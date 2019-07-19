Как открыть криптовалютную карту VISA

Если вы устали от ограничений традиционных платежных систем и мечтаете о беспрепятственном использовании своих цифровых активов, вам стоит познакомиться с криптовалютной картой Visa! С ее помощью вы сможете хранить собственные биткоины в надежных хранилищах и использовать их в миллионах торговых точек по всему миру, и вдобавок ко всему неплохо зарабатывать. Хотите узнать как оплачивать криптой товары и услуги? Дочитайте нашу статью до конца и узнайте, как криптовалютная карта Visa сможет изменить вашу жизнь к лучшему.

Что такое криптовалютная карта Visa и как она работает

Если у вас есть сбережения в криптовалюте, вы наверняка задумывались над тем, как бы здорово их использовать в повседневной жизни. Стандартная процедура перевода крипты, обмена цифровых денег на привычные всем доллары и евро требует от пользователя не только времени, но и внимательности, чтобы не попасться в ловушку очередных мошенников. Проблема не осталась незамеченной процессинговыми компаниями, обеспечивающими техническую и финансовую поддержку платежей между покупателями и продавцами, включая авторизацию, обработку и передачу данных.

Так и возникла пластиковая карта Visa с возможностью расплачиваться не только обычными (фиатными) деньгами, но и криптовалютой. Теперь владельцы такой карты, придя в обычный магазин, могут оплачивать свои покупки криптой. В этом случае с вашего криптовалютного кошелька будет моментально списана определенная сумма биткоинов или эфириума, соответствующая стоимости вашей покупки, аналогично тому, как это происходит при оплате обычной дебетовой банковской картой, когда с вашего счета списываются доллары или евро.

Помимо оплаты покупок, криптовалютная карта Visa позволяет снимать наличные в местной валюте, используя ваши цифровые активы, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие. Таким образом, эта карта избавляет вас от длительной процедуры конвертации денег из одной формы в другую. Теперь покупать товары и заказывать услуги станет гораздо проще, а платить можно напрямую криптовалютой.

Преимущества криптовалютной карты Visa

На заметку: Кэшбэк – возврат части потраченных средств за покупки, обычно предоставляемый эмитентами платежных карт в качестве поощрения или льготы.

У криптовалютной карты Visa есть много преимуществ, но основное из них – возможность использовать ее для повседневных расчетов. С этой картой не нужно беспокоиться о выводе средств, как при использовании обычного криптовалютного кошелька. Фактически, ваш банковский счет будет всегда под рукой. При этом вы не сможете залезть в долги, так как это обычная дебетовая карта, которая не позволит вам потратить больше денег, чем есть у вас на счете.

Еще один жирный плюс такой карты – кэшбэк. В условиях постоянной борьбы за клиента, компании-эмитенты стараются предлагать все более заманчивые условия. И одно из них – возврат от 1% до 8% от суммы покупки.

Оформить дебетовую криптовалютную карту довольно просто, так как не потребуется ваша кредитная история, и вы будете использовать только собственные средства на счете. Если вам не нужна физическая карта, вы можете сразу начать пользоваться ее виртуальной копией, подключив ее к системе мобильных платежей Google Pay или Apple Pay.

Преимущество же физической карты в том, что вы сможете снимать наличные средства в любом банкомате, принадлежащем системе VISA. Учитывая огромное количество подобных банкоматов по всему миру, ваши средства будут доступны вам где угодно.

При выборе конкретной криптовалютной карты важно учитывать свои потребности и местоположение, так как разные компании-эмитенты могут иметь различные дневные лимиты и региональные ограничения. Далее мы рассмотрим три самые популярные карты для оплаты криптой и сравним их между собой.

Как получить криптовалютную карту Visa

На заметку: Стейкинг – блокировка криптовалюты в кошельке, на бирже или любой платформе для поддержки работы блокчейна и получения за это вознаграждения.

Карта Visa проекта Crypto.com

Получить криптовалютную карту Visa можно разными способами. Один из них – открыть счет у ведущей компании-поставщика сберегательных счетов Crypto com. Этой фирме доверяют миллионы пользователей по всему миру. Мы уже рассказывали о ней в статье “Crypto com обзор. Отзывы”. Здесь лишь отметим, что эта компания предлагает самую популярную дебетовую криптовалютную карту на рынке. Она поддерживает систему Visa и более 100 криптовалют, выпускается в более чем 100 странах мира.

