцион Put.

Опытные трейдеры применяют эту стратегию для покупки опционов со сроком экспирации от одного до трёх часов. В одну сделку рекомендуется инвестировать не более 2% от депозита.

Заключение

Стратегия для Binarium «Семь свечей» способна реально повысить точность ваших сделок на бинарных опционах. Из этой статьи вы узнали, как формируется паттерн и по каким правилам следует открывать сделки. Теперь осталось лишь применить эти знания на практике. Платформа Binarium предоставляет всё необходимое для комфортной торговли: удобные графики, широкий выбор активов и быструю службу поддержки. Зарегистрируйтесь на Binarium прямо сейчас, протестируйте стратегию «Семь свечей» на демо-счете и убедитесь сами, насколько этот подход способен улучшить ваши результаты.

