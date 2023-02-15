Теория Доу в бинарных опционах

Теория Доу (Dow Theory) описывает движение цены акций (ценных бумаг) в рамках выбранного периода времени. Она появилась в 1900-1902 года и названа в честь Чарльза Доу, первого редактора журнала The Wall Street Journal. Автор не смог завершить свою работу, так как умер в 1902 году, но в дальнейшем Роберт Ри, Джордж Шефер и Ульям Гамильтон завершили ее, назвав в честь Чарльза Доу.

Суть теории Доу (в том числе для бинарных опционов)

На данной теории базируется весь технический анализ. В ее основе лежат 6 постулатов, на которые опирается большинство трейдеров при принятии решений и составлении прогнозов:

Есть три типа трендов, каждый из которых характеризуется своими особенностями. Все первичные тренды делятся на 3 фазы тренда. Рынок всегда реагирует на новостные события и имеет память. Все биржевые индексы должны согласовываться между собой и подтверждать поведение друг друга. Текущий тренд должен подтверждаться объемами проводимых торгов. Тренд завершается только при условии появления однозначного сигнала о его прекращении.

Каждый из описанных постулатов играет важное значение в трейдинге.

Чарльз Доу: краткая история жизни

Чарльз Доу известен людям, которые занимаются финансами, не только как основатель рассматриваемой теории, но и в качестве первого редактора известного журнала The Wall Street Journal. Также этот человек был одним из основателей компании Dow Jones and Company. То есть деятельность Доу всегда была посвящена миру финансов и событий, которые происходят вокруг них.

Чарльз Доу жил с 1851 по 1902 годы. Первый заработок он получил как репортер в новостном бюро, которое базировалось на Wall Street. Благодаря этому Доу смог познакомиться с Эдвардом Джонсом, с которым в 1882 году основал свою компанию. Dow Jones and Company в первое время специализировалась на публикации новостных буклетов, которые освещали мировые события в области финансов и торговли, но спустя 2 года партнеры запустили в производство The Wall Street Journal.

Репортерская и редакторская работа позволила Доу глубоко погрузиться в мир финансов. Он постоянно общался с крупными промышленниками и банкирами, что создало определенную почву для создания работы, которая в будущем получила название ­­— теория Доу. Общаясь с представителями финансового мира, Чарльз Доу смог выявить определенные закономерности. В частности, ему удалось понять, как события, которые произошли в прошлом, оказывают влияние на текущие цены.

В 1893 году Чарльз Доу пришел к пониманию того, что необходимо создать некий индикатор, который поможет отслеживать активность рынка. Его появление на тот момент было актуальным. В конце 19-го века в США наблюдался резкий рост спекулятивных операций на рынке, так как тогда часто происходили слияния различных компаний. В результате Чарльз Доу разработал новый индекс, получивший название «Промышленный индекс Доу-Джонса». Рассчитывался он как усредненная цена 12-и компаний (сегодня он учитывает 30 крупнейших американских компаний).

Также в тот период Чарльз Доу пришел к пониманию, что все цены имеют «память». То есть в них закладываются некоторые события, происходившие в прошлом. Но завершить данную теорию Доу не смог. Этот вопрос решили другие специалисты после смерти редактора.

Что такое «память» цены

Согласно теории Доу, все события, которые происходят в мире, обязательно отражаются на цене активов. Причем это касается информации не только из прошлого и настоящего, но и из будущего. Последнее можно объяснить следующим: инвесторы в ожидании благоприятного события (выплаты крупных дивидендов) скупают акции. В результате актив дорожает. То есть в его цену закладывается ситуация, которая еще не наступила.

По мнению Доу, в «памяти» хранится множество событий. Это могут быть:

эмоциональное настроение рынка и отдельных участников;

поглощение или выделение компаний;

мировые и локальные экономические кризисы;

инновации (любые, включая научные, технологические и так далее);

выход на рынок новых товаров и другое.

