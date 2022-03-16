Трейдинг бинарными опционами по новостям – это сложный с точки зрения анализа процесс, который в случае успешного прогноза может принести больше прибыли за очень короткий срок в отличии от стандартных методов торговли бинарными опционами. Но для такого подхода рекомендуется применять отдельные стратегии, которые, наоборот, не всегда эффективны при обычной торговле.

Помимо этого, торговля по новостям требует определенного опыта и знаний, из-за чего не подойдет новичкам. В этой статье постараемся раскрыть эту тему и покажем, как правильно торговать бинарными опционами по новостям.

Экономический календарь в торговле по новостям на бинарных опционах

Торговля по новостям на бинарных опционах отличается тем, что в этой ситуации трейдерам приходится отказываться от большей части технического анализа и переходить на фундаментальный анализ. При этом обязательно нужно использовать экономический календарь. Этот инструмент показывает график выхода важных новостей, влияющих на котировки:

Причины, почему теханализ теряет эффективность заключается в том, что в сложившихся условиях цены меняются под влиянием множества трейдеров (толпы). Из-за этого резко возрастает волатильность, и цена меняется непредсказуемым образом. Поэтому сигналы от индикаторов для бинарных опционов теряют силу. Несмотря на это, на новостях все равно можно заработать. При правильном подходе в сложившихся условиях удается получить прибыль за сравнительно короткий срок. Но необходимо учитывать, что сделки после наступления подобных событий становятся высокорискованными.

По причине высокого риска некоторые трейдеры отказываются от торговли бинарными опционами по новостям, стремясь проводить торговые операции в комфортных условиях по прогнозируемым ценам и при стабильном выраженном тренде.

Возвращаясь к экономическому календарю, он является незаменимым инструментов в новостной торговле, так как дает множество полезной информации, которую как раз и используют для получения прибыли. Календарь показывает:

время выхода новостей;

страну, которой принадлежат публикуемые показатели;

важность новости;

название новости;

фундаментальные показатели (прошлые, настоящие, будущие).

Благодаря такому перечню можно подобрать новостной релиз, который с высокой вероятностью способен принести доход.

Подготовка к торговле по новостям на бинарных опционах

Этот вид анализа начинается с изучения истории по конкретной новости. Получить подобную информацию можно, нажав на показатель. Для примера возьмем «Изменение занятости» в Канаде за февраль:

Примечание: в данной статье мы использовали экономический календарь от Investing.

После нажатия на эту новость откроется новая страница с описанием новости, где можно будет узнать, что она значит, а также другую важную информацию о ней:

Под диаграммой можно найти исторические данные по новости. В рамках изучения этих данных следует обратить внимание на фактическое значение, прогноз и предыдущее значение. В ходе анализа приведенной таблицы необходимо сравнить прогноз со значением, которое было в итоге достигнуто. В частности, в верхней строке указано, что предыдущий показатель составлял 200,1К, фактический равен 336,6К. Но, согласно прогнозу, этот параметр должен был достигнуть 160К:

Согласно прогнозируемому результату, этот показатель должен был снизиться с 200,1К до 160К. В итоге число занятых наоборот существенно увеличилось. То есть и предполагаемое, и фактическое значение оказало положительное влияние на курс канадского доллара и наоборот для доллара США. И так как в валютной паре USD/CAD базовой валютой является доллар США, то график пары показал падение:

Для удобства восприятия указанные параметры окрашены в зеленый, красный и синий цвета. Рост показателя окрашен в зеленый цвет, падение в красный, а прогноз всегда остается серым.

