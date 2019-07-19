На сегодняшний день существует большое разнообразие устройств и способов хранения криптовалют. Однако, многие из них не подойдут россиянам для хранения их цифровых активов из-за введенных против РФ ограничений со стороны ЕС и США. Одни криптокошельки не подойдут для России из-за блокирования вывода средств на банковские карты в рублях, другие в принципе запрещают к ним доступ пользователей из этой страны. Поэтому для выбора надежного устройства мы провели собственное исследование, и готовы поделится с вами нашей эксклюзивной информацией о пяти самых надежных криптокошельках для России. И, если вы хотите узнать, как правильно их выбирать и безопасно использовать, советуем дочитать до конца.

Как выбирать криптокошельки для России в 2026 году

С ростом популярности криптовалют все больше пользователей начинает задумываться о том, где и как безопасно хранить свои сбережения. Учитывая наложенные Евросоюзом и США ограничения на использование россиянами различных онлайн-сервисов, задача выбора надежного криптокошелька выходит на первое место. От того, какой криптокошелек вы выберете, будет зависеть не только удобство доступа к вашим средствам, но и их безопасность.

При выборе хранилища для вашей криптовалюты убедитесь, что кошелек поддерживает вывод на карту вашего банка. Это очень удобная и практичная функция. Поэтому советуем в первую очередь обращать внимание на нее. Например, кошелек биржи Binance поддерживает вывод средств на карты стандартов Visa/MasterCard банков Открытие, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф.

Помимо вывода на банковские карты стоит проверять комиссии и имеющиеся ограничения на вывод средств, которых придерживается конкретный сервис. Обязательно сравните между собой стоимость обслуживания и минимально допустимую сумму на вывод у разных кошельков, чтобы определить наиболее подходящий для себя вариант. Старайтесь отдавать предпочтение кошелькам с хорошей репутацией и большим количеством положительных отзывов на специализированных сайтах и форумах.

Кроме того, не лишним будет проверить присутствие двухфакторной аутентификации для повышения уровня защиты ваших средств, а также наличие простого и интуитивно понятного интерфейса.

На основании этих несложных критериев мы отобрали для вас ТОП-5 лучших криптокошельков для России с возможностью вывода средств на банковскую карту в 2026 году.

Топ-5 кошельков

При выборе криптовошелька россиянам в первую очередь стоит обратить внимание на сервисы, которые по техническим причинам не смогут блокировать криптовалюту пользователей в зависимости от их гражданства.

Первое место занимает децентрализованный кошелек Atomic Wallet.

Он некастодиального типа, а значит все приватные ключи вы храните самостоятельно и полностью несете ответственность за сохранность своих криптоактивов. Этот кошелек позволяет получать и отправлять Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dash, Monero, Zcash и многие другие криптовалюты. Однако, имейте в виду, что вывод средств на карты ведущих российских банков у него осуществляется через популярные обменники Changelly, SimpleSwap или Fixed Float.

Второе место занимает кошелек биржи Binance. Несмотря на введенные с 31 января 2024 года ограничения на вывод с этой биржи рублей на банковские карты, вывод USDT и BUSD по-прежнему сохраняется. А благодаря своим низким комиссиям от 0,1 до 1,5%, он продолжает оставаться одним из самых популярных в мире.

На третьем месте российский кошелек и по совместительству криптоплатформа Baksman. Пользователи наверняка ее оценят за быстрое зачисление и вывод средств на платежные карты Visa/MasterCard. Такой сервис доступен за небольшую комиссию: от 0,5% до 1%.

Четвертое место занимает мультивалютный некостодиальный кошелек Exodus, позволяющий обменивать большое количество всевозможных криптоактивов без регистрации на бирже. Это приложение доступно для платформ iOS, Android, Windows, macOS и Linux, что делает его удобным для использования на любом гаджете. Благодаря интеграции с DeFi вы сможете получать пассивный доход от собственных криптовалют, а за счет поддержки невзаимозаменяемых токенов (Non-Fungible Token - NFT) у вас появится доступ не только к просмотру собственной коллекции, но и к продаже, покупке и просмотру коллекций NFT других пользователей.

Пятое место достается комплексной криптоплатформе Safepal, которая состоит не только из мобильного, но и аппаратного кошельков с расширением для браузера. Поддерживает более 100 криптовалют на обмен. За получение криптовалюты комиссия не взимается, а комиссия за отправку будет зависеть от загрузки конкретной сети, в которой осуществляется платеж.

Сравнительная характеристика лучших кошельков

Как известно, идеального кошелька не существует. При выборе того или иного устройства стоит ориентироваться на ваши потребности и, исходя из этого, делать выбор. Перед использованием советуем тщательно изучить свойства каждого из них. А, чтобы вам легче было сделать осознанный выбор, мы собрали основные характеристики лучших криптовалютных кошельков для России в эти таблицы.

Кошелек Тип Поддерживаемые криптовалюты Хранение ключей Функции Плюсы Минусы Atomic Wallet Некастод. 300+ Пользователь Обмен, стейкинг, покупка криптовалюты Простой интерфейс, децентрализованный Ограниченная поддержка клиентов Binance Wallet Кастод. 500+ Биржа Торговля, стейкинг, кредитование Широкий выбор криптовалют, встроенная биржа Не децентрализован, требуется KYC Baksman Некастод. 50+ Пользователь Обмен Простой интерфейс, низкие комиссии Ограниченный выбор криптовалют Exodus Некастод. 150+ Пользователь Обмен, стейкинг Встроенный обмен, поддержка NFT Ограниченный выбор криптовалют Safepal Аппаратный 50+ Аппаратный - Высокая безопасность, компактный Ограниченный выбор криптовалют, высокая стоимость

Информация о доступности вывода средств на карты российских банков и комиссиях указана в таблице ниже.

Кошелек Вывод на карту Комиссии Atomic Wallet Непрямой: через сторонние обменники или P2P-платформы Варьируются: зависят от выбранного обменника или P2P-платформы Binance Wallet Прямой: на карты Visa и Mastercard Низкие: 0,1% за транзакцию Baksman Непрямой: через сторонние обменники или P2P-платформы Варьируются: зависят от выбранного обменника или P2P-платформы Exodus Непрямой: через сторонние обменники или P2P-платформы Варьируются: зависят от выбранного обменника или P2P-платформы Safepal Вывод на карту банка невозможен Фиксированные: зависят от модели кошелька

Заключение

В условиях нарастающих санкций против РФ стоит побеспокоится об удобном и надежном криптокошельке для России. К этому выбору стоит подойти серьезно, тщательно изучив все доступные варианты. Ведь от вашего выбора напрямую будет зависеть безопасность ваших криптоактивов.

Выбрав криптокошелек для использования в России, не забывайте о базовых правилах безопасной работы: создайте надежный пароль с помощью онлайн-сервиса генератора паролей длиной не менее 21 символа, обязательно активируйте двухфакторную авторизацию и сохраните файлы ключей в надежном месте. Если вы все сделали правильно – мы вас поздравляем! Вы нашли надежного помощника для хранения и управления своими цифровыми деньгами.

