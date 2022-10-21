        Брокеры бинарных опционов Турции: ТОП лучших брокеров

        Платформы бинарных опционов предлагают разные условия торговли. Поэтому поиск подходящей площадки может быть сложным. В частности, важно еще до пополнения депозита убедиться, что конкретная компания позволяет не только проводить операции на рынке, но и выводить деньги. Представленный рейтинг лучших бинарных опционов в Турции упрощает эту задачу. Благодаря данному списку можно подобрать оптимальную площадку, которая позволит постоянно зарабатывать на цифровых контрактах.

        Если нет точных требований к брокеру и пока непонятно, какие стратегии следует использовать, следует остановить свой выбор на Pocket Option. Этот брокер предоставляет универсальные услуги, которые могут быть полезными начинающим и опытным трейдерам. Для профессиональных спекулянтов подойдет Quotex, который открывает доступ к обширному списку аналитических инструментов. Binarium и Deriv рекомендованы начинающим трейдерам.

        Содержание:

        Pocket Option

        Платформа брокера Pocket Option

        Платформа Pocket Option считается одной из лучших на рынке, так как предлагает услуги «все-в-одном». Воспользовавшись услугами этого брокера, трейдеры могут:

        Плюсом Pocket Option считается программа премирования успешных трейдеров. При выполнении определенных заданий компания начисляет виртуальные драгоценности, которые можно поменять на дополнительные безрисковые сделки и бонусы.

        Pocket Option — это надежный брокер, что подтверждают как отзывы клиентов, так и лицензия от независимого регулятора IFMRRK.

        Quotex

        Платформа брокера Quotex

        Этот брокер входит в список лучших брокеров не просто так. Quotex позволяет торговать не только бинарными опционами, но и другими активами, включая валюты, криптовалюты и акции.

        То, что трейдеры доверяют компании, объясняется тем, что деятельность брокера регулируется ЦРОФР. Также Quotex дает выгодные бонусы и промокоды.

        Привлекательности компании способствуют удобные условия сотрудничества, в том числе и для новичков. Открывать сделки через терминал Quotex можно с одного доллара, а пополнение счет разрешается с 10 долларов или более. Также компания выдает в качестве заработка по одной операции до 98% от вложенной суммы. Дополнительно клиентам Quotex доступно множество индикаторов и инструментов для анализа.

        Binarium

        Площадка Binarium

        Binarium, согласно отзывам клиентов — оптимальный вариант для начинающих трейдеров, так как предлагает лучшую программу обучения. Новички могут всего за месяц получить знания и навыки, которые помогут заключать успешные сделки на рынке бинарных опционов.

        Привлекательность Binarium для начинающих трейдеров заключается еще и в том, что компания позволяет открывать сделки со ставкой в 1 доллар и при депозите в 10 долларов или более. Компания начисляет бонусы за регистрацию в размере 100%, а заработок с одной успешной операции может достигать 92%.

        Binarium также самый титулованный брокер из тех, что представлены в данном рейтинге. Это подтверждает высокую надежность компании. Трейдерам доступен набор индикаторов и инструментов для анализа, необходимые для разных типов стратегий.

        Deriv

        Брокер бинарных опционов Deriv

        Deriv попал в данный рейтинг не только благодаря привлекательным условиям сотрудничества (минимальный депозит в 10 долларов, ставка по сделке в 30 центов) или высокой доходности (до 98% от вложенной суммы), но и за счет лучшей на рынке мобильной версии торговой платформы. Эта программа включает в себя самый широкий перечень аналитических инструментов. Благодаря приложению Deriv трейдеры не ограничены в своих действиях и могут использовать любые стратегии торговли вне зависимости от места своего нахождения.

        Кроме того, клиентам доступны разные типы торговых счетов, что позволяет подобрать оптимальный вариант сотрудничества с брокером с учетом финансовых и других возможностей трейдера.

        Как выбрать брокера в Турции

        Приведенный выше список брокеров упрощает выбор. Однако окончательное решение рекомендуется делать только после глубокого анализа функций торговой платформы. В частности, важно, чтобы интерфейс был удобным и интуитивно понятным, а список индикаторов и инструментов для анализа позволял применять разные стратегии торговли.

        Получить такую информацию можно, протестировав демо-счет, который есть в каждой из приведенных торговых платформ.

        Смотрите также:

        Как заработать на бинарных опционах

        Как выбрать брокера бинарных опционов?

        Что делать если брокер не выводит деньги

        Плюсы и минусы в торговле бинарными опционами

        Амир
        У всех этих брокеров есть мобильное приложение? Мне проще с телефона торговать
        24 октября 2022
        Алексей
        Законна ли торговля бинарными опционами в Турции?
        Ирина, Да, бинарные опционы абсолютно легальны в Турции. К сожалению, никакие правила не регулируют этот финансовый инструмент, а это означает, что любой брокер может предлагать услуги в этой стране, даже если у него нет правил.
        24 октября 2022
        Ирина
        Законна ли торговля бинарными опционами в Турции?
        24 октября 2022