В качестве примера того, какие ситуации могут произойти, можно рассмотреть такую новость, как количество занятых в США в несельскохозяйственном секторе. В ноябре 2017 года это значение равнялось 18К. Эксперты ожидали роста до 310К, но фактическое значение составило 261К:

То есть реальный показатель оказался ниже прогнозируемого. Но в действительности количество занятых увеличилось с 18К до 261К. То есть курс доллара должен был укрепиться. Цена в паре EUR/USD сначала пошла вверх. Трейдеры отреагировали на опубликованное событие иначе, так как реальное значение оказалось ниже прогнозируемого. Но в дальнейшем произошла стремительная коррекция, и котировки пошли в другом направлении:

Это говорит о том, что новички могут не заметить того, как стоит интерпретировать показатели и будут обращать внимание только на цвета, когда нужно смотреть на сами показатели.

Важно понимать, что при торговле бинарными опционами по новостям не всегда верно публикуются будущие релизы. Об этом свидетельствуют показатели за 2 июня 2017 и 7 октября 2016 годов. В обоих случаях был спрогнозирован рост показателей, тогда как он, наоборот, снизился. Эти события привели к снижению котировок:

Исходя из этой информации, при анализе также рекомендуется сравнивать предыдущие и фактические значения. Благодаря этой информации периодически удается понять текущее направление тренда применительно к конкретному активу. Но стоит делать это с осторожностью и собирать полную статистику новостных показателей перед использованием.

Как выбрать валютные пары для торговли по новостям на бинарных опционах

Для успешного трейдинга бинарными опционами по новостям следует обращать внимание на следующие валюты:

USD;

EUR;

CAD;

CHF;

AUD;

GBP;

JPY;

NZD.

Торговать нужно по парам, в состав которой входит одна из приведенных валют. Все эти валюты являются ведущими в мировой экономике. При выборе валют следует учитывать, что валюты (одни сильно, другие слабо) зависят от состояния американского доллара. Поэтому, открывая сделки, необходимо обращать внимание на новостные релизы, касающиеся этого актива, так как подобные события способны повлиять на рынок в целом.

Успешность в новостной торговле бинарными опционами напрямую зависит от способности трейдера анализировать несколько факторов. В частности, при прогнозировании цен полезно учитывать и факторы технического анализа:

При публикации нескольких событий важно «отсекать» менее важные и учитывать в анализе более значимые.

Самые важные виды новостей в торговле бинарными опционами

Если вы решили торговать по новостям на бинарных опционах, то следует знать, на какие новости стоит обращать особенное внимание. Вот список новостей, которые больше всего могут повлиять на цены:

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Чем выше количество занятых, тем больше страна может произвести экспортируемых и других товаров, что напрямую влияет на ВВП. Изменение процентной ставки Центробанка (Федрезерва США и других регуляторов). Этот механизм оказывает влияние на всю экономику страны. Повышение ставки снижает инфляцию. Но это также тормозит финансовую активность. Уменьшение ставки способствует росту кредитования, что положительно влияет на предпринимательскую деятельность. Розничные продажи. Индикатор определяет совокупный объем расходов домохозяйств в отдельной стране. Инфляция. Этот индикатор определяет характер изменения в экономике страны. При повышении инфляции снижается объем потребления, что негативно сказывается на движении денег и уменьшает поступления в бюджет. Из-за этого котировки падают. Обратная ситуация ведет к росту курса. Данные по заявкам по безработице. При незначительной занятости населения государство реализует не весь экономический потенциал. Индекс деловых настроений. Индикатор отражает текущую деловую активность и ожидания топ-менеджмента предприятий в прогнозируемом будущем. Повышение индекса способствует росту национальной валюты.

Важность приведенных индикаторов меняется в зависимости от состояния государственной экономики. В частности, если аналитики ожидают увеличение числа безработных, то новостной релиз, повествующий об этом, имеет большее значение, чем данные об изменениях процентной ставки.

Торговля по новостям на бинарных опционах: стратегии

Трейдеры применяют разные стратегии для торговли бинарными опционами по новостям. Но самой простой и популярной, которой многие трейдер пользуются чаще всего, является торговля на волатильности.

