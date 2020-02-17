Ripple — это коммерческая технологическая платформа, а также криптовалюта (XRP), разработанная компанией Ripple Labs. Компания специализируется на предоставлении платежей в режиме реального времени и услуг по обмену валюты финансовым учреждениям, таким как банки и платежные системы. Более 100 компаний по всему миру внедрили программное обеспечение Рипл для обеспечения быстрых транзакций.

В результате такого активного внедрения в финансовую индустрию криптовалюта XRP в настоящее время является третьей по величине криптовалютой после Биткоина и Эфириума. Хотя вы можете купить XRP, для потребительского использования эта криптовалюта не предназначена. Но она полезна для крупных финансовых учреждений и обеспечивает ликвидность для банков, облегчая трансграничные переводы.

В отличие от большинства блокчейн технологий, которые защищены децентрализованной сетью майнеров, Рипл защищен сетью проверяющих серверов с внутренним регистром, которые гарантируют транзакции на основе консенсуса. Вместо того, чтобы добывать награды, все 100 миллиардов монет Ripple были созданы сразу, и Ripple Labs контролирует распространение всех монет. Пока в обращении находится около 40 миллиардов XRP, и Ripple Labs будет выпускать больше монет по мере необходимости, контролируя денежную массу.

Однако транзакции не ограничиваются только монетами XRP. Рипл также поддерживает бумажные валюты, такие как доллары, евро, фунты и йены. Ripple также включает в себя поддержку криптовалют, таких как Bitcoin, и другие ценные маркеры, такие как мили для часто летающих пассажиров или золото. Рипл — это прежде всего обработка платежей и обмен валюты. В этом смысле XRP не стремится конкурировать с BTC или ETH. Вместо этого он конкурирует с преобладающими системами подтверждения платежей и денежных переводов, такими как Swift или ACH, и новыми технологиями, такими как Payoneer. Рипл предлагает скорость и безопасность для индустрии трансграничных платежей, капитализация которой насчитывает 155 триллионов долларов.

О криптовалюте Ripple простыми словами

Рипл — это переосмысление очень старой идеи, восходящей к средневековым временам. В те дни банков не было, поэтому, если вы хотели отправить деньги из города в город, вам нужно было обратиться к платежному агенту, который поможет вам отправить деньги. И было необходимо, чтобы платежные агенты доверяли друг другу.

Ripple работает аналогичным образом, подключая платежных агентов для облегчения платежей. Кроме того, алгоритм Рипл обнаруживает доверенный путь для транзакций. Если третий агент доверяет как вашему агенту, так и агенту вашего друга, то третье лицо может быть посредником между ними. В Ripple агентов называют «шлюзами», которые чаще всего являются банками или другими финансовыми учреждениями.

Но не обязательно должны использоваться только наличные. Теоретически, эта система доверенных шлюзов может работать с чем угодно. Можно переслать кусок золота или машину, и ваш шлюз может передать вам эти вещи, при условии, что он был оборудован всем необходимым для торговли золотом или автомобилями. Преимущество Рипл заключается в его способности совершать любые операции, особенно по нескольким валютам одновременно, а долговые расписки между агентами/шлюзами записываются в регистре XRP и могут быть решены в режиме реального времени.

История разработки криптовалюты Ripple и команда разработчиков

Разработка Рипл началась в 2012 году, но как идея зародилась еще в 2004 году. В 2005 году Райан Фуггер запустил RipplePay.com. RipplePay предоставил безопасные способы онлайн оплаты для сообществ, но не получил широкого распространения. В 2011 году к Фуггеру вскоре обратились Джаред Маккалеб и Крис Ларсен с просьбой заменить RipplePay системой цифровой валюты, в которой транзакции проверяются сообществом на основе консенсуса, а не майнерами, как в сети BTC.

Работа над протоколом Ripple Transaction Protocol была начата в 2012 году. Протокол был разработан, чтобы упростить быстрые прямые денежные переводы между двумя сторонами в необязательных валютах без учета времени ожидания или комиссий за транзакции традиционных услуг по переводу денег. Для обеспечения большей ликвидности протокол также предусматривал создание нового токена, известного как XRP.

К 2014 году то, что начиналось как вариант денежных переводов от человека к человеку, стало набирать обороты в банках в качестве еще одного варианта для урегулирования денежных переводов более быстрым и более экономичным способом. В 2014 году несколько банков и платежных систем подписали контракт на использование XRP для тестирования. С тех пор Рипл добавляет больше учреждений с более чем 100 клиентами в 2017 году.