Исследуя историю торговых активов в бинарных опционах, согласно данной теории, можно выявить события, которые оказали непосредственное влияние на формировании цены отдельного актива. Ярким примером, подтверждающим это правило, является ежегодная презентация компании Apple, в рамках которой та показывает новые продукты. Сразу после проведения мероприятия цены акций американского IT-гиганта растут. Это обусловлено как минимум двумя причинами. Во-первых, инвесторы уверены, что представленные продукты будут продаваться. Во-вторых, они экстраполируют свои прогнозы на прошлое, доказывающее верность сделанного прогноза. Предыдущие продукты Apple также хорошо продавались. Кроме того, составленный прогноз показывает вероятностное будущее. Все 3 фактора учитываются в стоимости актива.

Все события, которые непосредственно касаются определенной акции, валютной пары, криптовалюты (новости, история успеха/неудачи товаров и так далее), закладываются в цене. Благодаря этому инвесторы могут просмотреть графики поведения актива в прошлом и составить примерный прогноз его поведения в ближайшем будущем при возникновении схожих событий.

Именно поэтому, согласно рассматриваемой теории, цена имеет «память». Трейдеры бинарных опционов при составлении прогнозов стараются учитывать данные обстоятельства. В настоящий момент для проведения подобного анализа трейдеры применяют множество разных технических инструментов (индикаторы и стратегии). При помощи них удается выявить закономерности в движении цен. Благодаря этому трейдерам бинарных опционов удается находить оптимальные моменты для покупки и продажи активов. Более того, указанные инструменты, отслеживающие закономерности в движении цен, можно использовать для внутридневного трейдинга бинарными опционами.

Чарльз Доу использовал свое открытие для анализа рынка в целом. То есть он отслеживал изменение стоимости только крупных компаний, оценивая их влияние на цены. В результате для упрощения данного процесса был создан промышленный индекс Доу-Джонса. Данный инструмент позволяет определить настроение рынка. Например, если индекс растет, то это говорит о «бычьем» тренде. В подобных ситуациях инвесторы активно скупают активы разных предприятий (не только тех, которые учитывает данный индекс). Кроме того, теория Доу применяется для оценки финансового состояния компаний, так как она учитывает некоторые закономерности в его формировании.

Виды трендов по теории Доу

Тренд — это, согласно общему определению, устойчивое движение цен в одну сторону. Согласно теории Доу, рынок всегда изменяется волнообразно. То есть цены могут выходить за пределы тренда, но они всегда возвращаются обратно. Теория описывает, что для восходящего тренда необходимо образование более высоких максимумов и минимумов, а для нисходящего образования более низких максимумов и минимумов. Ниже на графике можно видеть пример восходящего тренда:

На следующем изображении показан нисходящий тренд:

В теории Доу описаны 3 вида трендов:

основной, который длится более одного года;

второстепенный, длящийся от трех недель до трех месяцев;

незначительный, который заканчивается в течение трех недель.

Каждый тренд помогает трейдерам составлять долгосрочные и другие прогнозы. Благодаря этому теория Доу в бинарных опционах отличается высокой эффективностью.

Основной тренд

Данный вид тренда отражает движение цены в одном направлении (в этот период, как следует из теории, возможны определенные коррекции) в течение года и более. Для его отслеживания применяются графики с таймфреймом от одной недели до месяца. Выявить данный вид тренда достаточно просто. Для этого нужно провести по минимумам или максимам линию на графике.

На приведенном изображение показан нисходящий тренд по паре EUR/USD. Такое движение цены будет держаться, пока не наступят события, которые приведут к повышению цен. В этом случае на графике новые максимумы и минимумы будут выше предыдущих.

Второстепенный тренд

Второстепенный тренд может отличаться направлением от основного. То есть основной тренд может быть направлен вниз, а второстепенный вверх:

Согласно теории Доу, в бинарных опционах при прогнозировании важно учитывать, что подобные откаты нередко составляют существенную часть. То есть второстепенный тренд может отклоняться от направления основного в 30-60% случаев.

Незначительный тренд

Теория Доу в бинарных опционах, как и при работе со стандартными активами, ограничивает срок действия незначительного тренда тремя неделями. В данном случае также возможны колебания цен, идущих противоположно основному направлению. Однако это проявляется по отношению к второстепенному тренду:

Для незначительного тренда характерна максимальная волатильность в сравнении с основным и второстепенным.

Применение теории Доу в торговле бинарными опционами

Несмотря на то, что торговля бинарными опционами ведется преимущественно на коротких таймфреймах, а теория Доу о трех трендах предполагает использование более продолжительных временных интервалов, ее все равно можно применять в трейдинге цифровыми контрактами. Правда стоит понимать, что использование этой теории в бинарных опционах не позволит быстро получать прибыль, так как сделки будут проводиться редко. Поэтому описанные принципы больше подходят для долгосрочного трейдинга.

Также при помощи теории можно определять тренд и использовать его в бинарных опционах. Для этого рекомендуется проводить анализ рынка по трем трендам:

основной — выставить месячный таймфрейм;

второстепенный — дневной;

незначительный — часовой.

При внутричасовой торговле бинарными опционами графики настраиваются иначе:

основной тренд выявляется на таймфрейме в 1 день;

второстепенный — 1 час;

незначительный — 5-15 минут.

Используя описанные принципы, можно постоянно определять текущее направление движения цены и составлять примерные прогнозы по поводу того, в какую сторону может развернуться тренд за заданный временной интервал.

Три фазы тренда

Каждый тренд, согласно рассматриваемой теории, переживает 3 фазы:

накопление;

участие;

реализация.

Каждая из приведенных фаз легко выявляется на графике.

Данная теория Доу в бинарных опционах работает на любом рынке, будь то акции, облигации, валютные пары, криптовалюты, индексы и так далее. Поэтому трейдеры могут использовать ее при торговле у любого брокера бинарных опционов.

Фаза накопления

Первая фаза тренда предусматривает следующие условия:

рынок отреагировал на все негативные новости, способные оказать влияние на цены;

восходящий тренд еще не сформировался.

На графике эта фаза выглядит как боковое движение (флэт) без резких колебаний. Эта фаза позволяет приобретать активы по максимально низкой цене в отдельно взятом временном интервале. Как только появляется активный приток капитала на рынок, это приводит к постепенному «насыщению». То есть наступает вторая фаза рынка, при которой отмечается рост цены и обновление предыдущего максимума. Чем дольше длится фаза накопления, тем более выраженным и стойким будет тренд:

Фаза участия

Данная фаза считается самой продолжительной, так как она наступает, когда цена набирает достаточную силу для длительного движения вверх. На этом этапе рынок заполняют как крупные (опытные), так и мелкие инвесторы, включая частных лиц. Столь активный наплыв трейдеров обусловлен тем, что они видят стабильный восходящий тренд и боясь пропустить хорошее движение, входят в рынок.

Плюсом данной фазы считается то, что торговые сигналы в подобных ситуациях надежные. В этот период цена движется только вверх, поэтому трейдерам проще прогнозировать изменения на рынке:

Ближе к окончанию фазы накопления поведение участников рынка меняется:

крупные инвесторы покидают рынок до того, как закончится данная фаза, так как они покупали актив в самом начале и уже получили достаточную прибыль;

более мелкие инвесторы продолжают торговлю после ухода крупных, но также постепенно покидают рынок из-за опасения, что тренд скоро завершится;

мелкие инвесторы («опоздавшие») продолжают находиться в рынке и совершать новые сделки.

В связи с уходом крупных инвесторов, которые выводят с рынка большие суммы, цена актива в определенный момент падает. Но это не всегда ведет к смене тренда и мелкие инвесторы продолжают торговать по тренду:

Несмотря на уход крупных инвесторов, оставшиеся трейдеры, работая по направлению цены, способствуют ее росту. Это отображается на графике как очередное пробитие максимума. В данный период восходящий тренд привлекает новых участников. Это способствует продолжению движения в прежнем направлении.

Опасность данного этапа второй фазы заключается в том, что тренд может в любой момент развернуться в противоположном направлении. Для поддержания текущей тенденции СМИ нередко публикуют аналитические обзоры или мнения экспертов, которые заявляют о «невероятном росте цены». Это также привлекает новых инвесторов на рынок. Но обычно подобные публикации появляются в конце жизни тренда. В итоге приток денег прекращается (либо их объема недостаточно), что влечет за собой остановку и, иногда, разворот тренда.