Несмотря на сложность и необходимость в подготовке, такой подход может оказывается самым быстрым и прибыльным. При правильно выстроенной стратегии возможностей для совершения ошибок остается мало. Для успешного трейдинга следует выбирать новостные показатели, которые максимально повышают волатильность и «толкают» цены в любом из направлений. Примеры таких новостей:

число занятых в несельскохозяйственном секторе; изменение процентной ставки; уровень безработицы.

Но нельзя открывать сделки, если ожидается одномоментный выход двух и более новостных событий (что бывает редко), которые противоречат друг другу. В подобных условиях цена скорее всего будет то повышаться, то понижаться, оставляя длинные тени у свечей и не давая активу идти в одном направлении.

Тип опциона в рамках этого подхода подбирается с учетом направления движения: вверх – Call, вниз – Put. Можно использовать и нестандартные виды бинарных опционов, такие как «Диапазон» и подобные. Открывать сделки рекомендуется либо сразу после выхода новости, либо спустя некоторое время, когда рынок отреагирует на показатели. Срок экспирации не должен превышать 30 минут. Если вы используете средние новости, то экспирации не должна быть больше 15 минут.

Примеры торговли по стратегии на пробой

Для примера торговли на волатильности можно рассмотреть случай выхода данных об изменениях в числе занятых в американском несельскохозяйственном секторе. В календаре можно видеть, что в это время вместе с данной новостью выходят и другие новости по США, но на них не стоит обращать внимания, так как все они довольно слабые по сравнению с нужной нам новостью. Прогноз по числу занятых был – 150К. Предыдущий показатель – 510К. Ожидания оказались намного выше реальных, но при этом ниже предыдущих и составили 467К. Это означает, что валового продукта потенциально будет произведено меньше, что отрицательно скажется на курсе доллара. Значит мы должны ожидать падение валюты:

Действуя в рамках рассматриваемой стратегии, необходимо выбрать пару с долларом. Это может быть любая пара, например USD/JPY, но лучше всего выбирать EUR/USD, так как она более волатильная. Так как в этой паре доллар не является базовой валютой, то нам нужно будет использовать опцион CALL («Выше»). Почему? Все просто – так как мы спрогнозировали падение цены доллара, а в паре с евро он идет на втором месте, то в данном случае, когда доллар падает, евро растет. Если бы доллар был на первом месте (USD/EUR), то тогда на графике мы бы увидели падение. Срок экспирации в этом случае, как и было сказано раньше, должен быть равен 30 минутам. Приведенный график показывает реакцию на новость и нашу потенциальную сделку:

По итогу данная новость дала сильный толчок цене и рост составил более 100 пунктов и даже после 30 минут цена продолжала расти.

Другие новости торгуются точно по такому же принципу, но при важно выбирать сильные новости.

Какого брокера выбрать для торговли по новостям на бинарных опционах

Для работы в рамках описанного подхода подходят практически все брокеры, предоставляющие возможность торговать бинарными опционами. Но лучше всего работать с брокерами, позволяющими моментально открывать сделки.

К числу таких компаний относятся Quotex и Pocket Option. Совершение сделок у этих брокеров не требуют подтверждения, благодаря чему сокращается время, необходимое для открытия позиции. Также приведенные компании позволяют торговать опционами в условиях высокой волатильности.

Еще одним плюсом является возможность добавления торговых активов на панель, что позволяет переключаться между ними, если вы решите использовать разные валютные пары для торговли. Также у брокера Quotex для EUR/USD и GBP/USD есть время, когда коэффициенты являются фиксированными и не меняются:

Заключение

Торговля по новостям на бинарных опционах – способ быстро заработать деньги на изменениях курсов валют. Но такой подход отличается высоким риском. Поэтому приступать к этому виду трейдинга можно, имея знания в фундаментальном анализе. Также следует учитывать, что ряд публикаций способен оказать влияние на несколько финансовых активов одновременно. Во избежание ошибок рекомендуется открывать позиции в период выхода одного важного сообщения.

