Стратегия для Binarium "Домино"

Торговля бинарными опционами привлекает тысячи трейдеров по всему миру своей простотой. Действительно, достаточно всего лишь угадать направление движения цены, и прибыль в кармане. Однако за этой кажущейся простотой скрывается основная проблема этого инструмента: хаотичные и эмоциональные решения трейдеров раз за разом приводят к потере депозита. Стратегия для бинарных опционов «Домино» создана для того, чтобы убрать неопределенность и заменить ее четким, повторяемым набором действий, который одинаково подходит как новичку, делающему первые шаги на платформе Binarium, так и опытному трейдеру, ищущему системный подход в трейдинге.

Суть метода проста: как костяшки домино падают строго одна за другой в заданном порядке, так и сигналы для входа в сделку выстраиваются в логическую цепочку подтверждений. Вы не входите в рынок на основе одного индикатора или интуиции, а ждете, пока несколько условий сложатся в единую картину. В этой статье вы получите четкие правила открытия сделок и управления капиталом, которые можно сразу применять, предварительно потренировавшись на демо-счете в терминале Binarium.

В чем преимущество стратегии “Домино”?

Главное преимущество стратегии "Домино" состоит в том, что она работает в условиях, которые большинство трейдеров считают "неторгуемыми". Флэт, то есть боковое движение цены в узком диапазоне, присутствует на графике до 70% торгового времени. Именно в эти периоды новички теряют деньги, пытаясь поймать тренд там, где его нет. "Домино" переворачивает логику: флет становится не помехой, а основным рабочим условием, в котором стратегия генерирует четкие и повторяемые точки входа. Вам не нужно ждать сильного движения рынка или новостного события, достаточно того, что цена движется в коридоре.

Второе и, пожалуй, самое важное преимущество для тех, кто только начинает торговать на платформе Binarium, это полное устранение фактора эмоций из процесса принятия решений. Стратегия построена на цепочке последовательных подтверждений: каждое следующее условие либо дает разрешение на вход, либо отменяет сделку. Вы не думаете, не сомневаетесь и не торгуете на интуиции, вы просто следуете алгоритму. Такой подход снижает психологическую нагрузку, дисциплинирует и позволяет объективно оценивать результаты, что в итоге ведет к стабильному росту депозита даже при минимальном опыте в техническом анализе.

Как применять стратегию “Домино” на Бинариум

Прежде чем начать торговать по этой системе, установите в терминале Binarium свечной график. После этого необходимо выбрать актив с боковым трендом. Цена должна двигаться в горизонтальном направлении. Торговля по этой системе ведется на часовом таймфрейме, также можно использовать H4 и Daily.

По правилам стратегии «Домино» сделку на покупку опциона следует открывать после появления на графике не менее восьми подряд чередующихся свечей, красных и зеленых. Направление сделки определяется цветом последней свечи. Например, опцион Call открывают, если последняя закрывшаяся свеча была красной, а опцион Put, если она была зеленой. Таким образом, расчет делается на то, что чередование свечей продолжится.

Как видно на изображении выше, последняя закрывшаяся свеча была красного цвета. В этом случае следует открывать опцион Call.

Напоминаем: торговать по этой стратегии рекомендуется со сроком экспирации один час. В одну сделку следует инвестировать не более 3% депозита.

Заключение

Стратегия «Домино» доказывает, что успешная торговля бинарными опционами не требует сложных индикаторов, многолетнего опыта или постоянного мониторинга рынка. Достаточно четкого алгоритма и дисциплины в его соблюдении. У вас уже есть все необходимое: понятные правила входа, система управления капиталом и рекомендованные сроки экспирации.

Следующий шаг за вами: зарегистрируйтесь на платформе Binarium, откройте демо-счет и протестируйте стратегию для бинарных опционов без риска для реальных средств. Когда результат на демо-счете вас устроит, пополните свой аккаунт, используя промокод, и совершите первую реальную сделку по этой системе. Именно так начинается путь от случайных сделок к осознанной и стабильной торговле.

Смотрите также: