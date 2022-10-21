Брокеры бинарных опционов Турции: ТОП лучших брокеров

Платформы бинарных опционов предлагают разные условия торговли. Поэтому поиск подходящей площадки может быть сложным. В частности, важно еще до пополнения депозита убедиться, что конкретная компания позволяет не только проводить операции на рынке, но и выводить деньги. Представленный рейтинг лучших бинарных опционов в Турции упрощает эту задачу. Благодаря данному списку можно подобрать оптимальную площадку, которая позволит постоянно зарабатывать на цифровых контрактах.
Если нет точных требований к брокеру и пока непонятно, какие стратегии следует использовать, следует остановить свой выбор на Pocket Option. Этот брокер предоставляет универсальные услуги, которые могут быть полезными начинающим и опытным трейдерам. Для профессиональных спекулянтов подойдет Quotex, который открывает доступ к обширному списку аналитических инструментов. Binarium и Deriv рекомендованы начинающим трейдерам.
Pocket Option
Платформа Pocket Option считается одной из лучших на рынке, так как предлагает услуги «все-в-одном». Воспользовавшись услугами этого брокера, трейдеры могут:
- торговать с одного доллара при минимальном депозите в 50 долларов;
- получать прибыль по одной сделке до 95% от вложенной суммы;
- работать с популярными активами, включая криптовалюты и акции;
- получать дополнительный заработок за счет бонусных начислений и кэшбэка;
- снижать потери, используя безрисковые сделки;
- увеличивать доход за счет торговых сигналов и копирования сделок успешных пользователей.
Плюсом Pocket Option считается программа премирования успешных трейдеров. При выполнении определенных заданий компания начисляет виртуальные драгоценности, которые можно поменять на дополнительные безрисковые сделки и бонусы.
Pocket Option — это надежный брокер, что подтверждают как отзывы клиентов, так и лицензия от независимого регулятора IFMRRK.
Quotex
Этот брокер входит в список лучших брокеров не просто так. Quotex позволяет торговать не только бинарными опционами, но и другими активами, включая валюты, криптовалюты и акции.
То, что трейдеры доверяют компании, объясняется тем, что деятельность брокера регулируется ЦРОФР. Также Quotex дает выгодные бонусы и промокоды.
Привлекательности компании способствуют удобные условия сотрудничества, в том числе и для новичков. Открывать сделки через терминал Quotex можно с одного доллара, а пополнение счет разрешается с 10 долларов или более. Также компания выдает в качестве заработка по одной операции до 98% от вложенной суммы. Дополнительно клиентам Quotex доступно множество индикаторов и инструментов для анализа.
Binarium
Binarium, согласно отзывам клиентов — оптимальный вариант для начинающих трейдеров, так как предлагает лучшую программу обучения. Новички могут всего за месяц получить знания и навыки, которые помогут заключать успешные сделки на рынке бинарных опционов.
Привлекательность Binarium для начинающих трейдеров заключается еще и в том, что компания позволяет открывать сделки со ставкой в 1 доллар и при депозите в 10 долларов или более. Компания начисляет бонусы за регистрацию в размере 100%, а заработок с одной успешной операции может достигать 92%.
Binarium также самый титулованный брокер из тех, что представлены в данном рейтинге. Это подтверждает высокую надежность компании. Трейдерам доступен набор индикаторов и инструментов для анализа, необходимые для разных типов стратегий.
Deriv
Deriv попал в данный рейтинг не только благодаря привлекательным условиям сотрудничества (минимальный депозит в 10 долларов, ставка по сделке в 30 центов) или высокой доходности (до 98% от вложенной суммы), но и за счет лучшей на рынке мобильной версии торговой платформы. Эта программа включает в себя самый широкий перечень аналитических инструментов. Благодаря приложению Deriv трейдеры не ограничены в своих действиях и могут использовать любые стратегии торговли вне зависимости от места своего нахождения.
Кроме того, клиентам доступны разные типы торговых счетов, что позволяет подобрать оптимальный вариант сотрудничества с брокером с учетом финансовых и других возможностей трейдера.
Как выбрать брокера в Турции
Приведенный выше список брокеров упрощает выбор. Однако окончательное решение рекомендуется делать только после глубокого анализа функций торговой платформы. В частности, важно, чтобы интерфейс был удобным и интуитивно понятным, а список индикаторов и инструментов для анализа позволял применять разные стратегии торговли.
Получить такую информацию можно, протестировав демо-счет, который есть в каждой из приведенных торговых платформ.
