Как вывести деньги Binarium (Бинариум)

Торговля на рынке акций, Форекс и бинарными опционами привлекает многих. Однако, перед началом трейдинга в конкретной компании, важно узнать, выводит ли деньги ваш брокер. Чтобы у вас не возникло никаких затруднений, мы подробно изучили правила, лимиты разных типов счетов и оптимальные способы вывода средств из Binarium. Если вы хотите узнать, как выводить деньги с Бинариум, торгуя бинарными опционами, рекомендуем дочитать до конца.

Правила вывода средств из Binarium

Прежде чем приступать к процедуре вывода средств со своего торгового счета у брокера бинарных опционов Binarium, убедитесь, что успешно прошли верификацию личности. Только после этого вы сможете вывести средства. О том, что представляет собой процесс верификации и как успешно его пройти, мы подробно рассказывали в статье “Верификация счета у брокера бинарных опционов Binarium”. Здесь лишь напомним, что это обязательная процедура для всех брокеров, предоставляющих услуги торговли на финансовых рынках.

Компания Binarium заботится о безопасности своих клиентов и прилагает значительные усилия для противодействия незаконной деятельности недобросовестных пользователей, которые используют платформы для трейдинга с целью отмывания денег и других противоправных действий.

Поэтому перед выводом средств подтвердите, что торговый счет принадлежит вам. Также обратите внимание, что компания Binarium выводит деньги только на те реквизиты, с которых вы пополняли депозит. Если вы вносили средства с помощью разных платежных систем, например карты Visa и электронного кошелька, то при выводе приоритет получит банковская карта как более надежный источник данных о клиенте.

Если вы пополняли счет с двух банковских карт, при выводе денег приоритет будет у той, с которой поступило больше средств. Не беспокойтесь, если при подаче заявки на вывод вы не нашли свою карту в списке доступных. Это означает лишь, что вы не сохранили ее во время пополнения счета. Чтобы это исправить, пополните депозит на минимальную сумму и отметьте чекбокс "Запомнить карту". После этого система брокера запомнит вашу банковскую карту, и вы сможете использовать ее для вывода средств с Бинариум.

Способы вывода средств из Бинариум

Теперь обсудим, какие способы вывода средств доступны клиентам этого брокера бинарных опционов. На момент написания обзора у Бинариум были доступны 14 платежных систем, с помощью которых можно пополнять баланс и выводить средства с торгового счета. Среди них классические банковские карты Visa и Mastercard, платежные системы Sky Pay, FK Wallet и Piastrix Wallet, а также криптовалюты: Tether, Bitcoin, Ethereum, USDCoin, TRX, Litecoin и Ripple.

Старайтесь выбирать такой платежный метод, с которым вам будет удобно не только заводить, но и выводить средства.

Комиссии платежных систем

В таблице ниже сравним условия Binarium с предложениями других компаний.

Способ вывода средств Binarium Pocket Option Deriv Банковский перевод Нет Локальные, международные, SEPA Нет Электронные кошельки При обороте (сумме всех сделок), равном депозиту * 2 - 0% комиссии платежных систем комиссии платежных систем Банковские карты При обороте равном, депозит * 2 - 0%. Иначе: USD, EUR - 2,6% + 1,3 USD или 1 EUR. комиссии платежных систем комиссии платежных систем Криптовалюты При обороте равном депозит * 2 - 0%. Комиссия соответствующей сети. комиссии платежных систем комиссии платежных систем

Скорость обработки вывода средств из Binarium

Служба поддержки клиентов постоянно совершенствует методы оплаты и сокращает сроки обработки заявок на вывод средств Бинариум. Однако не забывайте, что они во многом зависят от типа вашего счета. Информацию о нем вы сможете найти в разделе "Типы счетов" торгового терминала.

Как видно из таблицы выше, время обработки запроса на вывод средств Binarium может варьироваться от 1 до 5 дней, в зависимости от вашего счета. Приоритетное обслуживание получают владельцы счетов "Premium" и "VIP". Они могут рассчитывать на самые короткие сроки обработки – всего 1 день.

Тем не менее, учтите, что в таблице указаны максимальные сроки обработки ваших заявок. На практике, при использовании большинства способов оплаты деньги обычно выводятся в течение часа.

Обратите внимание: финансовый отдел Бинариум работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 22:00 (UTC+3).

Если вы хотите вывести деньги с Бинариум без проблем, рекомендуем формировать заявки только в рабочие часы, так как в нерабочие и праздничные дни может пройти несколько часов, прежде чем финансовый отдел приступит к рассмотрению вашего запроса.

Инструкция по шагам: как вывести деньги из Бинариум

Теперь давайте разберем пошагово, как выводить деньги.

Шаг 1: Авторизация

Чтобы начать вывод средств, трейдер должен авторизоваться на сайте брокера Бинариум и перейти в раздел "Касса" (в английской версии – "Bank") торгового терминала.

Есть еще два альтернативных способа попасть в этот раздел:

Перейти в персональное меню в правой верхней части экрана и выбрать пункт “Вывод”.

В личном кабинете перейти в раздел “Касса” (“Bank”).

Шаг 2: Выбор платежного метода

После того как вы зашли в раздел "Касса" ("Bank"), на экране появится список доступных платежных средств. Необходимо выбрать то, которое использовалось для пополнения депозита.

Шаг 3: Указание суммы

Выбрав нужный платежный метод, укажите желаемую сумму и отправьте заявку в финансовый отдел.

Лимиты на вывод средств с платформы Бинариум

Обратите внимание: максимальная сумма для вывода на торговой платформе может отличаться от лимита, установленного вашей платежной системой.

Итогом заработка трейдеров становятся деньги, которые они выводят на свои личные счета. Однако брокер не позволяет вывести любую сумму за один раз. Чаще всего ее придется разделить на несколько транзакций, чтобы не нарушить установленные лимиты на вывод средств с платформы. Поэтому важно знать эти ограничения. Максимальная сумма заявки и дневной лимит вывода средств зависят от типа счета, указанного в таблице.

Тип счета Лимит в день Лимит заявки Start 50 $ 25 $ Standard 200 $ 50 $ Business 500 $ 100 $ Premium 1 500 $ 250 $ VIP 15 000 $ без лимита

FAQ – Наиболее часто задаваемые вопросы о выводе средств Binarium

Какая минимальная сумма вывода у брокера Бинариум?

Минимальный вывод Бинариум составляет всего $5 или эквивалент этой суммы в вашей национальной валюте, однако эта величина может меняться в зависимости от выбранного платежного метода. Чаще всего минимальный вывод составляет $10.

Бинариум – это надежный брокер?

Двенадцать лет работы на рынке бинарных опционов и офисы в четырех странах мира свидетельствуют о высокой надежности брокера Binarium.

Можно ли вывести деньги с Бинариума без верификации?

Нет, это запрещено правилами компании.