Важно отметить, что XRP является частной компанией. Они привлекли финансирование через институциональных инвесторов и венчурный капитал, и их модель доходов основана на профессиональных услугах и создании интеграции в RippleNet для финансовых учреждений. Начиная с 2017 года, XRP имеет положительный денежный результат.

Какие проблемы решает криптовалюта Ripple?

В эпоху постоянного и мгновенного развития финансовые учреждения все еще используют технологии, разработанные в 1970-х годах для совершения платежей. За трансграничные переводы банки и платежные системы взимают высокие комиссии, и обработка занимает несколько дней. В результате этого мировая торговля и поведение потребителей не развиваются такими же темпами, как технологии. Сокращение сборов и времени обработки может привести к взрыву глобализации и трансграничного сотрудничества, особенно для небольших переводов, которые ранее были невозможны из-за комиссий и обменных курсов.

Хотя банкам, безусловно, нравится «набивать свои карманы» огромными комиссионными за транзакции, существуют причины, по которым трансграничные переводы в настоящее время так дороги и медленны. Главным среди этих недостатков является практика счетов ностро/востро. Вместо использования описанной выше модели «агент/шлюз» у местного банка будет счет в другом иностранном банке (ностро), а у иностранного банка будет счет в местном банке (востро). Эти счета используются для транзакций в двух валютах и ​​должны быть проверены, прежде чем транзакции могут быть одобрены. Часто третий банк-корреспондент вводит уравнение, чтобы облегчить и проверить процесс сверки.

Косвенный характер сверки счетов ностро/востро делает его дорогостоящим и трудоемким. Кроме того, не существует установленного стандарта для трансграничных платежей. Каждый банк должен следовать правилам своей страны, и каждый банк имеет различные процессы для проверки входящих заграничных операций.

Для чего криптовалюте Ripple нужен xCurrent и что это такое?

Конечная цель Ripple — заставить деньги двигаться с той же легкостью и скоростью, что и информация в цифровую эпоху. В конечном счете, это означает мгновенные платежи по низким ценам в валютах, которые люди фактически используют в своей повседневной жизни. Вместо того, чтобы «засунуть нос» в банковскую систему, Рипл стремится модернизировать базовую инфраструктуру, которая управляет нашей банковской системой, делая транзакции быстрее и дешевле для среднего пользователя.

xCurrent является первым шагом в реализации глобальной проверки платежей XRP. xCurrent — это корпоративное программное обеспечение, которое позволяет банкам мгновенно совершать сделки. Эта технология также позволяет банкам просматривать информацию о транзакциях и разрешать любые проблемы с соблюдением требований, прежде чем авторизовать транзакцию. Это учитывает высокую скорость прямой обработки и снижает накладные расходы на исправление или восстановление неудачных транзакций.

Окупаемость финансовых учреждений заключается в снижении затрат и повышении скорости обработки. Если вы совершаете трансграничные транзакции мгновенно и дешево, все больше клиентов предпочтут воспользоваться услугами вашего банка, и общий рынок трансграничных транзакций будет расти с каждым снижением затрат и времени.

Многие люди задаются вопросом, что отличает Ripple от такой компании, как PayPal или Stripe, с точки зрения обработки платежей. Хотя PayPal и Stripe напрямую ориентированы на потребительские решения, Рипл работает в большей степени как инфраструктура для банков, чем как отдельное решение. Кроме того, RippleNet не полагается на XRP, чтобы компания продолжала функционировать. Если PayPal будет закрыта, то будут прекращены и их платежи. Если Ripple прекратит работу, RippleNet будет продолжать существовать. Наконец, PayPal по-прежнему использует более старые технологии, такие как ACH, для обработки своих транзакций. Рипл — это сама технология обработки платежей, которая напрямую интегрируется с банками и другими партнерскими учреждениями-шлюзами, с более быстрым временем обработки и более низкими комиссиями, чем PayPal.

XRP также надеется стать отраслевым стандартом. Их система проверки серверов призвана действовать в качестве стороннего органа, который устанавливает стандарты для трансграничных транзакций. Некоторые банки могут попытаться внедрить технологию, аналогичную Ripple, но в конечном итоге эта технология будет ограничена банками, которые ее создали, и будет менее полезной по сравнению с международным стандартом с открытым исходным кодом, к которому может присоединиться любой банк.

Что такое xRapid и xVia?

