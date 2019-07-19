Новые возможности брокера Binarium

Брокер бинарных опционов Binarium недавно выпустил обновление своей торговой платформы, в котором специалисты компании сумели объединить удачный функционал предыдущего терминала с многофункциональными графиками TradingView. Это открыло трейдерам доступ к десяткам новых индикаторов и инструментов технического анализа, что значительно расширило их возможности по изучению рынков и разработке эффективных торговых стратегий.

В этом обзоре мы подробно рассмотрим все преимущества графиков TradingView, разберемся, как новые инструменты смогут повлиять на результаты торговли, а также обсудим другие нововведения. Узнайте, как новые инструменты от брокера бинарных опционов Binarium обеспечат вам преимущество на рынке и помогут улучшить торговлю.

Содержание:

TradingView теперь часть платформы Binarium

Недавно брокер бинарных опционов Binarium анонсировал интеграцию собственного торгового терминала с графиками ведущей аналитической платформы TradingView. Это событие стало знаковым для этого брокера, так как теперь его клиенты смогут в полной мере воспользоваться богатым арсеналом ее возможностей, что наверняка положительно скажется на результатах их торговли.

Для активации графиков TradingView необходимо перевести переключатель в верхней части торгового терминала в положение «TV». После этого загрузится стандартный интерфейс знаменитой платформы с возможностью выбора 80 индикаторов и инструментов графического анализа. Если какие-то из них вам особенно понравились, отметьте их звездочкой, чтобы поместить в «Избранное», откуда их потом будет легко добавить на график.

Новый функционал Binarium позволяет одновременно следить за графиками четырех инструментов, что очень удобно и помогает не пропустить торговый сигнал по выбранным активам. При этом в платформе брокера бинарных опционов Binarium нет ограничений на количество индикаторов, одновременно выводимых на график, как это есть в бесплатной версии TradingView.

Если вы торгуете бинарными опционами у этого брокера, то наверняка оцените широкие возможности его обновленного терминала для проведения полноценного технического анализа. Благодаря графикам TradingView вы сможете наносить линии, чертить каналы, строить расширения и коррекции Фибоначчи, размечать волны Эллиотта, углы и коробки Ганна, а также многое другое.

Также можно легко настраивать положение индикаторов друг относительно друга. Для этого достаточно выделить один из них, положение которого необходимо скорректировать, и выбрать пункт меню «Переместить».

Обращаем ваше внимание, что графики TradingView доступны на постоянной основе всем трейдерам брокера бинарных опционов Binarium, независимо от типа их счета. При этом открывать сделки можно прямо с этого графика.

Что нового в регистрации на Binarium?

На момент написания этого обзора брокер бинарных опционов Binarium прекратил регистрацию новых клиентов из России. Сама процедура открытия счета не претерпела особых изменений. Подробно о ней мы рассказывали в статье «Как зарегистрироваться в Binarium».

Здесь же отметим, что при открытии нового счета доступны три фиатные валюты: украинская гривна (UAH), доллар США (USD) и евро (EUR). Также пополнить счет можно криптовалютой: биткоинами (BTC) и лайткоинами (LTC). Для каждого региона дополнительно доступны свои платежные системы, о которых лучше узнать в службе поддержки клиентов этого брокера.

Уход Binarium из России

Брокер бинарных опционов официально не работает в России, поэтому прием российских рублей для пополнения депозита был отменен. Офисы Binarium расположены в Риге (Латвия) и Никосии (Кипр). Однако работа с клиентами в них не ведется. Для связи с брокером можно воспользоваться онлайн-чатом, электронной почтой или заказать обратный звонок.

Новое приключение для трейдеров Binarium

Брокер бинарных опционов Binarium постоянно радует своих клиентов новыми акциями и конкурсами. На этот раз всех клиентов брокера приглашают принять участие в настоящем сафари за ценными призами и подарками. Чтобы получить выгодные условия торговли, достаточно просто пополнить счет на платформе. За это компания начислит вам билеты, которые можно обменять на подарки. Благодаря им вы сможете участвовать в розыгрыше ценных трофеев: колонок, смарт-часов, смартфона или ноутбука.

Но это еще не все. Брокер бинарных опционов Binarium предлагает получить гарантированные подарки. Для этого необходимо также собирать билеты. Затем, при достижении нужного количества, компания обменяет их на финансовый приз, который будет зачислен на ваш торговый счет.

Также всем трейдерам доступны популярные промокоды.

Заключение

Брокер бинарных опционов Binarium продолжает активно развиваться и внедрять инновационные решения для своих клиентов. Интеграция графиков TradingView стала одним из самых значимых обновлений его платформы. Благодаря этому трейдеры получили доступ к 80 индикаторам и широкому спектру инструментов графического анализа, что значительно повысило эффективность их торговли. Новые графики дают возможность лучше проанализировать торгуемый актив и позволяют использовать сложные комбинации индикаторов для формирования более точных торговых сигналов. Кроме того, возможность гибкой настройки графиков TradingView под индивидуальные предпочтения каждого трейдера делает работу на платформе Binarium еще более комфортной.

Однако вместе с положительными новостями стоит отметить и негативные изменения. Решение о прекращении регистрации новых клиентов из России существенно ограничило доступ к этой платформе многим трейдерам. Также следует обратить внимание на доступные для пополнения счета валюты. Несмотря на то что брокерская компания предлагает сразу несколько вариантов, в некоторых регионах их список может быть ограничен. В целом, брокер бинарных опционов Binarium продолжает оставаться очень популярным, а внедрение новинок делает его еще более привлекательным для трейдеров.