Фаза реализации

На этой фазе основная масса инвесторов покидает рынок (распродает актив). Причина заключается в том, что многие трейдеры видят начало разворота тренда. В этой ситуации возникает опасение потери денег, поэтому инвесторы распродают активы:

Применяя теорию Доу в бинарных опционах, нужно помнить о следующем правиле: чем сильнее была фаза участия, тем активнее окажется фаза реализации. При этом не всегда данный период жизни тренда свидетельствует о панике.

На рынке всегда работает немало оптимистов, которые верят, что цена может в любой момент перестать падать, и начнется рост. Из-за таких трейдеров нередко нисходящий тренд на время становится восходящим. Однако данная ситуация длится недолго, так как в это период все чаще появляются негативные новости, касающиеся торгуемого актива. Поэтому трейдеры продолжают распродажу, что подталкивает цену вниз.

Нисходящий тренд на фазе реализации будет длится до того момента, пока рынок не стабилизируется. Подобные ситуации часто возникают на фоне выхода положительных новостей. Это стимулирует инвесторов на то, чтобы вернуться на рынок. В результате вновь формируется фаза накопления.

Заключительные советы по торговле бинарными опционами при помощи теории Dow

Далее мы рассмотрим некоторые важные факторы, которые помогут улучшить торговлю бинарными опционами при помощи теории Dow. Обращать внимание стоит на:

Индексы и их корреляцию.

Объемы торгов.

Разворот тренда.

Технический анализ.

Теория Доу: индексы должны подтверждать друг друга

Теория Доу предусматривает следующее: рыночные индексы должны подтверждать друг друга (то есть между ними должна наблюдаться корреляция). В этом случае цена одного актива зависит от стоимости другого. В рамках теории используются 2 индекса: промышленный и транспортный. Их основу составляет средняя цена определенных компаний. В рамках теории Доу рассматривают 2 ситуации:

оба индекса движутся в одном направлении — на рынке наблюдается выраженный тренд;

индексы движутся разнонаправленно — на рынке отсутствует выраженный тренд из-за наличия разногласий.

Тренд подтверждается объемами торговли

Направление движения цены часто определяется объемами средств, которые вкладывают инвесторы. Это также прямо исходит из теории Доу, согласно которой:

по мере роста цены увеличивается объем вложений;

цена движется против тренда — объемы вложений уменьшаются.

Приведенные выше принципы позволяют находить моменты для разворота, или продажи активов. На это указывает ситуация, когда, например, после продолжающегося роста тренда снижаются объемы. Однако применять данный аспект теории Доу в бинарных опционах, основанных на валютных парах, нельзя. Приведенные правила в этом случае не работают, так как там используются не реальные объемы, а тиковые.

Еще одно из основополагающих правил трейдинга, которое применяется в торговле любыми активами или цифровыми контрактами: нельзя действовать против тренда. Пока наблюдается выраженное движение цены вверх, нужно покупать опционы Call, а при снижении — опционы Put.

Пока нет однозначного сигнала об окончании тренда, заключать сделки против него, надеясь на коррекцию, отскок или другое — это потеря денег.

Разворот тренда в теории Доу и бинарных опционах

Моменты окончания и разворота тренда хорошо просматриваются на графиках. Найти их можно, если обращать внимание на максимумы и минимумы. Если тренд был нисходящий и экстремумы понижались, а потом после флэта или резкого скачка цен ситуация изменилась и экстремумы начали повышаться, то это говорит о смене тренда на восходящий:

Определить на графике момент разворота восходящего тренда на нисходящий также несложно. В этом случае перестают обновляться максимумы:

Технический анализ и теория Доу: итоги

Теория Доу — основа технического анализа, применяемого сегодня практически всеми трейдерами в торговле любыми активами. На базе этого создано множество индикаторов и инструментов, позволяющих находить моменты для входа и выхода из рынка. Поэтому применение теории Доу в бинарных опционах — это обязательное требование для успешной торговли.