Новейшие проекты Ripple — xRapid и xVia основаны на фундаменте xCurrent.

xRapid — это проект, направленный на то, чтобы помочь платежным системам выйти на развивающиеся рынки, уменьшив объем ликвидности, необходимый для входа. Например, рассмотрим платежную систему, которая хочет расширить свою деятельность, включив Найроби — один из самых важных городов в Восточной Африке. Такой обработчик платежей должен быть готов принимать депозиты в кенийских шиллингах и иметь достаточно кенийских шиллингов под рукой, чтобы покрыть любые выплаты.

xRapid позволяет обработчикам платежей получать эту ликвидность в виде XRP вместо местной валюты, а Рипл сотрудничает с местными финансовыми учреждениями для завершения преобразования из XRP в местную валюту. Поскольку ликвидность находится в XRP, она легко переносится как кенийские шиллинги, японские иены или мексиканские песо по требованию.

xVia — это API, который позволяет компаниям, банкам и платежным системам интегрироваться с RippleNet для отправки платежей. Наряду с этими платежами отправители могут включать в себя обширную информацию, такую ​​как счета или сопроводительная документация. xVia — это связь между деньгами и информацией для всех видов плательщиков.

Техническая сторона криптовалюты Ripple

RippleNet — это проект с открытым исходным кодом, и его криптография отличается от других криптографических проектов. В отличие от других блокчейн проектов, XRP полагается на учреждения, чтобы управлять своей сетью. В то время как любой может управлять узлом сети Рипл, эти надежные шлюзы (например, банки и другие учреждения) являются теми, кто облегчает транзакции в Ripple, обеспечивая обмен валюты, бумажные депозиты и другие средства перевода.

Шлюзы принимают депозиты от отдельных лиц или учреждений и выдают остатки на регистре XRP. У шлюзов также могут быть свои собственные требования, такие как «Знай своего клиента» (KYC) и «борьба с отмыванием денег» (AML), которые требуют идентифицируемой информации о лицах, вовлеченных в транзакции. RippleNet работает как инфраструктура под этими учреждениями, соединяя их друг с другом для разрешения платежей и перевода средств.

Шлюзы в сети не копируют и не создают монеты Рипл. Фактически, все 100 миллиардов XRP предварительно созданы. Поскольку RippleNet не использует майнинг, время транзакций может быть очень быстрым. Как правило, оплата между шлюзами занимает четыре секунды между началом и завершением. Сеть Ripple способна обрабатывать 1500 транзакций в секунду, намного превосходя 4 транзакции Bitcoin в секунду или 15 транзакций Ethereum в секунду.

Поскольку его монеты предварительно созданы, единственным стимулом для присоединения к RippleNet и предоставления вычислительной мощности в регистр является доступ к системе. Таким образом, большая часть вычислительной мощности XRP обеспечивается пользователями институциональных шлюзов, которые используют Рипл для обработки платежей. RippleNet использует основанный на консенсусе подход к созданию бухгалтерской книги, где каждый проверяющий узел компилирует свою собственную версию следующего блока на основе транзакций, которые он получил. Узлы сравнивают свои предложенные блоки, и новый блок проверяется, когда большинство узлов соглашается с содержимым блока.

Уязвимость, централизация и конкуренция криптовалюты Ripple

Хотя открытый исходный код Ripple считается безопасным (банки не использовали бы его в противном случае), важно отметить, что кажущаяся централизация Рипл открывает его для атак. Хотя RippleNet будет продолжать существовать, даже если компания закроется, Ripple Labs контролирует денежную массу в сети, ограничивая жизнеспособность сети без контроля. Исследователи из Purdue также обнаружили, что использование шлюзов в XRP делает некоторых пользователей уязвимыми для блокировки их средств в случае исчезновения шлюза.

Еще одной проблемой является статус Ripple как частной компании. Хотя сама сеть имеет открытый исходный код, компания, управляющая сетью, имеет финансовые цели для проекта, и мы можем ожидать, что эта компания прислушается к потребностям финансовых учреждений (клиентов компании) в отношении проблем среднего пользователя.

Заключение

Как становится понятно, Рипл получил широкое распространение в финансовом секторе, где нет другой криптовалюты. Он заслуживает своего места в качестве одной из лучших криптовалют и криптотехнологий, за которыми стоит следить в ближайшие годы. Это может очень хорошо трансформировать мировую платежную индустрию, однако не забывайте, что данная монета полностью централизована, и не стоит инвестировать в нее все свои средства.

