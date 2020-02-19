Что такое Litecoin и в чем его отличия от Bitcoin

По мере того, как все больше и больше людей осваивают мир криптовалют, инвесторы ищут новые возможности для инвестиций за пределами Биткоина и Эфириума. Litecoin является одной из криптовалют, которая является правильным выбором. Обратите внимание, что с начала 2017 года цена на Лайткоин выросла на 7 291%! Для сравнения, Bitcoin вырос с того момента на 1 731%.

Во всяком случае, в этом руководстве мы собираемся совершить глубокое погружение в LTC. Давайте же узнаем, как он работает.

Происхождение и создание криптовалюты Litecoin

В то время, как личность создателя BTC Сатоши Накамото окутана тайной, создатель Litecoin Чарли Ли очень активен в социальных сетях и своем блоге. Чарли Ли - бывший сотрудник Google, у которого было намерение создать более легкую версию Биткоина.

Если Bitcoin рассматривается как «цифровое золото» и средство сбережения для долгосрочных целей, то Лайткоин рассматривается как «цифровое серебро» и средство для более дешевых транзакций в повседневных целях.

LTC был выпущен 7 октября 2011 года через клиент с открытым исходным кодом на GitHub. Сеть Litecoin была запущена 13 октября 2011 года. По сути, она является форком клиента Bitcoin Core.

Если мы хотим по-настоящему понять Лайткоин, то сравнение с Биткоином просто необходимо. LTC, по собственному признанию создателя, является клоном BTC.

Как работает майнинг криптовалюты Litecoin?

Одним из наиболее фундаментальных и технических различий между ними является процедура их добычи. Оба используют механизм консенсуса для проверки работоспособности. Доказательство работы довольно просто понять. Майнеры используют свои вычислительные мощности для решения чрезвычайно сложных криптографических задач и уравнений. Сложность новых задач становится все выше, так как если они будут простыми, то майнеры добудут все монеты Биткоина максимально быстро. Но хоть и сложно решить саму задачу, проверка того, является ли решение правильным, должно быть простым. Это и есть доказательство работы простыми словами.

BTC использует алгоритм хеширования SHA-256 для майнинга. После того, как сложность добычи росла и добывать монеты с обычного компьютера уже не имело смысла, было обнаружено, что можно экспоненциально увеличить мощность майнинга, сформировав майнинг-пулы с помощью параллельной обработки. При параллельной обработке программные инструкции распределяются между несколькими процессорами. Благодаря этому время выполнения этой программы значительно сокращается.

Также большая сложность добычи Bitcoin привела к появлению специализированных прикладных интегральных микросхем, таких как ASIC. Единственной целью, которой служат ASIC — добыча Биткоина.

Майнинг, как первоначально предполагал Сатоши, должен был быть очень демократичным. Идея заключалась в том, что любой человек может пользоваться своим ноутбуком и вносить свой вклад в систему, становясь майнером. Однако, с ростом сложности и появлением ASIC, у обычного пользователя нет шансов против крупных компаний.

Кроме всего прочего, майнинг является чрезвычайно расточительным процессом. Количество потерь электроэнергии при майнинге огромно. Вот сколько энергии потребляет майнинг BTC:

Bitcoin ежегодно потребляет 32,73 ТВт энергии! Это почти столько же, сколько потребляет Дания, и больше, чем Оман, Марокко и Сербия:

Вдобавок к этому, последствия, которые майинг может оказать на окружающую среду, потенциально очень разрушительны.

Если исходить из первого пункта, другой важной проблемой является централизация валюты. На данный момент более 50% биткойнов используют только пять майнинговых пулов. Если какому-либо пулу когда-нибудь удастся получить 51% хэшрейта, то он сможет начать атаку на блокчейн Биткоина. Таким образом, для борьбы с этими проблемами Litecoin использует алгоритм Scrypt.

Что такое Scrypt и для чего он нужен?

Изначально Scrypt назывался «S-crypt», но произносился как «Script». Хотя этот алгоритм фактически использует алгоритм SHA-256, его вычисления гораздо более структурированы, чем SHA-256 в BTC. Таким образом, параллельность вычислений невозможна.

Для примера, предположим, у нас есть два процесса — A и B. В майнинге Биткоина ASIC смогут одновременно выполнять процессы A и B (параллельно). А в майнинге криптовалюты Litecoin вам нужно будет делать сначала A, а потом B и никак иначе. Если вы попытаетесь выполнять сразу два процесса, как в майнинге Bitcoin, то требуемая память станет слишком большой для обработки.

Scrypt еще называют «проблема с количеством памяти», поскольку основным ограничивающим фактором является не грубая вычислительная мощность, а память. Именно по этой причине параллельность становится нерешаемой задачей. Параллельное выполнение 5 процессов требует в 5 раз больше памяти. Конечно, сейчас есть устройства с огромным количеством памяти, но есть и два фактора, которые смягчают это:

Обычные люди могут покупать простые карты памяти вместо специализированных ASIC. Карты памяти производить намного дороже, чем хэширующие чипы SHA-256.

Scrypt был специально разработан для обеспечения доступности и демократичности майнинга. Однако, в последнее время такие компании, как Zeus и Flower Technology, могли бы создать ASIC с технологией Scrypt. Но тогда, к сожалению, это означало бы гибель демократичного майнинга.

Насколько быстрее транзакции криптовалюты Litecoin по сравнению с конкурентами?

Средняя скорость майнинга блоков в Лайтикоине составляет 2.5 минуты по сравнению с 10 минутами Биткоина. На графике показано время создания блоков для LTC:

Из-за перегрузки сети и медленного времени майнинга блоков среднее время ожидания транзакций может растягиваться до 29 минут:

Эта функция чрезвычайно полезна для пользователей, которым нужно совершать много мини-транзакций в день. Используя Litecoin, они могут получить два подтверждения в течение 5 минут в то время, как только одно подтверждение в сети Bitcoin займет не менее 10 минут.