Существует 5 уровней этих карт, каждый из которых обладает своим кэшбэком и льготами. Например, премиальная карта Obsidian предлагает своему владельцу 5% кэшбэк, подписки на сервисы Spotify, Netflix, X Premium, доступ в лаунж-зоны аэропортов и приоритетное обслуживание, а также бонусные вознаграждения, приветственный пакет с эксклюзивной атрибутикой и даже возможность получить скидку на оплату перелетов частным самолетом.

Однако, все это изобилие и сама карта доступны только тем, кто сможет перевести в стейкинг платформы Crypto com токены CRO на сумму $400000 на 180 дней. Комиссии и доступные лимиты по картам указаны на скриншоте ниже.

Начать можно с карты Midnight Blue Visa, которая доступна без необходимости блокировки средств CRO. Тем же кто хочет подать заявку на карты Ruby Steel, Royal Indigo, Jade Green, Frosted Rose Gold, Icy White и Obsidian, нужно пройти регистрацию и проверку KYC. Затем приобрести токены CRO (их количество будет зависеть от уровня карты) и внести их на свой криптокошелек в приложении. При этом, если вы купите CRO напрямую из приложения, они будут зачислены вам на счет автоматически.

Карта Visa от Binance

Криптовалютная карта биржи Binance также пользуется большой популярностью, однако её основной недостаток заключается в ограничении доступа. Этой картой могут пользоваться только резиденты Европейского союза. С помощью нее можно конвертировать и тратить криптовалюту в более чем 60 миллионах онлайн- и физических магазинах, а также получать кэшбэк до 8% в токенах BNB, причем выпуск физической и виртуальной карты абсолютно бесплатный.

Карта Visa от Wirex

Wirex – проект в области финансово-технологических услуг, специализирующийся на выпуске криптовалютных карт и предоставлении платформы для обмена криптовалюты и фиатных денег. Основанная в Великобритании в 2014 году двумя предпринимателями Дмитрием Бухориным и Сергеем Кисляком, Wirex быстро стала одной из ведущих компаний в сфере криптовалютных платежей.

В 2020 году она получила лицензию на проведение операций с электронными деньгами от регулирующего органа Соединенного Королевства Financial Conduct Authority (FCA). На данный момент у нее более 4 миллионов пользователей в 130 странах. Её основными продуктами являются Wirex Card – дебетовая карта Visa и платформа Wirex для обмена криптовалют на фиатные деньги.

Все, что необходимо для получения карты Wirex – загрузить мобильное приложение этого сервиса, успешно пройти регистрацию и верификацию с предоставлением необходимых документов, удостоверяющих личность. Сервис предоставляет дебетовые карты, с помощью которых вы сможете тратить только собственные средства, будь то криптовалюта или обычные (фиатные) деньги.

Пополнить счет можно через мобильное приложение, убедившись, что он подключен к вашей карте. После верификации вы сможете заказать карту Wirex в самом приложении, сделав выбор в пользу виртуальной или пластиковой карты. Без комиссии можно обналичивать до $250 в месяц.

У этого сервиса есть несколько финансовых планов, каждый из которых отличается стоимостью подписки, размером кэшбэка и процентом годовых.

Что можно купить за криптовалюту

Сегодня перевод крипты в удобное платежное средство уже состоялся. Криптовалютой можно оплатить практически все: от электроники, одежды и обуви до элитной недвижимости, яхт и частных самолетов. Например, в онлайн-магазинах Newegg и Microcenter можно за криптовалюты приобрести смартфоны и компьютеры, а на платформе Bitrefill пополнить мобильный телефон.

Сайт OpenBazaar позволяет торговать всем, от книг до одежды, за цифровые деньги. Мировые бренды, такие как Puma и New Balance, также принимают криптовалюту, а на платформах Etsy и Shopify можно за нее приобрести уникальные изделия ручной работы. Burgos Yachts предлагает оплату прогулки на яхте криптовалютой, а Coliving — аренду частного самолета. Как видите возможности использования криптовалют поистине неисчерпаемы.

Заключение

Вопрос, как оплачивать криптой повседневные покупки уже снят благодаря усилиям многих технологических и финансовых компаний. Криптовалютная карта Visa – удобный и безопасный способ рассчитываться цифровыми деньгами за любые товары или услуги. У нее много преимуществ: от удобства и безопасности, до контроля баланса, кэшбэка и доступа к собственным средствам из любой точки земного шара. С ее помощью вы сможете совершать покупки, снимать наличные, переводить средства и многое другое, что вы привыкли делать с обычной картой Visa.

Смотрите также:

Как купить криптовалюту за рубли или доллары

Необходима ли криптовалюта в современном мире?

Кто придумал криптовалюты?

Рейтинг криптовалют