Еще одним важным преимуществом более быстрого создания блока является разница в наградах за блок. Поскольку время между блоками очень мало, все больше и больше майнеров получают возможность добывать блоки и получать награды за майнинг. Это означает, что теоретически награды за майнинг должны быть более хорошо распределены в Лайткоине, и соответственно, должны быть более децентрализованы. Однако есть некоторые недостатки, которые связаны с более высокой скоростью транзакций.

Во-первых, поскольку время создания блока очень мало, это приводит к образованию большего количества «потерянных» блоков. Майнинг во всех смыслах — это соревнование майнеров. Есть майнеры и пулы, пытающиеся добыть следующий блок, который будет добавлен в цепочку. И бывают случаи, когда два майнера одновременно решают одну и ту же задачу. В подобных ситуациях сеть решает, какой блок следует добавить следующим. Второй же блок становится «потерянным», то есть блоком, в котором не будет транзакций.

В криптовалюте Litecoin, поскольку время простоя между блоками очень мало, вероятность того, что майнеры будут добывать «потерянные» блоки, увеличивается экспоненциально. «Потерянные» блоки — это просто утечка в системе.

Во-вторых, существует огромная нагрузка на блокчейн. Посмотрите на количество транзакций, происходящих в цепочке LTC:

Несмотря на то, что Litecoin был создан специально для объема транзакций, он по-прежнему создает огромную нагрузку и закупоривает блокчейн.

Данная проблема в криптовалюте Лайткоин была решена с помощью Segwit (Segregated Witnes). Рассмотрим то, что мы имеем в виду, на примере транзакций Биткоина. К примеру, пользователь «А» хочет переслать 0.0015 BTC пользователю «В», и для этого он отправляет входные данные стоимостью 0.0015770 BTC. Оставив сложные объяснения с программным кодом, перейдем к сути, сказав, что при пересылке монет под входными данными будут находиться данные подписи пользователя «А». И эти данные подписи могут вызвать две основные проблемы:

Ими можно легко манипулировать, что может привести к атакам транзакций. Они съедают много места в каждом блоке.

Вот тут и приходит на помощь технология Segwit. Ее идея состоит в том, что у вас есть параллельная цепь, которая проходит вместе с основной цепью. Боковая цепь будет прикреплена к главной цепи с помощью двухстороннего штифта. Вот как выглядела первоначальная идея Blockstream (аналог Segwit) в блокчейне Bitcoin:

Таким образом, удалив данные подписи из транзакций, пространство блока стало пустым, а транзакции стали гибкими, что значительно снизило нагрузку на сеть криптовалюты Лайткоин.

Почему криптовалюта Litecoin неподвержена flood-атакам?

В июле 2015 года BTC-сеть подверглась флуд-атаке. Флуд-атака — это атака, при которой сеть наводняется спам-транзакциями, которые в основном заполняют блоки и засоряют цепочку блоков.

В этой конкретной атаке сеть была перегружена тысячами транзакций, и в какой-то момент в пуле памяти было около 80 000 транзакций.

По словам Чарли Ли, криптовалюта Litecoin защищает себя от флуд-атак, делая такую атаку как можно более экономически невыгодной. Исправление, реализованное в Лайткоине, заключается в том, чтобы взимать с отправителя плату за каждый крошечный вывод, который он создает. Например, в этой конкретной атаке с отправителя взималась одна плата за отправку 34 крошечных переводов по 0.00001 BTC. После исправления эта плата стала в 34 раза больше. Таким образом, для спам-атаки злоумышленнику это будет стоить намного дороже.

Что такое «Atomic Swap» и как он работает?

Одной из самых интересных функций, которые предоставляет криптовалюта LTC, является «Атомный обмен». Атомный обмен позволяет осуществлять обмен монетами без необходимости в третьей стороне. Например, если бы у пользователя «А» был 1 BTC, и он хотел бы получить 100 LTC взамен от пользователя «В», ему пришлось бы платить определенные сборы. С внедрением «атомного обмена» они могли бы просто обменять свои монеты, не проходя через обмен и не оплачивая ненужные комиссии за транзакции.

«Атомные обмены» работают с использованием «HTLC». «HTLC» позволяет открыть каналы платежей, по которым средства могут переводиться между сторонами до заранее оговоренного срока. Эти платежи подтверждаются путем предоставления криптографических доказательств. Наряду с этим, еще одна замечательная особенность «HTLC» заключается в том, что она позволяет стороне отказаться от предоставленного ей платежа и вернуть его плательщику.

Где купить и хранить криптовалюту Litecoin?

Так как данная криптовалюта очень популярна, купить ее можно практически на любой криптовалютной бирже.

Если говорить о кошельках для хранения криптовалют, то есть множество вариантов, которые можно использовать:

Аппаратные кошельки.

Настольные кошельки.

Мобильные кошельки.

Онлайн кошельки.

Бумажные кошельки.

Заключение

Как становится понятно, криптовалюта Лайткоин была задумана, как «младший брат» Биткоина. За последние годы Litecoin не раз принимал на себя риски, необходимые для того, чтобы показать массам истинный масштаб и потенциал криптовалют. Криптовалюта LTC была одной из первых, кто внедрил протокол Segwit и «Атомные обмены», что сделало проще в разы ее использование. Поэтому можно с уверенностью сказать, что рост данной монеты был не пустым, и что в будущем мы с большой вероятность увидим повторение значительного повышения цен LTC.

